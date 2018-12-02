Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Ayşegül Baybars, emirname konusunda haklı olduğunuz bazı noktalar var. Geçen süre içerisinde eski siyasilerin geçici tedbirlerle, günü kurtarmaya yönelik politikar ortaya atmalarının sıkıntı yarattığını ifade ettiniz. Buna örnek Girne’nin geldiği durumu gösterdiniz. Buda doğru. Hatta emirnamenin, mülkiyet hakkı üzerindeki gelişmelerin toplumsal menfaate etki edebilecek sıkıntıları minimize etmek amacıyla geçici süreli bir dondurma olduğunu da vurguladınız. Ancak bu konuları basın yoluyla, halka anlatmak yerine, çatışma politikasını tercih etmeniz ve gazetecileri azarlar bir tavırla dışarı göndermeniz, sanırım omuzlardaki yükün ağır geldiğini gösteriyor. Teşbihte hata olmaz, bir halterci, katıldığı bir yarışmada, sırf kendini göstertmek uğruna kaldıramayacağı bir yükün altına girerse, ağırlığın altında kalır ve ya kolu yada kaburgaları kırılır. Sn. Baybars, siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi, içmeyenin ise ağzı sulanır. Sanırım sizin midenizi bulandırmış olacak ki işte böyle sağa sola çatmanıza nedenoldu.

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Sn. Zeki Çeler, Olgun Ayalı, sizin için seçimden önce mecliste polise çok destek verdiğinizi ancak seçimden sonra desteğinizi geri çektiğinizi bunun da bize oy vermediler dediğinize bağladı. Olgun Ayalı, size yönettiği soruda, üç polis, emekliye çıktıktan sonra alamadıkları maaşları nedeniyle sıkıntıya düştüklerini ve bu nedenle de sosyal hizmetlere başvurduğunu belirtirken, bakan Çeler, maaş alamayan polisler ile ilgili ne yaptı diye sordu. Sevgili Zeki, Hatçaba, yıldızlar sadece geceleri göze görünür.Ancak sabah olduğunda onların hala orada olduklarını bilirsin. Ancak göremezsin. Varlıkları ile yoklukları belli değil. Zeki ovlucuğum da önceleri yıldız gibi geceleri parlıyordu ancak sanırım güneş doğdu ve artık görünmüyor dedi. Ne dersin.

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Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili olarak, vekili olduğunuz halk için ilginç bir öneride bulunarak bu halk için kırbaç kullanılması gerektiğini belirttiniz. Önce beyzbol sopası ile poz verdiniz. Beyzbol sopasını hangi maksatlar için ve nerede kullandığınızı öğrenmeye çalışırken, bukez ortaya kırbaç ile çıktınız. Bizim Minik Kuşlar, elinizdeki kırbacın sex - shoplarda kullanılan kırbaçlara çok benzediğini söylüyor. Doğrusu vatandaş için kullanılmasını önerdiğiniz bu kırbacın sizin nerelerde ve nasıl kullandığınız halk arasında merak konusu oldu. Sn. Manavoğlu, vatandaş olarak bizim gözümüzde küçülen insanlarla Milletin vekili olsa bile büyük hesap kurma işini bıraktık. Onların, ununa sözümüz yok. Eleğini astıkları duvar yıkılsın o bize yeter..

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Sn. Yasemin Öztürk, UBP İskele Milletvekili olarak HP Milletvekili Manavoğlu’nun kırbaç gösterttiği paylaşımlarına tepki göstererek, "Biz hukuk devletiyiz" dediniz. Manavoğlu’nun partisinin hükümette olduğunu unutarak bir gün sopa birbaşka gün kırbaç gösterttiğini dile getirdiniz. Ülkede suç oranı Atmosferi geçti. Tedbir alma yeteneğinden yoksun oldukları için bu işi sopa ve kırbaç ile halledebileceğini sanan böylesi milletvekilleri hukuku ‘Guguk’a çevirmenin gayreti içersinde debelenip gidiyor. Sn. Öztürk, penguenin de tavuğun da kanatları vardır. Ancak ikisi de uçamıyor. Ancak birisi yüzerken pırıl pırıl kuzey kutbunun sularında, diğeri gagası ile eşeleniyor b…. Çukurunda. Ne diyelim?

