Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Hüseyin Özgürgün, acemiler mangası ve beceriksiz olarak nitelendirdiğiniz hükümetin, ülkeyi yangın yerine çevirdiğini söyleyerek ağzını açıp, gözünüzü yumdunuz.Defalarca uyarmamıza, meclis kürsüsünden çağrı yapmamıza ve tedbir alınması gerektiğini söylememize rağmen, inatla ve hırsla kurulmuş dört başlı hükümetin “ben bilirim ben yaparım” edasıyla hiçbir önerimizikaale almadan yoluna devam ettiğini ve dövizin ani yükselmesiyle duvara toslandığını söylediniz. Sn. Özgürgünduvara tosladığımız doğrudur. Tomofilin kaportası hurdaya döndü. Duvara tosladıktan sonra tumba olan tomofil uçurumun kenarına geldi. Bir tur daha dönerse uçurumdan aşağı gideceğimizin resmidir.Başkan, Her saltanatın bir sonu vardır.Buna musalla taşları da şahittir. Sanırım yakında hükümetin ölü helvasını yeriz.

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Sn. Serdar Denktaş, son günlerde KKTC yangın yerine döndü. 4’lü koalisyon hükümetine yapılan göndermelerin bini bir paraya satılıyor. Ne daltonlukları nede yalan vaad vermeleri kaldı. Sendikalar, hükümete yumruk ve tokat atma yarışına girdi. Ancak siz köşenize çekildiğiniz ve görünmeyen adamın pelerinini giydiğiniz için size atılmak istenen yumrukları ‘Muhammet Ali ’varieskivler ile geçiştirdiniz. Başbakan ve Başbakan Yardımcısına atılan onlarca yumruklardan bir tanesini siz yemiş olsaydınız sanırım hakem saymaya başlayacaktı. Usta bir eskiv ile yumruğu savuşturmanız bu yöndeki ustalığınızı göstertti. Sn. Denktaş, deneyim para ile satın alınmaz. Ancak yaşanarak kazanılır. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Asım Akansoy Ekonomik kriz, tüm kesimlerin sorumlulukla hareket etmesini gerektiriyor. Kamu veya özel fark etmez. Tüm toplum kesimlerinin bunun bilinciyle hareket edeceğine inanırım. Çok zor bir dönemden geçeriz. Suçlayıcı, ötekileştirici yaklaşımlar ve söylemler bizi bir yere vardırmayacak. Sosyal barışı bozmamalıyız. Hükümetin koyduğu irade etrafında samimiyetle yan yana gelirsek, açık diyalog kurarsak mutlaka başarırız diyorsun. Da, hükümet aldığı kararlarda samimiyse önce o samimiyeti vekil ve bakanlar hakkında alacağı kararlarda göstertmeli. Ağalara tamam, halka da eyvallah dememeli.Sn. Akansoy, siz siyasiler, bizim tellerimize, hangi notadan vuruyorsanız, bizler de zamanı gelinceo makamdan çalıp söyleyeceğiz. Sıkıntı yok.

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Sn. Ziya Emir, hükümetimiz yüzümüzü güldüren bir karar aldı. Günde 10 tane aldığımız, en zaruri tüketim maddemiz İnverter klimaların KDV oranları düşürüldü. Kutlamalar başlasın derken, havyar ve şampanyaya da zam gelecek mi diye soruyoruz dedin. Sevgili Ziya, Ayşaba, Ziya hayal görmesin diyor. Havyar, ve şampanya Ağaların yiyip içecekleridir. Marabanın yanından bile geçemeyeceği şeylerdir. Ağa kim? Marabaları kim? Ebuzittin amca söyle o Ziya’ya sakın bir daha Ağanın kontenjanındaki yiyecek ve içeceklere dil uzatmasın. Yoksa o diline Urfa isotu sürerim diyor. Vallahi ben bunca boş konuşan insanın arasında dilsiz olmayı tercih ederim. Çünkü boş teneke gibi dan dun edenler arasında dilsiz olmak engel değil bence devrimdir Ziya.

