Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Özdil Nami, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun dağıttığı son dönem faturaların yüksekliğinin 30 değil 39 günlük olmasından kaynaklandığını belirterek ancak süre arttı diye üst fiyat dilimine geçmenin söz konusu olmadığını açıkladınız. Bir sonraki dönem faturalarının da 21 günlük olacağını kaydederken, Halktan haksız kazanç elde edilmesi söz konusu değildir” dediniz. Da, Ayşaba, ma bakan hesap mı bilmiyor? Yoksa bizi alaya mı alıyor diyor. Yahu 350 TL gelen faturalar bin liranın üzerinde geldi. Ödemede bir gün geciksen şak diye elektriğin kelle bumburo kesiliyor. Ceryan bizi fena teperken, bakanda tepinmemize bakarak ahkam kesiyor diyor. Sn. Nami, dikkat ederseniz halkta bir sükunet hakimdir. Bakın sükut düşmüsse dillere, o yara derindir. Yara derinse halkın dilindeki sözcükler de ‘Allah Kerim’dir. Ama unutmayın Kerim’in kuyusu da derindir. Ve inilirse çıkılmayacağı gibi pandoranın kutusunda bırakır.

Sn.Bulut Akacan, senin dayak atma durumu gündeme bomba gibi düştü. Sinirlenmen nedeniyle attığın dayak seni yatıştırmayınca, tansiyon, kan değerleri derken, buna kalp da dayanmadı. Daha önce hiçbir tekleme göstertmeyen kalbin birden sparklarının yağlanmaya başladığı ve makinenin tek işlediği ortaya çıktı. Sevgili Bulut, Sparkları değişelim, makineyi ebiskevi (Servis) yapalım önerilerine de karşı çıkıyorsu. Erhan’ı dayaktan sonra para ile dövelim girişiminde bulunduğun söyleniyor. Sn. Akacan, Milyarlarca galaksi içinde bulunan, trilyonlarca yıldızın içindeki yaşamda, sadece denizde ki kum tanesi kadarsın. Varlığından kâinatın çoğunun haberi yoktur.Paran ile yaptığın yanlışlıklar sonrasında, yokluğundan da olmayacak. O yüzden hayatın tadını döverek değil, sevgi buketini büyülterek çıkartmaya bak.

Sn. Lica Şemmedi, Nüfusumuz kaç? Neden? Siyasi Burada taşınan insanları sayısı ortaya çıkınca, Ana ceza alacak. Çünkü bu suç diyorsun. Yok Lica hanım, bak İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars nüfusumuzu 350 bin olarak açıkladı. KKTC’de 350 bin kişi yaşıyormuş. Sen yollardaki konvoy oluşturan arabalara bakma. 800 bin ekmek çıktığını kafana takma. Bak İrsen Küçük ‘Kalabalığız’ dememişmiydi. Kalabalık, 800’de, Milyonda, bir buçuk milyonda olur. Biz yaşadığımız bu topraklarda etiket olmaktan kurtulamadığımız sürede, o etikete fiyatı hep başkaları koyacak.

Sn. Ziya Emir, sosyal medyadaki, memleketteki felaketler ama bakanlar aşk yaşıyor. Üstelik evli halleriyle paylaşımında, bu durumu gazetende açıklayacağım demiş olman, sosyal medyada bomba etkisi yaptı. Yapılan birçok yorumda, özel hayat denilerek, bakan veya bakanları açıklaman eleştirilirken, seni haklı bulan ve açıkla diyenler de çoğunlukta, Sevgili Ziya, bir ülkede, ülke yönetiminde söz sahibi olan kişiler, uçkuruna da nefsine de cebine de hakim olmalı. Özel hayattır diyenler, kamuda yüksek mevki sahiplerinin, kamuya ait olduğu ve özel hayatlarına da dikkat etmeleri gerektiğini bilmeleri gerekir. Unutma, İngiltere’deki Profuma Skandalı yalnız bakanı değil hükümeti de götürmüştü. Sevgili Ziya, bizi yönettiğini zanneden bazı efendiler, ruh durumumuzu o kadar boktan yaptılar ki, ruhlarımız resmen kavimler göçü oldu.

