Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Kudret Özersay, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeniz sanırım bir ana – yavru ilişkisi içerisinde çok olumlu geçti. Erdoğan’ın koltukta sizin sandalyede karşısında, azarlanan çocuk modundaoturmanız büyük beğeni topladı. Sizin görüntünüz bana İsrail-Türkiye görüşmelerinde yaşanan o durumu anımsattı. Tabi bunu onun ile eşleştirmem doğru olmaz. Biz tabi ki anamızın karşısında otururken oturuşumuza dikkat etmemiz gerekir. Sn. Erdoğan’ın sana maaşın kaçtır diye sormadığına inanıyorum. Yine nüfusunuz kaç dediğini sizin de kalabalık efendim dediğini de sanmıyorum. Ama herhalde Kudret Bey oralarda durum nasıl diye sorduğunu sizin de Kıbrıs Yakasında ‘Asayiş Berkemal’ efendim dediğinden eminim. Sn. Kudret Özersay, boş verin. Biliyorum, Erdoğan, sizin tellerinize, hangi notadan vuruyorsa, siz o makamdan çalıp söylerisiniz. Bu nedenle koltuk, sandalye meselesinde,sıkıntı yok.

**

Sn. Tolga Atakan, Lefkoşa – Girne Anayolunun, Bulut inşaatının apartmanlarının önüne çektiğin tel örgülerden sonra yol yapacağız ve orada oturanların rahat bir şekilde Lefkoşa’ya gelip gitmelerini sağlayacağız demiştiniz. Dünkü canlı yayına katılan Ayşe hanım bakanın sözü havada mı kaldı derken söz ağızdan çıkana kadar sizin ağızdan çıktıktan sonra siz onun esiri olursunuz. Sanırım bakan sözünün çok fena esiri oldu dedi. Ne demek istedi anlamadım. Siz anladıysanız mesele yok.

**

Sn. Fikri Ataoğlu. Dünya Turizm günü nedeniyle yaptığınız açıklamada, ülke turizminin 25 binler seviyesindeki yatak kapasitesine, bir milyonu aşkın turiste, 865 milyon dolarlık turizm gelirine ulaştığımızı dile getirdiniz. Bu konuda bilgilerine baş vurup konuştuğumuz Urfa’lıEbuzittinkumarsever, Allah sizden razı olsun. Geliyoruz otellerde beleş yemek yiyip içiyoruz. Oyunumuzu oynayıp dönüyoruz. Taksici Halil Çokgezer, turislerden dolayı paraları koyacak potin kutusu kalmadı. Restoran sahibi Sadullah İyipişirir, turistten kafa kaldıramıyoruz. Rezervasyonlara artık sorry yer yok diyoruz dedi. Sayenizde 3 K yani Kadın pazarlama, Kara Para aklama cenneti ve Kumarhane olarak ismi geçen KKTC’nin ismi temizlenmiş oldu. Yakın dostum Abdulselam bin Ebucebbar, bakanın gördüğü bu serabın aynisini bende yolumu kaybettiğim Kalahari çölünde görmüştüm dedi. Ne demek istedi anlamadım.

**

Sn. Figen Tayar yapmış olduğunuz açıklamada, surlar içerisinde bakkala gidemez olduk. Ne idüğü belli olmayan herifler biz kadınlara cinsel tacizde bulunup akıl almaz laflar atıyor. İmza toplayıp ilgililere tedbir almaları için vereceğiz dediniz. Da Adil amca, Figen hanıma söyleyin boşuna yorulmasın. Bu ülkeyi yönettiğini sanan efendiler, Sorma Gir Hanının, kapının menteşelerini, pencerenin de pancurlarınısöktüğü için bu herifleri kapıdan atsanız, sonuna kadar açık olan pencereden içeriye girecekler. Boşuna yorulacak diyor.Figen hanım ederinden fazla değer soytarıyı kral eder. Soytarılara değer verdik bunlar kendilerini ülkede kral sandı.Bu nedenle ne zaman nerde bir “hıyar” görsem aklıma hemen bu tipler geliyor.

**

Sn. Şengül Korahan sosyal medyadaki paylaşımınızda, Göçmenköy’de tombala çekilişine gittiğinizi vehamile bir kadına bir porsiyon kebap bile vermeyen, insan ile karşılaştığınızı belirttiniz.aman Allah’ım ne günlere kaldık. İnsanım diye ortada gezen ama insanlıktan nasibini almayan insancıklar ortalığa doluştu. Bu dünyada sizin gibiler ile yaşamaktan utanıyorum dediniz. Şengül Hanım, iklim gibi buralarda insanlarda değişti. Her modelden insanın envayi türlüsü mevcut. Soyguncusu, hırsızı, dolandırıcı istemediğin kadar sokaklarda dolaşıyor.

**

Sn. Canan MımarUBP 21. Olağan kurultayında iskele kadın kotası UBP parti meclisine aday olduğunuzu açıkladınız. Amacım ülkeme, halkımıza ve milletimize, hizmet etmeye devam etmektir.Herşey halkımız ülkemiz için dediniz. Canan hanım vallahi aday olmak ile çokta iyi ettiniz. Kadınların siyasetin içerisinde etkin olması ülkenin aydınlık yüzünü gösterir. Canan hanım yalnız siyasetin turşu suyuna benzediğini ve bakanın ağzının sulandığını, içenin de midesinin bulandığını lütfen unutmayın. Ve dikkat edin.

