Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman halk olarak bir dönüm noktasında olduğumuzu söyleyerek felsefeniz gereği dar gelirli grupları daha çok korumaya çalıştığınızı ve bunu hayata geçirmek için de atılması gereken tüm adımları attığınızı ifade ettiniz. Sn. Erhürman doğrudur felsefeniz gereği önemli adımlar atarak bizi koruma altına aldınız. Elektriğe zam yaparak, lambaları söndürmemizi sağladınız. Eh doğal olarak 9 ay sonra nüfusun nereye geleceğini göreceğiz Gaz, mazot, benzin zammı derken, daha çok gezmemizi önlediniz. Bu nedenle trafik kazaları azaldı ve bizi korudunuz.Gümrük harçlarında Stg.’yi günlük kura göre ayarlayacağım dediniz. Bugün Stg. 8.73 bu durumda ithalatı kıstık. Paramız da cebimizde kaldı. Bizi korudunuz. Ek Mesai krizini iyi yöneterek gelen yolcularda azaltmaya gittiniz. Uçan, uçak biletleri bizi eve bağlarken, ülkenin kapı ve pencerelerini de kapattı. Sizin sayenizde korunduk. Koruyucu kişiliğinizden dolayı teşekkür ederiz. Ne yapalım? Küçük insanlar kişileri, normal insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri tartışırken,biz ‘Marabalar’ Ağa’nın zamlarını, örtülü ödeneğini, Stratosferde gezinen maaşlarını konuşuyoruz.

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Sn. Zeki Çeler, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne çalışmak için gelen Mehmet Ezer isimli işçinin iş kazası sonrasında hayatını kaybetmesi sizi çileden çıkarttı. Polisin gerekli hassasiyeti göstermediğini söyleyerek polisi suçladınız. Ayrıca Polisten tutuklama talebinde bulunulduğunu ancak herhangi bir girişimin yapılmadığını söylediniz. Sn. Bakan, dümeni kırılan, rotasını şaşıran, yıldızlara göre seyreden bir uçak gemisinin, kim kime dumduma insanlar topluluğu arasında salimen limana gitmesini beklemek sanırım saflık olur. Sevgili Zeki, kalbin, bu yaşananlar karşısında düşünebilme kabiliyeti olsaydı, inan Arif Hoca’nın söylediğini bağıra bağıra söyleyerek atmaktan vazgeçerdi.

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Sn. LicaŞemmedi, paylaşımınızda, Tarım Dairesi ülke genelinde yapmış olduğu denetlemeler çerçevesinde, 27 ayrı zeytinyağı firmasından zeytinyağı numunesi almıştır. Numunelerin, TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’nda analizleri yapıldı. Analizler sonucunda, 6 firmadan alınan numunelerdeki zeytinyağlarında, tağşiş yapıldığı (başka madde karıştırıldığı) tespit edilmiştir. Sahtekârlar dediniz. Da, Ebuzittin amca Lica kızıma sorun, anamızı öpen Kanuninin kadısı Ebu Suud Efendi. Acaba kadıyı kime şikayet edeceğiz diyor.Elin oğlu uzayda yaşamı araştırırken bizimkiler, halka nasıl ve ne biçim kazık atılır teorilerinin peşinde ömür törpülüyor..

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Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi Müdürü olarakTAK’a yaptığınız açıklamada, hava sıcaklığının bir haftadır mevsim normallerinin civarında veya normallerin 2-3 derece altında seyrettiğini söylediniz.Ancak sıcaklığın pazar ve pazartesi günleri mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkarak 42 dereceye yükseleceğini belirttiniz. Bir başka deyişle kavurucu sıcaklar geliyor dikkat edin ikazında bulundunuz. Sn. Buran bir süredir zaten Kalahari ile ABD’nin meşhur Oklahoma Çölünden gelen zam kavurucu sıcaklığından tereyağı gibi eridik. Bolibif gibi uzadık. Memleket yangın yerine dönerken sıcaklığı anamızdan doğduğumuza pişman etti. Sn. Buran, Otuz yaşındaki heriflerin lise üniforması giyip kolej öğrencisi rolü oynadığı dizilere bakarak, masum zırhı bürünerek tecavüzcü rolünde hepimizi zam kazığı ile yakanlar lütfen artık bu rollere bir son verse diyorum.

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Sn. Mustafa Naimoğlulları, Hayvancılar Birliği Başkanı olarak eyleme gideceğinizi açıkladınız. Tarım Bakanının sürekli olarak para bittiğini dile getirdiğini ve hayvancının sorunlarına çözüm üretmediğini söylediniz. Zamlardan dolayı yaşanan olumsuzluklardan ülkede kaosortamı yaşanacağına vurgu yaparak hayvancının bittiği noktada sorunların daha da büyüyeceğini belirttiniz. Sorunların büyüyeceği doğrudur. Ancak sizin eylem yapacağınıza olan inancım doğru değildir. LAfonten’den masalları geçmişte çok dinledik ve okuduk. Eylem, fırtına estireceğiz derken yaz akşamları esen Meltem bile olamadınız. Sn. Naimoğluları, galiba camı silip ayna gibi oldu, aynayı silip cam gibi oldu. Yollara dökülmeden dümdüz edeceğizdiyen yeryüzündeki tek milletiz sanırım.

