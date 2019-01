Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Serdar Denktaş, emlak vergisi ile ilgili yeni bir düzenleme tasarısı hazırlandığını, şu anda Bakanlar Kurulu’nda tartışıldığını, bu esnada emlak vergilerinin arttırılması açısından çalışmanın tamamlandığını belirttiniz. % 30 zam kazığının parçaladığı yerlerin acısı daha geçmeden bir başka kıynıksız zam kazığı koltuğa otururken sanırım fazla acıtacak. Muhalefete “Ucuz muhalefetten vaz geçsinler”zılgıçından sonra bu zamlar her yıl hayat pahalılığı oranına göre yapılır söyleminize, Ayşaba, Serdar ovlucuğum, daha önce açıkladığı hayat pahalılığıödeneği ile hart diye geçirdiği zam oranları ile çelişiyor dedi. Abdülselam amca ise ovlucuklarım,Portakalı soymadan içinin iyi olup olmadığını anlayamazsın. Dışı güzel görünen portokalı soyunca, içinin çürüdüğünü gördünüz. Üzülmeyin, atın çöp tenekesine dedi.

Sn. Ayşegül Baybars, Girne’deki ciddi darp iddiasıyla tutuklanan ve çıkarıldığı mahkemede hakkında üç gün tutukluluk kararı alınan Bulut Akacan’ın hücre yerine polis tarafından özel bir hastaneye sevk edilmesi skandalına tepki göstertmeniz ve soruşturma açacağım demeniz halk nezdinde memnuniyet yarattı. Ayrıca, Bulut Akacan’ın hücre yerine polis tarafından özel bir hastaneye sevk edilmesi skandalına, müdahale ederek, polis müdürlüğüyle irtibata geçtikten sonra,Akacan’ın, özel hastane yerine, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesini sağlamanız da sempati topladı. Sn. Bakan, fiyat konulan yerde etikete fiyatı ben koyarım, fiyat koyma noktasından etiket olma noktasını da kabul etmem ima etmeniz İçişleri Bakanı böyle davranmalı dedirtti.

Sn. Ercan Keser sosyal medyadaki paylaşımınızda, Kızım dün akşam rahatsızlandı. Hastaneye acile gittik, 6-7 saat acilde müdahale yapıldıktan sonra servise yatman gerek iyi değilsin durumun kötü denildi. Ancak "serviste boş yatak yok seni yatıramayacağız eve git, birkaç gün sonra gene gel belki boşalırda yatırsın denildi. Mecburen evimizi hastane yaptık.Acırım sana be Kıbrıslım ..Çünkü suçlu, hükümet veya sağlık bakanlığı değil, Bu ülkenin herşekilde bu raddelere gelmesine sebep sensin. Devam.Devam et da tarih seni nasıl anacak gelecekte torunların seni nasıl bilecek, kitaptan okurda belki pamuklu köyünden! Duyarsındedin. Sn. Keser, yatak olmamasının sebebi sanırım, hapishanede kalmaması için kalp sorunu olduğu ileri sürülen Bulut Akacan’ın hastaneye götürülecek olmasıdır. Garbim, bu soğuk havalarda üşütüp grip olmaması için hastaneye nakledildi. İkincisi, gıccacığın işe girmesi ve oğlancığın sözleşmesinin uzatılması için, siyasilerin kapısında ‘Gulicik’ gibi bekleyen bazı yağlama ve grasolama takımı olduğu müddet biz sürünme modundan, dizlenmemoduna bile geçemeyeceğiz.Ercan gardaş, toplumlar layık olduğu şekilde yönetilirler. Bunlar şarap ise bizde testiyiz. Maalesef testiyi kırdılar.

Sn. Tolga Atakan, Mecliste yaptığın konuşmada ders verir gibi bir konuşma yaptın. Yıkılan köprülerin, çöken yolların eskilerde yapılan hatalardan kaynaklandığını belgeler ile ispat ettin. Yaptıkları hataları, yediği halt sonrasında elini yıkayıp, ağzını çalkalayan gocakarı gibi sünger ile temizlemeye çalışanlara iyi ders verdin. Ancak anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az iması ile 2019 yılında gelin bilgi birikimlerimizi halk yararına kullanalım ve bir birimizi yemeyelim diyerek birliktelik çağrısı yapmanız, bir siyasetçide olması gereken bir görüntüyü yansıttı. Sn. Atakan, ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesinin de olduğunu sanırım artık birilerinin anlaması gerekir.

Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi Müdürü olarak yaptığınız açıklamada, Eylül’de başlayan yağışların normallerin üzerinde ve kesintisiz şekilde devam ettiğini 2019’un en yağışlı yıllara rakip olacağını söylediniz. Ayrıca yağmurada ihtiyacımız var.Ama yağmur suyunu tutmaya da ihtiyacımız var. Yağmur suları tarım arazilerini mahvederek Mağusa’dan denize dökülüyor, suyu tutamıyoruz. Yeterli barajımız yok” açıklamasında da bulundunuz. Növber aba, müdür haklı diyor. Bu su denize akar ve bu iktidarda iktidarsız yaşayan hükümet böyle bakar. Eee vallahi bakmaya devam etsin. Ciğercinin kedisinin, camdaki ciğere bakarken, ciğerciden yediği tekme gibi, iktidarsızlık yaşayanlarda halktan tekmeyi yiyecek diyor.

Sn. İzzet İzcanöncelikle geçmiş olsun dileklerimizi kabul et. Yıllarca Milliyetçilik sınırlarında gezinen ve bu konuda dirhem geri adım atmayan İrsen Küçük’ün, kendisini, Güney Kıbrıs’ta, Rum Doktorlara emanet etmesinden sonra, yıllarca sana Rumcu apoletini takılması sonrasında senin kendini Türk Doktorlara emanet etmen bazı kesimlerde şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada, yapılan yorumlarda, hadde oğlum gel da şaşma. Milliyetçilerin komünist Rumcu diye suçladığı İzzet İzcan kendini Kıbrıslı Türk doktorlara emanet ederken, milliyetçilerin önemli liderlerinden İrsen Küçük, Rum tarafında tedavi görüyor. Ayna, ayna hadde söyle bana milliyetçimi milliyetçi, yoksa sosyalist milliyetçi mi daha çok milliyetçi deniyor. Sn. İzcan, bunların sayesinde düştüğümüz kuyular aslında, sandığımız kadar dipsiz değildi. Bize salladıkları ve tutunmaya çalıştığımız ipleri çürüktü.

Sn. Ahmet Latif, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerle yaptığımız görüşmeler ve yazışmalara rağmen herşey ayni. Fasulyenin yahnisi geldi gitti aynisi ne yazık ki.işte bu yüzden bu ülke bir karış ileri gidemez diyerek belediye başkanı olduğunuz Akdoğan’da gelmiş geçmiş hükümetlerin, şaşı bakış açısını gözler önüne serdiniz. Yolun ortasına dikilen elektrik direğine bile Tanganika’da rastlanmazken, Uganda’nın vilayeti konumuna gelen KKTC’de bu absürt duruma sıklıkla rastlamak mümkün. Hal böyle olunca da müsaadenle fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi tamam da, aynisi geldi ama bu defa bırak fasulyenin dibinin tutmasını, tencere de yandı başkan.

Sn. Irem Uygun sosyal medyadaki paylaşımınızda, tutuklanan müvekkilinizi görmeye gittiğinizde müvekkilinizin, ağlamaktan gözlerinin kan çanağına döndüğünü belirttiniz. Ayrıca kalp ritminin normalden hızlı attığını görebilmek için steteskopa da gerek olmadığını dile getirdiniz. Oldukça kötü sağlık şartları altında kalan ve kalp rahatsızlığı olduğu için düzenli hap kullanmak zorunda kalan müvekkilinizin, ertesi gün Mahkemeye çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmesini talep etmenize rağmen yatılı tedavisinin uygun görülmediğine vurgu yaptınız. Hal böyleyken mahkemede adeta alay edercesine etrafına gülücükler saçan Bulut Akacan’ın özel hastanede tutukluluk süresini geçirmesi için girişimde bulunulması, KKTC’nin artık bir hukuk devleti olmaktan çıkacak noktaya geldiğini dile getirdiniz. İrem Hanım, öncelikle müvekkilinizin soyadı Bulut değil. Bulut olup, gökyüzünden dolu niyetine torpil yağdırmış olsaydı onu 5 yıldızlı otelde yatırırlardı. Sn. Uygun, Adaletli bir düzen kuracaklarını, Adil bir yapı içerisinde halkı yaşatacaklarını, Hak ve Hukuku ön planda tutacaklarını dile getirenler, Adalet ablayı öfkeden öldürdüler. Adil amcayı sinirden yoğun bakıma kaldırttılar. Hakkı amca Hakkın rahmetine kavuştu. Vicdan mı? Vicdan abla yolcudur Abbas bağlasan durmaz modunda.

Sn. Havva Elkovan sosyal medyadaki paylaşımınızda, yıllardır, bir Kemal, bir Ersan, bir Taçoy, hepsi her bakanlığı yapabilir. Hepsinin derdi ortak Para ve koltuk. Bari kendi yaptığınız yol projesine gidip eylem yapmasaydınız yahu. Pişkinliğinde bu kadarı,Yazıklar Olsun diyorsun. Da, bazı süper bakanları kadroya dâhil etmeyi unuttun be abim. Süper Bakanlarımızdan Nazım Çavuşoğlu bak sana gücenecek. Milletvekilimiz, Eğitim Bakanı, Tarım Bakanı, İçişleri Bakanı derken mübarek Süper Bakan. İcraatları? Bak ben ona cevap vermeyeyim.Sevgili Havva, bugüne kadar Verdikleri umudu geri alanlar, halktan aldıkları ahı da güle güle kullansınlar.