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Sn. Merter Refikoğlu, Şehir Plancıları Odası Başkanı olarak yaptığın açıklamada :"Yüksek kat severler, plansız şehirde mutlu olanlar, sadece kendini düşünenler, satılmışlar, imar planı ammacılar, Her şey tamam sorun yasadacılar, büyük milliyetçiler, imar planı evet emirname hayırcılar, halkın, kurumların görüşü çok önemliciler, herbokoloklar MÜJDE. Şimdilik 400 adet proje vizede, yüzlerce proje şehir planlama dairesinde “hak” kazanmak için sırada bekliyor. Biraz daha oyalayın Girne gibi plan yapacak yer kalmayacak. TEBRİKLER dediniz. Vallahi yazdıklarınızda haklılık payınız çok yüksek. Ancak çıkartılan emirnameler ile bir gecede kat sayısını 7’den 10’a çıkartıp, arazilerini sattıktan sonra yine bir gecede çıkarttıkları emirname ile kat sayısını 7’ye indirenlere ne diyelim? Tereciye tere satmak gibi bir niyetim yok. Siz şehir planlamada uzmansınız. Ancak, KKTC ismini verdiğimiz ‘Bol Kepçe Lokantasında’ emirnameler yerine, ivedi olarak imar planının çıkartılması daha doğru bir yol izlenmesi açısından iyi olmaz mı? Sn. Refikoğlu, emirnameler ile sürekli rant sağlayanlar, kendilerini yıllanmış şarap, bizleri de içine konan testi sanıyorlar. Bu nedenle sürekli doldurun da içelim diyorlar.

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Sn. İ.Ş çekirge bir sıçrar iki sıçrar sonra yakalanır der atalarımız. Ancak sen çekirge yerine Mezarlık Faresi olmayı tercih ettin. Lefkoşa kabristanlığında, en acı günlerinde, araçları içerisinden bıraktıkları çeşitli kişisel eşyaları hop götürelim diyerek çalmayı iş edindin. Nerminaba seni gidi mezarlık faresi seni. Peyniri gördün, ağzının suyundan tuzağı fark etmedin. Ve enselendin. 64 yaşındasın ve yaşından başından da mı utanmadın diyor. İ.Ş Efendi, içerisinden eşya çalacağın arabaları hesaplamada matematiğin iyiydi. Bu nedenle sayı saymayı ve toplamayı seçmişsin. Ama bak karakterini yerden toplamada hata yaptın. Böldün, çıkardın, topladın ama hesap yanlış çıktı.

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Sn. BuluçGökbörü, Detay gazetesine attığın bir haberde helal pornodan bahsettin. “helâl sex-shop”lar var mesela dedin. Helal SexShop’lar, önce “online” olarak Hollanda’da sonra da Türkiye’de de açıldı. Yetmedi birkaç yıl evvel, İslam’ın kalbinde, Mekke-i Mükerreme”de açıldı. yani pornografik içerikli filmleri izlemek ne ölçüde, hangi koşullarda, hangi sınırlarda helâl ya da haram, bunları belirlemek için helal porno kapıda diyorsun. Sevgili Buluç, tamam da bu helal porno, yalnız gözlerin şeffaf perde arkasında göründüğü, ‘Burka’ ile mi izleneceği, helal –sexindetırnakların bile görünmediği siyah çarşaf üzerinden mi yapılacağı merak konusu oldu. Veya Helal kadın pazarlama işi kadının başının bağlı olması ve kara çarşaf giymesi koşulu mu gerçekleştirilecek meselesi ‘Cübbeli Ahmet Efendinin’ bile merak konusu oldu. Buluç bak abim, bozuk para pantolonumun cebini, böyle safsatalar ile dini rant haline getirip, insanları sınıflandıran bozuk insanlar da inan yüreğimin zarını deler. Bu yüzden ikisini de harcamaktan hiç çekinmem.

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Sn. İsmail Eker sosyal medyadaki yazınızda, Polis, uzman er ve erbaş yasasının iyileştirilmesi gerekir. Çünkü GKK personeli arasında farklılık olmaması lazım. Bir astsubay 15 yılda emekli olup emekli maaşını alabiliyor Polis, uzman er ve erbaş yasasının iyileştirilmesi gerekir. Çünkü GKK personeli arasında farklılık olmaması lazım. Bir astsubay 15 yılda emekli olup emekli maaşını alabiliyor ama polise bu hak tanınmıyor ifadesinde bulundunuz. Sn. Eker, polis, terfi merdanesi, nakil kılıcı ile korkutulduğu süre içerisinde efendiler nalıncı keseri gibi hep kendi bildikleri gibi kesmeye devam edecekler. Televizyonda keyifle film izlerken, tam filmin ortasında giren ve uzun süre devam eden reklam sonunda nasıl delirirseniz, işte polis de hayatlarının en önemli anında araya sokulan bu reklam filmi ile delirtiliyor.

