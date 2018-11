Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Serdar Denktaş,Demokrat Parti Genel Başkanıve Maliye Bakanı olarak 2020 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığına aday olabileceğinizi söylediniz.Bu iki yıl benim için önemli. Başarmam gereken iki yıldır. Bu iki yılı başarırsam ki çok zor süreçlerdir ama ben de zoru severim, zordan kaçmam. Başarabilirsem o zaman takdir halkındır. Başaramazsam hiç başka şeye oynamama gerek yoktur dediniz. Sn. Denktaş, sizin için başarmak olağan, başaramamak imkânsızdır. Siz bu ülkede neler başarmadınız ki? Başarmak sizin göbek adınız diyor Şukufe abla.

Sn. Ersin Tatar, ben seçildim, güneş doğdu, döviz düşmeye başladı. Bakınız yani böyle bir rastlantı olabilir mi?” şeklindeki açıklamanız sosyal medyada bomba gibi patladı. Habibe Teyze, güneş her gün doğar. Ama gece olunca batar. Özgür bir günde doğan güneş sonrasında battı. Güneş şimdi Tataristan bölgesinden doğdu. Şimdilik ışıl ışıl parlıyor ama güneşin mukadderatıdır. Doğduğu gibi batar. Haaa ne zaman batar derseniz zamanı gelince derim diyor. Sevgili Ersin, mühim olan insanın yatmadan önce edilen dualarda yer almasıdır. Çünkü bu dualarda yer almak duaların en hayırlısında yer almak demektir. Yeniden doğan güneş parlaklığını kaybetmeden yaptıkların ile bu duada yer almak için çaba sarfet.

Sn. Mehmet Ali Yükselen, bizim Lefke eşrafından, Şukufe abla, yahu bizim Lefke Milattan önce ve Milattan sonrasını değil, Mehmet Ali Yükselen hoca öncesi ve sonrası diye anılır. LAÜ’ye Rektör olarak atandıktan sonra Kalahari Çölünde değil, Lefke bölgesinde muhteşem bir vaha belirdi. Vahanın nüfusu 2500’den 12 bine yükseldi. Vahada iş, aş ve arkadaşlık ne istersen var diyor. Mehmet Ali hocam, Eğitim sadece okumak değildir. Okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir. Ehhh sizin de bu yeteneklerinizin ‘Maşallahı’ var.

Sn. Cemal Erdoğan, galiba bu dönem belediye başkanlığı çok zor geçecek gibi bir yansıma var. 7-8 aydır maaş alamayan Esentepe Belediyesi çalışanları için Belediye Emekçileri Sendikası, Esentepe Belediyesi'nde grev yaptı. Esentepe Belediyesi'nde uzun süredir maaşlar ödenemeyince bardak taştı. Ve tabiki isyan bayrağı da göndere asıldı. Hacı amca bir defa öpülürsen bir şey olmaz. Ancak ikinci defa öpülmek salaklık ile eş anlamlıdır diyor. Başkan, Abuzittin amca, Esentepe başkanı da geçen devrede çalışanı maaşlarını ödemeyerek öpe öpe bir hal olmuştu. Sanırım bu defa kalan dört dostu mevta olan tabutunu taşımaya yetecek diyor.

H.H.D öğretmenlik yaptığınız Mağusa'daki bir lisede 16 yaşındaki kız öğrencisinize cinsel saldırıda bulunduğunuz iddiasıyla tutuklandığınız açıklandı. Geçtiğimiz hafta sonu meydana geldiği iddia edilen olayda, cinsel tacize uğrayan kızın, annesi ile polise giderek şikayetçi olmuş diyorlar. Tutuklanmışsınız. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Ellerine verilen hamuru iyi işleyerek ülkeye faydalı birer eleman yetiştirirler. Tabi arada böyle üretim hatalı,defolu çıkanlar da olur. Üretim hatası, defolu hoca, Portakalı soymadan içinin iyi olup olmadığını anlayamazsın. Soyulduğun zaman çok çürük olduğun görüldü.

Sn. Mehmet Eziç, başarılı her insan için on parmağında on hüner var derler. Vallahi siz ayak parmaklarınızı da bu işe dahil ederek 20 parmağında 20 hüner olanlar sınıfına girmişsiniz. Eziç Restoranlar zincirini bıraktık. O iş KKTC sınırlarını aştı. KKTC’nin yüz akı olarak başarısı nedeniyle, en başarılılar olarak, GUİNESS rekorlar kitabına girdi. Hacı amca Mehmet Eziç’e Kıbrıs Türk Ticaret Odası Asbaşkanı olarak odaya uluslararası arenada yaptığı artı katkıları sor dedi. Sn. Eziç,Hatçe teyze hep, yüreği temiz, kalbi insan sevgisi ile dolu, delikanlı adamın silahı yüreğidir, oda tutukluk yapmaz der. Acaba diyorum sizin de tutukluluk yapmamanız ondan mıdır?

Sn. Feride Namlı, galiba dünya tersine döndü. Bugüne kadar hep erkek, kadına şiddet uygular ve ‘Dayak Cennet çıktı’ diyerek şiddeti uygulardı. Şimdi galiba kadınlar şiddeti eline geçirerek erkeklere uygulamaya başladı. Gönyeli’de ayrılmış olduğunuz eski eşinizin ikametgahına giderek, aracının camlarını kırmışsınız.Feride hanım, bu kadar sinir olmanıza sanırım sadakatsizlik neden oldu kanaatindeyim. Bakın, Sadakat gerektiğinde o yüreği yere atmaktır. Bazı insanlar için sadakat önemsizdir. Kullanırlar hemde hoyrat kullanırlar sonra bir kenara atarlar. Günün sonunda da işte insanı böyle çileden çıkartırlar.

