Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. SunatAtun,UBP Genel Başkanlığı için kolları sıvayarak sahaya indiğinizi gözlemledik. Mağusa’da en yakın rakibinize fark atarken, Lefkoşa’da hatırı sayılır bir oy potansiyelinizin olduğunu ve Başkentte de başa oynadığınızı öğrendik. Bakanlık yaptığınız dönemde ortaya attığınız yardım ve insanlara destek tohumlarının büyüdüğünü kocaman bir çınara dönüştüğünü gördük. Sn. Atun, Millet, dostlarını kaşarlı sucuklu tosttan seçmiyor ki. Ahali o insanın mertliğine sözünün erliğine bakar. Sende kaşarlı, sucuklu tosttan seçilmediğine göre oyları toplamandan daha normal bir şey olmaz. Unutmayın, oyun bittiği zaman şahta, piyonda, alayıaynı kutuya girer. Geride sadece konuşulan şah kalır. Sizde konuşulduğunuza göre alayının kutuda ne yaptıklarını boş ver.

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Sn. Filiz Besim,Hastalara yazılan ilaç reçetesinin hastaya bakan doktorlarda olmaması ve ilaçların röntgen laboratuvarı fişinin arkasına yazılması hastayı ve hasta yakınını tedirgin ediyor.Reçetesiz ilaç almada sorun çıkma ihtimali olduğu için de hastalar ve hasta yakınları da rahatsız oldu. Lefkoşa Devlet Hastanesinde, çok iyi bir başhekim ve doktorlar var. Tamam ama bütçeye yeterli oranda para konmazsa bir başka deyişle yapılacak helvanın irmik veya şekeri eksik olursa o helva bu ustalara rağmen kıvamında olabilir mi? Bizde un var. Şeker var. Helvayı kıvamında yapacak ustalar da var. Ama irmik eksik sayın bakan. Böyle olunca da helva işte böyle cıvık cıvık olur ve ölü helvasına dönüşür.

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Sn. Dursun Çebi, Karpaz Koruma Derneği Başkanı olarak yaptığınız yazılı basın açıklamasında, Milli Park, Doğal Ve Arkolojik Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilen bölgeleri, Av bölgesi olarak açarak, daha önce hükümet yetkilileri tarafından alınan kararlara yine hükümet yetkililerinin ters düştüğünü belirttiniz. Bırakın ters düşmeyi Dipkarpaz halkı ile dalga geçmişlerdir dediniz. Sn. Çebi, Süleyman Demirel’in, dün dündür bugün de bugün sözünü kendilerine şiar edinen hükümet yetkililerinin Karpaz Bölgesini Av bölgesi olarak açma kararından vazgeçmesini beklemek, abesle iştigaldir. Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan bence daha çok onur vericidir. Kesin tavrınızı belirleyin ve bölgenize birisini sokmayın. Karpaz halkı olarak bu hükümetler size hiç yeşil ışık yakmadı. Ama sizler sorun değil, biz zaten hiç kırmızıda durmadık diyerek çalışmanızı sürdürdünüz. Unutmayın eğer bir yerde bazı küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.

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Sn. Ayşegül Baybars, tapu devirlerinin kişinin bulunduğu ilçede yapılabileceğinin müjdesini verdiniz. İmar planlarının hızla 6 bölgede hayata geçmesi için hazırlıkların sürdüğünü ifade ederken vatandaşın da hizmete kolay ulaşması adına çalışmaların devam ettiğini belirttiniz. Merkeze ciddi bir yığılma oluyordu onu da ortadan kaldırdık. Kişileri hem zaman kaybından, hem de masraftan kurtarmış olacağız dediniz. Ayrıca ülkesel fiziki planın 2015 yılında yürürlüğe girdiğini ve 9 bölgede imar planı yapılmasını öngördüğünü anımsattınız. Da, bizim Hayriye abla, Ayşgül kızımız bu işte güzel olaylara imza attı. Ona sözümüz yok. Ancak 2015 yılından beridir, emirnameler ile ilgili olarak Allah Kerim diyen, ancak Kerim’in kuyusunun derin olduğunu bilmedikleri için inen, indikten sonra da oradan bir türlü çıkamayanlara ne demeli diyor. Sn. Bakan, bazı kadınların, şövalye sandıkları adamların, aslında alüminyum folyo ile kaplanmış denyo olduklarını görmeleri aynen şimdiki olayda olduğu gibi baya zaman alıyor.

