Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, bir zamanlar İrsen Küçük ve Özkan Yorgancıoğlu’na, Esenboğa’ya indikten sonra neden makam arabası yerine minibüse bindiklerini ve kendilerini Garnizon komutan yardımcısının karşıladığına kızardık. Başbakan olarak Esenboğa’ya indiniz. Çok geniş bir karşılama olduğu için otobüs ile VIP’e gittiniz. Maşallah karşılayanınız da çoktu. KKTC Ankara Elçisi ve erkânıumumiyesihep oradaydı. Gözlerimiz Türkiye hükümetinin ileri gelenlerinden birini aradı. Ancak gözlükler gözümden düştüğü ve kırıldığı için göremedim. Lütfen, Türkiye’den gelen odacılar birliği başkanının şoförünü bile bizler, 20 araba ile karşılamamıza karşılık sizleri orada kimlerin karşıladığını ve konvoyun büyüklüğünü bize yazarmısınız? Hacı Bulgur amca, konvoyun bir ucunun Ankara’da, diğer ucunun Esenboğa’da olduğunu söyledi. Ve mesela yani dedi. Bu mesela yani ile ne demek istedi dersiniz?

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Sn. Cemal Özyiğit, Ankara’da yedikleriniz, içtikleriniz, size sunulan intikam şerbetleri size kalsın. Ama gördüklerinizi lütfen bize anlatırmısınız? Tamam misafir olarak gittiğiniz evde bir dayak yemediğiniz kaldı. Onu boş verdik. Buyur gelin dedikten sonra kapıyı şak diye yüzünüze kapatmalarını da es geçtik. Ama bu yaşananlar sonrasında sizin çıkıp yahu biz randevu istememiştik ki demenize Havva abla bile ‘Yok artık’ ‘Yuh be ‘ deyince ne oluyor diye uyandık. Ebuzittin amca, bizler Euro etrafında yüroyüro dönerken, Cemal hoca da siktir pilavının etrafında yüroyüro dönerek ne söyleyeceğini bilemiyor dedi. Haaa birde Abbas’ın Şerif’in ruhu yerinden kalkarak, yahu benim sırtım hiç yataktan kalkmadı. Ama zaman zaman bile olsa kalkarak dik durdu. En azından o dik durduğum zamanlarda birileri o dik duruşumu örnek alsaydı dedi. Acaba ne demek istedi? Ben anlamadım? Ya siz?

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Sn. Mustafa Naimoğluları, hayvan üreticileri birliği olarak siz öyle ne yaptınız başkan? Yer gök korna sesleri ile inlerken, asfalt yüzlerce traktör, kamyon ve araba lastikleri altında inim inim inledi. Asfalt, olduğuna bin pişman olan asfalt, yahu ben yola dönüştüğümden beri böylesi bir eylem görmedim dedi. Başkan, bir kızın ‘Aşkım’ lafına, siyasetçinin de merak etmeyin her zaman arkanızdayız lafınasakın kanmayın. Kızlar oyuncak ayıya bileaşkım, bir tanem derken, siyasetçi de her zaman arkanızdayız derken, içinden dur bu oy zamancığı geçsin de gününü görürsün lafını söylüyor.

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Sn. Orhun Karagözlü, paylaşımında, Başbakanımız Ankara’da, Mahalle Muhtarı ve azaları tarafından coşku ile karşılandı. Utanç tablosu diyorsun. Yeğen lütfen bu halka eksik bilgi verme. Yanıltıyorsun ve yanlış anlamalara mahal veriyorsun. Sn. Başbakanımızı karşılayanlar arasında Ankara Elçimiz ile hava alanı garnizonunun 4 Manga komutan yardımcısı teğmen de karşıladı. Orhun, seçim zamanı dışında bu halkı görmeyen gözlerine mi? Kriz nedeniyle, sürünme moduna geçen halkı fark etmeyen ve biz en iyisini biliriz diyen egolarına mı? yeğenbu efendilerin bu halk neyine bağlandı söylermisin? Vallahi ne diyeyim ki? Ama unutmasınlar,kaybedenler halk olarak bizler olmayız. Kaybedenler sanırım onlar olur.

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Sn. Yüce R. Ertanın, Karpaz’da maddi sıkıntılar içerisinde olan ve bu nedenle geçim sıkıntısının yanısıra yatakları bile olmayan bir aileye yaptığınız maddi yardım, insanlığın hala daha buralarda yaşadığını ve ölmediğini göstertti. Pervin Çuvalcıoğlu, Mehmet Güneş, Özer Raif, İnayet Karaköse, Polat Kaan ve daha ismini yazamadığım birçok insan var oldukça, bu Kıbrıs Türkü’nün sırtı yere gelmez. Hz. Muhammet bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir demişti. Evet, bir insanın gerçek zenginliği mal ve para değil yaptığı iyiliklerdir.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası yöneticileri,KKTC Bütçesi’nin 2018 yılının ikinci çeyreğini, 1.396 milyon TL gelir ve 1.328,8 milyon TL gider olmak üzere 72,2 milyon TL bütçe fazlası ile kapattığını bildirdiniz. Hayvancı, üretici, çiftçi ve dar gelirli parasızlıktan inim inim inlerken bizim bütçenin fazla vermesi sevindiricidir. Maksat devletimize zeval gelmemesidir. Şerafettin Çokharcan beyimiz, madem bütçe fazla verdi, o fazla ile başbakan ve bakanlarımıza ikişer makam arabası daha alalım. Ülkeyi tanıtmak amacı ile Turizm Bakanına bir özel tayyare sipariş verelim. Resepsiyon sayısını artıralım. 8-10 tane daha yakınlarımızı istihdam edeceğimiz elçilikler açalım. Ve özellikle kumarhanelere ve otellere elektrik ücreti indirimi yapalım diyor. Büyük insanların gayeleri, diğerlerinin hevesleri vardır. Büyük yöneticilerimizin daha çok makam ve keyif sürecekleri resepsiyon gayeleri, halkın da elektrik, su ve diğer giderlerini daha rahat ödeme hevesleri vardır. Gaye ve heves ne dersiniz?

