Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, eskiden dilin sivriydi ve komando bıçağı gibi delerdi. Ancak şimdilerde Kanuni’nin kılıcına dönüştü ve doğrayıp doğrayıp gidiyor. Sabahleyin bizim Çiğdem’in programında, Alman Panzeri gibi önüne geleni ezip geçtin. Önce 7 bufor şiddetindeki rüzgar gibi başladın, sonra fırtınaya, en sonunda da Karayel’e dönüştün. Ne Kamu, ne GKK ne polis neden belediye bıraktın. Hepsini önüne katarak götürdün. Sn. Manavoğlu, hükümet ettiğini sanan eski büyük şefler bu yarattıkları düzeni mayaladı amma Nasreddin Hoca’nın göle çaldığı yoğurt gibi tutmadı. Getirildiğimiz nokta faiz ve mazbata ile ekonomik durumun sonrasında geldiğimiz noktada efendiler koltuğa sığmazken bizlerin de ağlamaktan gözlerimizde yaş kalmadı.

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Sn. Günay Çerkez, 24 sayfalık, Sayıştay Denetçisi Hüseyin Özgit imzasıyla hazırlanan Sayıştay raporuna göre, kiranızda bulunan, 800 dönümlük, Korenium Golf &BeachResort Otel’in 11 yıllık ödenmeyen kira’ borcu olduğu ileri sürülüyor. Ve toplamda, 1 milyon 658 bin 912 Sterlin kira borcunuz olduğu belirtiliyor. Karşı açıklamanızda, bu rakamlar hayalidir, gerekirse Sayıştay’ı dava edeceğiz. Sayıştay Raporu’nu yazan kişi kendi hayali hesaplamaları üzerinden bazı rakamlar ortaya çıkartmıştır dediniz. Sn. Çerkez yani Sayıştay Denetçisinin, Gobi Çölünde, ‘Serap’ gördüğünü ve görünen ‘Vaha’nın gerçek olmadığını sadece bir yansıma olduğunu mu ima ediyorsunuz? Vallahi bir buçuk Milyon Sterlinlik hayaller görülüyorsa yandı gülüm keten helva demekten başka bir şey diyemeyeceğiz. Abdülvahap enişte, büyük şeflere verilir milyonluk araziler. Kral gibi yaşarlar, paracıkları istifler. Ne lokum ülke diyor.

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Sn. Mehmet Harmancı 13 yaşında bir çocuğun oyun oynaması gerek, 13 yaşında bir çocuğun açıktaki bir bombadan ölmesi vicdanımızın siyasetle yüzleşmesi olmalıdır. Hükümeti oluşturan bir partinin MYK üyesi olarak bu konu bizlerin önemli bir gündem maddesi olmalı ve olacaktır, yitip giden bir candır. Ölen yabancı uyruklu biri olunca acının rengi de yaşananlar da değişmiyor diyorsun sosyal medyadaki paylaşımında. Paylaşımın ile ilgili olarak Aliyaba, insanları dinine, milliyetine göre ayırmayan Mehmet ovlucuğuma aferin diyor. Başkan, söz konusu asker olunca, bizi yönettiğini sananlarca sus altın, gariban olunca nedense bakır oluyor. Yapacakları ile senin gibi birçok gönülde buket olacaklarına, bir gönülde çiçek olmayı tercih ediyorlar. Ne diyelim?

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Sn. Yurdagül Atun yazmış olduğunuz yazıda, biz gazeteciler ne zaman bir şikayet doğrultusunda haber yapsak, şikayetin muhatabı olan taraf “bizi aramadan, tek taraflı, yanlı haber yaptınız, bizi de arayıp görüş almalıydınız” dediniz ve İçişleri Bakanına mesaj olarak gönderdim. Bakan hanım okumayınca aynı mesajı İçişleri Bakanlığı’ndan bir başka yetkiliye ilettim. Medyadan gitmesi sebebiyle bu gibi konulara hassas olacağını düşündüğüm arkadaşımız telefonlarımıza dönmediği gibi, mesajımızı gördüğü halde tenezzül buyurup, tek kelimeyle, “ilgileneceğim” dahi demedi. Mesaj gideli dört gün oldu, olumlu-olumsuz bir dönüş yok dediniz. Yurdagül Hanım, hep söylerim, oturdukları o koltukta, halkı yaptıkları ile mutlu etmeyecek olanlar, koltuğu da meşgul etmeyecek. İstifa müessesini çalıştırmayı öğrenecek. Vallahi bu arkadaşların çoğu, benim paylaşımlarım gibidir. Yani anlıktırlar.

