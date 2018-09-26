Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, TV’de yemek tariflerine pek itibar etmem. Ancak sevdiğim çeşitler varsa, eşime yaptırtmak için dört göz ile takip ederim. TV’de yine böyle bir yemek tarifi vardı. Tarifi kaçırmamak için dört değil sekiz göz ile takip etmeye başladım. Sunucu alınacakları bir bir sayarken birde baktım, zam, zumdan sonra bizim evde yalnız tuz, tencere ve tahta kaşık kalmış. Sn. Erhürman, 4’lü koalisyon hükümeti kurulurken, özellikle genç ve dinamik olarak nitelendirilen gönlümüzün kaplama alanında müstesna bir yere sahip olan sizlerin ülke yönetiminde olmanızdan dolayı büyük memnuniyet duymuştuk. Gönül, gönlümüzün dumanı, sevdamızın alametidir derken, dumanın garamuza olduğunu ve her tarafımızı siyaha buladığını gördük. Nedense beytambal bir türlü temizlenmiyor.

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Sn. Oktay Kayalp sosyal medyadaki paylaşımınızda dostlarım, uzun zamandır beklenen Derinya kapısı çok yakında açılıyor. İki kez ihaleye çıkılmasına rağmen müteahhitler birliğinin, kendilerine göre gerekçeleri nedeniyle, geçiş noktası tamamlanamamıştı. Gelinen nokta, Başbakandan barışsever bireylere kadar hepimizin ortak başarısıdır. Bu başarıyı alkışlamak ve yenileri için uğraş vermek hepimizin ortak görevidir dediniz. Da, Başbakan, bir basın toplantısında bizzat bendenize, ne çözümü, ne barışı, bu hükümetin bakın bakalım protokolünde çözüm ile ilgili bir madde varmı? 4 ayrı parti her biri ayrı ayrı yere çekiyor demiş ve elinde fırça bizi bir güzel fırçalamıştı. Sizin yazınızı görünce 1Nisan şakası sandım. Sn. Kayalp, Söz ağızdan çıkana kadar sizin esirinizdir. Ağzınızdan çıkınca siz onun esiri olursunuz. Başbakan ne kadar dönse, kem küm etse de o sözlerin esiri oldu. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Mehmet Seyis, yaptığın açıklamada, 4’lü koalisyon hükümetinin tavuk eti ithali ile ilgili aldığı karar ile ülkemizde tekel haline gelen tavuk piyasasını denetim altına alacağına vurgu yaptınız. Ayrıcatekel haline gelen Hacıali işletmelerinin, üretimden vazgeçmeyi düşündüğünü işittirdiğini Ve biraz da tehditvari bir tavır ile 900 çalışanın işsiz kalacağını duyurduğunu belirttiniz. Başkan, tekelcilik, devlet tekeli de dahil son derece sakıncalı bir durum. Ancak Neo Liberalizm ondan daha kötü değil mi? Bu hükümet, piyasayı yaptığı artışlar ile darmadağın eden tüccara karşı neden tedbir almayı düşünmez ve ülkede vahşi bir kapitaliz uygulamasına çanak tutar dersiniz. Sn. Seyis, kalp bahçe gibidir. Onda ektiğiniz takdirde mutlaka bir şeyler biter. Bizim kalplerimize zam zumdan başka bir şey ekilmediğine göre, ürün de yabani ot olacak O halde güzel şeyler ekin ki güzel şeyler bitsin!

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Sn. Aziz Kaya LAÜ öğrencilerine yönelik düzenlediğiniz etkinlik büyük beğeni topladı. Kıbrıs Kültüründen bir demet sunarken, bu ince düşünceniz için bir kucak dolusu teşekkürden mamül buket de sana bizden diyoruz. Başkan son zamanlarda full çeken bataryaların ile bölge halkının, kalplerinin en müstesna yerindeki kapsama alanından çıkmıyorsun., Yola devam.

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Sn. Adem Kavaz, TV haber sunuculuğunun yanısıra gazeteciliği de bıraktığını öğrendik. Benden bu kadar diyerek astığın gazetecilik ceketinden sonra sırtına bir şirketin ceketini geçirecekmişsin. Sevgili Adem, bu işten sen hiç zararlı çıkmazsın. Ancak Özelde Kanal T genelde gazete ve TV çevreleri senin gibi değerli bir elemanını kaybedecekleri için çok büyük kayıba uğrayacaklar gibi düşünenlerdenim.

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Sn. Eralp Serifoglu paylaşımınızda,sabah Benzincide yaşanan olayda, vatandaşım 50 lira karşılığında yaklaşık 8 litre ben<in aldı. Ancak kartta karşılık yoktu. Güneyden gelen Rum ise 50 euro verdi ve karşılığında yaklaşık 58 litre benzin aldı. Utanan? Diyorsun da, Habibe abla, yüzler satılığa çıktığı için maalesef yüz kalmadı. KKTC tomofilinin vites utuşu kırıldığı için, vites kolu yerinden çıktığı için iniş aşağı free feel gidiyor. Yakında ‘Tumba’ olmasından korkuluyor. Hoca zirvede kartal da yılan da bulunur. Birisi zirveye süzülerek diğer sürünerek çıkar. Bizleri yönetenler sayesinde biz maalesef o zirveye sürünerek çıkmaya mahkum olduk.

