Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman açıklamanızda, bugün fırsat bulduk ve Lefkoşa'da üç büyük marketi dolaşarak fiyat farklarını kendi gözlerimizle gördük. Örnek olarak colgatepro-çözüm bir markette 42,30 iken, bir diğerinde 59.90 TL. Dardanel zeytinyağlı ton balığı (ikili) bir markette 14,90 iken, bir diğerinde 25,99 TL. İkili Dardanel ton balığı bir markette hediyeli biçimiyle 14,99 iken, diğerinde hediyesiz 18,90 TL. Örnekler çoğaltılabilir. Ekonomi Bakanlığımız denetimlere devam ediyor ama ben de kendi gözlerimle görmek istedim. Fırsatçılığa asla göz yummayacağımızı bir kez daha altını çizerek belirtmek isterim dediniz. Sn. Erhürman, Ağanın eli tutulmaz. Marabayı korumak isterseniz, gereğini söz ile değil icraat ile yaparsınız. Ebuzittin amca, bu muharebede, 12 kişinin, ne kadar cesur olursa olsun, anamıza tanbura, babamıza döblek çaldıran tüccara karşı karşı kazanma şansı yoktur. Tüccarlar, tanbura ve döblek resitali sunarken, başbakanımız ancak geride vokal yapacak diyor

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Sn. Abidin Akbirgün, Sinir ve Ruh Hastanesi Başhekimi olarak yaptığınız açıklamada, 2015’te 18 bin olan hasta sayısının, 2016 yılında 19 bin yetişkin ve 4 bin çocuk, 2017 yılında 21 bin yetişkinin yanında 6 bin çocuğa ulaştığını dile getirdiniz. 2018 yılının ilk yedi buçuk ayında tedavi gören hasta sayısının sekiz bin beş yüz yetişkin ve üç bin beş yüz çocuk olduğuna da dikkati çektiniz. Doktorum, ceryan faturasının önlenemez yükselişinin yanısıra, Ekonomik krizin yarattığı fiyat artışları, Dövizin önlenemez yükselişi ve günlük hayat stresi ile öfke ve siniri bizim telleri fena geriyor. Eskiden sizin oralara ‘Kırmızı kiremitler’ ibaresini kullanıyorduk. Yakında siyasiler, bankacılar ve tüccarlar haricinde sanırım herkes ‘Kırmızı Kiremitli ‘ binanın konuğu olacak. Sn. Akbirgün, kriz nedeniyle ölmek sorun değil de hani bir gün bunlardan birisi mezarıma gelirse, kalkıp boğazlarını sıkmamak bana koyar.

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Sn. Ferdi Sabit Soyer, “Bizim dışımızda gelişen bu kriz döneminde CTP hükümettedir. Yıpranmış olabilir. CTP, bunun karşılığını bir sonraki seçimde alamayabilir. Muhalefetteyken söylediklerini yapamadılar deniliyor. Muhalefette oldukları dönem ile şimdiki dönem arasındaki farkı göz ardı etmemek gerekiyor” dediniz. Da, Şekibe abla, gugukça kuşu yutma zorluğu çekeceği kemiği önce münasip bir yerine sokar, girerse yutacağını anlar ve mideye indirir der. Sn. Soyer, Muhalefet döneminde bol kepçe lokantasında, işkembe-i kübradan bol bol sallama yerine yapılabilecek her ne varsa onların sallanması gerekirdi. Mazeret üretmek kolay ama iş üretmek zordur. Mazaret üretirken,sonra birileri çıkar ve size fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi der. Demesine der ama bu defa yalnız fasulyenin dibi tuttu demez. Tencere de yandı der.

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Sn. Saffet Anibal yeni CD çalışmaları son sürat devam ediyormuş. İstanbul’da CD’nin demo çalışmalarını tamamlamışsın. Buray, Karayel ve Genco Ecer’den sonra Kıbrıs’ta çok güzel sesler olduğunu birde sen ispat etmek için kolları sıvamışsın. Birde CD hazırlandıktan sonra mutluluktan Süperman olmuşsun. Sevgili Saffet o ses o gitarda çalmadaki yetenek ile sen zaten Süpermensin. Çıkardığın CD bence büyük ilgi görecek. Habil amca Saffet ovlucuğum CD için buzdan hayaller, kazanacağın mangırlar ile şekerden ev kurma hayalleri kurmuşsun. Aman dikkat et son dakika vazgeçerek yağmur yağdırma. Sonra ne buzdan hayaller ne de şekerden ev kalır.

