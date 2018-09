Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı, sizin şu örtülü ödenek milletin ağzına sakız oldu. Birileri, yok gazetecilere ve gazetelere, yok yayın organlarına para verdiğinizi ve reklamınızı bu sayede yapmaya çalıştığınızı dile getiriyor. Tabi atılan kurusıkılardan bütün gazeteciler nasibini alıyor. Gelin şu örtülü ödenek işini, varsa ham humcu gazeteci onları da açıklayın. Açıklayın ki, birilerine çamur atmaya çalışanlar, attıkları çamur nedeniyle ellerinin de kirlendiğini görsün. Küçük insanlar kişileri, normal insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri tartışırken, en alçakları iftira ve fitneyle uğraşır.

**

Sn. Bülent Dizdarlı, günlerdir face arkadaşlarımın ekonomik kriz için yapılan tavsiyeleri okuyorum. Ortamı gözledim. Gördüklerimden sonra tavsiyelerimi aşağıda toparlamaya karar verdim: 1.Şu an topraklarımıza taze para akıtan tek kesim Rum komşularımızdır. Dolandığım 3 saat boyunca onları,Dişhekiminden araba lastikçisine, süpermarketten benzinciye her yerde gördüm. Bir kaç tanesi ile konuştum. Tamamı geçiş noktalarındaki izdihamdan şikâyetçiydi diyorsun. Doktorum, çok iyi bir noktaya temas ettin. Ancak bizim bazı böyük Milliyetçiler, göz, gez, arpacık diyerek seni target yapmasınlar dikkat et. Malum arkadaşlar Rum sözcüğünden uyuz olup, sürekli kaşınıyorlarmış. Sn. Dizdarlı, aslında ben bu tiplere hiç kızmıyorum. Benim kızdığım bunların gölgeleridir. Çünkü hala daha gölgeleri bile bu tipleri takip etmekten vazgeçmiyor.

**

Sn. Arif Alasyane garip bir ülkede yaşıyoruz.UBP hükumetlerinde UBP'yi eleştiren UBP'lileri not alıyorum.Sonra CTP Hükumetlerinde CTP'yi eleştiren CTP'lileri not alıyorum. Seçim zamanı bakıyorum o eleştiren UBP'liler da CTP'liler da ayni saflarda üstelik kimileri da aday oluyor.Şimdi biz de oturup bu ülkede düzenin değişmesini bekleyeceğiz.Biz düzülenler ayni kaldıkça düzen değişmez. Biri gelir biri gider diyorsun. Sevgili Arif Alasya, iki kişi oturmuş kahve içerken kuşları seyrediyormuş. Bir kuş kalkmış Sinegok’un üstüne pislemiş. Adamın biri tamam bu ya Müslümandır yada Hristiyan demiş. Ayni kuş kalmış bu defa Kilisenin çanına pislemiş. Hah demiş bu kesin Müslümandır demişler. Yine kuş kalmış bu defa caminin şerefesine konup pislemiş. Adam şaşırmış o zaman bu kuş neyin nesidir deyivermiş. Diğeri cevabı hemen yapıştırmış. Kıbrıslıdır gardaş Kıbrıslıdır.

**

Sn. Ayse Öztabay çok kısa bir mesafeye gitmek için yola çıktım. 2 ayrı mevkide numaralarını aldığım 2 ayrı taksici yüzünden resmen çarpışmanın eşiğine geldim. Karşıdan araç gelmesine rağmen geçiş yaptılar. Be insafsızlar. be korkusuzlar sizin ekmek götüreceğiniz aileniz yok mudur? Hiç mi umurunuzda değil bu kahrettiğiniz hayatınız. Ben tüm kurallara uyacam ,dikkat edecem, senda gözün müşteriden döndüğü için beni öldürecen ha? İşte bu kadar basit hayat yaşarız. Evden çıkarken sevdiğiniz insanlara iyi bakın çünkü belli değil! Birinin keyfi için dönemeyebilirsiniz diyorsun ve çokta doğru söylüyorsun. Sevgili Ayşe merak etme. Kimse ölmez. Bak sabit radarlar koyduk. Sabit radarlar ile bu dinsizlerin hakkından geleceğiz. Kızlar ‘Beyaz Yatlı ‘ Prenslerini, halk olarak da bizler bu efendileri yola getirecek yeni radarlarımızı bekliyor. 40 derviş bekleye bekleye ölmüş sözüne de itibar etme.

**

Sn. Mehmet SeyisDPÖ'den bir ricam var; Lütfen hangi marketlerden aldığınız fiyatlar sonucu hayat pahalılığını %8 civarı bulduğunuzu bize de söyleyin ki gidip oralardan alışveriş yapalım. Ben %50 ile %120 arası zam yapan marketlerden başka market bulamıyorum da diyorsun. Mehmet başkan, DPÖ’lüler normal marketlerden alış veriş yapmaz. Onlar Hükümeti Umumiye Süpermarketinden alış veriş yapar. Bu nedenle fiyatlar hep istikrarlıdır ve asla şaşmaz. DPÖ’deki arkadaşlara be arkadaşlar sadece birilerini aydınlatan sokak lambası gibi olmayın. Caddelerde projektör olup ülkeyi aydınlatın dedim ama galiba duyuramadım.