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Sn. Cemal Özyiğit, Çözüm konusunda umutlu olduğunuzu vurgulayarak, toprak konusu dışında tüm konuların konuşulduğunu ifade ettiniz. Dolayısıyla 6 başlıktan 4 tanesi üzerinde çok ciddi ilerlemeler vardır. Biraz da kritik noktalarda ucu açık bırakılmış gibi görünüyor. Fakat bu tamamen pazarlık olsun diyedir dediniz. Sn. Özyiğit, bu halkı geçmişte çözüm tamam. Kıbrıs meselesi bitti bitiyor denilerek umut pompalandı. Kandır çocuğu da Taksim istesin moduna gelen halk, buzdan hayaller ve şekerden ev, hayalleri kurarken sonrasında umut dağıtanlar öyle bir yağmur yağdırdı ki, ne buzdan hayallerimiz nede şekerden evlerimiz kaldı.

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Sn. Arif Alasya ne memleket be. Özel sektörüne, Sendika diyorsun çalışanlarını işten atmakla tehdit eder. Tekel üretim yapana rekabet getireceğim derler çalışanlarını işten atmakla tehdit eder.İnşaatçısına kaçak işçi çalıştırma der sallamaz. O meşhur otellerimize Kıbrıslı çalıştır der sallamaz. Ankalara,Üniversitelere,kumarhanelere,kerhanelere elinizi taşın altına koyunuz der orta parmaklarını gösterirler.Bakanlar kurulu toplanır zamları açıklar.Biz naparız arkamızı döner yere eğliriz. diyorsun. Arif gardaş, ünlü düşünürler, boşuna, halk laik olduğu şekilde yönetilir demiyor. Sn. Alasya, yeteneksizliğin okulu yok. Ama nedense mezunu çok. Ve bu gönüllerini yıkayıp arıtmamış olanlardan, sürekli abdest alıp dursalar bile fayda beklememek gerek.

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Sn. Mehmet Özcan, Mehmetcik'te suçsuz yere daya cennetten çıktı diyerek, evire çevire dövdüğün Zeki Yorgancıoğlu’nun darp etmenin bedeli sanırım 2 ay hapislik ile ödenecek. Polis çavuşu olmak, bir insanı eşek gelinceye kadar hemde suçsuzken dövmek sanırıminsanlığa sığmaz. Mehmet Çavuş, Ayşaba, dönülmez akşamın ufkundayım, vakit çok geç. Bu cezadan sonra sanırım son fasıldır ey dayakcılar, o 2 ay nasıl geçerse geçsin. Başkalarına ibret olacaktır diyor..

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Sn. Laden Asilzade, özellikle çocuk haklarının anlatıldığı bir filmden çıktıktan sonra Lefkoşa’nın göbeğinde, pervasızca arkanızdan gelen ağzı leş kadar alkol kokan birisinin arkadaşınıza yönelik cinsel saldırısı kabul edilir bir durum değil. Adanalıyım, Ercan’da çalışma izni ile çalışıyorum demesini es geçtim. Ama potinlerinin arkasına basarak gelen iki kişinin, ne olacak canım bırakın adamı taciz etsin ve gitsin demesi bu ülkeye doluşan fosseptik çukurunun bile kabul etmeyeceği atıkların ne kadar iğrenç olduklarını gösteriyor. Sn. Asilzade, bizi yönettiğini zanneden, ödlek, yağdanlık takımlarının bu durumlara korkuları yüzünden tedbir almamaları nedeniyle bu ülke bu hale geldi. Bakın penguenin de tavuğun da kanatları var ama uçamıyor. Ancak birisi yüzerken tertemiz kutup sularında diğerinin gagası kalkmıyor eşelediği b…k çukurundan. Ne diyebiliriz ki?

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Sn. Okan Hacıali, bizim hükümet, Türkiye’den gelen bilumum gıda maddesine şimdi tavuğu da dahil edecekmiş. Kıb-Tek, Telefon derken şimdi sıraya ülkenin önde gelen firmalarına sıra geldi. Benim İstanbul’da okuyan oğlum, oradaki tavuk etiğini beğenmediği için buralardan götürdüğü tavuk etini es geçtim. Fiyatının bizden aşağı olmadığını da söylemek istemem. Ama müsaadenizle 900 kişi çarp 3 ile evinde ekmek göremeyecek olmasını inan ben es geçemem. Birileri zil çalıp oynuyor ama yarın kulaklarında zil değil çan çalarken ne yapacaklar doğrusu merak ediyorum. Zam yapmaktan başka bir şey üretemeyenleri gördükçe bunlar ile ilgili aklımdangeçenleri şeytana anlattım. O bile yapma günah dedi.

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Fıkra

Genç kadın iş bulmak için hiçbir çaba harcamayan kocasına çok kızıyordu.

Ama kocasının umurunda bile değildi.

Kadın bir gün nihayet

-“Daha fazla dayanamayacağım... Utanç içindeyim!..” diyerek patladı, “...

-kiramızı babam, mutfak masraflarımızı annem karşılıyor.

Bizi kızkardeşim giydiriyor, arabamızın masraflarını da halam karşılıyor.”

Adam yattığı yerden karısına

-“Bence de utanmakta haklısın hayatım” dedi,

-“İki erkek kardeşinden yıllardır hiçbir şey göremedik!..

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Günün Sözü

Bak dostum!.

Körden değil, nankörden,

Yüzsüzden değil

İki yüzlüden,

Tipi bozuktan değil

Sütü bozuktan

‘KORKACAKSIN’