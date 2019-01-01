Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekili ve Meclisi Sayıştay Komitesi Üyesi olarak Sayıştayın görüşleri ile ilgili yaptığınız açıklamada, Kelimelerle, kavramlarla oynanmasını bırakarak, Sayıştay’ın özetle, kira sözleşmesinin 15.5.2018 tarihinde son bulduğunu, kira sözleşmesinin yenilenmediğini, bu tarihten itibaren Dome otelin elde ettiği karın Vakıflara ait olması gerektiğini belirttiniz. Ayrıca, Vakıflar ve Din İşleri Dairesinin 20-2016 sayılı Kamu İhale yasası kapsamında olması nedeniyle Dome otelin ihaleye çıkılarak kamu ihale yasası kapsamında kiralanması gerektiğine vurgu yaptınız. Da, Abdulvehit amca, Oğuzhan Hasipoğlu evlatçığıma bir zahmet, KKTC Bol Kepçe Lokantasında, büyük çukur tabağın bir başkasına vereni gördü mü diye sorun dedi. Sn. Hasipoğlu, KKTC for Ever dedik, koskoca ‘ Prematüre Yavru’yu bol kepçe lokantasına çevirdik. Hamhumcuların elinden ne uçanı nede kaçanı kurtarmayı becerdik

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Sn. Tolga Atakan, bakanlığın ilk günlerinde gayet güzel giden şansın nedense birden döndü. Her yıl eh şöyle böyle yağan yağmur, bu yıl yukarıda bardağın kırılması sonrasında oluktan boşanırcasına akıyor. Girne Anayolundaki kazadan sonra yağışlar bukez Kaplıca- Büyükkonuk arasında, Sennaro Restoran önlerinde, taş ve toprak kaymasına neden oldu. Hacı amca, Tolga ovlucuğuma selam söyleyin, gelsin ona bir okuyup, üfleyim. Birde ‘Muska’ yazayım da o kötü şansı dönsün diyor. Sn. Bakan,

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Sn. Niyazi İnancı, sosyal medyadaki paylaşımında, Yılbaşı gecesini, görev başında özveriyle geçiren vefakar polis meslektaşlarımın yeni yılını kutlarım diyorsun. Sevgili Niyazi, yılbaşında böyük, böyük efendiler, yine böyük otellerde ve restoranlarda yiyip içerken onların rahat yemek yiyip, salimen evlerine gitmesini sağlayan polisleri belki 2019 yılında hatırlarlar. Ah be Niyazi, söz verip de sözünden dönenlere eleştirimiz ve isyanımız var. Tabi tepkimiz de haddini bilmeyenlere. Ancak kaptan olup, dümenin başında dümeni çevirip dönenlerde merak etmesin. Bugüne kadar bu halk birçoğuna haddini bildirdiği gibi döndürek gibi dönenlere de, zamanı gelince haddini bildirmesini bilir.

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Sn. Şerife İncirlili Çelik, Uzman Psikolog olarak yaptığınız açıklamada, toplumda son zamanlarda artan psikolojik sorunlar nedeniyle, psikolojik sorunları olan bireylerde artış olduğunu belirttiniz. Ve bu bireylerin profesyonel desteğe ihtiyaç duyması nedeniyle, devlet ve özel rehabilitasyon merkezlerinin yetersiz kaldığını ve sorunun ciddi olduğunu işaret ettiniz. Sn. Çelik, Kadın sığıma evlerini, çocuk istismarları karşısında çocukların korunacakları birimlerini düşünmeyenler bu gibi ince detayları hiç düşünmezler. Ayşaba, faizlere gem vuramayan. Zam üstüne zam yaparken, hayat pahalılığı başka bahara diyerek halkı deliye döndürenler, bu kafa ile psikolojik sorunların artmasına androş koyamaz diyor. Şerife hanım, halk olarak, siyasilerden bu hayatta çok darbeler yedik. Oy zamanı her sırtımızı sıvazlayanı dostumuz zannetsek de, aslında, meğer vuracakları darbenin yerini yokluyorlarmış.