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Sn. Turgay Hilmi, Kuzey Kıbrıs’ın dostları Derneğimize, Alman makamlarınca vergiden muafiyet izni verildi. Ayrıca bütün ülkeler ile kültür, sanat ve sosyal alanda işbirliği yapabiliyoruz. Gururluyuz diyorsun da bizdeki hükümetin cukkasından ne çıktı dersin? Vergi muafiyeti yerine sizin faaliyetlere ‘Androş’koymasınlar vevergi artırımına gitmesinler o kafi Turgay Hocam. Biliyorsun, dile benden ne dilersen diyen Büyük İskender’e, Sinop’ta, ‘Gölge etme başka ihsan istemem’ diyen ünlü düşünür Diyojen’in, hayat felsefesini bunlar henüz öğrenemedi. Aman, karda yürü ama bunlara izini belli etme. Turgay Hocam, zor durumlarda, yaptıkları ile farkını gösteren değil, farkıyla zor duruma düşürmeyen farklıdır. Bunlar farklılıklarını zor duruma düşürerek gösteriyorlar.

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Sn. Derviş Dağman, kılıcı çektiğini ve gümrüklerde ek mesai uygulamasına gitmeyeceğinizi dile getirdiniz. Vallahi, otellere çimento, her çeşit mobilya, mefruşat gümrük vergisi ve KDV uygulanmazken sizin ek mesailer birilerine fena batıyor. Ek mesai getirisi size bir kazandırırken arkadaşlara yirmi kazandırıyor. Ama böyükböyük tüccarlara getirisi nedeniyle kellesi bumburo kesiliyor. Sizde madem öyle işte böyle diyerek ek mesai uygulamasından vazgeçtiğinizi söylediniz. Desene Pazartesi, İskele başı yangına gebedir.Ve sizler yandı gülüm keten helvası türküsünü söylerken, limanlar ana baba gününe dönüşecek.

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Sn. Erkut Yılmabaşar, sosyal medyadaki paylaşımınızda elektriğe zam yine kapıda... Mayıs ayında %14 ve Temmuz ayında %30 olarak yapılan zamların kümülatif toplamı %48,2. Tüm üretim maliyetlerinin önemli bir unsuru olan elektriğe yapılan her zam piyasayı daha da pahalılaştıracak ve sonra ALO 171 aranacak diyorsun. Da, Hacı dayı Alo 171 aranırken memleketin tümü yandığı için yanan hiçbirşey bulamayacak. Söndürecek hiçbirşey olamayacağı için onlarda bizim gibi külleri karıştırırken apışıp kalacak. Ah be Erkut, bizim tek farkımız Kıbrıs Türkü olmamız.Ya tam sustururuz ya da kan kustururuz. Veya elleri önde birleştirerek, kafayı sokar, gıccacığın işe girmesi, oğlancığın sözleşmesinin uzatılması uğruna, köküne kadar giren zam kazıcığı girerken auuu bile demeyiz.

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Sn. İsmet Ezel, piyasada yumurta yok bilen varmı acep diye soruyorsun. Ah be İsmet gardaş,sık sık işkembe-i Kübradan yumurtlayanlar bayram nedeniyle tatile çıktı. Onlar tatile çıkıp ortalıkta yumurtlayan birileri kalmayınca tabiki yumurtanın sıkıntısı çekilecek. Bekle bugün tatil bitiyor. Yumurta bolaracak. İşkembe-i kübradan mı? yoksa başka yerlerden çıkan yumurta mı istersin hepsi turfanda taze taze bol bol gorkmadan seç seç al. İsmet gardaş sık sık sosyal medyada şerefe diyorsun. Ama unutma 2 Paralık İnsanlar İçin 260 Liralık rakı içilmez.

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Sn. İrfan Günsel, sizin Yakın Doğu Üniversitesi AR-GE ekipleri tarafından 2014 yılında tasarlanıp üretilen ve ülkenin güneş enerjisi ile çalışan ilk yerli üretim arabası olan RA 25 ile 2016 yılında üretilen RA 27’nin ardından yeni nesil üçüncü güneş enerjili araba RA30’un üretim çalışmalarına başladığını öğrendik. 4 tekerlekli bir dizayna sahip tamamen karbonfiberden üretilecek olan RA30 isimli arabanın dış dizaynının sonlanmak üzere olduğu duyuruldu. KKTC’de bir ilke imza atarken sanırım bu kez bir başka ilke imza atılarak uzay çalışmalarına geçilecek diye düşünmeye başladım. Sn. Günsel, sanırım hükümetler size bu konularda hiç yeşil ışık yakmadı. Sanırım bu durum sizin için sorun olmadı. Çünkü siz zaten hiç kırmızıda durmadınız. F 1 pilotu gibi tabbalamarina son sürat ülkenin önünde gidiyorsunuz.

