Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, Girne'de bulunan Vakıflar İdaresi'ne ait DomeHotel'in sözleşmesi biteli 6 ay oluyor.Ancak ortada herhangi bir ihale yok. Sözleşmesi 15 Mayıs 2018'de sona eren Dome Hotel ile ilgili herhangi bir ihale süreci ise bugüne kadar yürütülmedi. Bak Kamu İş’de sıraya girdi ve benda isterim diyor. DomeHotel'in kira sözleşmesi ihaleye çıkılarak mı? Yoksa elden teklifle mi uzatılacağı da merak konusu oldu? Sn. Başbakan, Dome Otel’e, ülke dışında bazı kimselerin talip olduğu iddiaları var. Bazılarının etiket olduğu yerde fiyatı koyan sizsiniz. Etiket olanların fiyat koymaya çalıştığı yerde fiyat koyan sizseniz, Dome Otel konusunda da çekin fişi bitirin işi.

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Sn. Mehmet Ali Talat, CTP bugüne kadar emek en yüce değerdir. Sözcüğünü ağzına sakız eden ve Özker Hoca, Naci Talat dönemlerinde bu değerinden zerrece taviz vermeyen bir partiydi. Sonra siz gelince, emek en yüce değerdir sözlerinin yerini, Anavatanım Kıbrıs, Atavatanım Türkiye’dir sözcükleri ve koltuk tatlısı sonrasında da Anavatanım Türkiye’dir sözcükleri yer aldı. Şimdilerde de ‘Ruhani Lideri’ olduğunuz CTP’nin hükümet olduğu bu dönemde emekçi kesimin açlık grevine gitme hazırlığında olduğunu gözlemledik.Vallahi ne diyelim. Buz gibi hayallerimiz, şeker gibi kuracağımız evlerimiz vardı. Sanırım CTP’de hatalar sonrasında yağmur yağdı ve ne buz gibi hayallerimiz nede şekerden evlerimiz kaldı.

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Sn. Serdar Denktaş, Adalet Bakanlığı kurulması ile ilgili attığın ‘Bazmaya’ bazı acemi sazan balıcıklarıbalıklama daldı. Kancayı da luuup diye yuttu. Serdar Denktaş’ın politikada kaçın kurrası olduğunu bilmeyen siyaset içindeki bazı yeni yetmeler, sulu gittikleri çeşmeden susuz döndü. Sn. Denktaş, Ak akçenin eskilerde kaldığını ve şimdi dolar ve Euro olduğunu sanırım birilerine öğrettin.

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Sn. Mehmet Ersoy, TC Türkiye Bakanı olarak sanırım bir yoğunluk yaşıyorsunuz. Öncelikle kolay gelsin diyelim. Tabi bir bakan olarak yasalara, özellikle Anayasaya olan saygınızın büyük olduğuna inancım tamdır diye düşünürken bir detay bunun sanırım yeterince olmadığını bana düşündürdü. KKTC’ye yatırım yaptınız ve Elexus Oteli ikiz kardeşiniz ile birlikte yarattınız. Buraya kadar güzel de Türkiyelilerin büyük bölümünde var olan Kan döktük aldık istediğimizi yaparız düşüncesinin yarattığı ego ile sanırım Anayasa’nın amir hükmünce halkın olan ‘Lara Beach’i de tellemek suretiyle halkın girmesini engellediniz. Eylemleri de görmezden geldiniz ve ben yaparım olur mantığının hakimiyeti ile yolunuza devam ettiniz. Bakan sizken ‘Andilla ‘ koyarak Lara Beach’e uzaktan bakmakla yetinen Kıbrıs Türk halkı oldu. Sn. Ersoy, bugün maddi ve manevi olarak heybetli bir ağaç gibi göklere yükselebilirsiniz. Ancak unutmayın ağaç ne kadar yüksek olursa olsun bir gün yaprakları yere düşer.

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Sn. Bertan Zaroğlu, mecliste yaptığınız konuşmada Adalet Bakanlığı kurulsun yargı da ona bağlansın dedin. Adalet Bakanlığı kurulsun ama yargı kusura bakma o bakanlığa bağlanmasın. Çünkü onun içine de edeceksiniz. Bizim partiden birisi yargıç önüne çıktı mı? Bunu es geç. Bu bizden değil palayı boynuna vur işleri başlayacak. Siyasiler şarap olsa bizde testiyiz aman dikkat edin de testi kırılmasın ve şarap içerisinde yıllansın.

