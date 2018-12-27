Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, öncelikle CTP’nin 48’nci kuruluş yılı nedeniyle sizin nezdinizde partililerinizi kutlar, daha nice yıllara diyorum. Vakıflar İdaresi ile Dome Hotel’in işletmesini devralan şirket arasındaki mukavelenin 15 Mayıs 2018 itibariyle bitmesinin üzerinden 6 aydan fazla bir süre geçti. Ancak Vakıflar İdaresi’nin yeni bir sözleşmeye yanaşmaması ve ihaleye giderek bu süreci tamamlamak istemesinin ardından, konu sürüncemede kaldı.Önüne gelen Dome Otel’i konuşurken, şu sıralar sizin de kafanızın karışık olduğu ve özellikle hazırlanan rapor sonrasında ikilemde kaldığınız söyleniyor. Sn Başbakan, bir tarafta CTP Polit Bürosunun bastırması bir diğer tarafta, hazırlanan raporlar ve aman sakın, dikkatli ol diyenler arasında sıkışıp kaldınız. Buna ve diğer sorunlar arasında gidip gelirken, tansiyonunuzun Son model arabanın bir dakikada 100 Km hıza erişmesi gibi tabba lamarina gaza bastığını göslemledik. Ayşaba aman Tufan ovlucuğuma söyleyin, onun sağlığı bizim için herşeyden önemlidir. Kendine iyi baksın diyor. Sn. Başbakan, Uçan kuşlar kadar hür olmak istiyorsan. ayağına vurulan zincirlerden değil, kanadına koyulan ve sana büyük getiren yüklerden kurtul.Zira uçmak için ayaklara değil kanatlara ihtiyaç var.

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Sn. Erdoğan Sorakın,Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri olarak yaptığınız açıklamada, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, partinizin adayı ile katılacağınızı dile geirdiniz. Konuk olduğunuz, BRT’de yayınlanan Sabah Haber programında, Kıbrıs’ta çözüme çok önem verdiğinizive bu nedenle kendi partinizinadayı ile seçime katılacağınızı belirttiniz. Sn. Sorakın, benim ve halkın tanıdığı en dürüst siyasilerden birisiniz. Programda adayın kimliği ile ilgili hiçbir tiyo vermediniz. Aday henüz belirlenmedi derken bunu, bir süre sonra Parti yetkili kurulları belirleyecek ifadesinde bulundunuz. Sanırım bu çalışmalar sonrasında partinize yakışan, seçimde Tufan gibi esip, Er gibi savaşacak birisini bulursunuz.

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Sn. Tolga Atakan, delik deşik, lugolar ile dolu, artık son kullanma tarihini yaşayan yollar için astronomik rakamlarda Road Tax, yani yol vergisi istiyorsunuz. Bir yakınım çıkarmağı araba ruhsatı için 2018 yılına kadar 10.800 TL ödedi. 2019 yılı Ocak ayında da 2500 – 3000 TL gibi bir para daha isteniyor. Şayet araba kayıttan düşmüş olsaydı 5000 TL ve üzeri gibi birde kayıt parası ödeyecekti. Lugolar ile dolu delik deşik yollar için istediğiniz bu paraya tefecinin faizinden daha fazla bir faiz oranı da ilave ediliyor. Sn. Atakan, Abdulmecit amca, yahu bu devlet silahsız soyguncu mu? Halkı yasa, masa, faiz maiz diyerek soyup duruyor diye soruyor. Abdülmutallip dayı ise birde arabalar kayıttan düşermiş da gerekeni yapacaklarmış. Yahu bir canımız kaldı onu da mı alacaklar diyor. Sn. Bakan, hükümet olarak biz ayaklarımızın üzerine kalkacağız ve kendi ciğerimizi kendimiz kavuracağız diyorsunuz. Ama ciğeri bıraktık, tavadaki yağı bile ateşe veriyorsunuz.