Sn. Kemal Dürüst, Ulaştırma Bakanlığı yaptığınız devrede sanırım hatalarınız oldu. Özellikle T izinleri konusunda büyük bir kesimi karşınıza almıştınız. Ancak bunlar günahlarınız ise sevaplarınızın da oldukça fazla olduğu görülür. Sanırım kendi partinizin içindekilerin size oynadığı oyunlar sevaplarınızı gömüp, günahlarınızın görünmesine neden oldu. Yollar ile ilgili projeleriniz, Tolga Atakan’ın yol haritası oldu. Bu yol haritası belli bir süre Tolga Atakan’ı güzel yerlere taşıdı. Ancak harita bitti yol da gitti. Ayşaba, Kemal ovlucuğumu içten bazı partidaşları, dışta da karşısındaki siyasidaşları yıktı. Yazık oldu Kemal’e diyor. Ramiz dayı, mesele köşeye adam sıkıştırmaksa, sen mi yoksa onlar mı köşeye sıkıştı? Mesele köşeye adam sıkıştırmaksa, sana kazık atarak sırtını duvara dayadığını sananlar mı, yoksa arkasını açık bırakarak her an öpülmeye hazır olanlar mı sıkıştı diyor

Sn. Tolga Atakan sürekli olarak insan yaşamını tehlikeye atan Haspolat Çemberi yakınındaki, yol ve trafik güvenliği açısından pek de uygun olmayan yaya geçidini, tamamen, otobüs durağını ise güvenli geçiş koşulları sağlanıncaya kadar kullanıma kapattığınızı açıkladınız. Aslında o yolu sürekli olarak kullanan birisi olarak yaya geçidini kapatmanızı doğru bulanlardanım. Ancak kapatmak için geç kalındığını da söylemek durumundayım. Da, yaya geçidini kapatırken, öğrencilerin Haspolat çemberi yanından karşıdan karşıya geçişini nasıl önleyeceksiniz? Yaya geçidi büyük tehlikeydi ancak ondan daha büyük, hatta 5 kat daha büyük bir tehlike içeren, çember yanından geçişler sanırım çok daha ciddi tehlikeler içeriyor. Sn. Atakan halk olarak bizler siyasilere bu yollara baktıkça korkudan hep ürperip üşüyoruz diyoruz. Onlar ise ince giyinme diyorlar. Sonra da yaşanan ölümler sonrasında o birilerine mal demek kırıcı oluyor.

Sn. Metin Atan, Hayat Pahalılığı Ödeneğinin yasa gücünde kararnameyle dondurulması kararının geri çekilmesi için KTAMS VE Kamu –İş ile yaptığınız sendikal toplantıda hükümete 15 günlük süre tanıdınız. Bir başka deyişle, 15 gün sonra hükümete, kabul etmezseniz Halep’in orada, arşının da burada olduğunu göreceksiniz imasında bulundunuz.

Sn. Kubilay E. Bilgi sosyal medyadaki paylaşımında, KKTC Toprak Ürünleri Kurumu'nun üretilen Patates'i satın alıp piyasaya normal fiyattan sürecek parası yoktu. Çünkü kurumun içi boşaltıldı. KTHY gibi, CTP Toprak Ürünleri Kurumu'nu da soydu ve batırdı. Bunu fırsat bilen 2 tane işgüzar toptancı, ortak olarak KKTC'de üretilen tüm Patates'i satın alıp depoladı ve büyük kısmını Güney'e sattıktan sonra kalan miktarı fahiş fiyatla iç piyasaya sürdü dediniz. Paylaşımınıza yapılan yorumlarda, al birini vur ötekine. Gelmiş geçmiş tüm hükümetler suçludur ve yargılanmalıdır denildi. Vallahi rahmetli ciğerci Ahmet aklıma geldi. O hep fasulyenin yahnisi,gitti geldi aynisi derdi. Müsaade ederseniz bende Ciğerci Ahmet’in sözlerine ekleme yaparak fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi ama bu defa fasulyenin dibi tutmaktan öte tencere de yandı diyeyim.

Sn. Ferda Ekinci, sosyal medyadaki paylaşımınızda siyasi fenomen yazmış. Sigaraya zam geldi, elde sardık; İçkiye zam geldi, evde yaptık! Ulan yok mu “bir babayiğit” evde benzin yapacak? Heykelini dikelim dediniz. Ferda hanım vallahi bizler öyle bir durum içerisine girdik ki, evde gözyaşlarını harmanlamayı, vicdanları dağlamayı, kazık girdikçe hııık demeyi öğrendik.

Fıkra

Amerika’ da yaşan Dursun, Trabzon’ daki Temel’ i yanına çağırıyormuş:

– Ula Temel ha puraya gelursen aç kalmazsun da. Sadece yerdeki paraları toplasan o bile yeter sana demiş.

Bunu duyan Temel birazda merakında binmiş uçağa Amerika’ ya gitmiş. Uçaktan inmiş, valizini alıp hava alanından çıkmak üzereymiş. Bir de bakmış yerde 100 dolar var. Paraya bakmış bakmış ve şöyle demiş :

– Ula daha ilk günden işe mi başlanur :)