**

Sn. Şener Elcil, toplumda yaşanan şiddet, taciz, tecavüz olaylarına, öğretmene yönelik şiddet ve tehdit de eklendi. 16-17 yaşındaki çocukların güpegündüz hemde Lefkoşa’nın en yoğun olduğu Dereboyunda soygun yapması. Kadınlara yönelik şiddet ve taciz eylemlerinin had safhaya ulaştığı ülkemde, görevi vatana hayırlı ve kültürlü insanlar yetiştirmek olan öğretmene yönelik silahlı tehdit olayı denizin bittiğini gösteriyor. Elleri öpülesi öğretmene silah çeken eller bence kırılmalı. Ve utanacak yüzleri varsa o yüzler de utanmalı. Şener hocam bu tipleri gördükçe gülümsüyoruz işte.Kimine yalandan, kimine inattan.

**

Sn. Erdoğan Seran Bekiroğlu sosyal medyadaki paylaşımında, Yunan Filozof Platonun yaşadığı dönemdeki Yunan siyasetinin, toplum yapısı ile yönetsel kurgusunun durumunu 3 ana başlıkta özetledin. Ve 1 Atina'yı bozguna götüren. rüşvetçi ve beceriksiz demagoglarin(halk avcılığı) hakimiyetini yarattığı yıķım.2 Devletin kurum ve hizmetlerinin kendi bencil çıkarlarının peşinde koşanlar tarafından doldurulmasına yol açan azgın bireycilik ruhu.3 Demokrasinin sadece cahil, beceriksiz ve adaletsiz olup adil gibi görünenin yönetme hakkı anlamına gelmesi dedin ve tam 2500 yıl önce ile ne kadar büyük benzerliğimiz var değil mi? Bu tespitleri yapıp çözümler ararsak galiba olacak bu iş diye de ilave ettin. Sizin gibi Milliyetçi, Türkiye hayranı birisinin ülke insanını Rum ile ayni kefeye koymasına inanın Ayşaba da şaştı. Aaaa Erdoğan ovlucuğum, seninde mi başına saksı düştü diye sormadan edemedi.

**

Sn. Fırat Yılmaz Hak-Sen Genel Sekreteri olarak yaptığınız yazılı açıklamada, Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde görev yapan gardiyanların derece terfi sınavlarının yıllardır yapılmadığına işaret ettiniz.Bu ihmal nedeniyle kaybedilen barem haklarının iadesi için İçişleri Bakanlığı nezdinde yaptıkları tüm diyalog girişimlerinin sonuçsuz kaldığını savundunuz. Bu nedenle, bugün 09.00-10.00 saatleri arasında Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde uyarı grevi yapacağınızı belirttiniz. Sn. Yılmaz, sizin grev yaptığınız esnada nöbet yerlerinizde, Alizavra, Hamam Böcekleri, pire ve haşaratlar nöbet tutacağı için sıkıntı olmayacak. Şampiyon olmak demek, şampiyon gibi düşünmek demektir. Siz şampiyon olurken herhalde sizi bu duruma düşürenlerde guyrukçu olur.

**

Sn. Faiz Sucuoğlu açıklamanızda, hesap verebilen, Demokratik, Çalışan bir Genel Başkan olmak için adayım. Partimiz genel başkanlığına ve diğer yetkili organlarına aday olan tüm arkadaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlar; Kurultayımızın hiç bir şaibeye yol açmayacak şekilde, başarı ile sonuçlanmasını ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim dediniz. Da, Alicenap amca, Alicengiz oyunlarının her türlü versiyonun döndüğü, Truva atlarının cirit attığı bir yerde temiz insanların bundan zarar görmemesi mümkün değil dedi. Temiz olmayan bir insanı kınayan bir toplumda temiz birini görünce şaşırır hale geldik. Ne diyeyim ki.

**

Sn. Doğan Sahir, bir çevre seven olarak, KKTC’nin genelinin çöphaneye, Girne sahillerinin foseptik çukuruna, dere yataklarının hammahummacıların villalarına, Lefke Bölgesini arsenik depolama tesisine dönüştürenlere bizler gibi andilla koyarak bakarken, konuşmama ve sessiz kalma durumunuzu sürdürüyorsunuz. Çevre denilince ilk akla gelen Sahir, bugün son akla gelen isim oldu. Artık üzerinizden bu ölü toprağını atsanız diyorum. Sn. Sahir,hayattan bıkmış insan,sudan bıkmış balığa benzer. Unutmayın.

**

Fıkra

Donumu bile çekemiyorum

Temel 4 katli bir apartmanda oturuyormuş. Apartmanın sifonlarıyla ilgili tesisatında bir sorun varmış ve bütün dairelerin sifonları bozukmuş. Yönetici yaptırmış sifonları ve apartman sakinlerinin sifonlarından memnun olup olmadığını sormaya gitmiş. 1. kata giden yönetici sormuş Sifonunuzdan memnun musunuz? Adam cevap vermiş Evet çok memnunum, her çektiğimde pop müzik çalıyor demiş.

Yönetici 2. kata çıkmış ve sormuş Sifonunuzdan memnun musunuz?". Adam cevaplamış

Evet çok memnunum her çektiğimde Türk sanat müziği çalıyor demiş Yönetici 3. kata çıkmış ve ayni soruyu ona da sormuş. Cevap vermiş adam Evet çok memnunum her çektiğimde Rock müzik çalıyor"

demiş.Yönetici, Temel'in oturduğu daireye çıkmış ve sormuş.

Sifonunuzdan memnun musunuz?" Temel "Hayır" demiş. Yönetici sormuş "Neden efendim yapılmadı mı sifonunuz?" demiş.

- Yapıldı yapılmasına da, her çektiğimde İstiklal Marşı çalıyor,

donu mu bile çekemiyorum.