Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, muhalefet döneminde yaptığınız açıklamada, döviz her yükseldiğinde hükümet zam yapacaksa, hükümete ne gerek var? Oraya bir muhasebeci koyalım dövize bakarak herşeye zam yapsın demiştiniz. Hadde UBP’yi anladık. Söylediklerini yapmadıklarını görmüş olduk. Ancak sizin sözünüzün eri olduğunuzu bilenlerdeniz. Sahi siz ne zaman istifa edip oraya bir muhasebe memuru atıyorsunuz? Bakın bu kriz döneminde bir Başbakan ile Başbakan Yardımcısı ile 10 Bakanın maaşları ile görünmeyen masrafları sonrasında bütçeye hatırı sayılır bir para kalacak. Ne dersiniz? Sn. Başbakan, bu son zamlardan sonra problemi anladık. Problem, kolumuza takacak insanın çok, ama ömrümüze ömür katacak siyasetçinin olmadığını anladık.

Sn. Özdil Nami, BRT’de katıldığınız Haber Sizde programında ülkede facebook kahramanı çok. Bu kişiler hakaret dahi ağızlarına gelen her türlü şeyi yazıyorlar” sosyal medyada ne yazılırsa yazısın hükümetin doğruları yapma zorunluluğu olduğunu söylediniz. Sn. Nami, face Book kahramanının çok olduğu şeklindeki açıklamanız doğrudur. Başbakanın, Başbakan Yardımcısının, bakanların hemen hemen tümünündevlet Kurumu olan TAK ve BRT yerine Face Book'u kullanması ve oradan açıklama yapması tabiki face book kahramanlarını artırdı. Artı, Eğitim, Tarım, İçişleri Bakanlıklarını, Dışişleri, görüşmeci ve Ekonomi Bakanlığı yapan bulunmaz Hint kumaşlarının Süper Bakanlar olarak görev yaptığı bir ülkede face book kahramanların çoğalması da doğaldır. Kısacası Takkasa tukkas.

Sn. Kudret Özersay Başbakan Yardımcısı,Dışişleri Bakanı olarak yaptığınız açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’de suların ısınması için değil, soğuması için uluslararası diplomatik girişim yapmakta oluğunu söylediniz. Sn. Özersay Akdeniz’in suyunu soğutmak için yaptığınız çalışmaların birazını da bu KKTC’de fokurdamaya başlayan sulara ayırsanız diyorum. Mavro yerimo galsın, su o kadar ısındı ki, bizi buhar ediyor. Değdiği yeri yakıyor. Bazı siyasiler zam sonrasında biz farklıyız ve kararımızdan dönmeyiz diyor. Da işte bende buna uyuz oluyorum. Ve onlara be gardaşlar sizin farkınız ne ? Yoksa sizi babanız mı doğurdu diye sormak istiyorum.

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medyadaki paylaşımınızda bu son zamlar bardağı taşırdı sokak bizi çağırdı diyorsun. Sevgili Sadık, bu aralar boşuna sokağa çıkma çünkü sokakta birisini bulamazsın. Millet gıccacığın işe girme ve oğlancığın sözleşmesinin uzatılması sırasında bekliyor. Sırayı kaybetme korkusu olduğu için sıradan çıkıp sokağa inmezler. Bu nedenle sende boşuna sokağa inip bekleme.Sevgili Sadık, halkı bıraktık ama kemer sıkma modasını yaratanlara haddini bildirmek sanırım bir fakiri giydirmek kadar sevaptır. Ne dersin?

Sn. Ömer Meraklı, varmı be aranızda öyle erkek içimizde, yarın sabah getiresiniz arabalarınızı da Girne Kapısında kontak kapatalım. Bir lafazanlıktır gidiyor diyorsun. Muhtarım, unutma erkekliğin onda dokuzu kaçmak biri de hiç görünmemektir. Şimdiki moda ise be gardaş bak sen bu durumda çık ortaya bangır bangır bağır da bunlar duysun. Ama seni benim fitillediğimi sakın söyleme. Adımı da sakın ağzına alma modasıdır. Do you understand muhtarım.

Sn. Orhun Karagözlü, Colgate diş macunu 60 TL. Oldu. Ticaret Dairesinin 12 dev adamı uyuyor mu? Diye soruyorsun. Yeğen onlar bir zamanlar Basketbolda 12 dev adam sloganını örnek alarak 12 dev adam şarkısı hazırlarken seçildikleri bu kutsal görev nedeniyle dev aynasına bakmakla meşguldürler. Lütfen rahatsız etmeyiniz yazısını kapıya astıkları için kimse onları rahatsız edemiyor.

Sn. Ediz Tuncel yapmış olduğun açıklamada, benzin ve mazot satış fiyatına, Pompa satış fiyatı: CİF mal bedeline; nakliye bedeli, rıhtım harcı, belediye tartı ücreti, turizm teşvik fonu, fiyat istikrar fonu, tarım sigortası fonu, ithalatçı şirket payı, gümrük vergisi, istasyon bayi payı ve katma değer vergisinin eklenmesiyle oluşmaktadır diyorsun. Yani bir başka deyişle tek bir zam kazıcığı değil, bu bir araya gelen zam kazıklarından oluşan bir zam kazıkları birleşkesidir. Büyük ağrı duyarak Auuuuu banayamu demeniz bundandır demek istiyorsun.Ediz hocam kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. Farklı olan yürek ve niyettir. Bizlerde o yürek olmadığı için yapılanlara karşı durma gibi bir niyetimiz de olamaz.

