Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Cemal Özyiğit, Din İşleri Başkanlığı Dairesindeki bazı kaynaklar, bazı imamların, camide değil kolej ve üniversitelerde din ve kuran derslerine girdiği ve okullarda mesai yaptıklarını bu durumun da yeterli düzeyde eğitmenlik dersi almayan, imamların eğitime zarar verdiği öne sürüyor. Kamu Görevlileri Yasası ve Din İşleri Yasası da ihlal edildiği ileri sürülürken, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulunda din dersi veren bir hocanın da çocukların kulaklarına cin ve perileri fısıldadığı söyleniyor. Sn. Özyiğit din dersi vermekle eğitilen gerçek din dersi hocaları, dışarda andilla koyarak bakar, sizde herhalde birilerinden fırça yememek için kafayı sokar.

**

Sn. Talip Atalay, Din İşleri Başkanı, Hakan Moral, Abdalrouf ALHALLQ, Mücahit Bal, İsmail Hakkı Çebi ve Veli Ateş, imamlara, ayrıcalık tanıyarak, bu imamların asli görevlerini ihmal edip öğretmenlik yapmalarına göz yumduğunuz öne sürülüyor. Din İşleri Başkanlığı Dairesindeki bazı minik kuşlar, 5 imamın, hem 3 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında maaş aldığını hem de öğretmenlik yaptıkları okullardan gelir sağladığını ileri sürüyor. Sn. Atalay, mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur. Zayıflayan karar alma mekanizmasını güçlendirmeniz, sanırım Adalet sözünü sürekli söyleyen size bakarken sinirden yoğun bakıma kaldırılan Adalet ablanın, yoğun bakımdan çıkmasına vesile olur.

**

Sayın Biray Hamzaoğulları, geçtiğimiz günlerde sel felaketinde büyük zarar gören genelde Karpaz Bölgesi, özelde Yenieren Köy bölgesine, yeterince ayak basmadığınız söyleniyor. UBP Başkanı ile UBP Milletvekillerinin yanısıra Tarım Bakanı ile Başbakanınızın oralarda basmadık yer bırakmaması sonrasında bölge milletvekili olarak gözler sizi ve açıklamalarınızı aradı. Ayşaba be ama Biray ovlucuğumdan neden yardım beklersiniz. Galiba unuttunuz. O Lefke Milletvekilidir. Yenierenköy’de ne işi var dedi. Eeee galiba bize de sizden özür dilemek kaldı.

**

Sayın Yüksel Çelebi, bakıyorum seçim vaatleri bittikten sonra, eskiye dönüş başladı. Seçim zamanı 11 köyde, ihtiyaçlı cadde ve sokakları asfaltlamak için kolları sıvayacağını, Boğaz bölgesindeki apartmanlar için yol yapacağını, birde Fota’nın her tarafını işgal eden ağıllara çeki düzen vererek, gübre kokusu ile tütsülenen köylüleri bu dertten kurtaracağını belirtmiştin. Ancak bırak bunları yapmayı, şov yaparak sel suları bizi etkilemedi sözlerinden sonra bir tarafından girip diğer tarafından çıkan sel sularının hırpaladığı evleri gördük. Sn. Çelebi, Dikmen’deki köprü etrafındaki asfalt gitti. Yol kaydı ve tehlike yaratıyor. Sen heran sanırım birinin başını yakacak o köprü ile yola bakıyorsun. Ancak bakmakla aşık olunsaydı öküz trene aşık olurdu başkan.

**

Sn. Mehmet Türkay, sosyal meydayadaki paylaşımınızda, güzel beldemizin çirkinleşen yüzü Gemikonağı Emirnamesi yayınlanmazsa buradan artık denizimiz da görünmeyecek. Sn Ayşegül hanıma elini çabuk tutması için burdan çağrıda bulunuyoruz. Hadde bakalım bu yarışı Ayşegül Hanım mı gazanacak.Yoksa rantcılarmı?Yoksa,İçişleri bakanlığının göz yumması sonucu gene bölge halkı yinemi gaybedecek diyorsun. Sn. Türkay, mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, dünyadakiler birbirlerini yerken, rantçılar eksik mi kalacak? .Mehmet gardaş, bölgenize sahip çıkarken, sizi yıldırmak için acemi desinler. korkak desinler. Ama sakın rahmetli demesinler.

**

Sn. Hüseyin Derici, bizlere yaptığın çağrı sonrasında ev vergilerinden de bahsedin. . Süper.luks.villalar ile yıkıldım yıkılıyorum sinyali veren ha gittim ha gidiyorum diyen evlerde ayni vergiyi ödüyor diyorsun. Sevgili Hüseyin, Ayşabanın 4 daltonu, uygulamalarımız ile adalet, adil bir düzen. Hakkı olanlara hakını vicdan sahibi olmayanlara da vicdanı hatırlatacağız dedi. Ama Adalet ablayı sinirden, Adil amcayı öfkeden, Hakkı dayıyı, tansiyondan, vicdan ablayı da tansiyondan mütevellit beyin kanamasından rahmetli ettiler. Abdülmütellip dayı sranın halka geldiğini.söylüyor.

**

Sn. Mehmet ÖzkardaşÜç gün önce Girne'de yeni açılan büyük bir süpermarkette kilosunu 3.90 T’ye aldığımız yerli Kıbrıs Patatesi, bugün Magusa'da Önderde 8.99 TL.Bu kadar fiyat farkı nasıl oluyor ?Demekki diğer ürünlerde de büyük fiyat farkları var.Mehmet Başkan, eskiden tüfek icat olununca mertlik bozulmuştu. Şimdi döviz azınca, kişilik ve karakterler bozuluyor. Buna bağlı olarak da eskidenkör tuttuğunu öperken kaçan kutuluyordu. Devir değişti şimdi yakalanan da, kaçan da öpülüyor.