Sn. Özal Ziya Aslında her olaydan bir ders cikarmali.. Bulut olayında da, bildigim kadarı bir ilk yasandı... İlk kez biri ozel hastane ve ozel doktor talebinde bulundu.. Sahsın Kan degerlerinden birisi yüksek çıkınca idare adeta kilitlendi. Ne yacaklarını bilemiyorlar. Bu olay bundan sonra ozel hastane taleplerini artıracak demektir... Bu nedenle hükümet bundan sonra bu gibi durumlar için nasıl bir hak duzenlemesi yapacagini belirlemeli... Ayrica Polisteki lokaplar "ceza odalari" olmaktan çıkartılmalı diyorsun.Sevgili Özal bunun yanısıra, ayrıca 3 yürekli kadın yöneticiyi, Yargıç Meltem Dündar'ı, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ı ve Sağlık Bakanı Filiz Besim'ı yürekten kutlarım diyorsu. Hasibe teyze ülke şeytanlar ile melekler diyarı oldu. Melekler sürekli olarak ‘Şeytanların’ önüne takoz koyuyor ve ancak şeytanlıkları önlüyor. Hatçe Teyze, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Ya yaptıkların sonrasında kalbin ve bir yerin üç buçuk atar yada dört dörtlük yaşarsın. Bulut olup torpil olarak yağanların bir yerleri şimdi üç buçuk atarken, görevini tam anlamı ile yapanlar dört dörtlük keyifin getirdiği onur ile yaşıyor.

Sn. Bertan Zaroğlu YDP Lefkoşa Milletvekili olarak, Dome Hotel'e talip olduğunuzu açıkladınız.Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter ile görüştükten sonra sosyal medya paylaşımınızda, "Geçtiğimiz 10 yılda, Vakıflar idaresine sadece 1 milyon Tl ödeyerek, ekonominin tüm kurallarını alt üst eden sendikaya karşılık, Dome Otel için yıllık 2 milyon Tl teklif verdim..Böylesi önemli bir tesisin; ihalesiz hemde mevcut tekliflerden daha düşük bir bedel ile verilmesi hukuksuzdur.Bundan sonra top Başbakanda dedin. Sevgili Bertan, kız eski yavuklusuna geri veriliyor. Söz kesildi, kalemde kırıldı.Abdulmutallip Amca, Bilim adamları yanlış biliyor, vücudumun yüzde 70’nin su olmasının imkânı yok. Bu güne kadar bizi yönettiğini zanneden ve iktidarda iktidarsızlık yaşayanların sayesinde, vücudumuzun yüzde 70’i torpil. Geriye kalanların hepsi sıkıntıdır. Bu efendilerin torpil ile yaktığı koca bir stadyumda yanan bütün ışıkların içinde, halk olarak yanmayan bir lamba gibiyiz..

Sn. Asım Akansoy, CTP’nin etkili bir Milletvekili olarak yaptığınız açıklamada, Dışişleri Bakanı Sayın Özersay ile partimizin görüşleri aynı değil. Derin farklılıklar var. Parti programımız, Parti Meclisi kararlarımız var. Biz ilgili BM parametrelerinin dışına çıktığımız noktada, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarından ödün verileceğini, bu bağlamda federasyon siyasetinin sonuna dek zorlanması ve bu yönde gerek hükümetin gerekse Cumhurbaşkanlığının proaktif siyaset yapması gerektiğini düşünüyoruz dediniz. Bir başka deyişle, nikah kıydığımız Halkı Partisinin görüşü bize ters. Başına buyruk birisi ile böyle bir evlilik olmaz imasında bulunuyorsunuz. Sn Akansoy, Hacı amca, üçten dokuza 3 defa boş ol boş ol deyin ve imam nikahını bitirin diyor. Abdulselam amca ise bu imam nikahını, malum nedenlerden, Fatih’in kılıcı bile ayıramaz diyor. Sn. Akansoy, Sn. Özersay ile hükümet etmeyi sevebilirsiniz. Ancak bir şeyi ve bir insanı sevmek, onun her yanlışını kabul edeceğiniz anlamına gelmez. Sevgi her zorlukları aşmak içindir. Yanlışları örtmek için değil. Bilmem anlatabildim mi?

