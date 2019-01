Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Serdar Denktaş, öncelikle Anneniz Aydın Denktaş’ın rahatsızlığı için geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Türkiye’den gelen 100 Milyon TL yüzünüzü güldürürken, gerisinin Ocak ayı içerisinde gönderilecek olması kahkaha atmanıza neden olmuş. Kara, kara düşünürken, çölde kavurucu sıcak altında ilerleyen kervan sakinlerinin, ani bastıran yağmur ile büyük mutluluk yaşaması gibi, mutluluğun doruğuna çıktığınız ve yüzünüzde güller açıldığı söyleniyor. Ayşaba, Serdar ovlucuğum, gene iyisin. Turnayı gözünden vurdun. Tam sıkıntıdan tansiyon 21’e yükselecekken, gelen destek Yüzünüzde gülücükler oluşturdu diyor. Bu ülkenin en holigan taraftarı bazı siyasiler olabilir. Ama senin deneyim deplasmanında onların sesi 2 desimetre yükseklikte bile çıkmaz.

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, yapmış olduğunuz açıklamada, 2019 yılına buruk girdiğinizi dile getirdiniz. 2017-2018 yılının kurak geçtiğini, buna bağlı olarak da kuraklık tazminatının geri kalan kısmı ile doğrudan gelir desteği ödemelerinin ve akaryakıt desteklerinin ödenmediğini belirttiniz. Bu konuda hükümetler gerçekten sizlere acımasız davranıyor. Ancak rahat olun. Bu yıl bol yağmur yağdı. Nasıl olsa, ekinler çürüyecek. Çürüyen ekinlerin tazminatı, kuraklık tazminatı ile birlikte nasıl olsa size ödenir. Memur olup, çiftçilik yapanlar. Çiftçiliği ikinci iş olarak hobi niyetine yapanlarda bu ödemelerden paylarına düşeni alır. Haaaa önümüzdeki yılda hazırlığınızı yapın. Kuraklık olursa kuraklık için, bol yağmur yağarsa ekinler çürüyeceği için tazminat hazırlıklarınızı ona göre yapın.

Sn. Hasan Yurt, Rum Polisinin, kargaları bile güldürecek oyunu sonrasında Güney Kıbrıs’ta arandığın açıklandı. Sorunsuz olarak gidip geldiğin Güney’de, birdn Rum Polisi tarafından Güney Kıbrıs’ta arandığın açıklanınca, sanki bir suç işlemişin gibi bir algı oluştu. Rum Polisinin azizliği nedeniyle senin başına gelen pişmiş tavuğun bile başına gelmedi. Sn. Yurt, yaşadıkların sonrasında senin tespihin sabır ağacından olsun. Boncuklarını teker teker yanlış olarak sayarken gün gelecek, yedikleri baldan sonra ortaya çıkan hesaplarının faturasını hükümetleri bile ödeyemeyecek.

Sn. Mehmet Salih, sosyal medyadaki paylaşımında, Taş Ocaklarının, hakkından geldiği Beş Parmak dağının bir bölümünden denizin göründüğünü fark ettik. Fotoğrafın altına da dağlar eşittir, Para, formülünün keşfi diyorsun. Mehmet Salih gardaş, biliyorsun Lefkoşalılar, denizi görmeye hasrettir. Bu arkadaşlar dağı yıka yıka, soğan zarı kadar kalan son duvarı da aşağı indirdi. Lefkoşalıların denizi görmesini sağladı. Şimdiki hedef artık denizin Lefkoşa'ya gelmesidir. Allah’ın izni ile yakında o da başarılacak. Bu arkadaşlara destek vermeli ve Ha gayret başaracaksınız demeliyiz. Yakında evimizin kapısından adımımızı atığımız anda cup diye denize dalıvereceğiz. Dağmış, çevreymiş, ağaç ve görsellikmiş boş ver gardaş. Maksat ‘Lilli’ yani para. Bırak arkadaşları dürtme de işlerini yapsınlar. Haaa bu duruma bakıp sessiz kalanları da boş ver. Bazı insanlar oy zamanı, söz konusu ‘Dümen Çevirmek’ olunca hep “KAPTAN” olurlar.

Sn. Mehmet Ali Talat, yaptığınız açıklamada, Cumhurbaşkanlığı adaylığı Tufan’a yakışır dediniz. Tabi bu önerinizi beğenen de sert tepki gösterenler de oldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı Tufan Erhürman’a yakışır. Da bu arada anladığımız kadarı ile CTP’lilerin içindeki cevheri de ortaya çıkarttığınızı düşünüyorum. Sn. Talat, siz Tufan’a yakışır derken, Serdar Denktaş, Zorlu Töre, Sibel Siber, Hüseyin Özgürgün ve Mustafa Akıncı size ters ters bakmaya başladı. Sn. Talat, bahse konu siyasilerin 2020 için buz gibi hayalleri, şeker gibi saray yapma projeleri vardı. Siz yağmur yağdırınca ne buz gibi hayalleri nede şekerden sarayları kaldı.

