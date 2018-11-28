Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Serdar Denktaş, yaptığınız açıklamada Rumlarda bu mentalite değişmedikçe ne Federasyon nede Konfederasyon olur dediniz. Ne yalan söyleyeyim yaşananlara baktıkça bu konuda haklılık payınızın olduğunu da söylemem gerek. Rum elindeki güç, hidro karpon ve diğer nedenlerden dolayı anlaşma istemez. Tamam da bizim belli koltuklara Japon yapıştırıcı ile yapışanlar anlaşma istermi diye sorsam. Maaş 17 bin. Zümrüdü Anka kuşu gibi Gak deyince arazi, Guk deyince devlet imkânlarını ellerinin tersi ile iter mi? Tencere tekerlendi kapağını buldu misali, biz eğilde gülle geçsin, Rum’da bana ilişmeyen bin yaşasın diyerek her iki tarafta sallıyorlar külahı, yiyorlar pilavı

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Sn. Oya Talat sosyal medyadaki paylaşımınızda, Olacak şey mi bu? Tecavüzün müebbet de dahil ağır cezası varmış ama maalesef Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden bu iki canavarı hafifletici neden bularak ortalama 1,5 yılla cezalandırmış. Gazete de bu haberi verirken “ acımadı” diyor. Ben anlamadım kız çocuğuna kim acımış? Yoksa “çocuğun izni vardı “diye yorum yapmak ve hafifletici neden bulmak ne kadar hukuki? Diye soruyorsunuz. Çokta iyi yapıyorsunuz. Ben müebbet hapisliği geçtim. Bu insan elbisesi giymiş yaratık müsveddelerinin fazlalıklarını kökünden bumburo kesip budamalı. Oya hanım birde Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi ifadenizi beğendim. Magosa diye diye ağzından bal damlayanlar sizin bu Mağusa kelimenize bakıp ibret almalı diye düşünenlerdenim.Sn. Talat, bu tipler, zincire vurulmuş küfürlerimin kilidiyle oynuyorlar. Kilit açılırsa Hanya’nın Girit’te Konya’nın da Türkiye’de olduğunu anlayacaklar.

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Sn. Mehmet Çakıcı, UBP içindeki bizim Minik Kuşlardan birisi, senin UBP’ye katılman için teklif aldığını ileri sürdü. Çakıcının UBP ye katılacağı yönünde, ciddi konuşmalar yapıldı diyen bizim minik kuşlar, ancak Çakıcı’nın bu teklifi kabul edeceğini sanmıyoruz dediler. Teklif UBP den ama kabul etme de Çakıcıdan diyorlar. Sn. Çakıcı, vallahi bu konuda herhangi bir teklif yapıldıysa, en iyisi sen Kalbini dinle ve ona göre hareket et. Çünkü her şeyden önce en masum yanımız kalbimizdir. Ayşaba aman Mehmet ovlucuğum çok dikkat etsin. Çünkü siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır, içmeyenin ağzı sulanır. Transfer sonrasında midesi bulanmasın diyor. Bizden söylemesi.

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Sn. Hasan Sadıkoğlu, Gazimağusa- Yeniboğaziçi- İskele Emirnamesi ile ilgili yaptığınız açıklamada mevcut emirnamenin İskele’yi tamamen bitireceğini öne sürdünüz. Emirname taslağında yer alan İskele bölgesinin büyük bir çoğunluğunun, mavi bölge içine dâhil edildiğini, oldukça büyük bir turizm alanı olarak mavi bölge içine dâhil edilen alanda ise otel binalarında 3 kat sınırlamasına gidileceğini belirttiniz. Bina toplam yüksekliğinin ise 11 metreden yukarı olmayacağını ayrıca, İskele Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’nde yapılacak binalarda ise 2 kat sınırının getirileceğini ve bina toplam yüksekliğinin ise 8.20 metreyi geçmeyeceğini dile getirdiniz. Emirnameye göre askeri liman ve bazı orman arazileri imara açılırken, İskele’nin en yoğun gelişme noktası olan Long Beach bölgesi sarı bölgeye dahil edilerek hem kat hem de konut sınırlamasına dahil olacağını öne sürdünüz. Başkan, iş bilirliğini mikroskop ile dahi göremeyeceğimiz kişiler, önce Girne’de ahkam kestiler. Orasını benzettikten sonra şimdi gelip sizin oralarda ahkam kesecekler. Etiket oldukları ve fiyatı senin koyduğun yerde, kalkıp fiyatı biz koyacağız diyorlar.