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Sn. Fethi Özboğaç, Kurban Bayramının otel sahiplerinin yüzlerini güldürdüğünü ima ederek “Bayram dolayısıyla otellerimizde yüzde 95 oranındaki doluluk var. Özellikle Türkiye’den gelen talep bu doluluğu etkilerken, birçok yerli de bayramda zamanını otellerde geçirmeyi tercih etti” dediniz. Ayrıca Genelde KKTC turizminin tanıtım eksikliğine de dikkat çektiniz. Sn.Özboğaç, sanırım bu konuda size katılmam mümkün değil. Eğitim adası olarak yola çıktığımız geçmiş bizi LasVegas’ın da ötesine taşıdı. Bugün KKTC For Ever yerine KKTC Kumar Cenneti olarak, ülkenin isminden bahsediliyor. Reklamın iyisi ve kötüsü olmaz. Sn. Özboğaç. 3 K diye nitelendirdikleri Afrodit’in adasına ha Kerhaneler adası, ha kara para aklama cenneti ha Kumar adası denilmiş. Vız gider tırıs gelir. Atını öpen kavboy gibi öptüğümüzü zannederken, öpülmenin keyfini yaşamaya bakıyoruz.

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Sn. Özkan Öke,Nevzat Salih’in Lefkoşa’da 1949 yılından 16 yaşındayken açtığı atölyeyi bugün Nevzat Salih’in oğlu olan siz işletiyorsunuz. Baba meleğine sahip çıkıp Kıbrıs Kültürünün bir parçası olan, hasır iskemleleri üretmeye devam ediyorsunuz. 3 Kardeşiniz ile bu mesleği babanızdan en ince detayına kadar öğrendiniz. Bu işi öğrenirken asla eğitimimizden de geri kalmadınız. 2 kardeş öğretmen olurken siz Banka Müdürlüğü yaptınız ama hasır sandalye üretmekten de geri kalmadınız. Ve bu ülkede okusun da memur olsun diyenlere el sanatlarının memurluktan daha kıymetli olduğunu ispat ettiniz. Sn. Öke, ülkede memur zihniyeti hakim olduğu için sanatkar yok denecek kadar az kaldı. Kırılan Sigaradan duman gelmiyorsa, sanatkarlık için kırılan veya çekilen ve memur yapılan ellerden de üretim gelmesini bekleme.

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Sn. Fuat Topaloğlu, Kar-İş Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybettiğini ve her şeyin zamlandığını, 2016 yılındaki tarifelerin eridiğini bu nedenle de toplu taşımacılığın sıkıntı yaşadığını muhtemelen yok olacağını dile getirdiniz. Ayrıca, öğrencilerin taşınıp taşınmayacağının bilinmediğini ve öğrenciler taşınacaksa, hangi okulların taşınacağı, kriterlerin ne olacağının bilinmediğini belirttiniz. Sn. Topaloğlu, KKTC tomofilinin makinesi mangos etti. Aksona gardasının lastiği koptum kopuyorum diyor. Tekerlek rulemaları yalama oldu ve tomofilyampuriyampuri gidiyor. Zikzaklar çizerek giderken ha tumba oldum. Ha tumba oluyorum gibi yansıma yapıyor. 4’lü koalisyon hükümeti kurulurken, ilerisi için buzdan, gelecekte yapmayı düşündüğümüz şekerden ev hayallerimiz vardı. Ancak hükümetimiz gök gürültülü yağmur yağdırınca ne buzdan hayaller nede şekerden evlerimiz kaldı.

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Sn. EmiraliTatlıdil sosyal medyadaki paylaşımında Bayramdan evvel yeni fiyat listesi veren toptancılar, bugün sabah itibarı ile marketlere zamlı yeni fiyat listeleri vermeye başladı. Bunları denetleyen var mı? Marketler şamar oğlanı oldu da toptancılara kim bakacak diyorsun. Ah be Emirali, anamızı öpen Kanuni’nin Kadısı Ebu Suud Efendi. Halimizi kime anlatacağımızı bir zahmet söylermisin? Halk, gutsilli (İzmarit) gibi yolun kenarına fında edildi.