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Sn. Hasan Uluel, Kemalin Yeri Restaurant iskele Bogaz'dan,Turizim bakanına, Sorumdur? Pazartesi, Salı, Perşembe, Pazar akşamlarıKKTCGenelinde,canlı müzik yapmak yasak mıdır? İskele polis karakolundan iki görevli polis görevleri icabı gelip bu durumu bize bildirdi. Pekifarzet telefon çaldı ve Salı günü 20 kişilik bir doğum günü partisi var ne yapmam gerekir dedim. Kaymakamlıktan özel izin alacaksın dediler.Peki kaymakamlık kapalıysa veya tatilse diye sordum. El cevap yasadır başka gün yapsınlar denildi. Hasan gardaş, herkes giderken Mersin’e biz gidiyoruz tersine tersine. Abdulmutallip bey, bu ülkede neyin turizm mi? Bu ülkede tek turizm şekli var o da ‘Kumar’dır. Kadın Pazarlamadır. Restoranlar kapansın çünkü oteller gümbür gümbür sabahlara kadar çalgıcıklarını çalıyor. Onlara hacet yok diyor. Bak Hasangardaş, Münevver teyze, Hasan kardeşim restoran işinden vazgeçsin. Ve oraya bir kumarhane açsın önerisi yapıyor. Bak Hasanım, ederinden fazla değer soytarıyı kral eder. Sanırım bazılarına çok değer verdik.

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Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığına yeniden adayım.Dün akşam gerçekleşen İlçe Yönetim, Kadın Kolları, Gençlik kolları yönetim kurulu üyelerimiz ve örgüt başkanlarımız ile 2015-2018 dönemi değerlendirme toplantısında, toplantıya katılan yöneticilerimin ve örgüt başkanlarımın ortak görüşü ve desteği ile yeniden İlçe Başkanlığına aday olmam yönünde gelen isteklere kayıtsız kalamadım, hayırlara vesile olsun dedin.Da Habibe Teyze partinin içini derleyip toparlayan, senin gibi birisinin adaylığını desteklemeyenler herhalde ya akıllarını peynir ekmek ile yedi yada kapkara düşünceleri var diyor. Sevgili Sadık, her kahve aynı tadı taşımaz. Nerede içiyorsan kiminle içiyorsan ona göre değişir. Partide senin ile içilen kahvenin tadına doyum olmadığı için herkes senin ile kahve içmeye bayılıyor. Hadde hayırlısı diyelim.

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Sn. Ali Özgöçmen hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı olarak, Bakanlar Kurulu'nun kanun hükmündeki kararnameyi geri çekmediğinden dolayı sendikamız yarın tüm üyelerine ek mesai yapmama çağrısı yaptı" dediniz. Ve kamuda çalışan yaklaşık 800 civarı hemşire ve ebelerin resmi tatil günü olan 30 Ağustos perşembe günü devlet hastanelerinde bir tek hemşire bulunamayabileceğini belirttiniz. Sn. Özgöçmen açıklamanızdan anladığım kadarı ile para yoksa hastaya bakma da yok. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir demek istiyorsunuz. Bakın, doğru yolda giden kaplumbağa eğri yolda giden yarış atını geçer. Yanlış yoldasınız ve kaplumbağaya geçiliyorsunuz.

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Sn. Nezihi Beyaz, sosyal medyadaki paylaşımında, Millet(özellıkleUBP'liler) zamlar nedeniyle hükümete saldırıyor ama görmezden geldikleri bu krizi başımıza saran T.C'ninAKP hükümetinin hatalı dış politikası ve ekonomideki yanlışlarıdır. Derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin 14 bankasının ve birçok büyük şirketlerin notunu düşürdü. Bu demektir ki kriz büyüyecek ve dövizin artışı sürecek. Yani adres yanlış diyorsun. Doğru söze bir şey söylenmez sadece sukut altındır denilerek susulur Nezih. Ünlü düşünürler, sana çok karışanla sana çok konuşanı iyi ayırt et. Biri seni kısıtlıyor biri beynini kemiriyor diyor. Acaba bizi kısıtlayanlar ile beynimizi kemirenleri ayırt edebiliyor muyuz İşte sorun buradadır.

