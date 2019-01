Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı, Sn. Çavuşoğlu, geldi ve alışılmışın dışına çıkmadan eski pilavı ısıtıp, zurna ile peşrev olmadığını sizler artık anlamalısınız. Zurnanın son deliği, zırt dediği noktada, sus küçüklerin, sözün de büyüklerin yani bizlerin olduğunu artık öğrenmelisiniz. Tutturmuş bir sokak kedisinin özgürlük felsefesi hikayesi gidiyorsunuz. Oğlum siz camdaki ciğere bakan ciğercinin kedisi olduğunuzu unutmayın. Besleme dediğimiz ve tekmeyi yediğiniz zaman miyav deyip ayaklarımıza sürünmeyi sürdüreceksiniz imasında bulunarak off – side olsa bile golü attı ve gitti. Maç bittikten sonra siz orta hakeme, yan hakeme sonrasında da dördüncü hakeme koşup ama gol off-side VAR sistemi de off –side diyor ve iptal edilmesi gerekir diyorsunuz. Sn. Akıncı, geçti Bor’un pazarı, bugün pazartesi. Ağlamak serbest. Zurna ile peşrev arzuya göre. Bak Abdulmutallip dayı Allah’ın Venezuella’sı bile ABD’ye Arif Hoca’yı hatırlatırken, bizlerson deliği yapıldığımız Zurnanın ‘Bip’ sesini çıkartmaya devam ediyoruz. Ayşaba, insanları koyun olan ülkenin komşuları ile anası da kasap olur diyor.

Sn. Mevlut Çavuşoğlu, KKTC denilen ‘Şamar oğlanı’ yavruya hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben buraların da patronuyum, size ciğercinin biz olduğunu, camdaki ciğere bakan kedilerin de siz olduğunu bir kez daha hatırlatırım. Biz buralara gelmediğimiz zaman, camda asılı duran ciğere bakarak salya dökebilirsiniz. Üzerine çıkıp biz gelip haddinizi bildirene kadar koltuk üzerinde de çöreklenebilirsiniz. Hatta tekmeyi yerken ah keşke sokak kedisinin özgürlük felsefesini benimsemiş olsaydık diye iç geçirebilirsiniz. Ancak biz geldiğimiz zaman herkes haddini ve sırasını bilecek imasında bulunmanız bizimkileri kuzuya döndürdü. Sn. Çavuşoğlu, KKTC For Ever diyorlar ama dümen kimin elinde bilmiyorlar. Abileri, dikkat geçin hizaya tırnak kontrolü yapılacak der demez, alayı birden, birerli kolda tekmil verip ceket iliklerken selam duruyorlar. Ama başlarını nedense kaldırıp, Gökyüzündeki Arif Hoca’yı hatırlamıyorlar.

Sn. Mine Atlı, eski yargıç Tacan Reynar, sosyal medyadaki paylaşımında, Av.Mine Atlı, Washington-ABD’de düzenlenen uluslararası organizasyonda “Sosyal İnovasyon ve Değişim” alanında dünyada sadece 1 kişiye verilen uluslararası ödülün bu yılki sahibi oldu.Ödül dünya çapında insan hakları alanında etkin çaba gösteren sivil toplum aktivistlerine veriliyor. Mine Atlı ödüle kadın hakları alanında göstermiş olduğu çalışmaları nedeniyle aday gösterildi ve dünya çapında 116 aday arasından ödüle layık görünen tek kişi oldu. Onunla gurur duyuyoruz diyerek büyük başarınızı duyurmuş oldu. Da, bizim baston ile yürümeye çalışan, gözlüğü kırıldığı için hipermetrop, yakın görme özürlü olduğu için Miyop olan hükümetimiz senin bu büyük başarınıneden göremedi? Sn. Atlı, bazı siyasilerin bu kadar çok maskesi olmasına şaşıyorum. Hangi maskenin altında kim var belli değil.