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Sn. İzzet Türkmen, hükümete yönelik yaptığınız açıklamada, Anayasal suç işliyorsunuz. Hukukçu Başbakan, Kamu görevlilerinin ödeneklerini yasa dışı bir kararname ile kesmiş yasayı çiğnemiştir. Elbette bunun sonu mahkeme olacak. Bu defa Girne limanına gelen gemileri, gemi acentaları personeli aracılığı ile kılavuz almadan kamu görevlisi kaptanları, kılavuzları ve personeli kullanmadan limana almaya, yolcuları çıkarmaya başladıkları, bunu yaparken gemide hasta varmış gibi sahte ihbarla ambulans çağırıp, geminin açıldığı bildirilmektedir dediniz. Sevgili İzzet, hükümetin sol gösterip sağ vurması sonrasında, millet başına göre tarak arama yönüne gitti. Savaşlarda, birçok sahte savaş taktikleri vardır. Mesela Truva atı gibi. Kısacası dinsizin hakkından imansızın gelmesi için millette kendine göre önlemler aldı.Sevgili İzzet 90’lı yıllarda, 2000’ler için uçan arabalar hayal ediyorduk. Yıl olmuş 2018 halen bozuk kumandayı dizimize vurarak tamir ederken, 1950’lerden kalan siyasetçiler ile sistemleri ile uğraşıyoruz..

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Sn.Koralp Şerifoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü görevinden ayrıldıktan sonra sesiniz duyulmaz oldu. Bana göre siyasetin yanlışları sonrasında sizin ayrılışınız bakanlık için büyük kayıp oldu. Çalışkanlığı ve konulara hakim oluşu ile Sunat Atun’un adeta sağ kolu olmuştunuz. Yazık oldu derken, kapsama alanı dışında kaldığınız Ekonomi Bakanlığının verimliliği de kapsama alanı dışında kaldı. Sn. Şerifoğlu, nedense bizler kar tanelerini hiç örnek almadık. Kar taneleri bir birine zarar vermeden yol alma becerisini nedense benimseyemedik. Benimsemiş olsaydık, yalnız kendimize değil devletin kurumlarına da zarar vermemiş olacaktık.

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Sn. Levent Özadam, Detay Gazetesinde hazırladığım sayfamdaki haberler ile sahibine mesajların küçük olduğunu ve okunması için gözlük takılması gerektiğini belirttin. Eleştirin çok yerindeydi ve çokta haklıydın. Bunu düzeltmek için çocuklar ile bilgi alış verişinde bulundum. Sendikalar, hükümet yetkilileri keşke böylesi yapıcı eleştirileri görse de birbirlerine yıkıcı eleştiriler yapmasa diye düşünenlerdenim. Biz telefonlarımız düşünce, panikler arkadaşımız düşence el uzatacağımıza güleriz. Sen güleceğine elini uzattın. Sağol.

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Sn. Armağan Candanbizim komşu Hacerabama be ama nerde bizim o Armağan ovlucuğumuz. Son zamanlarda ne sesini nede fiziğini görüyoruz diyor. Güzelyurt tamam bu sıralar belki sessiz ve sakindir ama oradaki insanlar ip üstündedir diye de sitem ediyor. Sevgili Armağan, seni CANDAN seven insanlar yeşil altlı mum ile seni arıyor. Sesini duymak istiyor. Kayıpları oynamak yerine onlara buradayım desen sanırım iyi olacak.

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Sn. Abdullah Korkmazhan, BKP’deki kadife ayrılık diyemeyeceğim sorry, sert ayrılıktan sonra sesin kesildi. Herhalde moral bozukluğu devam ediyor. Senin gibi Dik duruş sergileyen, parmak arkasına saklanmadan gerçekleri dile getiren birisinin ülkenin yangın yerine döndüğü bu günlerde sesinin 4 oktav veya 7 desibelden çıkması gerekir diye düşünenlerdenim. Sn. Korkmazhan, gün gelir sırtını dayadıklarına bile dayanamayacak hale gelirsin tamam. İnsan ruhunun yarası dikiş tutmaz o da tamam. Ama ülke sevgisinin bu yaralara iyi geldiğini düşünüyorum.

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Sn. Mustafa Emiroğlları, memlekette döviz yangını giderek büyüyor. Ne uçak ne helikopter nede aranjörler bu yangını durdurmaya yetmiyor. Dolar, ne ev nede iş yeri bırakıyor. Milletvekilliğin esnasında, Mecliste bülbül kesilirken, şimdi dut yemiş serçe gibi dalında tünemiş duruyorsun. Senin gibi girişken, sözü dinlenen birisinin, vekil olmasa bile biraz ağzını açması gerektiği kanaatindeyim. Tek başkanlık sisteminden, çoğulun konuştuğu sisteme geçsen ve kapalı olanZip açılıp sözler dökülse iyi olur.