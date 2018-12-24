Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, CAS çalışanlarından olup, açlık grevine başlayan ve bu nedenle rahatsız olanlardanbirisinin oğlu Cem Ceylan, Detay TV’ye yaptığı önemli açıklamada babama ve CAS çalışanlarına destek vermek için okuluma gidemedim. Babam evine ekmek getirmek için ‘Ölürüm’ ama evime ekmek götürecek parayı kazanacak bir iş sağlanmazsa bu yoldan dönmem. Bu yolda açlık eylemine başladı. Hastaneye kaldırıldı. Peki CAS çalışanları ile babam bu yolda ölümü göze alırken ben nasıl okumayı düşünebilirim söylermisiniz? Devlet yetkilileri bizi okutup, ülkeye hayırlı bireyler yetiştireceğini söylüyor. Bizi böyle mi okutacaklar? Aç insan nasıl okuyacak? Devlet bize bunumu reva görüyor dedi. Sn. Erhürman ben sözün bittiği yerde susma hakkımı kullandım. Ancak lütfen siz susma hakkınızı kullanmayın ve söyleyecek bir söz ile bu insanları çıkmaz sokaktan kurtarın. Alacağınız dua, insanın yatmadan önce ettiği ve en kutsal dua olarak kabul edilendua ileeş anlamlı olacak. Sn. Başbakan, taaa Eroğlu zamanında başlayan bu sorun günümüze kadar geldi dayandı. Ne yapalım, her tecrübe, saflığımızdan yararlanmış insanların, bize bıraktığı bir ürün ve mirastır.

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Sn. Mehmet Ali Talat,Fileleftheros’a yaptığınız açıklamada, Kıbrıs sorununda müdahil tüm tarafların hatalar yaptığını belirterek müzakerecilere “geçmişe bakmayı bırakma ve referans şartlarında uzlaşıya varma” çağrısında bulundunuz. Ayrıca, söyleşisinin devamında, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türklerle “dalga geçtiğine inandıklarını” da iddia ettiniz. Akıncı’nın artık Anastasiadis’e inanmadığını da dile getirirken yarattığı izlenimin çok kötü olduğunu belirttiniz. Başkan, Anastasiadis’in bir zamanların göbek kraliçesi, Özcan Tekgül’ü kıvırmada geride bıraktığı ve kıvırma dalında Guiness rekorlar kitabına girmeye hak kazandığı söyleniyor. Vallahi bildiğim kadarı ile her kahve aynı tadı taşımaz. Nerede içiyorsan.Kiminle içiyorsan ona göre değişir.Anastasiadis ile içilen kahve, Urfa’nın ‘Mıra’sı gibidir. Acı, zehir zemberek. İç içebilirsen.

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Sn. Kudret Özersay, güneş gibi parlamaya başlayan ve Amerikan füzesi gibi son sürat gökyüzüne doğru süzülen, bırakın atmosferi, stratosferde yolculuk yapan Halkın Partisi, orada buz kütlesinin içerisine girmiş olacak ki, donarak 1500 feet yükseklikten aşağılara doğru süzülmeye başladı. İstifalar peşi sıra gelirken, sanırım güneş, ‘Kara Delik’e dönüştü. Kara Delik ağır ağır partiyi yutmaya başlarken, bence çok dikkatli olmanız gerekir. Sanırım bu konuda sizlerin de yanlışlıkları var. Hükümet kurulurken buz gibi hayaller, arasında halka şekerden mamül evler vadetmeniz ve sonrasında yağmur yağdırmanız da etkili oldu. Yağan yağmur ne buzdan hayalleri nede şekerden evleri bıraktı. Tabi sonrasında da ev sahiplerinin istifaları başladı.

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Sn. Hasan Çağda, çekip sosyal medyada paylaştığın bir fotoğraf az daha başına bela oluyordu.Bu ülkede ‘Yok artık dedirtecek bir noktada, çekip sosyal medyada paylaştığın bu fotoğraf ile ilgili olarak polis sana dava okudu. Ancak çıktığın mahkemede, yargıç olayda herhangi bir suç görmediği için davayı cismis etti. Sevgili Hasan aslında bu sana yönelik bir hareket değil. Bu sana söylerim gelinim, sen anla kaynana modelinin bir başka versiyonudur. Önce Türkiye, sonra KKTC disiplin altına sokulmak istenmesinin göstergesidir. Bu bir başka deyişle İran’a gidecek yolun tarifi ve yapılmak istenenin ayak izleridir.Hasan, bak abim posta kutularını da çekmek ceza gerektirir. Sana tavsiyem posta kutularını da çekmemen olacak. KKTC forEver dedik, koskoca ‘Yavru’yu önce yol geçen hanına sonrasında da yobazistanaçevirdik. Diline dini dolayanın elinden ne uçan nede kaçanı kurtarmayı becerdik

