Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı, Sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımda,geçtiğimiz akşam Barış Burcu’nun ev sahipliğinde sosyal bir ortamda AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve Politik Büro üyesi Tomazos Çelebis ile buluştuğunuzu açıkladınız. Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durumu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk derken, bayram değil seyran değil dediğimiz anda bu süpriz öpücüğü halk olarak nereye bağlayalım dersiniz? Ufukta yeni anlaşmalar veya görüşmeler mi var diyen Ayşaba’ya, Hatçe Teyze, otur be Ayşe oraya da bizim Çavuşun oğlu, gene tekerleğe androşu (Takoz) koyar diyor. Sn. Akıncı, galiba bizi bindirdiler bir alamete, topluca götürüyorlar felakete. Açalım gözümüzü yoksa açtırtırlar bir yerlerimizi diyoruz ama birilerine meramımızı anlatamıyoruz.

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Sn. Zeki Çeler, öncelikle geçmiş olsun. Ağır bronşit tanısı ile hastanede müşahade altına alınırken, sosyal medyada “asgari ücret belirlenmesi gecikecek” endişesi yaşayan bazı kişiler tarafından hakarete uğramanızın hiçbir etik değer taşımadığını söylemek istiyorum. Sn. Çeler’e, her türlü yardımı yapmaya çalıştığınız, özelde çalışanlara ek maaş verme çalışması yaparken size yönelik saldırılara Hacı amca, yüz verirsen deveye dokuz dükkanı işte böyle yerle bir eder dedi. Siz bazı boşboğazlara aldırmayın ve kime yandığı belli olmayan sokak lambası yerine, ülkeyi aydınlatan projektör olmaya devam edin.

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Sn. Elmas TokayÇalışma Bakanı Zeki Çeler’in Özel Kalem Müdürü olarak yapılan hakaretlere tepki vererek, “yargıya başvuracağız” diyerek isyan ettiniz. Geçmiş olsun demesi” gerekenlerin hakaret etmesine gerçekten artık pes. Adam ağır bronşit. Doktor en az iki gün misafirimizsiniz, dinlenmelisiniz diyor. Sağlık herşeyden önemli diyor.. basın da çıkan haberin altına yapılan beddua ve küfürler ne demek yahu? Adam asgari ücret toplantısına serumla gitse “şov yapar” , toplantıyı hastaneye çağırsa “şov yapar” diye etmeyeceğinizi bırakmayacaksınız. Karar verin nedir derdiniz? Biraz insaf, kaç açıklamadır söylüyor, işçiden taraf duracağım. Daha ne desin ne yapsın. Herşey bir tek onun elinde mi sanki! Hani önce sağlık? O kendilerini facebook kahramanı ilan edenlere selam olsun dedin. Sevgili Tokay, sanırım Zeki Çeler’infazla fedakarlığı, ondan fazla vefasızlık getirdi. Ne diyelim?

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Sn. Kutlu Evren, yasalara göre kesinlikle birilerine kiralanmaması ve satılmaması gereken Yüksek Orman Arazilerinden birisini ‘Oğlucuğunuza’ aldırmanız, Ombudsman Emine Dizdarlı’yı çileden çıkarttı. Böyle birşey olamaz diyen Dizdarlı, verilen arazi derhal iptal edilmelidir dedi. Tabi size yalnız Emine hanım değil, Abuzittin amca da Ayşaba da, Hatçe teyze de kızgın. Süper Bakanlar arasında yer alan, Acaupulco’da özel odalarda eski Başbakanlar ile yemek yiyen. Kutlu bir gecede doğduğu için Evren kadar süper olan siz süper bakanımız bizim oğlanları da görseydi diyorlar. Biz onunla gonu gomşu, şehirdaş olduk. Ama Kutlu dağıtımlarından nasibimizi alamadık dediler. Sn. Evren, Abdulmutallip dayı, ahhhh ne büyük hata yaptık. Oy vererek seçtiklerimizin yaptıklarını, sabah akşam akıttığımız göz yaşlarımızın temizlemesine artık imkanı yok dedi.

