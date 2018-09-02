Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Derya Kanbay, vali bey aman pardon sürçü lisan eyledik, Elçi bey, Türkiye’de ve KKTC’de bazı ekonomik konularda sıkıntılı günlerden geçildiğini söylediniz. Özel sektörün, kamuyu yöneten bürokratların, özellikle fazla mesaiyi yapmayız diye naz yapan insanların biraz daha akıllarını başlarına toplayıp bu zor dönemi hep birlikte aşmamıza yardımcı olmalarını bekliyorum dediniz. Da. Hacı amca, asgari ücret alan ‘Muhammet Sürünür’ isimli dar gelirli vatandaşa gelen 1200 TL elektrik faturasını nasıl aşacağız diye soruyor. Temel gıda maddelerinin bile Stratosferde gezinmeye başladığını ve oraya nasıl ulaşacağımızı da söylemenizi istiyor. Sn. Kanbay, problem nedir biliyormusunuz? Problem kolumuza seçim zamanı takacak insanın çok ama ömrümüze ömür katacak siyasetçilerin olmamasıdır. Problem koltuğun haddinden fazla sevilmesidir. Problem emirin demiri kesmesidir.

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Sn. Camal Özyiğit, yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardında Döviz kurlarındaki artış nedeniyle ülkeye gelen öğrenci sayısında 2 binden fazla bir düşüş olduğu belirlendi. Döviz ismi verilen uzaktan kumandalı canavar, yalnız halkı değil. Sırası ile eğitimi ve ülkeye gelecek öğrencileri de temizlemeye başladı. Sn. Özyiğit, kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. Farklı olan yürek ve niyettir. Göbeğinden bir yerlere bağlı bazı siyasetçilerde kan ve kemik olabilir. Çözüm yolunda irade koyamayıp o göbeği kesme yüreği ve niyeti olmayanlar, gününü Allah Kerim diyerek geçiştirir. Ama Kerim’in kuyusunun derin olduğunu ve bir gün indikleri o kuyudan çıkamayacaklarını da görecekler.

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Sn. Tolga Atakan, 30 Ağustos tatilini fırsat bilerek özellikle sorun çıkaran tüm bilgisayarları yeniledik, serverleri güncelledik, teknik aksaklıkları giderdik ve ayın son gününde 5 saatte 672 işlemlik bir hıza ulaştık. Bu seviyeyi daha da arttıracağız. Bir de bu binada hizmet vereceğimiz süre boyunca mevcut, Kıbrıs Türk Hava Yolları tabelasını indirmeyeceğiz. O tabela Kıbrıs Türkü’nün hem olumlu, hem olumsuz anlamda neler başarabildiğinin nişanesidir dediniz. Hurşidiye aba, geçmişine de geleceğine de sahip çıkan ve kimseden gocunmayan,Tolgaovlucuğuma aferin dedi. Sn. Atakan, ben pencereye baktığım zaman camdaki kiri, pencereden baktığım zaman dışardaki yabani otlar ile çöpü görürüm. Hükümetin bahçesine baktığım zaman yabani ottan geçilmiyor. Ama sizin cam pırıl pırıl.Ne kiri nede pası var.

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Sn. Ahmet Arslan ve Duriye Arslan, oğlunuzun Deniz Harp Okulundan Birincilikle Mezun olduğunu öğrendik. Bu başarısı ile haklı olarak size büyük gurur yaşattılar. Oğluna, böylesi bir günde diplomasını eli ile vermesi sanırım bir babanın en büyük gururu yaşadığı bir gündür. Sn. Arslan ailesi, kim ne derse desin. İnsanlar bence zamanda yolculuk yapıyor. Anılarıyla geçmişe, hayalleri ile geleceğe. Hayallerinizin sanırım birisi oğlunuzun bu başarısı ile gerçekleşti. Şimdi çok daha iyi mevkilere gelme hayaliniz ile geleceğe yolculuk yapıyorsunuz. Kolay gelsin.

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Sn. Kazım Ant, açıklamanızda Sayın Başbakan artık çileden çıktım. Çağır şu Merkez Bankası Başkanını.Bu tefeci bankalara bir ayar çek.En azından düşür şu döviz faizlerini.Tatlı karlarını daha az alsınlar. Yeterli değil ama seni de kutluyorum Vakıfları Genel Müdürü Sn.Cengiz Erçağ. Yürekli ol Sn.Başbakan ve radikal kararlar al ki seni tarih yazsın.Yada git mahalleye da uykuyu gaybetme diyorsun. Komutanım, doluya koyduk olmadı. Boşa koyduk dolmadı. Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi diyoruz. Ama bence bu defa bırakın fasulyenin dibinin tutmasını, tencere de yandı komutanım. Tencere.

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Sn. Hüseyin Perçiner KKTC Merkez Bankası başkanı, bir açıklama yaptı ve dedi ki; "Kredi geri ödemelerinde büyük sorun var. İpotekli malların satılıp nakitte çevrilmesi de bazen 10 yılı buluyor. Bu çok uzun bir süre. Bu açıklamayla Sermayenin temsilcisi olduğu gün gibi aşikardır. Bize toplumu düşünen "adamlar" lazım. Bunlar ümitsiz vaka diyorsun. Sn. Perçiner, ülkenin şartlarını bilmeyen ve 2-3 yıllığına bizi yönetmesi için getirilen adamlardan daha fazlasını beklememek sanırım anasından öpücük beklemek demektir. Bunlar sat, yık yak başka bir b.. bilmezler. Sonrada uluslararası hukuk ve çözüm denince vay efendim vatan hainleri diyorlar. Ben bunlara değil bunların gölgelerine kızıyorum. Hatta hala daha bunları takip ettiği için tükürüyorum.

