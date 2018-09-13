Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Zaytung Gazetesi sizin için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığına Atanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Benim için de sürpriz oldu’ dediğinizi yazdı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı atama haberini eniştesinden öğrendiğini belirtti. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı atayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu yerinde yaptığı atama ile ilgili olarak tebrik ederiz. İsabetli iş yaptı derken, yine Zaytung gazetesi yazısında, Varlık Fonu Başkan Yardımcısı Berat Albayrak'ın kayınpederi olan Erdoğan, halen Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 4 çocuk babası olan Erdoğan, İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilmemektedir diyor. Sn. Erdoğan, Hacı amca, her güzelin bir kusuru vardır. 7 düvele karşı ‘Meydan Muharebesi’ veren ayrıca Başkomutan olan Erdoğan’ın Türkçe’nin yanısıra, Arapça dini terimleri bilmesi kafidir diyor..

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Sn. Berat Albayrak, Zaytun Gazetesi sizin için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile evli olan Berat Albayrak, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarının babasıdır. Albayrak ayrıca 2004 yılından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın enişteliğini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Albayrak, boş zamanlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı yapmaktadır diyor. Da Cübbesiz Ahmet bin Veleddin Hoca da ne yani, Sn. Albayrak boş zamanlarını eline al bayrak alıp beyaz ata binip, dolaşacakmıydı? Bak boş zamanlarını Maliye ve Hazine ile değerlendiriyor evladım diyor. Sn. Albayrak, kıskananlar çatlasın diyerek boş zamanlarınızı değerlendirmeye bakın. Bu hayat geri gelmez. Şu anda elinizin altında un var. Şeker var. İrmik var. Eh helvayı yapacak ustada siz olduğunuza göre Ağanın eli tutulmaz. Aman dikkat edin helva ekonomi nedeniyle bittik ölüyoruk diyen halkın ölü helvası olmasın.

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Sn. Ayşegül Baybars, Ankara’ya gittiniz ve döndünüz. Orada gördükleriniz, yiyip içtikleriniz size kalsın. Ancak parmak bastığınız, imzanızı eksik etmediğiniz o protokollerin içerinden hiç dem vurmadınız. O konuda ser verdiniz ama sır vermediniz. Ebuzer amca, ma neyi açıklamasını beklersiniz? Yap dediklerimizi yapacaksınız, yapma dediklerimizi yapmayacaksınız dediklerini mi söylesin diyor. Sn. Baybars bugünlerde “404 not found” gibisiniz. Kimse arayıp sormuyor ama sorulduğunuz zaman da siz bulunamıyorsunuz. Sn. Bakan dikkat edin o kararlar ile bizleri yaralamayın. Biliyorsunuz insan ruhunun yarası dikiş tutmaz. Bizler nedense her şeyin düzeleceği umuduyla yaşıyor, hiçbir şeyin değişmediğini görerek ölüyoruz.

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Sn. Asım İdris, Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık görevinden istifa ettiğinizi öğrendik. Hem eğitim hemde dürüst bürokrat müessesesi çok değerli bir elemanını kaybetti. Bilgi paylaşımını, birlikte hareket etmeyi ve kol kola yürümeyi beceremeyenler bir gün yalnız kalacaklarını unutmasınlar. Sevgili Asım, bizler ne yazık ki bir birine zarar vermeden yol almasını beceren kar taneleri kadar olamıyoruz. Pata küta, bir birini kıra döke yol almak bize daha uygun geliyor. Ne yapalım?

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Sn. Kubilay Özkıraç, dün gerçekleştirdiğiniz eylem ve grev, birçok kurum, kuruluş ve sendikaya örnek teşkil etti. Kalabalık bir insan topluluğu ile Ekonomi Bakanlığına olgunluk içerisinde yürümeniz, ciddi açıklamalarınız sonrasında sendika olarak tam not aldınız. Ancak sizin eylem ve grev yaptığınız saatler dışında, eşeğini dövemeyen, semerini döver misali, AKSA’nın, iki jeneratörü susturarak elektrik akımını kestiği söyleniyor. Bu eksikliği gidermek için de Güney’den enterkonnekte sistem ile elektrik aldığımız söyleniyor. Sn. Özkıraç, eşeği dövemeyenince semerini dövenleri seyrettikçe katıla katıla gülüyoruz. Kimine yalandan, kimine inattan.

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Sn. Aykut Günel, Yeniden Doğuş Partisi iskele ilçesi ilçe başkanlığına aday olduğunuzu açıkladınız. VE milletimize,üyelerimize ve kamu oyuna bildiririm dediniz. Ayrıca partinizin bir dava partisi olduğu içinbu davaya sahip çıkmak milletin derdiyle dertlenmek, dertlerine çare bulmak ,özellikle ilçemizde davamızı daha ileri taşımak için bu göreve talip oluyorum dediniz. Adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. .Sn. Günel yalnız siyaset turşu suyu gibidir. Bakanın ağzı sulanır, içenin midesi bulanır. Kazanırsanız dikkat edin midenizi bulandırmasın.

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Sn. Ersoy Mithat Allah insana akıl verdi, akıl ve Cumhuriyet pasaportu olan daha fazla gecikmeden elindekini avcundakini de kaybetmeden rızkınıçıkaracağı yerlere göç etsin. Başka çare yok. Bir de başbakanyardımcısı Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkleri, Adaya davet etmeğe geldi buraya vay beeee diyorsun. Ersoy gardaş, vatan üzerinde yaşayan insanlar ile vatan olur. Üzerinde insan yaşamayan yerler olsa olsa vatan yerine toprak olur. Bu nedenle bu harita bu göçü artık almayacak be annem.

