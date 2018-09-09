Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, son günlerde kriz ve hayvancıların eylemini mahana eden bazı kişiler sanki hayvancıları eşek sudan gelinceye kadar dövün, içeri tıkın, Analarından emdikleri sütü burunlarından damla damla getirin şeklinde emir verdiğiniz haberini yaymaya çalışıyor. Bazı konularda hatanız olabilir. Bu hataları eleştirmek başka bir şey ama olmayan birşeyi de yazmak sanırım kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Sn. Erhürman bu kişiler dünyada yoktan hiçbirşeyin var olmayacağını, var olanbirşeyin de yok olamayacağını ancak şekil değiştireceğini bilmiyor. Sanırım yok olan birşeyi sizin için var etmeye, var olan bu yalan makinelerinin de şekil değiştirerek paraya dönüştüğünü görüyoruz. Sn. Başbakan, bazı insanlar bu kadar kirli olmasaydı inanın yağmura bile gerek kalmazdı.

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Sn.ErkutŞahali bizim Hacı Ekber amca TÜK’e ait 4’ncü silodan 200 ton arpanın 1.79 TL’ye yükseleceği ve pahalı olacağı pazartesinden önce Cuma günü 0.95 TL’den bir dosta oldubitti ile satıldığının doğru olup olmadığını merak ediyor. Ok, giden Tay üzerinden fırlatılmadan, dik Kaya tırmanılıp, Alp dağları aşılmadan bu açıklama geç olmadan yapılmalıdır diyor.,Hacer abla, yahu bu grong doğruysa, hayvancının anası ağlarken birilerinin geride playback yapması doğru değil diyor.

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Sn. Sibel Siber, yaptığınız açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın halka sürekli dayanışma çağrısı yaptığını ifade ederek Akıncı’nın, ekonomik kriz için toplumsal dayanışmadan söz ettiğini, Rum tarafı örneğinde olduğu gibi halkın birikimlerinden kesinti yapılmasını istedi dediniz. Sn. Siber önce örtülü ödenekleri örtüsüz yaparak kaldırsınlar. Sonra gara mersedesleri garajlara çekip satsınlar. Atmosferde gezen maaşlarını asgari ücret ile sınırlandırsınlar. Sonunda biz de birikimlerimizden kesinti yaparız. Sibel hanım, halk bunları seçerken şekerden ev, daha iyi yaşam ile ilgili buzdan hayalleri vardı. Bunlar seçildikten sonra yağdırdıkları yağmur nedeniyle ne şekerden evlerimizi, nede buzdan hayallerimizi bıraktılar.

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Sn. Barış Mamalı sosyal medyadaki paylaşımınızda tüküreyim suratınıza diyerek dün astım Hastası olan kızına ‘Biber Gazı’ sıkılmasına içerlenenbaba içgüdüsel olarak öne atılınca şiddet meraklısı PGM ve Onun Subaylarının emriyle acımasızca coplanmış ve belinden ciddi şekilde yaralanmıştır.Hiçbir suçu olmayan bu baba ne ilginçtir ki 10 yıl boyunca Çevik Kuvvette görev yapmış eski bir Polistir. Emekli olup Hayvancılıkla uğraşmaya başlamıştı.Daha ilginç olanı ise kendisini Coplatan Şimdiki Çevik Kuvvet Müdürü ile aynı tertip olmalarıdır.Bizi birbirimize işte böyle kırdırıp düşman edeceklerdir diyorsun. Sevgili Barış, kimse görünüşe aldanmasın; çünkü hiç bir şey göründüğü gibi değildir. Bugün hayat veren su, yarın bugün sizi hastanelik edenler gibi boğabilir.

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Sn. Mustafa Naimoğlu, hayvan üreticilerinin verdiği hak mücadelesinde, çevik kuvvetin sert ve şiddet uygulaması sonrasında bir hayvan üreticisinin ağır yaralanarak YDÜ’ hastanesinde ameliyat olduğunu öğrendik. 12 hayvan üreticisinin de poliste ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları açıklandı. Başkan sizde Kumarhaneler gibi olamadınız. Olsaydınız kumarhanelere sağlanan teşviklerden yararlanır, bazı otellere verilen milyonlarca elektrik indirimi gibi desteklerden yararlanırdınız. Suçunuz bu ülkede tüketici değil üretici olmaktır.Bazı tüketiciler gibi gara mersedesler için binlerce lira benzin harcaması alır, bazıları gibi örtülü ödenek desteğinden köşeyi dönerdiniz. Ah be başkan, hepimizin problemi kolumuza takacak siyasilerin oy zamanında çok, amasonrasında ömrümüze ömür katacak sözünün eri olanların az olmasıdır.

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Sn. Mustafa YalınkayaBES Başkanlığına yeniden başkan seçildiğinizi öğrendik. Yaptığınız açıklamada, bugünkü genel kurulumuza katılan veya katılmayan, oy veren veya vermeyen tüm emekçi yoldaşlarıma bana ve tüm yönetim kurulu listeme bu onurlu görevi yeniden laik gördükleri için çok teşekkür ederim. Belediye Emekçileri Sendikası onurumuzdur dediniz. Hacı dayı seçim bitti. Kazanan kazandı. Bundan sonra Belediye çalışanları bir yumruk olup, hep beraber bir güç olduklarını göstermelidir kanaatindeyim.Sevgili Mustafa unutma, tembeller tarih yazmazlar. Ancak tarihe boyun eğerler. Sen başarıların ile verdiğin hizmet ile tarih yazarak BES’i tarihin sayfalarına yazdır dedi..