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Sn. Ersan Saner, UBP Milletvekili olarak Mecliste, Çalışma Bakanı Zeki Çeler için yaptığınız eleştiride, hükümette olan hiçbir zatın, muhalefette olan milletvekillerine size cevap vermem yazdım okuyun anlamazsınız zaten demesine iznimiz yoktur” dediniz. Ve Başbakan Tufan Erhürman’ı bu konuda adım atmaya ve Çeler’i görevden almaya davet ettiniz. Sn. Saner, üzüm üzüme bakarak kararır der atalarımız. Asmadaki üzümler, sizlere baka baka karardı. Ancak o üzümler yalnız kararmakla kalmadı çürüdü, eridi ve bitti. Ayşaba, Ali babanın bir çiftliği varsa,Zeki babanın da bir tekliği dedi. Takkasatukkas işi yani.

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Sn. Menteş Gündüz,Mecliste yaptığınız konuşmada 18 Yaş Üstü Engelli Merkezi için alınan aracın sadece 1 şoförü olduğunu ve Şoförün hasta ya da izinli olması durumunda sıkıntı yaşanacağını, yaşanması muhtemel sıkıntının ortadan kaldırılması gerektiğini belirttiniz. Sn. Gündüz, çocuk istismarlarına karşı çocuk koruma evlerinin yanısıra Kadın koruma evlerini düşünmeyenlerin, engellileri düşünmesini beklemek sanırım saflık olur. Sn. vekil, hayatımızdaki “Geri dönüşüm kutusu” birkez dahi açılsa, inan bir kerede sileceğimiz çok isim var. Birçok ülkede yaşayan insanların başına dünyaca ünlü manken Adriana Lima gibiler düşerken, bizim başımıza da tecavüzcü Coşkun benzerleri cebimize tecavüz edenler düşüyor.

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Sn. Musa Sönmezler, İnşaat Mühendisliğinde 40’ncı yılınızı doldurduğunuzu öğrendik. 40 yılı çok çalışarak tamamlayıp Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası tarafından plaketiniziteslim aldınız. Başarılarınızın daim olmasını dilerken, İngiliz Gazmirinin, bundan sonrada kalitesini düşürmeyip, çul ve çapuda dönüşmeyeceğini bilenlerdeniz. Sn. Sönmezler bugüne kadarki hayatınızda başarılarınız ile bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket oldunuz. Kutlarız.

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Sn. Latif Akça sosyal medyadaki paylaşımınızda mecliste bugün (dün) yapılan bütçe görüşmelerinde itfaiyemizin yüksek katlı binalardaki yangın ve diğer olaylara müdahale edecek aracı olmadığının ortaya çıktığını ve bu eksikliğin bir an evvel giderilmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Sevgili Latif, ben pencereye baktığım zaman camdaki kiri, pencereden baktığım zaman da dışardaki çöp ve moloz yığınlarını görürüm. Penceredeki kir temizlenmez, dışardaki çöp kaldırılmazsa çevrenin temiz olduğu söylenebilir mi? Bu bağlamda insanlar düşünülüp, itfaiyeye merdiven alınır mı? Vallahi bindik bir alamete, sanırım gidiyoruz felakete.

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Sn. Ali Kişmir, paylaşımında, evet beyler, sahneye alalım sizi. Vakıfların kiraladığı yerde 11 yıldır milyon sterlinlik ödenmeyen kira var. O hassas “araştırmacı gazetecilerden “Tık” yok.gö(z)lerinden kaçtı herhalde!. Emekçilerin işlettiği yere yalanlarla saldıranlar, sermaye babalarına ses çıkarmıyorlar. Neden acaba diye soruyorsun. Sevgili Ali, bir tarafta zengin para babaları dururken, diğer tarafta gariban emekçi takımı var. Sen bala parmak mı sokarsın? Yoksa sade su ile yapılan çorbaya kaşık mı çalarsın? Bazıları içinburalar kral gibi yaşanan, lokum gibi bu ülke. Araziler ve ihaleler gelirken vur patlasın çal oynansın şarkısı söylenir özgürce.

