Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Erkut Şahali,Türkiye’den gelen suyun, Güzelyurt aküferlerine aktarımı için 5 metrelik tünel açmak için kolları sıvadığınızı öğrendik. Mantini kesmesi içinde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, taaaaa Türkiye’den buralara geldiğini de bu vesile ile gördük. Sn. Şahali, Ayşaba merak ettiği için 5 metre tünel için TC Orman Bakanı buralara gelirse, şayet bu tünel, 500 metre olsaydı, ABD Başkanı Trump ile TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da, mı kabineleri ile mantin kesmesi için KKTC’ye davet edecektiniz diyor. Vallahi görgüsüz demeyeceğim ama evlatsız birinin bir oğlu olmuş, çeke çeke cükünü koparttı misali bizlerde mantin kopartmaya pek merak ettik.

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Sn. Filiz Besim, Tütün ve tütün ürünleri yasasının yürürlükte olduğu KKTC’de, ne yazık ki, biri çıkıp, yasayı uygulamakla sorumlu bir bakanın karşısında pafür, püfür sigarasını tütürebiliyor. Dikkatini çekmeye çalışan Sağlık Bakanlığı görevlilerinin yansıra bir bakana yani size de hakarette bulunmaktan çekinmiyor. Pes demeyi bıraktım. Yok artık söylemini es geçtim. Ama müsadenizle ‘İşoo’ veya şimdiki ismi ile ‘Ohaa’ demeyi büyük harflerle değil ama içimden olsun söyleyeceğim. Sn. Bakan, ya yasaları yürürlüğe koyan, Meclis ve hükümet, KKTC’yi ve yasaları ayaklar altına alınanlara gerekli cezai müeyideyi en sert bir şekilde uygulasın,yada prematüre bebek görüntüsündeki çocuğun, ötanazi yaparak çeksinfişini bitirsin, bitirsin işini.

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Sn. Selma Eylem, katılmış olduğunuz televizyon programında, fotoğrafı çekildiği için günün konusu haline gelen Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulundaki Din ve Kültür dersi veren görevlinin, çocuklara cin ve perilerden bahsettiğini, bunun eğitim ile bir ilgisinin olmadığını dile getirdiniz. Selma hocanım, bakanlık göreve diyorsunuz da, emir erlerimiz, camdaki ciğere bakan, ciğercinin kedisi gibi tekme yemelerine karşın miyav demeyi sürdürüyor. Ve sokak kedisinin ‘Özgürlük’ felsefesini nedense benimsemiyorlar. Halk olarak sabretmemizi, uykuya daldılar olarak yorumluyorlar, ama aslında sabrın bir feryat şekli olduğunu göremiyorlar. Artı sabrın, ortada büyük bir acı varken, yüzünü ekşitmeden sirkeli suyu içmek gibi olduğunu ve zamanı gelince midedeki fazlalıkları dışarı fora etmek için içildiğini de bilmiyorlar.

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Sn. Başak Ekenoğlu, sosyal medyadaki paylaşımınızda, çok canınızı sıkan bir olayı yaşadığınızı, Sağlık Bakanı ile bulunduğunuz bir meyhanede gözünüzün içine baka baka içilen sigaraya, yönelik işlem yapmak isteyen personelinizin üstüne saldırıldığını, bakana hakaret edildiğini ve meyhanede, geldiniz mekanın ağzına s...tınız” laflarına maruz kaldığınızı ifade ettiniz. Sn. Ekenoğlu, bizim memlekette, adettendir, eğri sefer yapan geminin doğru gitmesi için yapılan uyarılara tepki gösteren çok olur. “Tütün ve tütün ürünleri yasasının” yaşamda olduğu, Filiz hanım gibi yasalara titiz birisinin o mekanda bulunduğu bir sırada bakana rağmen sigara içilmesi, sanırım ben bakanı da, devleti de yasasını da tanımam demenin bir başka modelidir.Kanadı var uçamaz, peteği var bal yapmaz,Orkid, misali yasası var uygulanmaz. Cezası var karşılık görmez, acaba adı nedir diye sorsak KKTC, KKTC denir.

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Sn. Erkut Öznergiz, CAS’ın sözcüsü olarak yaptığınız açıklamada, Başbakan Tufan Erhürman ile dün gerçekleştirdiğin görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini belirttin. İyi niyet göstergesi olarak her gün 3 eylemci olarak artmakta olan katılımcı sayısının yarından itibaren bir-bir artırılacağını söylediniz. İyi niyet göstergeniz sonrasında iki CAS Çalışanın daha Hastaneye Kaldırıldığını öğrendik. CAS Kamu kurumudur. Yok özel bir kuruluştur tartışmaları arasında hükümetin atayacağını söylediği görüşmeciyi belirlemesine kadar 2 olacak 22 diye düşünüyorum. Size buz gibi hayal, eylem sonrasında şekerden mamül ev vaadleri yapılırken, sanırım günün sonunda yağdıracakları yağmur sonrasında ne buz gibi hayalleriniz, nede şekerden evleriniz kalacak. Dikkatli olun.