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Sn. Ali Kişmir, Başbakan hakkında yapılan yalan haberin kaynağına bakarsanız basın içerisindeki yeri bellidir. Bunlar her daim provokatörlükleri ile belirli kesimlere saldırırlar... Yeter ki beslendikleri yerden işareti alsınlar. Bunlara “Ayıptır” da denmez çünkü utanacak yüzleri yoktur. Toplumumuz zaten kimin ne olduğunu çok iyi biliyor dediniz. Sevgili Ali, ‎50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu halka veremeyen bu insanlar, şarap gibi kadın olsa kaç yazar. Keşke bu zam furyasında, bir zamda bu insanlara gelse de kendilerini bu kadar ucuza satmasalar diyorum.

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Sn. İzzet Türkmen, Merkezi Cezaevindeki nöbet kulelerinde görev yaparken size arkadaşlık eden nöbetdaşlarınızı nöbet kulelerinde beklemenin yasak olduğu yönünde uyarmanız gerekiyor. Alizavra, hamam böceği, sivrisinek ve kara Fatmalardan oluşan dost ve arkadaşlarınıza bu kadar birliktelik yeter demelisiniz.Sn. Türkmen, arkadaşlarınızdan yoksun olarak nöbet tutmanız zor olacak ama Sn. Bakanın nöbetler yalnız tutulacak talimatı böyle kusura bakmayın. Sn. Türkmen, Metametikte de olur bazen. Değer verir bir tik koyarsın. O tik yanlış çıkar. Sanırım halkın bazılarının önüne koyduğu tiklerin birçoğu yanlış çıktı ve Alizavra, hamamböcekleri ile böcekler ile nöbet tutmaya başladınız.. Ne dersin?

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Sn. Zorlu Töre, sizin gara Mersedes’in aylık benzin masrafının 9 bin TörkişLira olduğu söyleniyor. Siz cenaze ve düğünleri gezerken, sizin makam şoförünüz Nejat Özkasap’ın da bütüngün makam arabası ile ostiyüro gezdiği söyleniyor. Halk olarak biz taşın değil kayanın altına elimizi koyarken sizin elinizi tezeğin altına bile koymadığınızı görüyoruz. Sn. Töre yok biz elimizi tezeğin altına bile koymayız çünkü biz halktan farklıyız diyorsanız, müsaade edin bende size sizin farkınız ne? Yoksa sizi babanız mı doğurdu? Diye sorayım.

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Sn. Samiye YürünKAMU-İŞ sendikasının olağanüstü genel kurulunda teşkilatlanma sekreterliğine adayım diyorsunuz. Hedefim; tüm KAMU- İŞ sendikası üyesi emekçi kardeşlerimin , kamu yönetiminde sunulan yasal haklar önünde, adil ve eşit bir biçimde muamele görmesidir.ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhrandan cıkarabilmek için birlik beraberlik içinde hep birlikte mücadele etmektir diyorsunuz. Sn. Yürün hayırlısı derken kan ve kemik tüm insanda bulunur. Mühim olan yürek ve niyettir. Siz yüreğinizi ortaya koydunuz. Niyetinizi de belirtiniz. Geriye üyelerin sizi seçmesi kaldı.

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Sn. Derviş Kansu sosyal medyadaki paylaşımında, elinizi taşın altına koyduktan sonra Merhaba Kıbrıs Türkü, hükümet diyor ki herkes elini taşın altına koysun. İşte ben koydum. Sıra sizlerde herkes koyarsa döviz düşecek. Kolay gelsin diyorsun. Hocam senin açıklamandan sonra Milletvekilleri maaşlarını 15 binden 2 bin TL’ye düşürdü. Zorlu Töre 9 bin TL’lik benzin harcamasını bin TL ile sınırladı. Örtülü ödenekler rafa kaldırıldı. Mesela diyor Hacı amca. Hocam kelimeler cam kırıkları gibidir. İnsanın ağzına dolar. Sussan acıtır.Konuşsan kanatır. Ve inan, 3 Paralık bazı İnsanlar İçin 200 Liralık Rakı İçilmez be hocam.

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Sn. Metin GültekinTarım Bakanlığının dikkatine; Gazimağusa TÜK 4 numaralı ambarda bulunan arpa yığınlarından evlerimizin içine arpa bitleri nerdeyse yuva yapacak. Her gün bu böcekler ile mücadele ediyorum temizlemek için, lütfen birileri bir zahmet ilgilensin diyorsun. Sevgili Metin,bence 4 nolu ambardan önce kamuda ve siyaset içindeki böcekleri temizlememiz gerekir. Bunlar devletin bekasını yiyip bitirirken, halkın moral ve yaşamını da erozyona uğratıyorlar.

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Sn.Eralp Şerifoğlu, yağan yağmur damlaları keşke bütün pislikleri temizleyebilse diyorsun sosyal medyadaki paylaşımında diyorsun.Ah be hocam siyaset o kadar kirlendiki gök gürültülü sağanak halindeki yağmur günlerce yağsa bile inan bu kiri temizlemez.

Fıkra

Bir daha dene evladım

Kızının hamile olduğunu öğrenen anne can havliyle haykırır; -

Kimden peydahladın be o.... bu çocuğu söylee!

Kız birisine bir telefon açar, bir süre sonra evin kapısına bir Ferrari yanaşır,

İçinden yakışıklı uzun boylu bir delikanlı iner ve durumu

hem anneye hemde babaya anlatır -Efendim, ben konumum gereği

kızınızla evlenemem ama çocuk kız doğarsa, 1milyon dolarlık hesap ve

triblex villa, erkek doğarsa 10 milyon dolarlık hesap,

1 fabrika 1'de villa. Ama düşük yaparsa kusura bakmayın der.

Tam o sırada kızın babası lafa girer ve ‘Düşük yaparsa bi daha dene evladım..."

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Günün Sözü

Şeytanın en büyük dostu

Ağzı gevşek, yüreği yavşak

Olan insanlardır.