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Sn. Zorlu Töre, makam arabanız Mersedes’in arka koltuğundan inmemeniz bazı kendini bilmezler tarafından eleştiriliyor. Neymiş efensim siz Dome Otel’deki eyleme bile makam arabanız ile gitmişsiniz. Ben onlara be arkadaşlar yaptığınız yanlıştır. Sn. Töre, ülkenin Töresine göre Dome Otel’e tabiki makam arabası ile gidecekti. Birileri arabanın arka koltuğuna oturmak için perende atıp duruyor. Fermada bekliyor. Makam arabasının arkasından kalktığı anda hop biri oraya yerleşebilir. Adam Töreye uygun olarak Evinin yanındaki tuvalete bile makam arabası ile gidiyor. Arka koltuğa ne olur ne olmaz diyerek Japon yapıştırıcı bile koydu. Sn. Töre, dünyayı değiştirmenize gerek yok. Bakın siz kendinizi çok güzel değiştirdiniz. Hacı amca, hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar. Ama Zorlu ovlucuğum öyle mi? Onun gayesi makam arabasında purosunu tüttürmektir dedi. Yaaa.

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Sn. Bulut Akacan, öncelikle geçmiş olsun. Bu ülkenin tanınan ve önde gelen kişilerinden birisi konumundasınız. Yaptığınız TV programlarında, insanların haklarını savunduğunuz için çok geniş kitlelerin sempati ve sevgisini kazanmıştınız. Girdiğiniz Milletvekili seçimlerinde de kıl payı farkla seçimi kaybetmeniz size olan sempatinin bir göstergesi olmuştu. Sonra birden ne olduysa oldu ve değişime uğradınız. Kimsenin tasvip etmediği işlere kalkıştınız. Yaptıklarınız ailenizi üzerken, size duyulan sempatinin de erozyona uğramasına neden oldunuz. Pişman olup, özür dilemeniz ve Keşke böyle olmasaydı. Orada bulunmamam gerekiyordu. Şanssızlık. kamuoyundan özür diliyorum. Ülkede bunca sorun varken gündemi değiştirdim” demeniz pişmanlığınızın dışa yansımasıdır. Sevgili Bulut, tanınmış değerli iş insanları Turgut Öder, Alkın Günbatı ve Hüseyin Çakmak’ın size kefil olmak istemesi size olan güvenin bir yansımasıdır. Unutma, bir insanın akşam duasında yer alması duaların en hayırlısı olanında yer almasıdır. Senden beklenti bu yöndedir.

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Sn. Doğuş Derya, kız gene rahat durmadın ve şimşekleri üzerine çektin. Temel insan hak ve özgürlükleri göreceli olmadığını belirtin. Bu kavramların evrensel kavramlar olduğunu ve bütün ülkelerin, evrensel olarak kabul edilmiş hakları düzenleyen belgelere, imzacı taraf olarak onay verdiğine vurgu yaptın. Halil’in dün polis tarafından hapse götürülmesini gözlerim dolarak izledim. Bu akla, mantığa sığmayan bir şeydir. İnsan öldürmeyi reddetmek ve sivil hizmet yapmayı önermek pozisyonundalar. Bir kişinin bunu söylediği için hapse götürülmesi hepimiz için utançtır. Yasama’nın bunu daha önceden düzenleme yapması gerekirdi. Dilekçe ve Ombudsman komitesinde raporlar var. 2013’te Anayasa Mahkemesi kararlarında düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen kararlar var. Bununla ilgili tereddüt oldu. Bu tereddüdün aşılıp sonuç vermesi için uğraşıyoruz ifadesinde de bulundun. Da, Londra’da yaşamayı kendine ilke edinmiş, buralardaki yaşamı pek umursamayan oralarda cukkayı doldururken, buralara uzun hava ve gazel sallamayı ihmal etmeyenbir böyük milliyetçi ‘Gubur’u doğrultarak atışa başladı. Sevgili Derya, her görüşe saygılı olma kavramını galiba unuttuk. Fikri, fikirler ile çürütme yerine küfür tartışmaları ile kavgayı körüklemeyi tercih eder duruma geldik. Boşver, küçük şeylere gerektiğinden daha fazla önem verenler, elinden iş gelmeyenlerdir. Onlara boş ver tırıs gitsin