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Sn. Süleyman Selçuk Garip sosyal medyadaki paylaşımında bir teyzemiz bizden ve çoğu kişiden yürekli çıkıp benzin zamlarını protesto etmek için anıt çemberinde park edip kontak kapattı. Ancak polis gelip trafik cezası yazdı Ve kendini bilmez 3 4 tane şerefsiz kişiler kadını alay edip "delinin biri yalnız başına eylem yaptı" dediler.Polis neden Meclis damına çıkan KKTC’nin cumhurbaşkanına hakaret edip, Afrika gazetesini basan kişilere müdahale etmedi de benzin zamlarını protesto eden kişilere müdahale etti dedin. Sevgili Süleyman, Kanuni’nin, emiri demiri keser.Biz farklıyız diyerek iktidar koltuğuna oturanlara, hep sizin farkınız ne be arkadaşlar. Yoksa sizi babanız mı doğurdu diye sormak isterim.

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Sn. CengizErçağ,Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü olarak yaptığınız açıklamada, durağan hale düşmemiş canlı döviz borcu olan tüm müşterilerinize pazartesi gününden itibaren cari yıl sonuna (31 Aralık 2018) kadar, vade yapılandırmaları ve devamında akdi faiz oranları üzerinden vade sonuna kadar % 1.5 faiz indirimi yapacağınızı açıkladınız. Bu kararınız alkışlanır. Ama o anamıza döblekbabamıza tambura çaldırtan bileşik faize de kamu kuruluşu olarak el atarsanız o alkışlar yalnız mahalle duymaz, ülke alkıştan çınlar derim.

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Sn. Mustafa Yalınkaya, BES Başkan adayı Deniz Kayabaşı, sizin başkanlığınızdaki yönetimin, seçimin yapılacağı adresi üyelere duyurmadığından dolayı tepki göstertti. Kayabaşı bunun büyük bir ayıp olduğunu belirtirken, bunun Mali Rapor eksikliğinden mi kaynaklandığını da sordu. Tabi tüzük gereği, 1 Nisan tarihinde genel kurulun yapılmaması halinde genel kurulun haftaya yapılacağı da dile getiriliyor. Sevgili Mustafa, sanırım Deniz Kayabaşı, senin genel kurul ile ilgili olarak 1 Nisan şakası yaptığını anlamadı. Mutallip amca, sanırım aceleye gerek yok. Birşeyin olacağı varsa o şey olur. Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru kişiyle diyor. Ne dersin?

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Sn. Hüseyin Sadıkel, mesajında Mağusa’da kontak kapatıldı.Fakat arkadaşların dediğine göre polis arkadaşlarımız bunu fırsat bilerek ceza yağdırmış. Yani polis arkadaşlarımız bu memlekete yaşamıyorlar mı diyorsun. Sn. Sadıkel, insanlar zaman zaman yanılır. Bir zamanlar toz konduramadıklarımızın şimdi kirden görünmez olduklarını görmek gerçekten çok acı.

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Sn. Salih Boran, Araç Ruhsatları Mukayyitliği olarak araç sahiplerine, KTHY Binasında tam teşekküllü hizmet sunmaya başlandığınızı öğrendik. 31 Ağustos Cuma günü, saat 08.00 itibarıyla 9 vezne ile 672 işlem gerçekleştirdiğiniz açıklandı. Yıllardır barakadan mamul, gecekonduyu andıran, bir çalışıp 3 çalışmayan bilgisayarlarınız ile ülkeye ekibiniz ile yaptıklarınızı görmeyip eleştirilerine karşı en iyi hizmeti vermeye çalıştınız. Şimdi size biraz olsunimkan tanınınca neler yapılacağını da bu vesile ile göstertmiş oldunuz. Sn. Boran, 50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen insanlar, bugün senin verdiğin mutluluğu görsünler ve alkışlasınlar.

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Sn. Metin Bilmem, firar girişiminde bulunan iki mahkûmu, dayak cennetten çıktı felsefesi düşüncesi ile dayaktan geçirmişsin. Dayak yiyen iki kadının şikâyeti üzerine Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’nın devreye girdiği ve vakıf mütevelli heyeti üyesi avukat Özge Uğraşın’ın mahkûmlar ile görüşme isteğini de reddettiğinizi söylüyor. Sn. Bilmem, belki bugüne kadar cezaevinde neler yaşandığını ‘Bilmem’ diyerek geçiştirebilirsiniz. Suçluları cezalandırmanın artık mahkemelerden çıktığı ve oradaki görevlilere kaldığı söyleniyor. Uyuşturucu yatağına dönüşen, bit ve pirelerin konuk olduğu, gardiyanların can güvenliğinin pekte sağlam olmadığı bir yere dönüşen cezaevi için artık Cezaevi Cumhuriyeti desek daha uygun olmaz mı? Sn. Bilmem, hakikaten Cezaevinin uyuşturucu satış yerim mi? Kantininden iç edilen paralar nedeniyle hırsızlar yatağı mı olduğunu inanın bende ‘Bilmiyorum.’

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Sn. Derman Saraçoğlu, barış ve çözümün sembol isimlerinden birisi olan Şevket Rado, vay başınızdan bin beytambalgalsın dedi hepimize ve çekti gitti ‘Dünya Barış Gününde’ dediniz. Şevket Rado bin beytambalgalsın diyerek yaşamdan diğer dünyaya göç etti. Ancak başınızdan bin beytambalgalsın diyerek, ‘Göç yolunu’ tercih eden genç fidanlarımızın kaybına ne demeli? Sn. Saraçoğlu, ülke ünlü FransızŞarabı gibi kadın olsa kaç yazar? Şarap gibi kadını yönettiğini sanan yanındaki adamlar turşu olduktan sonra.