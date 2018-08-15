Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mehmetali Talat, KKTC’nin kriz ile yoğrulduğu bu günlerde size alınması için ihaleye çıkılan 200 bin TL’lik Toyota marka, makam arabasını istemediğinizi öğrendik. Bu ülkenin kriz ile mücadele ettği bu günlerde ben o makam aracının arka koltuğuna oturmayı kendime layık bulmuyorum demişsiniz. Vallahi birilerine ahaliye kemer sıkın derken siz golan gevşetmeniz hiçte uygun değil mesajını verdiniz. Sn. Talat, birileri Kilo aldırmıyor diye kul hakkı yemeyi bir türlü nedense bırakamıyor.

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Koalisyon hükümetinin Bakanları, halka kemer sıkmayı önerirken maşallah sizler bol kepçe lokantasından tabak tabakenvai çeşit yemek dağıtmayı sürdürüyorsunuz. Eskiyen makam arabası yerine MehmetaliTalat’a 200 bin TL değerinde makam arabası almak için ihaleye çıkmışsınız. Beyler, efendiler, cancağızlarımız, kemerde delik kalmadı. Sizler için Nokta koymamıza az kaldı. Nokta cümleyi bitirir. Ondan sonra başlayan Cümle büyük harf ile başlar demeyin. O cümlenin ilk harfi haddmahalleyedir. Unutmayın, siz bu siyaset oyununda piyon, bizlerde Şah’ız. Bizler kaybedersek sadece zaman kaybımız olur. Ama sizler bizleri kaybederseniz sizin için oyun biter.

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Sn. Derviş Eroğlu, ruhani lideri olduğunuzUBP’de,senin çocuklar başkanlık için kılıçları kınından çıkarttı. Birbirlerinin arkasını sıvazlarken, birbirlerini yemekten de geri durmuyorlar. İnönü için kafasında 40 tilkinin dolaştığı ve hiçbirinin kuyruklarının bir birine değmez derlerdi. Ancak sizi unuttular. Sizin kafanızda 80 tilkinin dolaştığını ancak hiçbirinin tüyünün bile dokunmadığını hatırlamadılar. Siz innikminniktatarinnik ya şundadır ya bunda derken, mavi boncuğu verdiğiniz çoktan atını alıp Üsküdar’ı geçecek ve Beykoz sırtlarında görülecek. Mavi boncuğun kimde olduğunu yakında görürüz.

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Sn. Serdar Denktaş, bakıyorum deneyiminiz ile hem resmi nikahlı eşinizi hemdeimam nikahlı eşlerinizi iyi idare ediyorsunuz. ‘İmam Nikahlı’ eşe şirin gözükmek için eski flörtü Mehmetali Talat’a 200 bin TL’ye kıyarak Toyota Jeep alma girişiminde bulunurken, resmi imamlı eşe mazot ve benzin pahalı oldu. Araba fazla masraflıdır. Bak bende bisiklet ile gidip geliyorum diyorsun. Sn. Denktaş bakıyorum da siz tellere, hangi notadan vuruyorsanız, imam nikahlı eşlerde o makamdan çalıp söylüyor. İmam Nikâhlı eşler tarafından sıkıntı yoksa bizce desıkıntı yok.

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Sn. Sunat Atun. UBP Genel Başkanlığı savaşının kızıştığını görüyoruz. Sizin sessiz ve derinden gittiğinize karşın Ersin Tatar, yalın kılıç ortaya çıktığına tanık oluyoruz. Faiz Sucuoğlu’nun tomofilin lastiği patladığı içinilk hızı kesilirken tavşan hızından, kaplumbağa hızına döndüğünü görüyoruz. Mağusa bölgesinde, birinci olduğunuz görülürken, Lefkoşa’da Ersin Tatar ile çekiştiğinize tanık oluyoruz. Şimdilik kazanma ibresi oldukça yüksek gösteriyor. Sn. Atun, her kahve aynı tadı taşımaz. Nerede içiyorsan kiminle içiyorsan tadı ona göre değişir. Belli ki, şu sıralar kahve özellikle Mağusa’datam tadında içiliyor. Yola devam.

