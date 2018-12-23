Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Serdar Denktaş, Mecliste sizin oğlunuza verilen arazileri eleştiren Ersin Tatar’a ne yani oğlum ‘Göç’mü etsin. Göç etmemesi için arazi vermek durumunda kaldık dediniz. Oğlunuzun göç etmemesi için Çatalköy sahil kenarındaki araziyi, yurt yapmayı düşündüğü Yeni Şehir’deki arazi dışında, surlar içindeki eski genel hastaneyi, Mete Han, Yeni Kent bölgesindeki bölgecikleri vermeniz bence tam isabetli olmuş. Haaaa, Ayşaba, Vahap Dayı, Mehmet, Ali, Hüseyin, Veli dahı ile daha nicelerinin oğularının size Londra’dan, Avustralya’dan, Hollanda’dan selamları var. Memleket sevdalısı yolcular dönüş umudu içinde bekleyişte, arazi almayıp göç ettikleri için de size büyük serzenişte

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Sn. Kudret Özersay,Mecliste yaptığınız konuşmada, partisinizinDipkarpaz sorumlusu ve kurulduğu günden beri en büyük destekçisi olan Coşkun Güngör'e kiralanan 7 buçuk dönüm arazinin UBP zamanında kiralandığını HP ile bu konunun ilgisi olmadığını dile getirdiniz. Sn. Özersay ancak açıklamalarınızda, Mete Han’da benzin istasyonu kurulması için verilen arazinin yanısıra bazı siyasiler tarafından birçok arazi istendiğini belirttiniz. Sn. Özersay, KKTC, Meclisin ‘Bol Kepçe Lokantasımı kiçukur tabaklara, isteyen istediği kadar doldursun? Yoksa bal küpümü ki, bazı partililer, akrabalar, oğullar, kızanlar kızancıklar balı parmağı bıraktık, kepçe ile götürsün? Can Yücel, Ülke bölünsün istiyorum; yandaş, yalaka ve yavşaklar bir tarafa, onurlu, şerefli, üreten emekçi bir tarafa demişti.Müsaadenle atıfta bulunarak bende ülke bölünsün istiyorum. Ham hum şorolopcu bazı Bakan, vekil ve onların akraba, gayınço, partidaş, parti yetkilisi bir tarafa, Bakıp da iç geçirirken, yerler yerler doymazlar. Allah doyursun diyenler bir tarafa.

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Sn. Hüseyin Angolemli, Mecliste yaptığınız konuşmada polisin, Başbakanlığa bağlı olmadığını, sadece kağıt üzerinde bağlı olduğunu, polise kimsenin karışmadığını, bu konuda gerçeklerin bilinereek hareket edilmesi gerektiğini dile getirdiniz. Ayrıca 10. Madde kalkmadıkça ve polis sivile bağlanmadıkça hiçbirşeyin değişmediğini söylediniz. KKTC’nin 10. Madde nedeniyle dışta Türkiye’nin ‘Alt Yönetimi’ olarak görüldüğünü, bu nedenle de mecliste bazı işlerin kolay yürümediğini buna bağlı olarak da Anayasanın değişmesi gerektiğini belirttiniz. Da bizim yalaka, graso, blueband grubu buna ne der o çok merak ediliyor. Sn. Angolemli,Hatçe Teyze, 50 senedir emir erliğinden öte bir bal yiyemeyenler, camdaki ciğere bakıp duran ve tekme yedikçe istifini bozmayan ‘Ciğercinin Kedisi’ yerine sokak kedisinin özgürlük felsefesini neden benimsemediklerini merak ediyor.

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Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Biray hamzaoğluna, yönelik “yörü be gerizekalı “ sözleriniz ortalığı germişti. Mecliste sürekli olarak bu tür atışmalar olur. Hatta geçmişte kürsünden ite kaka Çakıcı ile Mustafa Emiroğluları indirilmişti. Daha ileri gideyim Emiroğlularına suda fırlatılmıştı. Vallahi Meclisin bu hallerine inanın alıştık. Aliye aba, bizim meclise çağrı yaparak ha gayret, Tanganika’daki Meclis ile Uganda’dakini yetişiyorsunuz diyor. Sn. Hasipoğlu, Abdulmutallipamca, aileler çöken ekonomi nedeniyle can hıraş yandım Alllahhh diye feryat ederek ağlıyor. Ancak bizim iktidarda iktidarsızlık yaşayan hükümet ile muhalefet milletvekillerimiz nedense küfür edebiyatı ile kavgadan başka bir şey düşünmüyor diyor.

