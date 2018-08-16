Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Cemal Özyiğit, Üniversite öğrencilerine kolaylık sağlanması adına bir süredir yapılan çalışmaların sonuna gelindiğini müjdelediniz. Buna göre Eylül ayı başı itibarı ile iki projenizin yürürlüğe gireceğini söylediniz. Bugüne dek KKTC'deki üniversitelerde öğrenim görüp askerlik erteleme işlemleri için Üniversite - Eğitim Bakanlığı - Asal Şube arası mekik dokuyan gençleri yeni uygulama çok memnun etti. Sn. Özyiğit son zamanlarda herkesin “404 not found” gibidir. Kim ararsa bulamıyor. Sesini duymadığı gibi icraatını da göremiyor söylemlerine son verdiniz. Ağızlara sürdüğünüz bir parmak bal ile kalmayın. Böylesi işlere imza etmeyi sürdürün..

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Sn. Ersin Tatar, Ulusal Birlik Parti Başkan adayı olduğunuzu açıkladınız. Açıklamanızda yönetim yaklaşımını değiştirerek, özüne döndürmek,Parti tavanı ve tabanı arasında oluşan keskin mesafeyi kaldırarak, uyum için de yeniden bir olmak,Partimize emek vermiş, harcında temel tuğla olmuş, ancak, kırılarak, küstürülerek, uzaklaştırılmış değerlerimizle, yeniden bütünleşmektir dediniz. Sn. Tatar, Hüsrev dayı, Ersin, bir Ekonomi ve Maliye uzmanı, sporda Yenicami Spor Kulübünü 27 yıl sonra kulüp başkanı olarak şampiyon yapan birisidir. Başkan seçilirseUBP’yi de seçimlerde şampiyon yapmasına şaşmamalı diyor. Aliye teyze ise Ersin oğlucuğum seçilirsen birileri gibi lütfen kime yandığı belli olan sokak lambası gibi olma.Ülkeyi aydınlatan cadde projektörleri gibi yan ki, vatandaş aydınlansın diyor.

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Sn. Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak “ İstihdam Destek Merkezi” fonundan teşvik destek primleri çerçevesinde piyasaya 10 Milyon TL ödeme gerçekleştirmiş olmanız, bu krizde sıcak havada saatlerce yürüdükten sonra ağızları kuruduğu için bir bardak suya hasret kalan insanlara rahatlık getirdi. Bu destek hükümetin uygulamaları sonrasında boşaltan bataryalarının sarj olmasına ve full çeken bataryaların ile milletin kapsama alanında sürekli kalmanıza neden oldu. Bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket oldun.

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Sn. Selma Eylem,Dome Otel’de sendikal platformun bugün bir çalıştayı var. Dövizin önlenemez yükselişine çare üretmek, zamlara çare üretme yeteneksizliğine sahip hükümete yol göstertmek ve buna benzer birçok sorunu çözmek için fikir alış verişinde bulunacak sendikal platformun dışında kalarak KTOEÖS olarak bireysel hareket etmeyi uygun gördüğünüz söyleniyor. CTP’li bir başkan olarak öncelikle partiniz yerine halkınızı düşünmenizi tavsiye ederiz. Haaa yok benim için partim önemlidir derseniz istifa müessesesi diye bir müessesenin olduğunu sanırım hatırlatmakta yarar var. Çalıştırın o müesseseyi ve Sendika başkanlığından istifa edin. Sn. Eylem, İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur. Ancak göğsünde parti rozeti olanların sanırım başkanlık koltuğunda oturma lüksü de yoktur.

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Sn. Ömer Çıralı, yedek parçacı, gıda dağıtıcıları, ve bilumum tüccarların krizi bahane ederek fiyatları üçe katlamasını teyet geçtik.Ancak müsaadenizle halkın ‘Temel gıdaları’ arasında yer alan somun ekmeğe yüzde yüz zam yapılmasını teğet geçemedik. Müsadenle1.25 TL ile 1.50 TL civarında alıcı bulan somun ekmeği yüzde yüz fiyat artışı ile Pazartesi gününden itibaren 2.25 TL ile 2.50 TL’den vatandaşın sofrasına koyacak olmanız tek kelime ile insafsızlığın daniskasıdır. Döviz artışı yüzde onlarda seyrederken yüzde yüz artış bence soygundur. Sn. Çıralı, bu fırtına elbet geçecek. Rüzgar dinecek. Dal rüzgarı affetse bile o dal bir kere kırılmıştır. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. İlknur Işıl TürkmenKıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’ne atandığınızı öğrendik. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürlüğü görevini sürdüren Halil İbrahim Doğan’ın da görevden alındığı açıklandı. Vallahi bu atama ‘Cuk’ diye yerine oturdu. Bir paylaşımınızda benim güzel dostlarım var. Her dizlendiğimi hissettiğimde elimden tutup dizlerimi üfleyenler var. O nedenle acımadı ki, acımadı ki diyorsun. Sn. Türkmen, dövizin suratımızı darmadağın ettiği, tekmeler ile vücudumuzu mosmor bıraktığı bu günlerde sizin gibi değerlerin böylesi yerlere atandığını gördükten sonra ne suratımıza inen yumruklar nede vücudumuzu mosmor eden tekmeleri ırgaladık. İşte bu nedenle acımadı ki, acımadı ki diyoruz.