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Sn. Hasan Hüreş sosyal medyadaki paylaşımınızda, değerli arkadaşlar yazmadan edemeyeceğim. Biraz önce haberlerde sayın cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları vardı. Kendi paramızı kullanmaktan başka şansımız yoktur.Yoksa dövizin altında ezilmeye devam edilecekmiş. Birisi Erdoğan’a, yurt dışından ithal edilen her şeyin döviz ile alındığını, TL’nin değerine göre hesaplandığını, Milli Fabrikanın kalmadığını, saman ile patatesin yanısıra etin bile ithal edildiğini söylerken TL kullanıldığını herhalde unuttu ve aklımızla dalga mı geçiyor diye şüpheye düştük dediniz. Hasan beyciğim, bencebilim adamları vücudun yüzde yetmişi sudur diyor. Bence yanlış biliyorlar. Vücudumuzun yüzde 70’nin su olmasının imkânı yok. Çünkü bu efendilerin yerine hepsi sıkıntı.

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Sn. Ömer Sürek, bu ülke hırsızı, katili, dolandırıcıyı hatta ve hatta mafyayı bile gördü. Ancak karakol basıp, polis darp edeni inan bugüne kadar görmemişti. Lapta Polis Karakolunu basıp görevli polislere hakaretler ettikten sonra, bir tanesini de darp etmek her babayiğidin harcı değil. Bu işler mangal gibi yürek ister. Demek ki senin yürek mangal gibidir. Ömer kardeşim, mangaldaki kömür yakıldıktan Taaa ki kömür küle dönüşene kadar sonra iyi ateş verir. Sende o sinir ile mangaldaki kömürü iyi yaktın. Ancak kömür küle dönüşür biliyorsun. Sanırım ateşin sönüp küle dönüşünce, mapushane duvarları sağlamdır sağlam. Beni buraya tıkan sinirimdir hıçkıra hıçkıra ağlamam diyeceksin. Haaa bak Hatçe teyze öfke ile kalkan zarar ile oturur dedi.

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Sn. Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO),yetkilileri imar planı yürürlüğe girene kadar, Gazimağusa Yeniboğaziçi İskele Bölgeleri Emirnamesi'nin mevcut haliyle en kısa zamanda yürürlüğe girmesinin büyük toplumsal fayda sağlayacağını açıkladınız. Mağusa’daki sulak alanlarla özel çevre koruma bölgelerinin, inşa edilen yüksek binalar, hatalı ve eksik kanalizasyon ağı ve düşük kapasiteli atık su arıtma tesisi nedeniyle tehdit altında olduğuna işaret ettiniz. Ayrıca, doğa ve kültürel miras açısından çok değerli bölgeyle ilgili imar planının en kısa zamanda hayata geçirilmesinin elzem olduğunu vurguladınız. Da, bizim Hacı amca güzeller güzeli Girne kızımızın, o çılgın ve kan emici emirname delikanlısının elinde hoyratça hırpalanırken neredeydi diye soruyor. Hatçe teyze, böyük böyük efendiler Girne’yi ellerken ve para için önce 7’nci katta, sonra da 10’ncu katta ırzına geçerken ÇMO’cular nerelerde geziyordu diyor. Adil amca ÇMO’cular bugüne kadar, çok önemli bir gece maçı oynanırken,koca bir stadyumda yanan bütün ışıkların içinde, yanmayan bir lamba gibiydi. Ne oldu ampül mü değiştirdiler dedi.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, öncelikle birkez daha baba olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadınız. Dün bir kız babası oldunuz. Gerçi, daha öncede ilk evliliğinizden bir kızınız vardı. Şimdi iki kızınız bir oğlunuz var. Eşiniz İnci Hanım ile sizi kutlar, bebeğe sağlıklı uzun bir ömür diliyorum.