**

Sn. Ahmet Sennaroğlu,kılıcı çekerek, Sağlık Bakanlığı ile cenk etmeye tutuştun. Daha önce, belediyeye ait,leblebi parasına verildiği öne sürülen turistik tesis için kılıcını sallarken, aldığın, destek ile bu savaştan yarasız beresiz, muzaffer ayrılmıştın. Başkan yalnız bu defa, giriştiğin kavgada, Sağlık Ocağının, bakanlık tarafından kapatılması, bölge halkının sağlığı için büyük bir handikap oluşturabilir. Bir başka deyişle, bu kavgada bu kılıç darbesi seni öldürmez ama halk nezdinde yarayabilir. Başkan,eğri ok, doğru yol almaz. Allah yürü ya kulum derken birileri balı parmağı yerine kepçe ile götürürken, biz arabamızı sen ve halkta sağlık ocağını kaybetti. Halk için kılıcı kınına soksan ve kavga sonrasında eğrilen oku düzeltsen diyorum.

**

Sn. Haluk Giray, sosyal medyadaki paylaşımında, hadde gene gözünüz aydın. 4 maymunu oynayanlar yine çalıştı ve yine döşediler. ‘Emlak vergilerine %30 Zam’ diyorsun. Haluk Hoca, Ayşaba ‘Daltonlar’ ewskiden yeteneklerini bankaları soyarak sergilerlerdi. Şimdi devir değişti. Silahla soygun yerine vergi ile halkın cebini boşaltma devri başladı. Eski ‘Daltonlar gitti. Yerine yenileri geldi diyor. Haluk hocam, elimizle yaktığımız, ateşi, şimdilerde döktüğümüz GÖZ yaşı söndürmez.

**

Sn. Mustafa Billur, toparlanıyoruz dediler, yabancılara 3 ev ve vatandaşlık hediye ettiler. Dağınık kalsaydı be gumbare diyorsun. Bak Erkut Derviş Özgöray sana gönderdiği cevabı mesajında, Gardaş 3 yıl önceki kadromuz yok. Mevcut sayımız ile 6 yıldır çekilen küreklerle bir yere varamadığını görmekten yorulan bir hareket yapısı içindeyiz ve her konuyu ele alıp eleştiri yapamıyoruz. Ben yabancıların,bağımsız 3 konut hakkına karşıyım.. Vatandaşlık konusunda 5-6yıl önce konsensüs sağlayıp “Vatandaşlıkları bana sor” demiştik. Yani KKTC halkı karar verici olması gerektiğini söylemiştik dedi. Kısacası onca zaman dilimine karşı bir arpa boyu yol alamadık imasında bulunuyor. Sn. Billur, zaman içerisinde kendini yenileyemeyen ve prematüre bebek durumunda kalan, her ne varsa ki, buna devletlerde dahildir, çekeceksin fişi bitireceksin işi derim.

**

Sn. Hüseyin Ulusu, ülkede korsan taksiciliğe hala bir çözüm bulunamadığını belirterek, “ekmeğimizi çalıyorlar” dediniz. Korsan taksiciler yüzünden, araçlarımıza alacak yolcu bulamaz hale geldiğinizi belirttiniz. Turistik T izni olanlar otel önlerinde bekleyip sıra şeklinde iş alabiliyorsa bu bizim ayıbımızdır” diye konuştunuz. UBP döneminde 5 turistik T izni bir kişiye verildi diyorsunuz. Sevgili Ulusu, İstikbalimiz bu siyasilerin elinde göklere yükselecek diye düşünenlerin, seçtikleri ile ozon tabakasını deldiklerini ve hep beraber 1500 feet yükseklikten burun üstü yere çakıldığımızı görmenin üzüntüsünü yaşadık. Ancak, bu durumu yaratan ve yüzlerine tükürülecek onlarca surat varken, hala daha yerlere tükürdüğümüzü görmenin sıkıntısın da yaşıyoruz. ..

**

Sn.Ferda Ekinci paylaşımınızda, TC Aile Bakanı Zehra Selçuk’un; “TV’de aile ve çocuk yayını çok az." Dediğini belirttiniz. Ve azıcık entrikası bol, aşireti, mafyası, tecavüzü özendirmesi tavan yapmış ziyan dizileri şöyle bir kenara çekin de, Türk tipi aile, çocuk yayınları izlesin vatandaş. Hangi diziyi açsan, içinde ajitasyon soslu aile dramları var. Millet arabeske bağlamış vaziyette dedin. Hediyaba, Ferda kızıma selam söyleyin, bir kendisinin sunduğu o güzelim haberlere baksın, birde Türkiye’deki vurdu, kırdı, öldürdü içerikli soğan ayıklama misali bol yaşı döktüren haberlere baksın dedi. Ferda hanım fark farkı yaratanlardır. Kalite insana yapılan yatırımdır. Bir tarafta bu tür dizilerin ürettiği basma kumaş, bir diğer tarafta İngiliz Kazmiri.

**

Fıkra

Arada ‘R’ var

Temel askerdedir. İlk gün komutan gelir ve:

- Benim adım Ali Kırç. Unutmayın Kırç, arada "r" var. Soyadımı yanlış söyleyen veya dalga geçen olursa yakarım.

Komutan ara sıra askerlere kendi soyadını sorar. En sonunda sıra Temel'e gelir.

- Temel söyle bakalım benim adım ne?

Temel düşünür ama bi türlü hatırlayamaz. O sırada arkadaşı kopya verir:

- Temel unutma arada "r" var.

- Haa hatırladım komutanım. Ali Gört!!!

**

**