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Sn. Lila Hayri, herkes "çözüme’ kendi penceresinden bakıyor. "Garantölü -Garantörsüz- limanlı -limansız-bol yurttaşlı -federal- statükonun devamı" vs vs .Bu ülkede çözüm olmaz.Gerçek çözümü de isteyen çok azdır Çözümün en büyük engeli İTEM.’dir diyorsunuz. Da, ITEM denilen ham hum şorolop çorbasına kim izin verdi. Sanayi Holding’in kapanmasına kim göz yumdu? Venedik zamanında kalan dikili taş altında hizaya geç denilince geçip neredeyse tırnak kontrolünü kim yaptırıyor. Lila hanım bizler nedense ciğercinin camı önünde bir sokum ciğer yemek için camdaki ciğere bakarak salya akıtan ve tekmeyi yiyince besleme sözüne miyav diyerek teşekkür eden kedileriz. Ve nedense sokak kedisinin kendi kendini idare eden o özgürlük felsefesini bir türlü öğrenemedik.

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Sn. Derman Saraçoğlu, KKTC İçişleri Bakanının TC Dışişleri Bakanı ile görüşmesinden sonrasında bir açıklama yapılmadı.O zaman Tanrı Kıbrıs Türkü’nü korusun diyorsun.Da, Hacı amca be Derman ovlucuğum, Ayşegül hanım neyin açıklamasını yapacaktı? Oraya gidince otur dediler oturdu. Bak kızım, bir yasa hazırlayın. Özellikle Sn. Erdoğan’a yönelik eleştiri ve küfür yapılırsa bize haber verin. Biz burada dava açalım. Sonra siz onları bize verin biz burada gereğini yapıp onlara güneş yüzü gösertmeyelim. Tamam mı kızım dedi. Kızımız da kalkıp geldi. Bunu mu açıklayacaktı diyor. Derman gardaş emir demiri bıraktık artık çeliği bile keser.

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Sn. Erçin Tekakpınar, Çalışma Bakanlığı müsteşarı olarak bir konuda fikrinize başvurulan konu ile ilgili olarak beklemekten ağaç olduk. Önce kök, sonra dal budak son olarak da yaprak verdik. Hemen bir gün sonra haber veririm dediğiniz noktada, bizim evdeki kaplumbağa yüzerek Türkiye’ye, oradan yürüyerek Bulgaristan’a, oradan da Yunanistan üzerinden dönerek KKTC’ye geldi. Sizin arayıp aramadığınızı sorunca çok işi var çok kısa bir süre sonra aşağı yukarı 2 yıl sonra arayacak dedik.

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Sn. İsmet AkimKayınvalidenizin hakkın rahmetine kavuştuğunu bu nedenle de İngiltere’ye gittiğinizi öğrendik. Her fani doğar, büyür, bir süre yaşadıktan sonra ihtiyarlar ve sonrasında da bu fani dünyadan göç eder. Kayınvalidenize Allah’tan rahmet, sizlere de sabırlar dilerim.

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Sn. Kemal Oktar, Kamu-İş Sendikasına başkan adayı olduğunuzu açıkladınız. Açıklamanızda da değerli kamu iş üyesi Emekçi Kardeşlerim 13 eylül günü Sendikamızın Düzenleyeceği Genel kurulda Bu gün gerçekleşen kura çekiminde Birinci sıradan aday olmaya Hak kazandım. Allah'ın izni ve Sizlerinde Desteği ile Seçimimizide Aynı netice ile sonlandıracağımızdan Eminim. Gün Gücümüzü birleştirme Günüdür. Kemal OKTAR KAMU İŞ Sendikasına Başkan adayı....

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Sn. İzzet Türkmen sosyal medyadaki paylaşımınız muhteşem hissediyor diye başlıyor. Allah ağız tadınızı hiç bozmasın Açıklamanızda, her zaman eleştirmek olmaz. Sayın Bakan Tolga Atakan ve Sayın müsteşar Kemal Bağzıbağlı aylar önce kıyı emniyeti şirketinde işten çıkarılan 12 gencimizin söz verdikleri gibi bugün itibariyle işlerine dönmelerini sağlamışlardır. Kendilerine sendikamız Haksen ve tüm kıyı emniyeti şirketi emekçileri adına sonsuz teşekkürler dedin. Hasan dayı, Ay ovlum İzzet, sen şansına küs. Senin başına Tolga Atakan düşerken, Kıb-Tek’in başına da Özdil Nami düştü diyor. Ne demek istediğini anlamadım. Sen anladıysan mesele yok..

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Sn. Hasan Abakan Günaydın arkadaşlar diye başladığın paylaşımında, UBP'li vekillerin, TV’lerde boy gösterip, çok bilmiş gibi, sanki bu ülkenin içine en çok onlar etmemiş gibi, sütten çıkmış ak kaşık gibi, hiç partizanlık yapmamışlar gibi, vatandaşı kendilerine köle yapmamışlar gibi, peşkeşlerin daniskasını yapmamışlar gibi, nüfusumuzu bile sayelerinde bilmediğimiz gibi, ne hastanelerde ne de eğitimde hayır bırakmadıklarını sanki bu halkın bilmediğini zannederek pişkin pişkin ağızları olduğu için konuşuyorlar. Efendiler. Sizin zihniyetleriniz sayesinde biz Kıbrıs Türkü olarak, artık bu ülke bizimdir diyemiyoruz. Haddeyin be oradan dedin. Hasan gardaş Tanrı insanı çok. Adam gibi siyasetçiyi az yarattı. Ne diyelim? Şans işte