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Sn. Lale Bicim, Dome Otel'de, altı aydır beklenen yeni ihale süreci başlamaması nedeniyle Kamu – İş adına eşitlik istediniz. Ve fırsat eşitliği yaratılsın diyerek paramızla, emeğimizle bilge ve birikimimiz ile Dome Otel’e talibiz dediniz. Da, bizim Abdulmutallip amca, söyleyin Lale kızıma hangi devirde yaşadığını galiba unuttu. Sıraya girsin ondan önce KKTC dışında ensesini kalınlaştıran, gerdanını sarkıtan, Ak veda pak destekli kişiler var. Sonra yerli motorlarla destekli sendikalar üçüncü sırada da sizler sıraya koydular diyor. Sevgili Lale, bazıları torpilli şarj aletleri ile doldurdukları full çeken bataryaları ile birilerinin kapsama alanından çıkmıyor. Ördükleri ağ ile sizleri kapsama alanına sokmayıp kapsama alanı dışında bırakıyor. İşiniz zor ama kolay gelsin diyelim.

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Sn. Mustafa Billur, yapmış olduğun açıklamada, 2018 yılında vergilerinizden partilere aşağıdaki miktarların "Devlet Katkısı" adı altında ödendiğini biliyor muydunuz diye sorduktan sonra miktarları açıklıyorsun. Buna göre, UBP: 3.995.986 TL., CTP: 2.395.499 TL. HP: 1.862.004 TL. TDP: 795.012 TL. DP: 795.012 TL. YDP: 617.080 TL alacağına vurgu yapıyorsun. Sn. Billur, farz edelim sen kasapsın. Mangalı da o gece gelecek olan misafirler için yakacaksın. Eti sanırım biftek, bonfile, şiş olarak istediğin gibi keser ve ayırırsın değil mi? Rahmetli babam hep bal tutan parmağını yalar derdi. Ama galiba bu durum artık değişti. Artık balı tutan parmağı ile değil, balı çorba kaşığını geçtik, kepçe ile götürüyor.

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Sn. Ömer Tatlı, taaaaaa Yeni Erenköy’e kadar direksiyon salladın. 60 küsür kilometreden sonra Yeni Eenköy Belediye Başkanı ile oturduğun tavla maçında Kıbrıs tabiri ile dayağı yedin ve tavla maçını kaybettin. Ah be Ömer’im, tavla maçına gitmeden önce bu abine bir alooo desen ve o son yazdığın tavla nasıl oynanır kitabını isteseydin vallahi sana beleş verirdim. Neyse bir tercübe bin nasihatten daha iyidir. Bu kez gideceğinde haber ver kitabı vereyim. Veya adrese teslim sana iadesiz-taahhütlü göndereyim.

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Sn. Ahmet Yönlüer, siyasete atıldığın partiden uzun bir süre elini eteğini çektikten sonra bugünlerde Yeniden Doğuş Partisine geçtiğini öğrendik. Bir süredir durumu görüşüp tezekkür ettik ve anlaşmaya vardık dedikten sonra, 42 kere kuluvallahi, 6 kez besmele ve 30 defa da Allah kabul buyursun, dualarını ettikten sonra eşikten sağ ayağını içeri attığını söylediler. Vallahi bende herkes gibi merak ettim ve sorayım dedim. Bu tezekkür edilen ve anlaşmaya varılan noktada Girne veya Lefkoşa’dan Milletvekili adayı olduktan sonra seçime kaçıncı sıradan gireceksin. Kontenjanın adı bir başka deyişle sırası 3’mü – 4’mü olacak. Merak işte Ahmet’im cevaplarsan Ayşabada sevinecek. Hatçe Teyze de Ahmet ovlucuğum acaba YDP hükümet olursa Din İşleri Başkanlığı koltuğuna mı oturacak diye soruyor. Ahmet’im umut fakirin ekmeği ye ye bitmez gardaş.

