Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Süleyman Manavoğlu, eylemler ve grevler nedeni ile polisleriniz benim öğrendiğime göre 6 bazı dost ve arkadaşlarıma göre de 7-8 gündür evlerine gidemiyorlarmış. Çocuklarını görmeye hasret kalırken, grev ve eylemlerden dolayı yorgunluktan da bitap düşmüşler. Sırada diğer eylemler var. Onlarda peşi sıra bugünlerde gelirse ben polisimizin düşeceği durumu düşünmek bile istemiyorum. Huzur dağıtan ancak huzursuz edilen Polis için hak ve hukuk denince guguk anlayanlara, lütfen polisin haklarını bir zahmet hatırlatmanızı bekliyoruz. Satranç da hayat gibidir: Oyun bitince bütün taşlar -piyonlar da, şahla vezir de aynı kutuya konuyor. Bunu lütfen kendilerini kaf dağında gören o bey efendilere bir zahmet hatırlatıverin. O koltuktaki işlevleri The End olunca birileri onlara polisin haklarını elbet hatırlatır.

**

Sn. Kubilay Özkıraç, Zamtonlar hükümetine, elektrik ücretlerine %30 oranında zam yapmayı düşündüğü kriz ortamında El-Sen olarak aklınızı başınıza toplayın deme noktasına geldiğiniz söyleniyor. Birde ilgili yerlere özelleştirme yerine özerkleştirmeyi düşünmeye başladığınızı ve bunun olması halinde Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu göstereceğiniz söyleniyor.

**

Sn. Ziya Selçuk, sizin tabiriniz ile İmamın ordusunun bir ferdi ve bakanı olarak sanırım dinsizler diyarı KKTC’ye TC Eğitim Bakanı sıfatıyla gelmeyi hiç düşünmüyorsunuz. KKTC’ye gelmeniz halinde merak buyurmayın, sizin Cemal Özyiğit’e göstermiş olduğunuz tavrı kimse size buralarda göstertmez. Mevlut Çavuşoğlu ile TC Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın rica etmesine rağmen sizin görüşmeme yönündeki tavrınızı buralarda Sn. Özyiğit size göstertmez. Çünkü Kıbrıs Türk insanı misafirperverdir. Misafirine gerekli saygıyı gösterir. Bu terbiyeyi Atatürk’ün verdiği derslerden aldı. Sanırım bizlerin farkını bizleri takip ederek ve bizlerle yaşayarak anlayacaksın. Tabi anlayabilirseniz.

**

Sn. Salih Yücesoylumaşallah, Hellim fiyatları Ferari’nin hız rekorunu bırakın egale etmeyi kırdı. Fabrika çıkış fiyatı 27 lira olan hellimin kilo fiyatı 52 TL’ye kadar çıktı. Bu fiyatlara karşın kâr etmediğinizi ve işletmeyi döndürmeye çalıştığınızı dile getiriyorsunuz., Ayrıca marketlerin belirleyeceği fiyatlara da karışmayacağınızı belirtiyorsunuz. Sn. Yücesoylu, sanırım adınız Kooperatiftir. Ve yasadaki karşılığı, piyasa denetleyicisidir. Denetim görevinizi sürdüremeyecekseniz bence isminizi bir zahmet değiştirin. Ve adınızı koop. Yerine karoop koyun. Sn. Müdür, 10 gram beyni olan birçok aç gözlü, daha fazla kar için halk ile dalga geçmeye çalışıyor. Gerçekten İnanılmaz.

**

Sn. Fuat Topaloğlu Kar-İş Başkanı olarak Eğitim Bakanlığından öğrenci kapasitesi ve ücretler konusunda bilgi talebimize halen daha bir yanıt alamadık. Tarife düzenlemesi talebimiz üzerine bir netice çıkmadı. Hükümet sürece ve zamana oynar. İyi niyetten yoksun bir toplantı oldu. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara öğrenci taşımacılığı Pazartesi başlamayacak” dediniz. Sn. Topaloğlu, hükümet son günlerde, sendika ve kurumların grev ve eylemlerinden öyle tokatlar yedi ki sersem oldu. Şeşi beş görürken hep yeki de dubara olarak telaffuz etmeye başladı.

**

Sn. Lica Semmedisosyal medyadaki paylaşımınızda bir öğretmenden, anamızın bu sene okullara hiç bir katkı yapmadığını öğrendiğinizi söylediniz. Ve bende diyorum ki o zaman kendi vatandaşlarını alıp o eğitim versin. Kıbrıs Türkü çok fakir çocuklarınızı eğitecek kadar parası yok. Be yöneticiler biraz omurgalı olun artık. Mide bulandırıyorsunuz. Barış hemen şimdi. Örtülü yeme lider ol yeni sloganım diyorsunuz. Da Hacı amca omurga kırıldı. Bu nedenle dik duramıyorlar diyor. Ah be Lica hanım, bir zamanlar toz konduramadıklarımız şimdi kirden görünmez olmuş.