**

Sn. Erdoğan Seran Bekiroğlu, Taner abi,Ali’nin söylediğikılavuz-Karga meselesidir. Bir de teknik analiz lazım diyor. En pahalı eti tüketen toplum olarak ben anlam veremiyorum, bu hayvancının isyanına. Biri çıksın bunu açıklasın diyorsun. Sevgili Erdoğan, Polisin, Memurun, iş adamının, gerçek hayvan üreticisi dışında, hayvan üreticiliğinde soyunduğu ve teşvik aldığı bu ülkede hayvancının isyanına sadece sen değil kimse anlam veremiyor. Törkiş Liraların har vurup harmana savrulduğu bu diyarda kimse bu alanın kapsama alanının dışına tabiki çıkmak istemiyor. Çiftçi eker kuraklık var der para alır. Fazla yağmur yağdı ürün çürüdü der para ister. Hayvancı teşvik der. Gazinocu – hotel sahipleri elektrik indirimini cebe indirir. İnsan, insanı istemleri ile okşar mı? Bazıları okşuyor işte. Hemde fena okşuyor.

**

Sn. Ali Alnarsosyal medyadaki yazınızda, UBP’yi eleştiren UBP li hatırlamıyorum... Vallahi hatırlamıyorum. Derviş Eroğlu’nun da, Özgürgün’ün de hesaplarında izah edemeyecekleri paralar çıktığı gün bile eleştirmediler. Hatta “hepsi da çalar, ne olmuş yani” diyerek savundular bile. Bugünlerde yorumları izliyorum. Maşallah. Bir söz var. UBP Muhalefeti beceremez diye. Ne hacet. CTP’liler varken UBP’ ye ne gerek var? CTP li Hükümetin en büyük muhalifi açık ara yine bazı CTP’liler”liler diyorsun. Sn. Alnar, Allah Sezar’ı da Brütüs’ü de yarattı. Neden? Sezar’ın hakkından Brütüs gelsin diye değil mi? Bakın, Papatyada bir yaprak daha olsaydı Brütüs, Sezar’ı sevecek miydi dersiniz?

**

Sn. Ali Riza Altay, Sosyal medyada her şeye maydanoz olan ve abuk sabuk görüşler ortaya atan “HERBOKERLER”den oluşan duayenler bir ara sussanız olmaz mı dediniz. Hoca, zannedersem sen bizim hiç gülmemizi, neşelenmemizi istemiyorsun. Hep asık yüzle, sinirli ve öfkeli olmamızı istiyorsun. Ali Riza Hoca, ben senin o Herbokerlerin konuşmasına baktıkça kahkaha, kaynak yaparak fikir ürettiklerini sanmalarına tebessüm, konuşurken çam devirmelerine de yerde tekerlenerek gülüyorum. Yapma Allah aşkına.

**

Sn. Mert Özdeş, Gaziantep'te Ayçiçek yağına soya karıştıran üreticiye hapis cezası verildi. KKTC'de ise zeytinyağında tağşiş tespit edilen 19 firmadan 8'inin ürünleri için toplatılma kararı alınmıştı diyorsun. Bizim Ebucebbar amcamız, yahu bizim Mert galiba, Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan adada yaşadığını unuttu. Oralarda hapis, Güney’de bile lokap, bizde de arka sıvazlama geçerlidir diyor. Sevgili Mert, AB ülkelerinde insanların başına hep Adriana Lima gibi mutluluk veren güzeller düşerken, bizim başımıza da hep gara mersedesleri düşünen hükümet bireyleri düşüyor. Değişirler Allah Kerim dedik ama Kerim’in kuyusunun derin olduğunu düşünemedik. İndik ama bir türlü çıkamıyoruz Mert.

**

Sn. Teoman Oktay, çıkmaz sokak haline getirdikleri Lefke’yi ilçe yaptıktan sonra, nedense hükümetler İlçe olmanın gereğini yapmıyor. CMC belası derken bukez 1950 yılından beridir görev yapan Lefke Kaza Mahkemesine kilit vurdular. Bundan sonra davalar Güzelyurt’ta görüşülecek denildi. Peki İlçe olan LEfke’de o davaların görüşülmesinin suyumu çıkmıştı. Ah be Teoman başkan ah. Biz kar tanelerini nedense örnek alamıyoruz. Halbuki, Kar taneleri bir birine zarar vermeden de yol alınabileceği örneğini bizlere ne kadar güzel yansıtıyor değil mi? Yazıklar olsun. Hemde duble yazıklar olsun.

**

Sn Esat Varoğlu, eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı der bazı kendini bilmezler Halbuki geriye dönüp bir baksalar ve sizin gibi düzgün siyasetçileri görselerdi, sanırım bit pazarına nur değil nurlar yağdırırdı. Bugün bir dediği bir diğer söylediği sözün bir birini tutmadığını gördükleri bazı siyasetçiler ile sizi teraziye koysalardı sizin tarafın tak diye vurduğunu göreceklerdi. Esat abiciğim halk olarak şimdiki siyasetçilerden çektiğimizi inan ABD Usame Bin Ladin’den çekmedi.

Fıkra

Fırsat bulamadı!..

Sultan en güvendiği adamını Arabistan''a hünkar göndermiş.

Hünkar, Arabistan''da gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar ama alta donları yok. Bir rüzgar esti mi, manzara felaket! Haber salmış, altına don giymeyenler kadı huzuruna çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler geçmiş Arabın bir tanesi don giymemiş ve ilk rüzgarda olay fark edilmiş. Kadı huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş:

- Adın?

- Aptülmecit

- Baba adın?

- Aptülleziz

- Evli misin?

- 5 tane karım var!

- Kaç çocuğun var?

- İlkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16, dördüncüsünden13, beşincisinden 18 tane.

Kadı kararını vermiş ve söylemiş: - Aptülleziz oğlu,Abdülmecit’in,don giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir!

**

Günün Sözü

Bir kişiye bir kere inanmak

Güven

İki kere inanmak

Risk

Üç kere inanmak ise

AHMAKLIKTIR