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Sn. Arslan Bıçaklı, TÜRK-SEN Genel Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, CAS çalışanlarının sorunlarına ivedi çözüm bulunması gerekir.Yıllarca devletin şirketlerinde hizmet veren ve bu şirketlerin ekonomik sıkıntıya sokularak kapatılmalarında hiçbir karar ve sorumluluğu olmayan çalışanlar yine bir anda sokağa atılarak açlığa mahkum edildi.Yani fatura yine bu olaylarda hiçbir suçu günahı olmayan işçilere ödetilmeye çalışılıyor ifadesinde bulundunuz. Arslan başkan, biraz abiyane olacak kimse kusura bakmasın. Kör tutuğunu öper tutamadıklarının arkasından hayıflanır. Ama maşallah bizi idare ettiğini sanan hükümetimizin elinden ne uçan nede kaçan kurtuluyor. Tuttuğunu öperken, kaçanın da arkasından giderek yakaladığı yerde öpüyor.

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Sn. Ahmet Uğurlu Şanlıtürk, üç beş kuruş için öğrencileri dolandırmaya değdimi ? Hadde sıkıştın ve bir bilemedin iki kişiyi öptün. Bunu alışkanlık haline getirmenin ne alemi vardı? Bak şikayet üzerine tutuklandın ve mahkemeye çıkarıldın.Sahte Belge Düzenleyerek, sahtekârlıkla Para Temini etmen bu kış kıyamet gününde hapishaneye girmene neden oldu. Lefkoşa’da kurmuş olduğun ve hiçbir kaydı kuyudu olmayan sahte emlak şirketin ile 12 öğrenciden topladığın 76 bin 494 TL nakit para da bak hiçbir işe yaramadı. Sn. Şanlıtürk, sanırım bu noktadan sonra Türk’ün önündeki Şanlı sözcüğü kalkar ve yerine Şansız konarak Şansıztürk olursun.

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Sn. Ahmet Varış, Sn. Şükrü Onbaşı yapmış olduğunuz açıklamada, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki mevcut Genel Yoğun Bakım ve Nöroloji Yoğun Bakım ünitelerindeki hemşire ve yardımcı sağlık personeli eksiklerine dikkat çektiniz. Açıklamanızda, Devlet eliyle kamu sağlık merkezlerimizin zayıflatılarak, yoğun bakımlarımızın, tecrübeli hemşirelerin, sistematik bir şekilde başka birimlere nakledilerek çökertildiğini ifade ederek buna izin vermeyeceğinizi söylediniz. Sn. Varış, ve Sn. Onbaşı, KKTC’nin olmazsa olmazlarından birisi ‘Sağlıktır’ Eğitimden sonra Sağlığın da köküne de kibrit suyu dökülürse, bir yerlerine kına sürerken, siyasi hayatlarına da mum yaksınlar.

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Sn. Cafer Hacıosman, Balalan köyünde yaklaşık 4 yıldan beri aranızdaki anlaşmazlık sebebiyle, aranızda husumet bulunan köylün tarafından arazisinin girişine “Cafer Hacıosman Hariç Herkes Geçebilir” tabelasının asılması, milleti kahkahalar ile güldürdü. Daha sonra ‘Husumet Bitti’ denilerek Tabelanın değiştirilmesi ve tablaya ‘Herkes Geçebilir’ yazılması bukez görenleri gülümsetti. Sn. Hacıosman sen bundan sonra, herşeyden önce kalbini dinle, zira en masum yanımız kalbimizdir.

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Sn. Erkut Öznergiz,size soğuk havada bekleme, yağmurda bir umut ışığını görme ve yağmur suyunda ıslanmayı reva gördüler. Eylem Çadırınızı su bastı basarken hamile kardeşimiz soğukta tirtiri çekti ama Amerikada gezenlerin bu durum umurunda olmadı. Her siyasetçi için ölünmez, her sizin yanınızdayım diyene inanıp da onun için yaşanmaz.

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Fıkra

Kayserili'nin eşi ölmüş,

Gazeteye gitmiş, en ucuzundan standart bir ilan vermek istemiş.

Önüne konan kağıda istediği ilanı yazmış:

"Ayşe'yi kaybettim.üzgünüm."

İlan görevlisi ilanı görünce uyarmış,

"İsterseniz 6 kelimeye kadar uzatabilirsiniz,üç kelime daha hakkınız var"

Kayserili "aynı paraya mı?" demiş.

Görevli "evet aynı paraya" diyince ;

Kayserili üç kelime daha eklemiş:

"Satılık Toyota var!"

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