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Sn. İsmail Kamkam: Ülkemizde içinde bulunduğumuz ve günden güne kötüye giden ekonomik şartlar ve zamlar biz kasapları da, vatandaşları da A’dan Z’ye etkilemiş durumda. Eskiden ay kapının arkasındaydı, şimdi yorganı kaldırır kaldırmaz korkar olduk. 1 ay öncesine kadar müşteriler zaten yarıya inmişti ve dövizin yükselişi ve TL’nin değer kaybetmesiyle satışlar bir o kadar daha düştü. İnsanlar bu ekonomik krizde et almaya korkar oldu dediniz. Sn. Kamkam, son deliğine kadar kolanı sıktık. Bundan sonrası yok.Bugünlerde “404 not found” gibiyiz, kimse arayıp sormuyor. Arayan da hep anamızı soruyor, babayı soran yok

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Sn. Hüseyin Düz, Türkiye’de 2009 yılında silahlı terör örgütüne üye olmaktan dolayı, Erzurum ikinci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkınızda 2010 yılında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapislik cezası bulunduğu açıklandı. İade işlemlerinin tamamlanıncaya kadar 30 günü aşmayan süreyle Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmanıza emir verilmiş. Sn. Düz, hakkınızda yakalama emri olmasına karşın, dümdüz elinizi kolunuzu sallayarak ‘Sorma Gir Hanına’ girdiniz. 2009 tarihinden beridir de buralarda potinin altını sürtüyorsunuz. Ne oldu da birdenbire düz giderken ‘Yokuşta’ yakalandınız.

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Sn. Celal Özkıran, Detay TV’de Ali Kişmir’in programında çok önemli konuları dile getirdin. Otellere verilen teşviklerden tut da yabancılara mal satışına kadar birçok konuya temas ettin ve yeri gelmişken eleştirilerini de yaptın. Ama inan en hoşuma giden tarafın, yağlama ve grasolama ustalığına hiç bulaşmamış olmandır. Sevgili Celal Tanrı insanı çok yarattı ama yağlama ve grasolama ustalığından uzak duran adamı az yarattı derler. Bu sınıfta yer almış olman sanırım senin için bir gurur kaynağı oldu.

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Sn. GüneşGüneş, Girne Kaymakamlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Esentepe Bölgesi’nin bilinen isimlerinden birisiniz. İsminizin kapsama alanını, Esentepe Belediye Başkan Adaylığı nedeniyle daha da genişlettiniz. Eskiden kimdir be bu Sinan Güneş diyenler, kapsama alanı genişlediği için haaaa şu bizim Esentepe Belediye Başkan adayı Sinan Güneş demeye başladı.Esentepe Belediye eski başkanı Rahmetli Erdal Barut gibi bölgede sevilir sayılır ve inşallah ‘Girne’ye bulutların arkasına saklanan ‘Güneş’ gibi değil, Temmuz aylarında ışıl ışıl parlayan ‘Güneş ‘ gibi doğarsınız.

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Mustafa Bilin, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Alman Maliye Bakanı işine velesbit ile gider bizde devrik halkçı geçinen emekli Talat’a makam arabası alırlar. Hem de bu krizde diyorsun. Sevgili Mustafa onlar sermaye sınıfı diye nitelendirilirler, bizlere de sosyal demokrat derler. Müsaade edersen emekçi kesim Mersedes kullansın, sermaye kesimi de velespit ile işe gitsin. Bizler emekçiyiz diye egomuzun yüksekliğinden övünürken, tuvaletin kapısına araba gideriz. Onlar ise kilometrelerce uzağa velespit ile gider. Bu nedenle onların milli gelirleri uzayda seyrederken bizim milli gelirimiz yerlerde sürünüyor. Onlarda bol kepçe lokantaları kapalı dururken, bizde kapı gındırık bile değil duvarda dayalı tabba son sürat gidiyor.

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Sn, Ulus Ese, Güney Kıbrıs hükümet sözcüsü durup durup tuz kavurmaya başladı. Neymiş efendim Güzelyurt verilsin yoksa görüşmeler başlamazmış. Bu güne kadar bu tür istekler sonrasında ve verildi, verilecek tartışmaları nedeniyle, tası ve tarağı kapan kenti bırakıp terki diyar ediyordu. Sevgili Ulus Ese, bu tartışmalar, Güzelyurt halkının anasını ağlarken ağlatırken babasına da döblek çaldırdı. Bizim siyasilere de geride playback yapmak kalmıştı. Eeee bu defa ne diyorsun?

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Sn, HasanTaçoy, UBP Genel Kurul çalışmaları şimdiden start aldı. Başkan adayları bir bir ortaya çıkıp, kılıçlarını kınından çıkartırken, senden bir ses bile çıkmadı.Tito’nun muhteşem mozaiki Yugoslavya parça parça edilirken aman dikkat edin bu başkanlık savaşı sizi de Yugoslavya’ya benzetmesin. Malum bugüne kadar 9’lar hareketi, ÖRP ayrışması derken mozaik sürekli ayrışmaya alıştı. Sizin yaşananlar sonrasında sessiz kalmanızı çok iyi anlıyorum. Çünkü bunca çok konuşan insanın arasında dilsiz olmak, engel değil; bence devrimdir.