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Sn. Nurhan Saygınsoy50 senedir, Karaoğlanoğlu bölgesindeki evinizin yanı başında bulunan devlet arazisine bir vatandaşın gelip baraka türü bir yapı kondurmasından dolayı sıkıntı yaşadığınızı söylediniz.Kaymakamlık ve belediyeye durumu bildirmenize rağmen, sıkıntılarınızın ortadan kaldırılmadığını öne sürdünüz. Sn. Saygınsoy, memleket kimin eli kimin cebinde belli değil bir şekle büründü. İnsan malına mal diyemezken, mafya bozuntuları haraç toplama, birileri de arazilere konma derdinde. Nurhan Hanım, bazı insanlar defolu olmalarına karşın, kullanıcı hatası değiller. Doğuştan karakter yetmezliği hastalığından mustariptirler.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli, sosyal medyada yaptığınız paylaşımda, eşim her sabah beni arayıp "kendi karımla mı görüşüyorum" esprisi ile girer söze. Bir gün yine ararken akıllı telefonların azizliğine uğrayıp başka yere basmış. Çıkan kadına da "Kendi karımla mı görüşüyorum" deyince kadın :" Kim olduğunu bilsem kocam olup olmadığını söyleyecem" diye yanıt vermiş. Eşim o gün, bu gündür kime telefon açarsa açsın elli kere doğru kişi olduğunu teyit ettiriyor dediniz. Ayşegül Hanım, bende yasama ve yürütmeden sorumlu 50 vekil arasından, bakanlık mertebesine yükselen 9 şanslı birisini aradığım zaman, ülkenin geleceğini emin ellerinde taşıyan birisi ile mi görüşüyorum diye söze başlarım. Ancak karşıdan siz kimi aradınız. Yanlış numara diyenler var. Meğer bakan bizler,o arkadaşlar işi idare edenlermiş. Vallahi ben atıp tutan birilerini paramla satın alırım dediysem inan zenginliğimden değil, ucuzluğundandır.

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Sn Hasan Uluel, çoktandır güzel bestelerinizi ve o muhteşem şarkılarınızı dinleyemiyoruz. O taraflara da gelemediğimiz için güzelim balıklarınızın tadına Kemal’in yerinde tadamıyoruz. Sizin İskele Bölgesinde, bu aralık Emirname tartışmasının yarattığı sis ve duman var. Denize akıtılan petrolü, Yüzen ölü tavşanlarıeskilerde bıraktık. Şimdi sahilleri parselleme ve höpürdetme durumları var. Hasan gardaş bazıları sokak lambası gibidir. Kime yandıkları belli değil. Ancak sen güzel bestelerin ve şarkıların ile cadde projektörü gibisin. Ve müzik dünyasını da, restoran dünyasını da aydınlatıyorsun.

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Sn. Nursen Karael eskiden satın aldığın evin borcu bu faizler ve bazı müteahhitlerin aç gözlülüğü nedeniyle bitmedi gitmedi. 70 bin Stg. de ödeme yaptığınız ve satın aldığınız eve müteahhit 35 bin Stg. Kalan borcunuza karşı 190 bin Stg. İstemişti. Dövizin artmasının yanısıra bankaların faizleri artırması galiba dövizin artmasına Bonus oldu. Sevgili Nursen, bu ülkede 3 kuruşluk adamlara, 5 kuruşluk değer verirsen, kalan 2 kuruş ile seni işte böyle satarlar ve maskara yerine koyarlar

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Fıkra

Ağzımı çalkalayıp çıkayım

4 rahibe ölmüs ve cennet cehennem sınırında sorgulamaya alınmışlar. Sorgulama meleği demiş ' şimdi herkes sırayla dünyadayken işledigi en büyük günahı anlatsın. Sakın atmayın tespit ederiz.

1. rahibe ben hayattayken bir kere penise dokunmustum parmağımın ucuyla demiş melek hangi parmağınla diyince sağ elinin isaret parmağını göstermiş. Melek: Tamam yavrum şimdi git ve günahı işlediğin o parmağı yan taraftaki kutsal suya sokarak arın günahlarından demiş.

2. Rahibe ben hayattayken bir kere penisi tutmuştum Melek: hangi elinle demiş. Sag elini kaldırmış 2.rahibe, melek de ona gidip o elini yandaki kutsal suya sokarak günahlarından arınmasını ögütlemiş.

Bu sırada 3. rahibeyle 4. rahibe aralarında fısıldaşıyolarmış. Sonra aniden yer değiştirmişler. Sorgulama meleği bunu farkederek: 'Bir dakika ne oluyor, siz niye yer değiştirdiniz ' diye sorunca daha önce 4. sırada olup 3. sıradakiyle yer değiştiren rahibe: ' İzin verirseniz, arkadaş kutsal suya g...tünü sokmadan ben bi ağzımı çalkalayıp çıkayım efendim...

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Günün Sözü

Hayatta iki şeye dikkat edin

Birisi yolda yürürken

KAVŞAKLARA

Birde yüzünüze gülen

YAVŞAKLARA

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Günün fotosu

https://www.facebook.com/ilksen.varoglu/videos/10215962363105263/