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Sn. Mustafa Yalınkaya, çarpık yapılaşmanın sonucunda Lapta da yaşananlar ortadadır. İçişleri bakanı ortada yok imar planından bahseder. Rum tarafı İsrail Mısır emperyalist Amerika’yla iş birliği içinde doğal gaz yataklarında sondaj çalışmasını sürdürür, bizim dış işleri bakanı tüp gaz fiyatının düşürülmesiyle ilgili açıklama yapar. Başbakanı gören varsa lütfen bildirsin. İşte öyle bir KKTC diyorsun. Başkan, rahmetli babam hep, damda gezer takyanoz vur beline kazmayı derdi. Bazıları etiket oldukları yerde, çekinmeden bizim olduğumuz yerde fiyatı biz koyarız deme efeliğine soyundu.Vallahi ellerimizle yaptık, şimdi boynumuz ile çekiyoruz.

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Sn. Mustafa SerçelikABD İŞİD'i yendik artık kalmamıza gerek kalmadık diyerek Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çekmeye başladı.Patriot satışına onay verdi.İnsan ister istemez bu işte bir p….mu var diye içinden geçirmeden edemiyor diyorsun. Vallahi çokta haklısın. Düne kadar, Suriye’ye girersen Amerikan askerleri ile karşılaşırsın diyen Trumph, bugün askerlerimi çekeceğim diyorsa o işte bir iş var. Ancak sevgili Mustafa ABD’nin dinin imanının para olduğunu biliyorsun. Türkiye’nin ABD’den alacağı patriot füzelerinin yanısıra, yaptıracağı santrallere ödeyeceği 100 Milyar lira ABD’nin iştahını kabartmış olabilir. Düne kadar Türkiye’ye karşı boşalttığı bataryası ile kapsama alanı dışında bıraktığı Türkiye’yi para ile şarj ettiği bataryası sonrasında tekrar kapsama alanına dahil edebilir. Ama fill ile yatağa girenin ezilme tehlikesini de dikkate alarak çok dikkat etmesi gerektiği kanaatindeyim.

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Sn. Niyazi İnancı, sosyal medyadaki paylaşımında, bir milletvekiline bugün sabah canlı yayında, iki soru sordum. 1. Emekli olup, emekli maaşını alamayan polisler var. 2 Alt komitede bekleyen Polis Emeklilik Yasasını neden bekletirsiniz. Cevap eski hükümetin icraatı dedin. Sevgili Niyazi, milletvekili, hükümetlerin eski hükümetlerin devamı olduğunu sanırım o milletvekili karpuz hellim meselesi sandı. O koltuklara yanlışları düzeltmek hak ve hukuku sağlamak için geldiklerini unuttular. Niyazi bunlar Adalet derken Adalet ablayı öldürdüler. Adil bir düzen sağlayacağız derken gördüklerine dayanamayan Adil amca yoğun bakımda. Hak hukuk vaadlerinin es geçildiğini gören Hakkı dayı ise yolcudur abbas bağlasan durmaz. Vicdan diye sorma çünkü Vicdan abla da hakkın rahmetine kavuştu.

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FIKRA

PAPAZIN KIZI

En önemli yerleşim birimlerinden birisindeki kilisenin Papazının çok güzel bir kızı varmış. Papazın kızını gören ona bakmaktan kendini alamıyormuş. Kızda gördüğü bu ilgiden oldukça memnun kırıttıkça kırıtıyor ve kalça sallayarak bel kıvırarak gezmekten de son derece keyif alıyormuş.

Bu durumu gören Papaz efendi kızını erkeklerden korumak için ona erkek düşmanlığı aşılayarak aman kızım erkekler şeytandır. Erkekler aklını çeldimi sana çok kötü şeyler yapar. Sakın onların süslü laflarına kanarak altına yatma sonra iş işten geçer diyormuş.

Papazın telkinleri ile erkek düşmanı olan Papazın kızı, birgün koşarak babasına gelmiş. Baba demiş müjdemi isterim diyerek avuç açmış. Papaz merakla ne oldu kızım diye sormuş. Papazın kızı büyük bir keyifle, baba demiş erkeklerden bugün intikamımızı aldım demiş. Papaz şaşkınlıkla o nasıl oldu kızım diye sormuş. Baba demiş bir erkeği sır üstü yatırdım. Bu defa ben üstüne çıktım. O alta ben üste o altta kaldığı için öyle bir intikam aldım ki baba sorma demiş. Papaz başını elleri arasına alırken kendisinin duyabileceği bir ses tonu ile ahhh kızım alt da bir üste de bir demiş.

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