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Sn. Süleyman Manavoğlu, beyinleri örümcek ağları ile kaplı bazı ‘Yobazların’ evlerinde gizli gizli 11-14 yaş arasındaki çocuklara Kuran Kursu adı altında tarikat propagandası ile zikir yaptırıyormuş. İşin ilginç yanı bu zat-ı muhteremin emekli polis olmasıdır. Yapılan şikayet üzerine polis hemen soruşturma başlatmış. Lefke Polisi, olaya hassasiyet gösterirken, bu tip yobazların birçok ilçemizde ayni şeyi yaptıkları söyleniyor. Sizin ne idiğü belirsiz, bu konudaki eğitim düzeyi sıfır olan ve buna rağmen gizli gizli Kuran Kursu adı altında tarikat propagandası yapan kişilere karşı son derece hassas olduğunuzu biliyoruz. Ancak polis amip gibi bölünüp çoğalan bu şer odaklarına karşı bugüne kadar nasıl sessiz kaldı Ali Huşit amca buna şaştı. Sn. Manavoğlu, bu boş konuşan insanlar, bırakın konuşmaya devam etsinler. Çünkü Küçük insanlar konuşur, ama Büyük insanlar konuşulur. Sizde yapacaklarınız ile konuşulmaya devam edin.

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Sn. Erkut Şahali, hayvan üreticilerinin baskınından sizin bakanlığınız da nasibini aldı. Kapı Camı kırılarak bir grup hayvan üreticisi bakanlığa girdi. Sizin açıklamalarınız sonrasında yükselen tansiyon düşerken, dolar düşecekse ben istifa etmeye hazırım demeniz galiba hayvancıların üzerinde etkili oldu. Sn. Şahali, unutmayın siyasiler hep gitmiştir. Kimisinin hoşuna, kimisinin zoruna. Ne diyelim?

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Sn. Sendikal Platform Yöneticileri, bugün yapacağınız eyleme katılımın çok yüksek olacağı söyleniyor. Katılımın çok yüksek olacağını gören bazı mihraklar, sırf katılımı engellemek için tehditlerin binini bir paraya görücüye çıkarttığı söyleniyor. Beyler, kızlar erkeklerin “gelirlerine” erkekler kızların “giderlerine” bu efendiler de yağlama ve grasolamanın büyüklük derecesinin beğenilmesine baktığı sürece, bu Kıbrıs’ı almayan bu Harita, ancak bir çözüm ile bu Kıbrıs’ı alacak be annem.

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Sn. Talip Atalay, KKTC diye isimlendirdiğimiz coğrafyada, kuran kursu adı altında birçok örümcek beyinli zatı muhteremin tarikat propagandası yaptığı ve zikir ayinleri düzenlediği belirlendi. Sn. Atalay, sizin layık bir Müslüman olduğunuzu, bu tür olaylara prim vermediğinizi bilenlerdeniz. Ancak amip gibi bölünüp ilçelerde çoğalan bu beyin yapıları bozuk kişileri nasıl önleyeceğiz söylermisiniz? Bunlar o kadar örümcek beyinlidir ki, bahse girerim, yarın bir yobaz çıkıp, tuvalete gitmek günah diye fetva verse, aralarında tuvalete gitmeyecek ve altına yapacak o kadar öküz var ki sormayın.

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Sn. Arif Alasya, dün hayvancı ve çiftçi grevde idi. Acaba boyacı ile Hacıali ve Acapulko’nun sahibi eyleme katıldı mı? Malum gerçek üretici onlar dedin. Eeee vallahi doğru da söyledin. Bu güne kadar para tohumu ekip, para ağacı yetiştiren ve 7 veren meyvelerini toplayan üreticiye bu ülkede çok az rastladık. Arif gardaş, sahne şimdilik bu ülkenin kaymağını yiyen 15 ailenin. Arkadaşlar kaymak yemeğe devam etsinler.Ama sıranın bizlere gelmemesi için bu tüccar efendiler dua etsinler.

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Sn. Ertan Namıkkemaloğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, size bir dedikodu haberim var.ÖzdemirBerovaHP’ye geçip Eğitim Bakanı olacak mış. Anlamadım yaa diyorsun. Ertan gardaş bunda anlamayacak bir şey yok. UBP’de kalırsa UBP-HP koalisyonunda, o makama ortak çok olduğu için işi olmayacak. HP’de o makama oturacak adam az olduğu için şansı çok. DP’den UBP’ye geçtim derken bukez de HP’ye geçtim demek zor değil. Mavrobeytambalgalsın, siyasi sözün namusu, soğan zarı kadardır. Bir defa yırtıldı mı arkası gelir. Özal’ın Anayasa’sı gibi bir defa delinmekle bir şey olmaz. Delindikten sonra Abbas’ın Şerifine döner.