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Sn. Narin Şefik, yüzü tamamıyla kapalı. Boydan kara çarşafa dolanmış birisinin fotoğrafını çeken bir gazeteci arkadaşımız, Polis tarafından mahkemeye verildi. Herkesin politik görüşüne, dini inanışına ve giyinişine saygılı olmak gerekir. Tamam da yüzü görünmeyen, bence biraz da dini simge gibi görünen boydan kara çarşafın fotoğraflanması sonrasında polisin tutuklama yapması, gazeteci arkadaşı hücreye koyması bizce yanlış oldu. Ancak birazda aba altından sopa göstertme gibi yapılan icraata başkanı olduğunuz mahkemenin yargıçlarının geçit vermemesi, büyük takdir topladı. Yargımızın halen tarafsız ve güvenilir bir kurum olduğunu göstertti. Mahkeme yargıcının bu davranışı sonrasında sizin başkanı olduğunuz mahkemedeki yargıçlar, bir gönülde bir çiçek olma yerine, birçok gönülde buket olma durumunuzu devam ettirdiniz.

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Sn. Olgun Ayalı, sosyal medyada yaptığın paylaşımda, bazen düşünüyorum da hanı şimdi sesiniz çıkmıyor ya, böyle gelmiş böyle gider şarkısını dinler öküzün trene baktığı gibi bakarsınız ya, banane bana bisey olmasın.Başıma bir dert gelmesin.Ekmek parası için çalışıyoruz nasıl olsa diyorsunuz ya, aslında bu düşünce ve vurdumduymazlıktan dolayı başınız belada zaten.Çünkü zaten ekmeğinizi baştan gasp etmişler.Zaten yaşınız ilerliyor her geçen gün de yaşlanıp rahatsızlıklar da artıyor.Birgün bir bakarsınız emekli olamadan ailenizle özgür ve mutlu bir hayat sürmeden, verdiğiniz bunca hizmet yıllarını bir ödül olarak emekli olamadan ve hergün çoluk çocuğunuzun ailenizin sizin haklarını gasp edip sizinle alay etmelerine seyirci kalırken, birgüngelecek kötü çanlar sizin için çalacak. Susmaya devam. TheEnd diyorsun. Sevgili Olgun düştüğümüz kuyular sandığımız kadar dipsiz değilgardaş.Aslında; tutunmaya çalıştığımız ipler çürük çıktı. Asıldıkça kopuyor. Asıldıkça eriyip gidiyor.

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Sn. Mehmet Güneş,yaptığın açıklamada Halkın Partisinden ve İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladın. Özetle de parti içerisinde biraz despotluğun hakim olduğunu ve bunun hoş olmadığını ima ettin.Bu ortamda siyaset yapılamayacağını acı bir gerçek olarak gördüğünü, önceden bu partiden yapılan istifaların nedenini daha iyi anlama fırsatınızın olduğunu belirttin. Eğer bir parti içerisinde halk varsa o parti halkın partisi olur. Bir zümrenin hegomonyasıyla halkın partisi olunmaz diyerek parti içindeki durumu da eleştirdin. Sevgili Mehmet, birilerini anlaman için ya insana rütbe, makam ve yetki vereceksin, yada, o insan ile seyahate çıkacaksın. Eskiden güneş gibi doğdu denilen parti, istifalar sonrasında sanırım ‘Kara Delik’e dönüşüyor.