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Sn. Tolga Atakan, Güzelyurt Eylem Komitesi sözcüleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak bölgedeki bazı konut ve iş yeri sahiplerinin uğradığı mağduriyete kayıtsız kaldığını dile getiriyor. Komite sözcüleri önceleri Gönyeli alt geçit inşaatının izinsiz olduğu nedeniyle yapılmayacağını söylerken, şimdi ise telefonları cevapsız bıraktığınızı eleştiriyor. Sn. Atakan, herne kadar mahkemede olan ve mahkeme tarafından ara emri alınan bir konuda bir bakan olarak söz söyleme durumunda olmamanıza rağmen, en azından telefonlara cevap vererek bu eleştirilerin önünü almak durumunda kalabilirdiniz. Biliyorsun,karanlık uzun geceleri sert rüzgârlar sever. Sert rüzgârlara, daha da sertleşmemeleri için bu fırsatı verme.

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Sn. Olgun Selçuk Amcaoğlu, sosyal medyadaki paylaşımınızda, liyakat ön planda diyorsun. Ve açıklamanda, Mağusa Vekil adayı ve Sn. Özersay’ın eski danışmanı Hilmiye Sezer Kumbur sözleşmeli istihdam edilmiş diyorsunuz. Növber Teyze, Olgun ovlucuğuma söyleyin, soyundan çekmeyen arsız olur. Bu efendiler gariban birisinin oğlu veya kızını mı işe alacaklardı? Tabi ki, kuzunun en leziz yerini kendi taraflarına kuyruk tarafını da millete bırakacaklardı diyor. Sevgili Olgun, bu efendiler ülkeyi aydınlatan cadde projektörleri yerine, kimi aydınlattığı belli olan Sokak Lambası olmayı tercih ediyorlar. KKTC Bol kepçe lokantasında ‘Ahçı’ olmak büyük iştir Olgun’um.

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Sn. Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek’in ülke karanlıkta kalmasın diye yapmak istediği yatırımların önüne androş (Takoz) konulması ve yatırım yerine birilerine menfaat sağlanmak istenmesi senin nezdinde EL- Sen yöneticilerini kızdırdı. Mağusa Limanında bulunan Aksa’ya ait santralin gümrükten çıkartılmak istenmesine karşın denize dökeriz açıklaman, sanırım bazı konularda ne kadar ciddi olduğunuzu göstertmiş oldu. Rant büyük. Mammanın hacmi geniş. Kubilay başkan, pusuda bekleyenler zamanını bekliyor. Saldırıya geçecekler. Milletin başına Hülya Avşar düşerken, ne yapalım bizim başımıza da cebcilerdüşüyor.

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Sn. YalcinKoçyigit Girne limanının hazin durumunu gösteren fotoğrafları sosyal medyada paylaşırken, bugün Girne limanın hali nerde turizmbakanlığı nerde eski eserler dairesi ve belediye çok yazık çok.Nerde bu devlet nerde diyorsun. Sevgili Yalçın, Diyojen gibi elde fener arıyoruz. Gazetelere tam sayfa ilan verdik ama bulamıyoruz. Bulan, gören varsa lütfen bildirsin. Sn. Koçyiğit, Ayşaba siz kaybolan hükümeti arıyorsunuz. Bende torunun 10 ders notunun yazılı olduğu karnesini kaybettim. Geçme notu 5’iken, bir ve ikiler ile dolu karnenin hükmü kalmadı. Bulanların lütfen yırtıp çöp tenekesine atmasını rica ederim dedi. Acaba ne demek istedi dersin?

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Sn. AyseÖztabayçocuğunu direksiyon başında kucağına oturtarak, hem çocuğunu hemde başkalarını tehlikeye atan, senin ikazına rağmen sana ne be diyebilen umursamaz ve vurdumduymaz sürücüye gerekli dersi verdin. Tabi bu dersi anlama yeteneği varsa bundan sonra gerekeni yapar. Tabi bir tebrik sana bir tebrik de Girne Polis Müdürlüğüne gönderirken, sanırım bu sürücü kesilen ceza sonrasında Hanya’nın Girit’te Konya’nın da Türkiye’de olduğunu anladı. Sevgili Ayşe, yaptığının yanlış olduğunu anlamaktan yoksun bu tip kişilere, ben ağzım ile küfretmiyorum. Ancak belki anlarlar diye küfredercesine acı acı gülüyorum.