Sn. Şemsettin Çokmilliyetçi, meğer sen neymişsin be abi. Devlet memuru olduğun sıralarda maaşın ile kendine ve yakınların adına aldığın, Lefkoşa Metehan’daki, daire, Girne’nin merkezindeki daire, Alsancak’ta süper lüks villa, Ankara Bahçelievler’de 2 daire, Ankara Çankaya’da 2 daire, biri Mercedes olmak üzere iki lüks araç, sanırım senin için güzel bir yatırım oldu. Ayrıca Vatan, Millet, Sakarya, Nurlu Ufuklar kitabının satışından kazandığın para ile Ankara, Güney Lefkoşa, Atina, Aya Napa demeden ostiyuro gezmen, senin ne kadar çalışkan ve ne tutumlu adam olduğunu göstertti. Vallahi inanın bazılarını çözemedim. uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar,çok bilinmeyenli ve çözülmesi zor denklem gibi çözemedim.

Sn. Özcan Özcanhan sosyal medyadaki paylaşımında, insan kılıklı yaratıklar. Saygısızlığın, terbiyesizliğin, düşüncesizliğin, egoistliğin de bir sınırı olmalı. Yoktur, artık bu ülkede kalmadı.. Bu sabah, mahalle eczanesine kadar gitmem gerekti..Gitmez olsaydım.. Gelen geçen sürücüler, arabaları ile terbiyesizliğin daniskasını yarattılar.Yol kenarlarına biriken yağmur sularına öyle süratle bastılar ve geçtiler ki....çamurlu, pis sularla beni adeta yıkadılar...Geçip gittiler, kahkaha atarak. Arkalarından baka kaldım dedin, Özcan abi, tüfek icat olundu mertlik. Aileler hoş görüden öte ipleri olabildiğince gevşetti çocuklar bozuldu.

Sn. Ayşegül Özmen Garabli, sosyal medyadaki paylaşımında vay vay vay sen neymişsin be abi, derken, hani bu her yaptığımızla bizi " Hain", "Düşman" ilan eden,Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu taşıyanları, Rum kesiminden alış veriş yapanları "Vatan haini" ilan eden "Baş milliyetçi var ya, işte o "Baş milliyetçi, Zeki Çeler'i , Larnaka üzerinden Ürdün'e gitti diye "vatan haini" ilan ettikten tam üç gün sonra kendisi de cebinde Kıbrıs Cumhuriyeti, Onun deyimi ile Rum Pasaportu ile Larnaka üzerinden Atina'da düzenlenen SALSA yarışmasına gitmiş.Tabi baş milliyetçi Aynappa 'dan çıkmıyormuş diyorsun. Ah be hocanım, bak sende dans diyorsun. Dans kıvırma, göbek atma, çalkalama ister. Yani o birileri kıvırıp, çalkalayıp, göbek atmazsa dans onun neresinde kalır? Hocanım, konu dümen ve onu çevirmek olunca, bunlar baş kaptan olurlar. Dümeni çevirdikçe çevirirler. Ne diyeyim Allah’a, dümeni verdi bunlara.

FIKRA

PAPAZIN KIZI

En önemli yerleşim birimlerinden birisindeki kilisenin Papazının çok güzel bir kızı varmış. Papazın kızını gören ona bakmaktan kendini alamıyormuş. Kızda gördüğü bu ilgiden oldukça memnun kırıttıkça kırıtıyor ve kalça sallayarak bel kıvırarak gezmekten de son derece keyif alıyormuş.

Bu durumu gören Papaz efendi kızını erkeklerden korumak için ona erkek düşmanlığı aşılayarak aman kızım erkekler şeytandır. Erkekler aklını çeldimi sana çok kötü şeyler yapar. Sakın onların süslü laflarına kanarak altına yatma sonra iş işten geçer diyormuş.

Papazın telkinleri ile erkek düşmanı olan Papazın kızı, birgün koşarak babasına gelmiş. Baba demiş müjdemi isterim diyerek avuç açmış. Papaz merakla ne oldu kızım diye sormuş. Papazın kızı büyük bir keyifle, baba demiş erkeklerden bugün intikamımızı aldım demiş. Papaz şaşkınlıkla o nasıl oldu kızım diye sormuş. Baba demiş bir erkeği sır üstü yatırdım. Bu defa ben üstüne çıktım. O alta ben üste o altta kaldığı için öyle bir intikam aldım ki baba sorma demiş. Papaz başını elleri arasına alırken kendisinin duyabileceği bir ses tonu ile ahhh kızım alt da bir üste de bir demiş.