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Sn. Özcan Özcanhan sosyal medyada yaptığın açıklamada, Kanı bozuklar. Kimlerdir be bu iğrenç iddiaları ortaya atanlar ve niyetleri nedir. Lafa bak sen. Rahmetlik, silah arkadaşım, Şehit Hüseyin Ruso’yu ve İlhan Binbaşının eşi ile evlatçıklarını bizimkiler öldürmüş.. Utanmaz arlanmazlar. Siz nesiniz, kimsiniz, neye istinaden bu saçmalıkları yaymaya çalışıyorsunuz? Şanlı direnişimizi dahi lekelemeye kalkışanları, adalet huzuruna çıkartacak yok mu? Gelsinler mahkemelerde kanıtlasınlar. Kanıtlayamazlarsa, ömür boyu hapse atılsınlar. İnsanlarımızın, Mücahitlerimizin, onuru ve haysiyeti ile oynamanın bedelini ödesinler. 55 yıl önce bu günlerde yaşadıklarımızı, düşmana karşı savunmamızı da bilmiyorlarsa, öğrensinler ve böylesi tiksindirici iftiralarda bulunmasınlar dedin. Özcan abi, Şht. Hüseyin Ruso ve diğer şehitlerimiz başımızın tacı, gönüllerimizin vazgeçilmezleridir. Zaten herkes edebiyat aşığı,derin felsefe uzmanı, yaşam gurusu, filozof, şair. Bıraksınlar bu mükemmellik ayaklarını, şehitlerimize dil uzatmak acizliğin göstergesidir.

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Sn. Müjdat Gezen-Metin Akpınar, Ulusal TV’de yaptığınız yayını KKTC’den de ilgi ile takip ettik. İnce esprileriniz, nükteleriniz tereciye tere satmayalım ama mükemmellikten öte değer taşıyor. Türkiye’ye mal olmuş, sanatları, bırak Türkiye’yi ülke dışında büyük puntolar ile yazılan sizlere ‘Sanatçı Müsveddesi’ denmesi, Kıbrıs Türkü’nün de tepkisine neden oldu. Vallahi bir beden testisi ab-ı hayatla doludur. Bir beden testisi ise ölüm zehri ile. Bir testinin içindekine bakarsan padişahsın, yok içi yerine kabına bakarsan yolunu yitirirsin. Herhalde testinin içi yerine hep dışına bakıyorlar ki Türkiye’nin büyük değerlerini zehirlemeye çalışıyorlar.

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Sn. Engin Anıl, Yenişehir Mahalleme Dokunma İnsiyatifi olarak, bölgenizde yapılmak istenen ‘Öğrenci Yurduna’ karşı çıkarak, arazinin bir şirkete rezerv olarak ayrılmasının veya kiralanmasının yasal olmadığınıözellikle kiralama amacıyla arazinin Bakanlar Kurulu Kararı ileİTEM Yasası kapsamından çıkarılmasının anayasaya aykırı olduğunu dile getirdiniz. Sevgili Engin, Babayasa’yı boş verdik. Ancak Anayasa bir defa delinmekle bir şey olmaz diyen rahmetli Özal’ı bile kevgire döndürdüğümüz Anayasamız nedeniyle mezarında kahkahalar ile güldürmeyi başardık. Duruşunuz ile sizin etiket olduğunuz yerde fiyatı ben belirlerim diyen birilerine yok be arkadaş, o 25 kuruşa balık ekmek eskilerde kaldı. Artık etikete fiyatı da koyan bizleriz dediniz.

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Sn. Cenk Şeren, Mehmetçik UBP İlçe Başkan olduktan sonra bakıyorum rüzgarı arkana aldın yelkenler fora edip gidiyorsun. Aman Cenk’im dikkat et, biliyorsun Belediye başkanlığı seçimlerinde de rüzgarı arkana almıştın ama sonrasında çeşitli vesileler ile yaratılan şiddetli rüzgar, önce fırtınaya, fırtına sonrasında Karayele ve en sonda Tayfun dönüşerek senin oyları sandıklar ile uçurmuştu. Dikkat ette karizmanı çekemeyenlerin yaratacakları Tayfun, yine senin yelkenlere zarar vermesin. Ah be Cenk, herkesin başına Hülya Avşar düşerken, karizmanı ve bölgedeki etkinliğini çekemeyenler başına Namık Kemal’i düşürüyor.

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Fıkra

Fırsat bulamadı!..

Sultan en güvendiği adamını Arabistan''a hünkar göndermiş.

Hünkar, Arabistan''da gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar ama alta donları yok. Bir rüzgar esti mi, manzara felaket! Haber salmış, altına don giymeyenler kadı huzuruna çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler geçmiş Arabın bir tanesi don giymemiş ve ilk rüzgarda olay fark edilmiş. Kadı huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş:

- Adın?

- Aptülmecit

- Baba adın?

- Aptülleziz

- Evli misin?

- 5 tane karım var!

- Kaç çocuğun var?

- İlkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16, dördüncüsünden13, beşincisinden 18 tane.

Kadı kararını vermiş ve söylemiş: - Aptülleziz oğlu,Abdülmecit’in,don giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir!

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Günün sözü

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