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Sn. LicaŞemmedi, sosyal medyada yaptığınız paylaşımda, Sn. Akıncı’nın halkının bu kadar zor durumdayken, sesini duyan oldu mu? Diye soruyorsun. Veama yarın kesin sahnede olacak diyorsun. Vallahi sizin paylaşıma yapılan yorumda, Salamis Otel’de çok yorulduğu için dinlenmekte olduğu belirtildi. Sauna ve Türk Hamamı yorgunluğunu alıyormuş denildi. Lica hanım, Mustafa Beyin günahına girme, Sauna çok terletir. Yorucudur. Ses kısıklığına da neden olur. Sesi kısılmış da olabilir. Konuşamadığı için odadan çıkmıyormuş. Habibe Teyze, soğuk su içti ve ses telleri incindi. Saklandığı için yeşil altlı mum ile fellik fellik aranmasına karşın bir türlü bulunamadığı söyleniyor. Ünlü bir düşünür, uçan kuşlar kadar hür olmak istiyorsan; ayağına vurulan zincirlerden değil kanadına koyulan yüklerden kurtul zira uçmak için ayaklara değil kanatlara ihtiyaç var demişti. Sanırım bizim Cumhurun hem kanatlarına yük hemde ayaklarına pranga vuruldu. Dili için bir şey söyleyemem.

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Sn. Faiz Sucuoğlu, yaptığınız yazılı basın açıklamasında, KKTC Devleti’nin yürütmesinden sorumlu 4’lü koalisyon hükümetinin, yaşanan yıkıcı ekonomik kriz neticesinde, dağınık-savruk ve yönetimsel zafiyetler gösterttiğini bunun neticesinde, halkın hem ekonomik hem de psikolojik bir travma ile karşı karşıya kaldığını belirttiniz. . Sn. Sucuoğlu, ben inanın bu arkadaşlara hiç kızmıyorum. Bu kadar faul yapmalarına rağmen, bunları hala daha takip eden gölgelerine kızıyorum.

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Sn Fazilet Özden Efe, Girne Bölgesi Milletvekili olarak, KKTC’nin incisi olarak nitelendirilen Girne’nin içine acayip binalar ile edilirken, denizi fosseptik çukuruna döndürülürken, sesinizin Si minörden bile çıkmamasına hayret ettik. Milletvekili olarakseçilirken, 4 oktav, 7 desibel şiddetinde çıkan sesinizin artık 1 oktav ve 1 desibelden çıktığına tanık oluyoruz. Doğuş Derya gibi, senin diline Urfa acı sosu isot mu sürdüler? Abdulmutallip amca, Fazilet hanım kızım böyle giderse Mehter marşı ile geldiği meclisten günün sonunda İzmir marşı ile gidecek diyor. Sn. Vekilim bizler elçiyiz ve elçiye zeval olmaz.

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Sn Ersin Orkoz, bir ara çektiğin fotoğraflar büyük beğeni topluyordu. Fotoğrafçıyım diye geçinen nice Böyük fotocular senin fotoğraflara baktıkça iç geçirirken birden ortalardan kayboldun. Görünmez adam gibi görünmüyorsun. Dostların seni yeşil altlı mum ile ararken birileri diyojen gibi elde fener seni soruyor. Ancak, sen bir türlü bulunmuyorsun. Ersin yetenekli fotoğrafçılar kolay yetişmiyor. Çektiğin fotoğraflar ile bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket olmuştun be oğlum. Bataryalarını yeniden şarj aletine koy ve full çeken bataryalarınla yine milletin kapsama alanına gir. Yeteneklerini yeniden konuştur.