**

Sn. Mustafa Bilin, sosyal medyadaki paylaşımınızda, aldı milyonluk traktör ile kamyonunu geldi kaymaklı yolunu tıkadı. Güya devleti zorlayacak. ezdi halkı. Aldı alacağını ve gitti. Siz bunları emekçilerin safına koyarmısınız diye soruyorsun. 130 kilonun altında bir hayvancı görmedim. Bunlar her canı sıkıldığında etkili aletlerini kullanarak, ve halkı bezdirerek haklarını alabiliyor. Yaptıkları hırçınlıkları da önleyen güvenlik kuvvetleri zehirli gaz kullanmış diye feveran ediyorlar. Gaza karşıyım ama sırf bu hayvancılara karşı kullanmak için Toma’ya ve her türlü zırhlı araca karşı değilim dedin. KKTC For Ever ismi değişti, KKTC Bol Kepçe Lokantasına dönüştü. Sevgili Mustafa bazı insanlar ayakkabı mağazası gibidir. Onlarda her numara var Allah için.

**

Sn. Şener levent, galiba bu ülkede, Recep Tayyip Erdoğan’a dava açma cesaretini gösteren ilk kişisiniz.Bir ilke imza attınız. Açtığınız, davanın tebliği için yargıcın bu konuda karar üretmesini beklediğini öğrendik. Ama açtığın dava sanırım önce Reis zırhına çarpacak. Sonra yağdanlık içinden geçerken, graso kutusunda kalıverecek. Uzmanlar, tecavüzcüsüne âşık olan birçok kadın olduğunu söylüyor. Ne yani tecavüzcüsüne âşık olanlar işkencesine âşık olamaz mı? Haa ne dersin?

**

Sn. Şener Elcil, okullar açılıyor ama açılmadan önce doğum sancılarının başladığı da dile getiriliyor. 90 öğretmen açığının olduğu belirtilirken, bazı okulların tamiratının tamamlanmadığı öne sürülüyor. Kısacası mutat talihiniz yine start aldı. Ayrıca Kar-,iş öğrenci taşımayacağını söylüyor. Ah bu okullar olmasaydı bizim Maarif Nazırları ne kadar rahat ederdi değil mi? hocam halkın, şövalye sandıkları adamların, aslında alüminyum folyo ile kaplanmış denyo olduklarını görmeleri baya zaman alıyor. Ne diyelim ki?

**

Sn. Enver Karakaya, Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu Üyesi, alt yapılar sorumlusu olarak Ligin başlamasına 10 gün kala, aniden 22 yaşındaki oyuncuların U21 liginde oynayabileceği kararını almasına isyan ettiniz. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na bu kararı hangi kulübün çıkarları için alındığını da sordunuz. Sevgili Enver, burası KKTC ve eskiden ismi For Ever’di şimdi insanına göre yaz boz oldu. Ah be Enver gardaş ah. Bu ülke 50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen insanlarla doldu. Ne diyelim?

**

Sn. İrfan Batu, devlet bize de market alışverişlerimizde, teşvik verse ve mesela alış veriş fişinin yarısını devlet ödese diyorsun. Da, bu istemine karşılık Ali Sefer, Mesela ay sonu kişi başı 5 bolibif, 5 kutu ton balığı, 2 şişe red label verse ne güzel olurdu diyor. Aslında Ali Sefer’in teklifi fena değil. Buna siyah havyar ile 2 şişe şampanya da ilave etsek deyme benim gamlı yaslı gönlüme durumu olur. Abuzittin dayı, bak senin için avcunu yala İrfan. Kumarhaneler, Oteller ve yandaşlar dururken sana sıra gelene kadar çok beklersin. Çok heveslenme diyor. Yaaaa !..

**

Sn. Polat Alper, sosyal medyada yaptığınız yorumda hayvancılara olmayan şeyin kağıt üzerinde verildiğini ve 4 aylık bir süre için protokol yapıldığını belirttiniz. Esas krizin daha sonra geleceğini dile getirirken o gün geldiğinde krizin büyüklüğünün görüleceğini ifade ettiniz. Sn. Alper, Tsunaminin dev dalgası geldim geliyorum diyor.Dev dalga, sizin de ifade ettiğiniz gibi ortaya çıktığı zaman krizin büyüklüğü o zaman fark edilecek. 3 maymunları oynayıp, görmeyen, duymayan ve analarından izin almadan konuşamayan bizim siyasetçilerimize de bu zam furyasında, bir zam gelse ve kendilerini bu kadar ucuza satmasalar ne kadar güzel olacak derim.

**

Fıkra

Şef ne derse o olur !..

Teksasta haydutluk eğitimi gören bir ögrenciyi azılı haydutların yanına staja verirler. Ilk ders olarak bir posta arabasi sorulacaktır. Araba durdurulur; Şef haydut "Herkesi indirin arabadan" der.

Bu sırada stajer arabada yaşlı bir ninenin oturmakta olduğunu farkeder ve- "Nine otursun bari" der.

Haydutlar hep bir ağızdan

- "Sen karışma, şef ne derse o olur" derler.Bu sefer sef;- "Bütün paralarını alın" der.Stajer yine atlar:

- "Yaşlı nineninkileri de mi?" diye sorar.Haydutlar yine hep bir ağızdan- "Sen sus, şef ne derse o olur" derler.Bütün paralar alınmıştır. Şef atına biner adamlarına döner ve

- "Bütün kadinlara tecavüz edin" der.

Tam stajerkonusacakken nine atılır:- "Sen sus, sef ne derse o olur.

**

Günün Sözü

Dünya kötülük yapanlar değil,

seyirci kalıp hiçbişey yapmayanlar

yüzünden tehlikeli bir yerdir