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Sn. Ayşe Öztabay, sosyal medyadaki paylaşımında, mutlu yıllar diyorsun. Paylaşımın altına yorum yapan dostların da sana mutlu yıllar diledi. Tabiki mutlu yıllar senin olsun ama galiba en mutlu yıl senin için 2019 yılı olacak. Bir vakitte mi desem? 2 vakitte mi desem, ufukta çok güzel şeylerin yansıması taaaa buralara kadar geldi. İnsanın yatmadan önceki duada yer alması, duaların en hayırlısında yer bulması demektir. Sen insanlara yardımların ve desteklerin ile o duaların en hayırlısında yer buldun. Sıra verilecek mükafatta.

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Sn.Bulut Akacan, adınıza verilenAkacan Üniversitesi izninin yanısıraeşiniz Sedef Altınbaş Akacan adına da Akacan Teknik Üniversitesi izni verildi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Maşallah gözümüz yok ama alınan izinler sonrasında yükselen binaları, düzenlenen arazileri göremedik. Beyaz eşya, mobilya, emlak ve siyaset derken, eğitim okyanusuna dalmanız dikkat çekti. Ayşaba, bak ovlum, gökten Hülya Avşar yağsa, Bulut’un başına düşer, bizlere de kala kala kuşum Aydın kalır dedi. Ne demek istedi anlamadım.

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Sn. Kemal Dürüst, Ulaştırma Bakanlığı, sizin zamanınızda verilen hatırı sayılır miktardaki T izinlerinden 967’sinin iznini çeşitli nedenlerden iptal ettiğini açıkladı. Türkçeden Türkçeye tercüme edersem, verilen T izinlerinde kıyak, olduğu ve menfaat gözetildiği için hakkı olmayanlara T izinleri verildiği için izinler iptal edildi imasındabulunuyor. Abdulmütallip amca, be ama avuç için kadar ülkede 967 T izni iptal edildiyse, acaba bu golifa gibi dağıtılan T izinleri ne kadardı diye soruyor. Ne diyeyim. Sadece sükût altındır moduna gömüldüm. Sn. Dürüst, bozuk para insanın cebini deler, bozuk insanda kalbini. Bu yüzden ikisini de harcayın gitsin diyor ünlü düşünürler. Ama harcayamadığımız bozuk siyaseti ne yapacağımızı nedense söylemiyorlar.

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Sn. Hasan Onbaşı, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Cezaevinin sadece suç işleyerek, ceza almış olanlara zindan olduğunu sanmayın. Bu köhne, bu adil yönetimden uzak, bizi yönettiğini, bizi temsil ettiğini sananlar sayesinde biz gardiyanlara da zindan. Büyük surlar sadece cezaevinin etrafını çevrelemiyor. Yönetimi elinde tutanların, adalet hukuk ve vicdanlarınıda çevreliyor.Unutmayın unutturmayın. Yöneten ve bizi temsil ettiğini iddia edenler arasında danışıklı dövüş oynanıyor. Yutmayın diyorsun. Sn. Onbaşı, bu sıralar siyasilerimiz, hayat pahalılığı sonrasında maaşlarına ne kadar artış geleceğini hesaplıyor. Partilerinin alacakları devlet katkısının, yeni yılda kaç milyon daha artacağının hesapları ile meşgul. O nedenle sizleri görecek halleri yok. Hasan gardaş Mevlana bu dünya; aynı kitabı okuyup, farklı yerlerin altını çizenlerin dünyasıdır demişti. Bu ülkede, ayni kitabı okuyup, istedikleri yerlerin altını çizenlerin ülkesidir.

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Fıkra

Yakalarsam benimsin

Adamın biri zayıflama merkezine gitmiş.

Bir kapıda ’10 dakikada 1 kilo’ yazısını görmüş

Ve hemen içeri girmiş. Birde bakmış

çok güzel bir kadın boynunda

‘Yakalarsan Seninim’ yazısı var. Adam

Kaçıyor adam kovalıyor. Ama yakalayamıyor ve

Dışarı çıkarak tartılıyor. Ve gerçekten 1 kilo verdiğini

Görüyor. Sonra bir kapı daha görüyor.

’10 dakikada 10 Kilo’ yazıyor. Adam oraya da giriyor.

Karanlık bir oda. İri kıyım hayvan gibi zenci,

boynunda da bir yazı

‘Yakalarsam benimsin’

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Günün fotosu

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Günün tepkisel bakışı