Sn. Sabit Benzetsel, sosyal medyadaki paylaşımda, eski Peyak önünde, kimse görmesin diye karanlığa park ettiğin,beyaz bir araba içerisinde, saat 21.50’de, yanındaki kadını canice darp ettiğini gördüm.Eşkâlini, plakanı ve arabanın modelini polise bildirerek seni ihbar ettim. Umarım her kimsen yakında layığını bulursun. Meselenin takipçisi olacak vekim olduğunu bilmediğim bu yobazın yargılanması için elimden geleni yapacağım diyorsun. Sn. Benzetsel, 3 maymunları oynamadığın, görmem, duymam ve bana ne konuşmam demeyerek olayı polise bildirdiğin için diline ve kalemine sağlık. Bu tür insan elbisesi giymiş yaratıkları teşhir edip ihbar etmezsek bunlar işi daha da büyük boyutlara taşır. Sabit gardaş, son zamanlarda zam furyası aldı başını gidiyor. Bir zam” da bu insanlara gelse da kendilerini bu kadar ucuza” satmasalar diyorum. Ne dersin?

Sn. Ahmet Yönlüer, artık 2018 yılının son saatlerini yaşıyoruz. Her yıl sonu dinimiz açısından yılbaşı kutlaması yapmak caiz midir, sorusu bana çokça bana soruluyor. Sende dünyaüzerinde ve yanı başımızda açlık ve savaşlar nedeniyle binlerce çocuk ve masum insan ölüyorken, ayrıca ülkemizde yapılan zamlar nedeniyle evine ekmek götürmekte zorlanan onca dar gelirli insan varken, Yılbaşı kutlaması hem İslami açıdan HARAMDIR hem de insanlıkaçısından GUNAHTIR Ve AYIPTIR diyorsun. Ahmet Başkan, Bak Mustafa Alkan, madem öyledir neden Ramazan ve Kurban Bayramlarını kutluyoruz diye soruyor. Buna paralel olarak bende Kurban Bayramında, yol ortalarında, kurban niyetine vahşice kesilen hayvanların katledilmesigünah değil mi? Haaa birde Hacı amca hatırlattı, Cübbeli Ahmet Hoca’nın küçük erkek çocuklarını fışfışlamak yani Bademleme ve küçük kız çocuklarının hüphüpletmek sevaptır demesinden sonra sevabın hangi maddesinde olduğunu bulamadım. Bir zahmet, sevap işlemem için bana yardımcı olurmusun? Ahmet Başkan, insanların yaşam biçimlerini kendilerine göre düzenlemeye çalışanlara karşı İyi niyetimin son kullanma tarihi bitti. Sorry.

Sn. Tarık Demir, sosyal medyadaki paylaşımında, Ali Koç Londra’ya gitti. Transferler olumlu sonuçlanırsa, Koçtaş ve Arçelik Mesut Özdil’in olacak. Tüpraş, Beko ve Aygaz Fabregas’a verilecek. Kapitülasyonlar kaldırılacak. Boğazlar İngilizlere verilecek. Motorbahçe’lilere duyurulur diyorsun. Sevgili Tarık, pençesiz Saray’a birşey bırakmadın. Ona da birşeyler bıraksaydın.Tarık gardaş, Hüsamettin amca aslanın prens olabileceği tek saray, Simit Sarayıdır diyor. Ne dersin. Seviliyorsun Tarık gardaş.

Sn. Ömer Meraklı, muhtarım, paylaşımında, hadde be yağmur yağmış da yolları sular, dereler basmışmış.Yok be sen dereyi bastın. Derenin içine yol yaptın be lafazan diyorsun. Da, villa ve yüzme havuzları ile kamyonların konduğu garajları yazmayı unuttun muhtarım. Tabi dere de sen bana bunu yaparsan ben sana beş beterini yaparım diyerek, tokadını yapıştırıvermiş. Ah be Ömer Muhtarım, yapılan yanlış ve hataları görmek istemeyen göze ışık ne yapsın.

Sn. Ece Balcı, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP milletvekili Zorlu Töre’nin onursal başkanı olduğu ve toplantılarında cihat çağrısı yapıldığı öne sürülen “KKTC Milli Beka Hareketi” isimli derneğin,Başkan Yardımcısı Abdullah Yıldız’ın, size sosyal medya üzerinden tehdit mesajı gönderdiği söyleniyor. Tehdit mesajında “Sizin vatan haini olduğunuzu biliyoruz, başkan ilgilenecek sizinle” ifadelerinin yer aldığının yazıldığı belirtiliyor.Sn. Balcı, bizim Ayşaba,deveye yüz verirsen, dokuz dükkanı yerle bir eder derlen, Meclis Başkan Yardımcısının ‘Cihat’ çağrısı yapılmasına neden ses çıkartmadığını ‘Zorlu’ bir yoldan gelmesine ve çok terlediği için sesinin kısılmasına bağlıyor. Mutallip amca ise vatanın, üzerinde yaşayan insanlar ile vatan olduğunu, insan olmazsa o toprağın sadece toprak parçası olduğunu Sn. Töre’nin unutmaması gerektiğini hatırlattı. Köklerin göç seli ile sürüklenip gitmesi halinde, toprağın erozyona uğrayacağını ve ne ağacın nede kökünün kalmayacağını, Töre gereği de birilerinin o kurak toprağa ve üzerindeki koltuğa andilla koyarak bakacağını söyledi.