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Sn. Ödül Muhtaroğlu, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı olarak yaptığınız açıklamada 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde teşvik yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımları açıkladınız. 2018 yılının ilk 6 ayında Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından sanayi, turizm ve öğrenci yurdu alanlarında 16 yatırım projesine teşvik belgesi verildiğini belirttiniz. Bu yatırım sayesinde ülkede katma değer ve istihdam katkısı sağlanacak. Sn. Muhtaroğlu, KKTC diye isimlendirdiğimiz bu coğrafyada suyun üstünde kalan sayılı devlet kurumlarından birisisiniz.

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Sn. Kemal Kafidir sosyal medyadaki paylaşımında hani diyorum .Bu tüccarlar ,marketler, bakkallar ,Çakallar, fırsat bu fırsat deyip Zam yaparlar ya..biztüketiciler de fırsat bu fırsat deyip,Bayram öncesi ve sonrası elzem ihtiyaçlar dışında hiçbir sey almayalım hicbir Yere gitmeyelim. Bedava Denizlere, Bedava DOĞAYA Çıkalım. Malları onlara paramızda bize kalsın. Hatta bunu bir yaşam biçimine dönüştürelim.Bakalım kim ne yapacak diyorsun. İlahi Kemal, bayram günü iki duble rakı veya viskiyi fon deep yapmazsak. Mangal üzerine şişleri dizmezsek, salata, yoğurt ve mezelere yumulmazsak o bayramın tadı tuzumu olur. Bu noktada kim öper dövizi? Bu umursamazlık ve vurdumduymazlık nedeniyle, kırgınlık yüreğe vurunca dil sukut eder. No coment sözcüğünün ağrısı bedeni sarsa da acısı inletir geçer.

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Sn. Kazım And, sosyal medyadaki paylaşımınızda 21Temmuz günü takım komutanlığını üstlendiğim Çifte Mazgal bölgesini, bir havan mermisiyle ağır yaralandığım bu saate kadar,bir avuç kahraman mücahidimle başarıyla savunduk.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri şu sıralarda Mağusa’ya giriyor.Hiçbir mücahidimi burnu dahi kanamadan ateş çemberinden çıkarmanın huzuru içindeyim.30 Ağustosta GATA'daki yatağımda teğmenlik rütbelerim takılıyor.Kimlerin madalya hakettiğini,kimlerin mazgal deliklerinde saklandıklarını da biliyorum.Aziz şehitlerimize tanrıdan rahmet kahraman gazilerimize de esenlikler diliyorum dedin. Da, bende Kooperatif Merkez Bankasının çarpışmalar bittikten sonra ellerinde tomsonlar ile çıktıklarını ve caga sata sata gezindiklerine tanık oldum. Başından havan mermisi geçtiği için gazi ünvanı alanları, A 4’ü bırakıp kaçanları ve daha sonra en büyük kahraman olarak şov yaptıklarını biliyorum. Sn. And, herkesin başına Adriana Lima, bizim başımıza da korkusuz korkaklar düşüyor. Kader işte.

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Sn. Ayşen Buba yapmış olduğun paylaşımda BaşbakanErhürman: Krizin fırsataçevrilmesine izin vermeyeceğiz. Ekonomi Bakanlığı en kısa surede marketlerde denetim başlatacak. Biz hazırız da Ekonomi bakanıSayınÖzdilNamiyanlış yerden başlıyor denetime. Denetim ithalatçıdanbaslasın. Hala mal vermeyen ithalatçı var diyorsun. Sn. Buba, sen söylenene değil yapılana bak. İşkembe-i Kübra’dan sallayanlara inanma. Bunlar küçükleri büyükler korksun diye döver. Büyüklere de parmak sallarken sen onlara bakma, ben onlara hadlerini bildiririm der. Ah Ayşen Buba ah gün gelir sırtını dayadıklarına bile dayanamayacak hale gelirsin. Kalp düşünebilseydi eğer, bunları gördükçe atmaktan vazgeçerdi.

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Sn. Mehmet Kayra, paylaşımında o Teberükene ne oldu? Bakan iken, kendi ufak arabası ile gider gelirdi bakanlığa. Şimdi gurulduUBP’nin gara Mersedesine diyorsun. Ebuzittin amca o Mehmet ovlucuğuma dün dündür bugün de bugün olduğunu söyleyin. Geçmişe mazi geleceğe gazi derler diyor. Sevgili Mehmet, koltuk ve makam ne yapsan insanı değiştirir. Bunun adı Teberrüken olsa bile zamana uyar. Bizler hep arkadaşları seçerken Allah Kerim düzelirler deriz. Ama sonrasında da Kerim’in kuyusunun derin olduğunu görüp feryat figan ederiz. Halbuki zamanı gelince bazı siyasilere Hanya’nın Girit’te Konya’nın Türkiye’de olduğunu gösterirsek o zaman herşeyin güllük gülistanlık olduğunu göreceğiz.

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Sn. AyseÖztabay, Menemenin içine bolibif rendelememek mi?Tosderdeçizgilibolibif kebap etmemek mi?Yumurta hem helliminanzeytinyağında o bolibifigavırmamak mı?Soğuk bulgur pilavının yanında sardelli balık yememek mi?Aman deyim. Aman Olmaz ha diyorsun. Yok Ayşe, bolibifi yağda kızarttık. Yağ 32 TL. Bolifbif 18.99 TL. Ekmek 2.5 TL olunca mide spazmı geçirdik. Acile gittik acil full. Sıraya gir dediler sıramız 113 olunca soluğu evde aldık. Bütün gece rüyamızda döviz görüp, bolifib kızartıp yanında tost yedik. Mide sancısından da öldük. Aman dikkat et şakaya gelmez.