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Sn. BehiçOztürk, yemin edip fiilen Başsavcılık görevinize başladığınızı öğrendik. K.K.T.C. Başsavcılığı görevinin size, hukuk camiasına ve ülkeye hayırlı olmasını dileriz. Bugüne kadar hukuk adına yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıdır. Kilo aldırmıyor diye kul hakkı yiyenlerin aksine, hak ve hukuk yolunda kulun hakkına el sürmediğinizi de bilenlerdeniz. Sn. Öztürk, bugüne kadar halkın gönlündeki kapsama alanından çıkmamaya çalışın. Çünkü bu halk, bir sebeple sevdiğini, yanlışını görmesi halinde daha iyi bir sebeple siler. .

Sn. Mustafa Serçelik, sosyal medyadaki paylaşımınızda şaşkın hissettiğinizi belirterek, çalışma ile ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada 'Cezalar kesiliyor fakat tahsil edilemiyor'. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 'sigara içilen mekanlara gitmeyin,biz ceza yazıyoruz fakat baş edemiyoruz' yani biz idare edemiyoruz beceremiyoruz denildiğini ifade ettin. Sevgili Mustafa, Ayşaba, siyasetin, kayınço ve baldızın kızının işe girmesine, partilinin terfi almasına, kamuda çalışan birçok torpilinin işi savsaklanmasına dönüştüğü bir ülkede bundan iyisi can sağlığı diyor. Mustafacığım, bizim siyasilerin ve bugüne kadar hükümet edenlerin hepsi hızlıdır. Ama hızlarını sadece yokuş aşağı kullanırlar.

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Sn. Orhun Karagözlü, birkaç gündür sosyal medyada pek görünmüyorsun. Sosyal Medya açıklamasında Orhun, bizi öksüz ve garip bıraktı, Gazetelere tam sayfa ilan verdik arıyoruz diyor. Öğrendiğimize göre şiddetli gribe yakalanmış ve sesin çıkmıyormuş. Yeğen, senin sesini ne hükümet nede siyasi erk kesebildi. Ama bakıyorum kimsenin kesemediği o sesi grip denen ufak tefek hastalık kesti. Yeğen, Ayşaba bizim Orhun ovlucuğum çaptan mı düştü. Düştü ise bol bol ‘C’ vitamini içsin dedi. Orhun yeğen, başkalarının etiket olduğu yerde fiyatı koyanın sen olduğunu biliriz. İyileş ve sosyal medyada etiket olmaya çalışan bazı kişilere fiyatı koyver.

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Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediye Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, Tarım Bakanlığı ile yapılan protokolle Belediyenize devredilen ve yıllardır bakımsız halde olan 400'e yakın zeytin ağacı'nın budanması ile bakımının yapıldığını, tarlanın sürülerek iyi tarım yapılacak hale getirildiğini belirttiniz. Başkan, başkasına ait sırmalı kaftanı giymektense, kendi malım olan eski hırkayı tercih ederim düşünceniz sonrasında, bugün yapılanların meyvesini önümüzdeki yıl toplayacaksınız sanırım. Kolay gelsin.

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Sn. Buran Atakan, Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES)Başkanı olarak eski CAS çalışanlarının açlık grevine ilişkin yaptığın açıklamada,önümüzdeki günlerde olacakların tek sorumlusunun 4’lü koalisyon hükümeti olacağını dile getirerek aba altından sopayı gösteriverdin. Bunun yanısıraBaşbakana geçmiş olsun derken, Serdar Denktaş Beye de iyi tatiller diledin. Sevgili Buran, bu ülkede at binenin kılıç kuşanın, tok nedense açın halinden anlamaz oldu. Sokak lambası olup kime yandıkları belli olma yerine nedense ülkenin projektörü olup ülkeyi aydınlatmayı düşünmüyorlar.

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Sn. Doğuş Derya, kimsenin zorla silahaltına alınmaması gerektiğini söyleyerek, erkeklerin hayatında kesintiye uğratan ve bireysel haklarına müdahale eden askerlik kavramının yeniden gözden geçirilmesini de istediniz. Ayrıca, insanların savaşa karşı olup, orduya hizmet etmek istemeyebileceğini, vicdani ret hakkının din ve vicdan özgürlüğü altında yer aldığına işaret ederek, kişilerin farklı sebeplerle askeri eğitim ve hizmette bulunmak istemeyebileceğini belirttiniz. Sevgili Doğuş, hazır ol, vatan, millet, sakarya, nurlu ufuklar kitabını yazanlar, guburları hazırladılar. Göz, gez arpacık diyerek seni target yapmaya hazırlanıyorlar. Ayrıca Urfa’dan getirdikleri acı işotu da ağzına süreceklerini söylüyorlar. Boş ver Doğuş, bazı insanların sözleri kapı gıcırtısı, divan yayı gibidir. Cevap vermeye ve sohbete girmeye değmiyor.

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Fıkra

Amerika geç keşfedildi !..

Öğretmeni Temel'e sordu:

-Söyle bakalım Temel...

Amerika'da saatler Avrupa'ya göre neden 5 saat geridir?

Temel cevabı bilmese de yine hazır cevaplılığını konuşturur:

-Amerika daha geç keşfedildi da ondan öğretmenum.

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Günün sözü

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