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Sn. Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanlığı’na seçilmenizi kutlarız. Başkan seçildikten sonra yaptığınız açıklamada, bu güne kadar yapılan çalışmaları, daha farklı bir vizyonla ileriye taşıma hedefinde olduğunuzu söylediniz. Turizm, yıllar önce konan yatak, turist sayısı, turizm tesis sayısı gibi çok sayıda hedefe emin adımlarla yaklaştı. Bu noktadan geri dönemeyiz, dönmemeliyiz. Bu nedenle, birlik olarak, bu güne kadar yapılan iyi ve doğru adımları, ülkede turizmin politika olarak kurumsallaşması anlamında da ileriye taşıma amacımız vardır dediniz. Sn. Çağıner, otellerde çalışanların yüzde yetmişi, hatta sekseni yasa olmasına karşın yabancı uyruklu. Başkanı olduğunuz otellerin yiyecek ihtiyaçları yerli yerine Türkiye’den getiriliyor. Allah’ın şişe suyu bile buralardan alınmayıp, Türkiye’den alınıyor. Bence ileriyi düşünürken, yerli üreticiyi de düşünmeniz gerekir. Bakın sayın başkan zihin paraşüt gibidir. Açık değilse işe yaramaz. Paraşütü açın ki işe yarasın.

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Sn. Vasıf Kurbanov, KKTC’ye okumak için geldin ama maşallah okuma yerine boksörlüğü tercih ettin. Dayak atma gibibenzeri 2 suçtan dolayı askıda olan davaların var. Yüksek lisans için bulunduğun ülkede çalışma izni ile çalışırken kafan yerine ellerini çalıştırmak sanırım kabul edilebilir bir durum değil. Bugünlerde okul yerine hücrelerde zaman geçirmen bir yüksek lisans öğrencisi için kabul edilebilir bir durum değil. Yarın davaların görülür ve cezan kesildikten sonra eline bohça tutturulup yalla geri memleketine derler. Ve ne okul ne yüksek nede küçük lisans kalır. Kurbanov, dün dünde kaldı.Dünü kurtarmak bizim elimizde değildir, fakat yarını kazanmak ya da kaybetmek bizim elimizdedir. En azından bundan sonra yarınını kazanmak için uğraş ver.

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Sn. Gülgün Vaiz, Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi şefi olarak servisin her gün dolup taştığını, hemşirelerin bu yoğunluğa yetişmekte zorluk çektiğini belirttiniz. Her oda hasta kaynıyor derken, 6 kişinin bir odada yattığı bile oluyor dediniz. Yılda 30 kişi hastaneye baş vurmadan ölüyor açıklamasında da bulundunuz. Sn. Vaiz bu durum ülkenin sıkıntı ve sorunlardan dolayı geldiği noktayı gösteriyor. Bin bereket versin ki sizin gibi başarılı doktorlar var da bu ülke daha çok insanını kaybetmiyor. Doktorum, full çeken bataryanız ile büyük bir çekim alanı oluşturdunuz. Kalp sorunu çeken yüzlerce hastanın yüreklerinin en müstesna yerindeki kapsama alanında sürekli dolaşıyorsunuz. Unutmayın, hayatınızın kalitesini hayatınızdaki insanlar ve ne kadar insanı tekrar hayata döndürdüğünüz belirler. Kalite o zaman ya basma entariden, yada Gazmir paltodan geçer. Kalite insana yapılan yatırım ise maşallah sizin kaliteli Gazmir için dolapta yer kalmadı.

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Sn.Devrim Barçın sosyal medyadaki paylaşımınızda, İstanbul'dan karşı ödemeli olarak arkadaşımın yolladığı 1 adet plağa Yurtiçi Kargo benden 117.11 TL kargo parası aldı.THY İstanbul-Ercan Bileti de 159 TL.Şimdi söyleyin bana, bu Yurtiçi Kargo’nun yaptığı hırsızlık değil de nedir ? diyorsun. Sevgili Devrim, bence Yurtiçi Kargo hırsızlık yapmadı. Ülkedeki alışkanlıkların bir benzerini hayata geçirdi. Bizde eskiden kör tuttuğunu öperdi. Şimdi ne tutulan nede kaçan kurtulabiliyor. Durum bundan ibarettir. Devrim seçilene kadar binbir dereden su getiren siyasetçilerin seçilince su bitti demesi bence ülkeye ihanettir.İhɑnetin nedeni olmɑz bedeli olur.Haaa bu bedeli üzerinde ölü toprağı olan ve gıccacığın işe girmesi, oğlancığın sözleşmesinin uzatılması peşinde koşan halk becerip ödetebilirse ne ala. Aksi takdirde, bu denetimsizlikte önüne gelen bizi öpmeye devam edecek.

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