Sn. Yusuf Şentuğ, Her Daim Dostlar, basın sözcüsü olarak, Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığının, kaymakamlığın ve belediyenin desteğini alarak fidan dikme etkinliği gerçekleştireceğinizi açıkladınız.. Her daim dostlar 'Bir Fidan Bin Nefes' fidan dikme etkinliğine, çarpık kentleşmenin, bilinçsiz tarım alanları açılmasının, ormanların yok edilmesine yol açtığını belirterek hızla azalan yeşil alanlarımızı çoğaltarak tehlikeye giren geleceğimizi kurtarmak için çalıştığınızı ima ettiniz.Vallahi bataklıkta gülistanlık olmaz diyenlere en güzel örnek oluyorsunuz ve bataklıkta çok güzel bir gülistanlığın olabileceğini ispat etmiş oluyorsunuz. Sn. Şentuğ, Her Daimr Dostlar olarak bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket oluyorsunuz.

Sn. Keziban Çeltek, Kıbrıs’ın ilk kadınlar kahvehanesini Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde hizmete açtınız. Ziya Gökalp Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kahvehanenin işletmeciliğini de yaparak tamamen kadınlara yönelik olan mekanındaha ilk günden yoğun ilgi görmesine neden oldunuz. “Minal Kadınlar Kahvesi” isimli işletmede bazı oyunların yanında müzik dinletileri ve sinema gösterimi de olacağı öğrenildi. Sn.Çeltek, sanırım bu defa da kadının fendi erkeği yenecek ve kahvehane işletmelerindeki erkek hegomonyasını kırmış olacaksınız. Sanırım bu konuda kadınların, rahat rahat sohbet edecekleri, oyun oynayacakları buz gibi hayalleri var. Aman dikkat edin bu hayallere yağmur yağdırmayın. Sonra ne buz nede hayaller kalır.

Sn. Turgut Akçın, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı olarak yaptığın açıklamada, "Narenciye üstüne oyunlar oynanıyor” 8 Ocak’ta yağmurlarla birlikte tedricen birkaç bölgeyi çok kısa bir süre ve çok az miktarda etkileyen dolunun; birkaç tüccar tarafından suistimal edildiğini ve bunların felaket tellallığı yaptığını kaydettiniz. Sn. Akçın, bu ülkede at binenin kılıç kuşananın oldu. Kim yağlama ve grasolama ustası olursa ata da biner kılıcı da kuşanır.

Fıkra

Bari Sünnet diyeyim

Nasreddin Hoca'nın evine bir gün üç molla misafirliğe gelir. Üçü de birbirinden obur şeylermiş. Hoca ne yemek çıkarmışsa silip süpürmüşler. O kadar ki sahanlarda yemek bitince, bunu da "sünnettir" diye ekmekle iyice sıyırıvermişler. Bu sırada odaya Hoca'nın oğlu girmiş. Mollalar Hoca'yı memnun etmek için: -Aman ne güzel çocuk... Adı ne bunun? diye sormuşlar. -Adı Farzdır, demiş. Mollalar şaşırıp birbirlerine bakmışlar: -Bu ne biçim isim Hoca Efendi? demişler. Şimdiye kadar böyle bir isim hiç duymamıştık. Hoca hemen taşı gediğine koymuş: -Yahu, sünnet diyeyim de onu da mı yiyin?