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Sn. Ahmet Benli, Gönyeli alt geçit ile ilgili olarak özellikle muhalefet cephesinden gelen ve hakkınız olmayan eleştirilere yanıt için basın toplantısı düzenlediniz. Basın Toplantısında da arada Mahkeme Kararı var. Elini uzatanın, ceryan tepmiş gibi tüm kemiklerini sallar imasında bulundunuz. Gönyeli Caddesinin de ayrıca ne kadar güzel olacağını çizimler ve görseller ile sundunuz. Başkan, Deniz feneri bir yanar bir söner. Sırf siyaset olsun diye eleştirenler, ortaya çıkacak güzellik nedeniyle ömürlerinden ömür gider.

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Sn. Turgay Hilmi, açıklamanızda, Nürnberg'den, Abohor'a seyahat ettiğinizi söylediniz. Ve devamla elim boş gelmez. Ayrıca sel felaketinden dolayı Almanya ve Avusturya’dan da maddi yardım getirdiğinizi ve yardım yapan o güzel insanlara kalpten teşekkür ettiniz. Turgay hocam, ancak yanlış bilet kestin. Abohor Hava Alanı, tadilat nedeniyle kapalıdır. Pist tamir ediliyor. Onun yerine Angolem Hava Yollarının kullandığı, Angolem Hava Alanı vardır. Aman kaptan pilota Abohor’ainiş yapmamasını söyleyin. Yardımı boş verin, bizler Kuzey Kıbrıs’ın Dostları derneğinin en önemli ismini kaybetmek istemeyiz. Turgay Hocam bir insan, duaların en hayırlısı olan akşam namazında yapılan duada yer alırsa, o insan duaların en hayırlısında yer almış olur. Maşallah siz bu güne kadar bırakın yer almayı, oralarda parselasyon yapmaya bile başladınız. Kutlarız.

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Sn. Ercan Keser sosyal medyadaki paylaşımında alda bozdur. 57-58 yaşlarında bir emekli Polis arkadaşımız daha ansızın rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı. Anasından emdiği süt burnundan gelerek" özveriyle çalışan polislerin emeklilik ve tüm hakları hala anlamamazlıktan mı gelinir? Burada 55 yaşında emekli olmayı başaran birçok polis, çok yaşamaz çünkü yıpranır. Polis yıpranma almaz aksine ikramiyesinden 5 yıllık para kesilir. Polis sizden sadece sağlıklı emeklilik ve haklarını ister. Gelmiş geçmiş tüm politikacılar sevinin, umursamadığınız bir polis daha mayna etti diyorsun. Sn. Keser,bazıları güler yüzden, tatlı dilden anlamaz. O bazıları topuzdan anlar. Kafalarına topuzu geçireceksin ki, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu anlasınlar.

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Sn. Barış Mamalı, Ülkemizde binlerce kanser hastası varken, 9 tür kansere kesin tedavi sağlayan Hint Kenevirinin yasaklanmış olması cinayettir dediniz. Sevgili Barış, açıklaman güzel de 9 tür kanseri bu hint keneviri iyileştiriyorsa, ilaç şirketleri yüksek paralarla yaptıkları ilaçları kime satacak dersin. Adamların tezgahını bozup tekerlerine çomak sokuyorsun. Sn. Mamalı, bizlerin etiket olduğu yerde tabi ki fiyatı bu ilaç şirketleri koyacak.Bu döngüyü kırıp fiyatı koyan bizlerin olduğunu ve onların sadece etiket olduğunu onlara göstertmezsek bu durum sürer gider.

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Sn. Bülent Dizdarlı, sosyal medyadaki paylaşımınızda güne güçlü sendika EL-SEN in duyarlı bağışlarını kabul ederek başlamanın hazzındayım. Göğüs hastalıkları servisi El-Sen yönetiminin yaptığı 5 buzdolabı,1 aspiratör,3 pulsemeter ve iki tekerlekli sandalye ile daha bir motivedir. Teşekkürler EL-SEN diyorsun. Sn. Dizdarlı, Herkes kendine yakışanı yapar. Sahteler hayatımızdan silinip gider. Ancak vefalı dostlar ise her zaman yüreğimizin başkentindedir.

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GÜNÜN FIKRASI

Adanalı ile Karslı

Adanalı ile Karslı iki arkadaş memleketlerinin ne kadar soğuk ve sıcak olduklarını anlatıyorlardı.

Karslı:

- "Bizim oralar öyle soğuk olur öyle soğuk olur ki, kışın inekleri sağabilmek için altlarına mangal koyup onları önce ısıtmak zorunda kalırız."

Adanalı, buna cevaben şöyle dedi:

- "Sorma arkadaş, bizim Adana'da da öyle sıcaklar olur ki, tavuklar haşlanmış yumurta yumurtlamasın diye buz yuttururlar."

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Günün sözü

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Günün vatandaşı

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Günün fotosu