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Sn. Mehmet Kayra, sosyal medyadaki paylaşımında Daltonlar bir yandan fiyat denetimi yaptığını iddia ederken, diğer yandan elektrik, benzin v.s’yehabire zam diyorsun. Emek ile sermaye bir araya gelirse sonuçta bu durum meydana gelir. Emeğe 2 kuruş vereceksin ki sermaye kısmına 1000 kuruşu verebilesin dedin. Sn. Kayra, bal tutan artık parmağını yalamıyor. Kaşığı es geçtik, balı kotardığı kepçeyi yalayıp duruyor. Ben bunlara, efendiler sahne sizin, devam ediniz.Ama dua edin, dua edinki sıra bizlere gelmesin. Gelirse Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu öğrenirsiniz.

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Sn. Erenköy, Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya Halkı, yapmış olduğunuz açıklamada, Erenköy yerleşkesi ve Mansura, Ayyorgi, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya köylerinin, bazı fırsatçılar tarafından çeşitli medya ve sosyal iletişim araçları ile gündem oluşturarak, Dillirga Türk köylerinin imara ve yatırımlara açılması girişiminde bulunduğunu dile getirdiniz. Bu maksatla “Erenköy Mücahitler Derneği” tarafından projeler üretildiğini belirttiniz. Ancak 1964'den beri bir arada yaşayan bu insanları dışlayarak hiçbir özel ya da tüzel kurum ve şahıs proje üretmesinin söz konusu olamayacağını da söylediniz. Dostlar, arkadaşlar, bizim bu taraflarda ‘Ganimet’ ve Rum arazileri azaldı. Ehh birilerine birşeyler vermezsek halimiz nice olur dersiniz? Ganimet ve Rum arazileri bitince sıra Türk arazilerine gelir. Milleti Gilli (Erkek eşek) sananlar, zamanı gelince yanıldıklarını anlarlar. Bazı insanlar vardır, çok ama çok özeldirler. Bazı insanlar vardır, kara büyü gibidirler, değdikleri hayatı cehenneme çevirirler. Onlar için menfaatleri hep ön plandadır.

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Sn. Hasan Canpolat, ilginç bir açıklamada bulunarak Lemar’da satın aldığın karpuzu, buzdolabına koyabilmek için kasada görev yapan çalışanlardan kesme ricasında bulundunuz. Hem Karpuzun gabak olup, olmadığını öğrenmek hemdetaşımada kolaylık olsun diye düşündünüz. Ancak Lemar’daki görevli bu saatten sonra kesemeyiz. Fiyat değişir deyip 5 TL ekstra ücret isteyince tabiki önce şaka sonrada işin gabyaka olduğunu gördünüz. Sn. Canbolat, sanırım Kurban Bayramı olduğunu ve milletin kurbanlık aradığını unuttunuz. Boynunuzu uzatırsanız 5 TL’ye şipşak keserler. Bakın bazı insanlarda, büyüdüğünü sanan iş yerleri de fotoğraf gibidir. Ne kadar büyütürsen,kaliteleri o kadar düşer.

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Sn. İzzet Türkmen, sosyal medyadaki paylaşımınızda sayın hukukçu bakan, cezaevine uyuşturucu ve cep telefonu getirmek serbest ama personelin pizza yemesi yasakmış doğru mu? Diyorsun. Vallahi pizza yeme durumu sayın hukukçu bakanın o anki haleti ruh haline bakar. Hücredeki mahkumları bağışladım. Hemen hücreden çıkartın derse ve emir yerine getirilirse pizzada, sabah kahvaltısında ciğer de serbest kalır. Haaa bir engel varsa ve emir demiri kesemezse işte ne pizza nede ciğerin izni kalır. Kuru ekmek ile 2 zeytine talim etme durumu hâsıl olur. Sevgili İzzet, gördüklerin ve duydukların karşısında, konuşmak bir ihtiyaç olabilir, ama susmakta bir sanattır. Bizi susma sanatının üstadı yaptılar.

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Sn. Ferda Ekinci,insanlar, ekonomik krizden dolayı nasıl cinlik peşindeler görüyor musunuz? Yeni trend: sahte evlilikler. Önce anlaşmalı evleniyorsun, sonra boşanıyorsun. Ardından, gelsin devletten dulluk maaşı. Düşünüyorum da, demek ki evlenenler kadar boşananların sayısındaki artışın nedenlerinden biri de bu olmalı. Amaç aynı: sahtecilikle devletten gelir elde etmek. Ne hallere düşmüşüz. Çok yazık diyorsun. Da, insanlar at binenin kılıç kuşananın olduğunun farkına vardılar. Ekonomi çarkının arasında böcek olup ezilmeyi kabullenme yerine, ezilipşikâyet etmemek için hinoğlu hinliği kabullenmek bir tercih meselesi oldu. Ah Sevgili Ferda ah, gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gider.