Sn. Metin Atan, önüne gelenin saldırdığı sağlık çalışanlarının darp edilme olayı, vatandaşın tepkisini çekti. Tepkiler çığ gibi büyürken, sizin darp olayı ile ilgili olarak yaptığınız konuşmada, siyasilere verdiğiniz mesaj gayet netti. Bardağın dolmaya yüz tuttuğunu dile getirirken, birilerinin bundan mesaj çıkartması gerektiğini belirtirim. Sn. Atan, hasta yakını vurdu, ahbabı tanıdığı vurdu, sahipsiz bırakılan hemşireler ve ebelere bilmiyorum ama belki kader de vurdu. Ama vuranların, sizin güçlü elinizi pes ettirecek kadar yıkamadı. Devam.

Sn. Leyla Kıralp, paylaşımınızda alışkın olmadığımız mevsimler yaşıyoruz.Ani bastıran sağanak yağmur, aniden çıkan şiddetli rüzgar. Şimşek,yıldırım, yağmur arası dolu. Balkonun penceresini açmağa çalıştığım an aniden çıkan şiddetli rüzgar pencereyi menteşelerinden kopardı ve aşağıya fırlattı.Öyle bir gürültü oldu ki köpeğimiz Kurt dakikalarca balkona bakıp bakıp havladı.Dikkatli olun bilhassa araç kullanmak zorunda olanlar. Gözlerinizi dört açın diyorsunuz. Da bu yazdıklarınıza müsaadenizle bir ilave yapmak istiyorum. Leyla hanım havalar şaşırdı ve alışkın olmadığımız mevsimlere dönüştü. Tamam, da siyasi arenada değişmedi mi? Normal mevsimi yaşarken, kendini Milliyetçi ilan eden ve bir yerlere yaranmak için yağlama ve grasolama ustalığına soyunanlar, sorma gir hanına elini kolunu sallayarak girenlerin hırsızlık ve soygunları, bir araya gelerek çete kuran mafya bozuntuları mevsimine dönüşmedi mi?

Sn. Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy Belediye Başkanlığı koltuğuna oturup, yoldan çıkan lokomotifi tam tekrar raylarına oturturken bukez tabiat Ananın biraz gazabına uğradın. Bugüne kadar yapılan yanlış uygulamaların faturası, çöken yol, yaşanan su baskınları olarak sana çıktı. Hükümetin, iş adamlarının, esnafın ve hali vakti yerinde olan vatandaşların, pamuk ellerini ceplerine atarak sizlere yardım etmesi gerekir. Azmin ve başarı azmin bu yaşananların üstesinden gelecek büyüklüktedir. Başkan, hayat kahpe, düzen bozuk olabilir ama sen kahpenin de düzenin de, bu azim ile üstesinden gelirsin.

Fıkra

Kadıköy – Beşiktaş vapuru

İstanbul’da sarışının biri hayattan o kadar bezmiş ki kendini boğazın soğuk sularına bırakarak hayatına son vermeye karar vermiş. Boğaziçi kö pr üsünden geçerken arabasını durdurmuş, bariyerlere çıkmış ve titreyerek az sonra kendisini bu çekilmez hayattan kurtaracak olan sulara baka baka ağlarken yanına genç ve yakışıklı bir genç gelmiş.

Genç ona acımış ve sarışının ellerini tutup "Bak, yasaman için çok neden var.Yarın sabah gemim Amerika'ya gitmek üzere demir alacak. Eğer istersen, seni de çaktırmadan gemiye alıp saklayabilirim. Sana hem yemek getiririm hem de sana çok iyi bakarım." demiş.

Sarışın bakmış kaybedecek bir şey yok; belki de Amerika'ya gidip yeni bir başlangıç yaparım umuduyla denizcinin teklifini kabul etmiş. O akşam denizci genç onu gemiye almış ve filikalardan birine saklamış.Her gece sarışına üç sandviç ve bir meyve getiriyormuş, sonra da sabaha kadar sevişiyorlarmış. Bir kaç gün sonra, kaptan rutin kontrolleri sırasında sarışına rastlamış.Orada ne aradığını sormuş. Sarışın da "Ben bu gemideki denizcilerden biriyle anlaştım. O bana her gün yemek getiriyor ve Amerika'ya gitmemi sağlıyor. Ben de onun benimle sevişmesine izin veriyorum." demiş.

Kaptan,

"Seninle seviştiği kesin küçük hanım da .... Bu Kadıköy-Beşiktaş vapuru".

Günün sözü