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Sn. İbrahim Yıldırımlar, Tirmen Muhtarı olarak, birçok yerde kırsal kesim arsası dağıtılmasına karşın kendi bölgenizde, kırsal kesim arsası dağıtılmadığını söylediniz. yetkililere seslenerek, Köylüye mandıra yeri verilmediği için, imkânı olan kendi arazisine mandıra yaptı. Köy içinde bir iki mandıra var ama orada çok hayvan yok. Muhtarlık binamız yok. Çocuk parkı var ama çocukların oyun oynamasına elverişli değil dediniz. Muhtarım, sizin köyde sandıklara atılan oylara bir bakıverin. Hükümetteki partilere fazla oy çıkarsa istekleriniz yerine gelir. Ancak bence çıkmamız olacak ki, 3 maymunlara hayata geçirilerek, görmem, duymam, konuşmam oyunu hayata geçirildi. Bizim memlekette 25 kuruşa balık ekmek eskidendi. Şimdi vizyondan kaldırıldı. Ve yerine ne kadar balık o kadar ekmek kondu.

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Sn. Eşref Bilgili, Eşref Kesken ve Muzaffer Haylaz, Sadrazam bölgesinde kaçak avlanmanızı ve ova tavşanlarını temizlemeniz yasalara aykırı ve suç. Ancak Eşref Bilgili’nin arabayı av korucusunun üzerine sürmesi adam öldürmeye teşebbüstür. Kaçak Av nedeniyle para cezası ile kurtulmak yerine şimdi daha büyük bir suç ile yargılanmak, sanırım bir anlık düşüncesizliğin ürünüdür. Beyler, ya av korucusunu arabanız ile basıp öldürseniz sonucu ne olurdu düşünebilirmisiniz. Bunun size yaşatacağı vicdan acısı, ne sigara yanığı acına, ne bıçak kesiğine benzer. Vicdan yarası acısı en uzun sürendir. Çekmeyen bilemez, çeken iyileşemez. Bu derdin dermanı, ne tabiptedir ne ilaçta.

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Sn. Hüseyin Cumaoğlu, kalemine kuvvet, birçok kez yazıp çizmene karşın sizin bölgeye nedense el atılmıyor. Yıkılmaya yüz tutmuş kiliseyi es geçtik. Pirelerin istilasına uğrayan Turizm Otel’ini görmezden geldik. Ormanı b…bölgesine, denizi fosseptik çukuruna dönüştüren arıtma tesisinin bir milyon iki yüz elli bin kere bozulmasına hatadır dedik. Ama son yağmurlarda göle dönüşen ve geçmek için kayık isteyen yolları es geçemedik. Ve hayatınız bizim için önemli olduğu için, Bafra bölgesi için 8 motorlu 10 tane de motorsuz kayık siparişi verdik. Hüseyin Hocam. Bir zamanlar cennetten bir parça sandığım sizin Bafra bahçesini bakıyorum, yabani otlar ve dikenler bürümüş. Hoca, hamal, yükü sırtında taşıyan kimse ise, bölgesini sevenin, sevgi yüklü bulutunuda gözünde gezdiren kimsedir. Sanırım o da sizlersiniz.

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Sn. Şevki Kıralp, 2018 yılının kötü bir yıl olarak geride kaldığını belirterek, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, artan suç olayları ve yaygınlaşan şiddet olaylarının toplumun genelinde ciddi bir mutsuzluk yarattığını söylediniz.Yaşam standardının çok gerilediğini ifade ederek, dar gelirli kesimlerin oldukça zor bir yıl geçirdiğini ve çok geniş bir kesiminin giderek yoksullaştığını, ancak işlerin bu raddeye varmasında yılların birikiminin olduğunu kaydettiniz. Ayrıca bizim siyasal kültürümüzde hiçbir konun gündemde bir-iki günden fazla kalmadığını, bir olayın üzerinden birkaç yıl geçti mi tamamen unutulup gittiğini ifade ettiniz. Sn. Kıralp, babamızın, babası, onunda da büyük babası, unutkanlık hastalığından mustaripti. Dolayısıyla soyundan çekmeyen soysuz olur. Biz soysuz olmamak için ayni modda gitmeyi tercih ediyoruz. Şevki hoca, bizleri yıpratan hayatın kahpeIiği değil, siyasilerimizin siyasi sahteliğidir.

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Sn. Halil Karapaşaoğlu senin mücadele verdiğin vicdani ret hakkının açıkça tanınmasına, hükümet programında da olmasına,Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, senin için dayanışma istedi. Birçok siyasi parti ve örgütün vicdani rettin yasalaşmasınıistediklerini açıklamasına rağmen, senin yargılanma sürecinin kritik bir virajda olmasına ve belki de cezaevine girme ihtimalin olmana karşın, sözden öte hiçbir girişimde bulunulmadığı ileri sürülüyor. Ve bu nedenle de 3 Ocak Perşembe günü Askeri Mahkemede görülecek olan davan için dayanışma sürecine girilmesi talebinde bulunuluyor.