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Sn. Benzinciler Birliği Başkan ve yöneticileri, patlayan döviz ve çöken ekonomi nedeniyle size akaryakıt satışlarından dolayı verilen kar paylarının yetersiz olduğunu bu payların artırılmaması sonrasında greve gideceğinizi belirttiniz. Yani grev sonrasında desenize yine olanlar halka olacak. Sn. benzinciler Birliği başkan ve yöneticileri yeni hükümet kurulurken sizin de verilecek haklar ile kalbinizde çiçekler açtıracaklarını sandınız. Tabi kalbinizde çiçek açma yerine, çölünüzde serap oluklarını görünce doğrusu neler düşündüğünüzü merak etmeden duramadım.

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Sn. Ali Yılmaz Çölaşan, Doğancı Muhtarı olarak yaptığınız açıklamada,ürünler dalında kaldı. Bu sene narenciyede verim düşüktür. Kuraklıktan dolayı ağaçlar çiçek yaptı ve öyle kaldı. Narenciye ürünleri de zeytin ağaçları da yeteri kadar sulanamadı. W. murcott türü mandalina satışa hazırdır ama piyasa yok, alan yok, müşteri yok. Rusya da Arjantin ile anlaştı daha ucuza ve daha kaliteli ürün alıyor. Kıbrıs bu konuda çok sıkıntı yaşıyor. Ürünler dalında kaldı. Piyasa durdu. Şu an W. murcott, Valencia ve King türleri dalında kalacak gibi görünüyor. Bildiğim kadarıyla bu ülkede bir tarım bakanı var, personeli de var. Çok merak ediyorum, durum böyleyken ne yaptılar? Durumun böyle olmasında tarım bakanının hiç mi kabahati yok dedin. Sn. Çölaşan, suç ‘Samur Kürk’ olsa bile unutma giyen olmaz. Yetenek Allah vergisidir. Bunu fark etmeyip, bunları baş tacı yapanlarda da suç yokmu?

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Sn. Halil Çimendağ, çok değerli kızın İlden Çimendağ’ın vefatını öğrendik. Henüz 24 yaşında hayata veda eden kızın için çok üzüldük. Öncelikle başın sağ olsun. Kızın İlden’e tanrıdan rahmet Çimendağ ailesine de Allah’tan sabırlar dileriz.

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Av. Damla Demir, bir hukukçu olarak, Ateş Hattında Ayak Üstü bir saat programınahalkın bilmesi gereken yasaları göndererek beleş hukuki mütalaa vermeniz takdir topluyor. Birçok Avukatın, bırakın halk bazı yasaları bilmesin. Bizde enselerinde lingiri oynayalım düşüncesinin aksine, sizin vatandaşa verdiğiniz bilgiler onları birçok sıkıntıdan kurtulmalarını sağlıyor. Sn. Demir,bazı insanlar vardır, çok ama çok özeldirler.Bazıları, büyü gibidir, değdikleri hayatı yaptıkları yardımlar ile sizin gibi cennete çevirirler. Ama bazı insanlar vardır kara büyü gibidir, dokundukları yeri zam zum ve yeteneksizlikleri ile bizdeki bazı siyasiler gibi cehenneme çevirirler. Ne diyelim.

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Sn. Ozan Nasiboğlu,sosyal medyadaki paylaşımında, mamur ettiniz be gavolemherşeyive içine sıçtınız.Bu işin de her şeyi önceden düzenlemeden direk halkın önüne atarsanız ya boku çıkar ya sidiği. Marketlerde poşet 25 guruş, pazarda poşetler bedava. Marketteki poşet çevreyi kirletiyor da pazardaki poşet çevre dostu mu Sıçayım sizin yaptığınız çevre dostu çevreci geçinen yasalara. İçine ettiniz memleketin dediniz. Sevgili Ozan deveye yüz verirsen dokuz dükkanı yerle bir eder. Siyasiye hay verir ve siz kahramansızınız diyerek yol verirseniz, memleketin işte böyle içine eder

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Fıkra

Kurtulsun Bakalım

Temel fıkralarıTemel'in küçük oğlu hayvanat bahçesinde koşarak babasının yanına gelmiş:

- Koş baba, anami kocaman bir goril kapti!..

Temel gayet sakin cevap vermiş:

- Eyi, eyi. Bundan sonrasi gorilin problemi. Kurtulsun bakalum kurtulabiliyisa.

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Günün Sözü

Bir kişiye bir kere inanmak

Güven

İki kere inanmak

Risk

Üç kere inanmak ise

AHMAKLIKTIR

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Günün fotosu

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