Sn. Güven BengihanKamuda örgütlü 5 sendika olarak, Bakanlar Kurulu’nun Kurban Bayramı öncesinde açıkladığı “ekonomik tedbir” paketinde yer alan ek mesailerle ilgili yeni düzenlemeyi geri almasını talep ettiniz. Talep geri çevrilince o zaman buyrun cenaze namazına dediniz. Sevgili Güven, bence yalnız ek mesaileri değil zamları ve alınması gereken tedbirleri de masaya yatırmanız gerekir. Örneğin TL ödenilen bir ülkede neden devlet, gümrük v.s yerlerde halktan Sterlin talep eder sorusunun sorulması gerekir.

Sn. Levent Yüksek yaptığın açıklamada 24 saat mesai olan islerde hükümet vardiya usulüne geçsin. Neden mesai olur. Hepsinde de vardiya usulüne dönsünler vardiya sistemine geçiş sanırım sorunu çözer diyorsun. Sevgili Yüksel, sendikalar vardiya sistemi yerine ek mesainin devamını istiyor. Ve sanırım konuyu Yüksek İdare Mahkemesi’ne de taşıyacaklar.Bir başka deyişle cep benim cep. Zam zum ile memleket yangın yerine dönmüş vız gelir tırıs gider demeye getiriliyor. Nedense bizler kar tanelerini örnek almıyoruz. Kar taneleri bir birine zarar vermeden yol almasını beceriyorlar. Peki biz kar tanelerinin yaptığını yapabiliyormuyuz?

Sn. Cem Kapısız, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) olarak Ercan’da bugün saat 19.00’dan itibaren ek mesai çalışılmayacağını duyurarak kapıları uçaklara ve yolculara kapattınız. Ülkenin kaymak tabakası olan sermayeye “elini taşın altına koy” deyemeyen, piyasada tavan fiyat belirlemekten aciz olan Hükümet, çalışanın emeğinin fiyatını kendi kafasına göre belirleyemez dediniz. Bir başka deyişle öyleyse, işte böyle dediniz. Sn. Kapısız, insanların seni en çok sevdiği zaman senin onların işine en çok yaradığın zamandır. Bizim Ebuzittin amca, arkadaşlar içinde 10 ders notu olan oğlanın karnesini kaybettim. Bulanlar lütfen yırtıp atsın. Çünkü içinde geçer tek bir not bile yoktur. Bu nedenle hükümsüzdür dedi.

Sn. Arslan Bıçaklı, hükümetin kendileriyle ve üye sendikaları ile toplantı yaparak ve uzlaşarak almadığı hiç bir tedbir kararının üyelerini bağlamayacağını, bu gibi uygulamaların zorlanması halinde yasal eylem haklarını kullanmaktan çekinmeyeceklerini belirttiniz. Ayrıca, son dönemlerde TL’nin döviz karşısında sürekli olarak değer kaybetmesi nedeniyle, hükümet edenlerin bütün tüketim maddelerine sürekli olarak zam yaptığını ve halkın büyük bir kısmının açlığa mahkum edildiğini savundunuz. Sevgili Arslan, dün emekten yanayım deyip de Sermayeye kucak açanların bugün o sermayeye tu kaka demesini beklemek anasından öpücük istemek ile eş değer değilmidir? Halka elinizi taşın altına koyun. Kemer sıkın ki demek kaymak tabakası kaymağını biraz daha büyütsün demenin bir başka modelidir. Başkan, bu hükümet kurulurken buzdan hayallerimiz, şekerden ev kurma hayallerimiz vardı. Ama maşallah sağanak halinde öyle yağmur yağdırdılar ki ne buzdan hayallerimiz nede şekerden evlerimiz kaldı.

Sn. Ali Demir yapılan zamlar sonrasında bir bilseler ne çekeriz iş yapamaz olduk aldıklarımız verdiklerimizi karşılamıyor.Piyasa darma- duman oldu.Biz nasıl iş yapacağız?Küçük esnaf perişan durumdadır.Yani bu milletin her şeyi dört dörtlükte mi boşuna konuşur? Bir gezsinler piyasayı da görsünler milletin halini, neyse Allah hepimizin yardımcısı olsun dedin. Sevgili Ali, Allah bir şeyi beğenmeyip tepki gösterenin. O işi gerçekleştirmek için yanında olur. Biz mangal, piknik ve gıccacık ile oğlancığın işe girmesinden başka bir şey düşünüyormuyuz? O zaman Allah bize nasıl yardımcı olacak dersin? Ali gardaşım, hükümetin bataryası emty oldu. Bu nedenle kapsama alanı daraldı. Biten bataryaları nedeniyle arandıkları zaman, ulaşılamıyor. Tekrar deneyin sözlerini dinlemekten usandık