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Sn. Ümit Bahşi, paylaşımında, Girne’de 30 tane vatandaşı dolandır. Huzursuz et. Güzelyurt’a kaç. Huzur geldi diye övün. Annan ya diyorsun. Sevgili Ümit, 900 emlak şirketinin 700 küsuru kayıtsız ve kaçak olduğu, emlakçı adı altında önüne geleni dolandıran ancak 80 şikayet sonrasında yakalanan bir ülkede, daha fazlasını beklemek sanırım Öküzden süt beklemek ile eş değer taşır. Ümit, mış, mişler ile büyük ümitler yaratanlar da fos çıktı. Abdülmutallip dayı fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi diyor ama bizim Ayşaba, bu defa fasulyenin dibi tutmaktan öte tencere de yandı diyor.

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Sn. Ali Doğaner,sosyal medyadaki paylaşımında, zehirlenen bir köpek ile ilgili olarak bir lokma ekmek ararken, karşısına bir insan çıktı. Öyle sandı.O insan, ekmek uzattı hatta tavukta getirmişti yanında. O kadar mutlu oldu ki, iyi yürekli biri karnını doyuracaktı. Yerken mahcuptu yemeği getirene, minnet duyuyordu. Doyacaktı, doymak ne kadar güzel bir histi. Son lokması olduğunu bilmeden, kaldırdı kafasını baktı insanoğluna. Neden zehirlenmek istendiğini anlamadan baktı. Güvenmişti, Allah’ın sessiz kulu sessizce sadece gözünde bir damla yaş ile gitti bu zalim dünyadan. Sadece tek bir şeyi merak etti, ben sana ne yaptım da, sen beni zehirleyip öldürdün. 2019 için onca dilek dileniyor... Bende insanlık diliyorum, VİCDAN diliyorum diyorsun. Da, insan elbisesi giymiş o yaratık, yalnız zehirlediği o zavallı köpeği değil, yaptıkları ile öfke ve sinirden Vicdan Ablayı da öldürdü. Bu nedenle ne vicdan nede vicdan ablayı bıraktı Ali.

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Sn. AtfiyeSoybir, sosyal medyadaki paylaşımınızda, eşi böbrek hastası olan bir annemizin,3 erkek çocuğu icin,3 siyah monta ve ayak numaraları 40,38 ve 34 olan çocuklara ayakkabı ihtiyacı vardır. Yardım edebilecek olanlar varsa çok seviniriz dediniz. Sevgili Atfiye, bu ülke, henüz insanlığını kaybetmemiş, böylesi durumda hemen kol kola girip, yardım elini uzatmaktan çekinmeyen insanlar ile doludur. Yardıma muhtaç ailelere yardım elini uzatmakla, her gönülde bir çiçek olanlar, yerine birçok gönülde buket oluyorsun.

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Fıkra

Ağzımı çalkalayıp çıkayım

4 rahibe ölmüs ve cennet, cehennem sınırında sorgulamaya alınmışlar. Sorgulama meleği ' şimdi herkes sırayla dünyadayken işledigi en büyük günahı anlatsın ama sakın işkembeden de atmayın tespit ederiz demiş.

1. rahibe ben hayattayken bir kere erkek namahremine dokunmuştum parmağımın ucuyla demiş. Melek hangi parmağınla diyince sağ elinin işaret parmağını göstermiş. Melek: Tamam yavrum şimdi git ve günahı işlediğin o parmağı yan taraftaki kutsal suya sokarak arın günahlarından demiş.

2. Rahibe ben hayattayken bir keresinde bende o namahrem şeyi tutmuştum. Melek, hangi elinle demiş. Sağ elini kaldırmış 2.rahibe. Melek de ona gidip o elini yandaki kutsal suya sokarak günahlarından arınmasını ögütlemiş.

Bu sırada 3. rahibeyle 4. rahibe aralarında fısıldaşıyolarmış. Sonra aniden yer değiştirmişler. Sorgulama Meleği bunu farkederek 'Bir dakika ne oluyor, siz niye yer değiştirdiniz ' diye sorunca daha önce 4. sırada olup 3. sıradakiyle yer değiştiren rahibe, ' İzin verirseniz, arkadaş kutsal suya g......tünü sokmadan ben bir ağzımı çalkalayıp çıkayım efendim...

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