Sn. Zorlu Töre, UBP yerine Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada Ulusal Birlik Partisi, Cumhurbaşkanı adayını anketle belirleyecek şeklinde kamuoyuna yansıtılan haberin, partinin yetkili organlarında, görüşülüp, karara bağlanmamış bir düşünce olduğunu ve Genel Yönetim Kurulunun böyle bir kararının olmadığı belirtildi. Tamamda Meclisin ne zamandan beridir UBP’nin basın – yayın organı olduğunu merak ettim. Meclis Başkan Yardımcılığı Bürosu açıklamasında UBP’de fazla aday olması halinde parti tabanının üyelere gidilmesi en büyük ankettir. Bunun dışında yapılan şekli gerçekleri yansıtmayacaktır diyor. Abdulmutallip amca, Uganda, Tanganika ve Yemen’de bile görülmeyecek alakaya maydanoz bir durumun yaşandığını görüyoruz derken, Ali Vehit amca, dam üstünde saksağan vur beline kazmayı diyor. Sn. Töre, seçimlerde seçilenleri meclise gönderirken, hah bu defa şans bize güldü diye düşünmüştük. Ama bakıyorum o şansın bize gülerken dişlerinin çürük saçların seyrek, yüzünün de kırış kırış olduğunu gördük

Sn. Mehmet Harmancı, HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu'nun yolsuzlukla mücadele konusunda hükümette yalnız kaldık söylemi sonrasında resti çektiniz. Manavoğlu’nun söyleminin, parti içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığını belirterek, koalisyonun ruhuna yakışan bir açıklama olmadığını söylediniz. TDP’nin sadece 3 buçuk yıldır iktidar dönemi olduğunu ve bu süreçte de “alnınızın açık olduğunu” belirterek, “aksini söylüyorlarsa biz özür diler, hükümetten çekiliriz dediniz. Sn. Harmancı, Ayşaba, Mehmet ovlucuğum datlı datlı güzel söyledi. Ama ben Gülşah Hanım kızımızın söylediklerinden sonra benim Özüm yiğit’tir, diyen birisinin ufuktan eşgerdikten sonra masaya vurmasını beklerdim. Ama galiba Tüfek icat olduktan sonra Mertlik, koltuk icat olduktan sonra da Yiğitlik öldü dedi.

Sn. Remzi Gardiyanoğlu Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) yönetim kurulu olarak ülkemizde yaklaşık 1 aydan beridir devam eden ve birçok kesimi ama özellikle de çocuklarımızı etkileyen Grip Enfeksiyonlarına yönelik daha fazla insanımız zarar görmeden bazı önerilerimizin dikkate alınması talep ettik dediniz. Ah be doktorum, ölen ölür kalan sağlar bizimdir kitabının 100 baskısı yeni yayınlandı. Arkadaşlar ölenler öldükten sonra kalan sağları arayacaklar. Sn. Gardiyanoğlu, bir Çin Atasözü, Kakano hakiri sokomayu takaji der. Anlamı,ne kadar dönersen dön G…. arkadadır. Doktorum biz dolap beygiri gibi dön babam dönerken, onu ön tarafa getirebildik mi? Sadece Temel’in her şimşek çaktığında, fotoğraf çekildiğini zannedip saçını, başını düzelttiği gibi bizde her millet hastalıktan kırıldığı zaman saçımızı başımızı düzelterek mücadele ettiğimiz süsü verdik. Hepsi bu.

Sn. Mehmet Özkardaş sosyal medyadaki paylaşımınızda, Son on yılda sadece Adana'da ellibeş fabrika kapanmış, Aselsan'dan muhtemelen çoğu yurt dışına giden, yüzün üzerinde mühendis istifa etmiş, binlerce şirket konkortoda ilan etmiş, Şeker fabrikaları dahi gitmiş, üretimde sınıfta kalınmış ve dışa bağımlılık artmış, eğitim içler acısı, yoksulluk oranı artmış bir Türkiye profili çizdin. Ve tüm bunlara karşın damat paşa hala pembe tablolar çizebilme becerisi gösterebiliyor diyorsun. Başkan, Anada pişen bize de düşer. Orada ne varsa aynisi bizde de olacak demiyorlar mı? Diyorlar da bizde nedense hep bir fazlası oluyor. Başkan, bunları görüp de tedbir almadan susanlar herhalde az söz erin yüküdür. Çok söz hayvan yüküdür felsefesini kendilerine şiar edindi. Bu nedenle eğilde gülle geçsin düşüncesi ile ‘Sükut altındır’ sözünü benimsediler.

Sn. Ergün Vehbi paylaşımınızda, hükümeti eleştiren sert bir yazı kaleme alarak, yol kenarlarına ağaçlar gibi dikilmiş, namı diğer ‘sabit kameralar, gerçekte ‘tuzak kameradır. Hala amatörlükten kurtulamamış bu sistem geldikten sonra KKTC’nde trafik keşmekeşi her geçen yıl artmaya devam etti. Ölümlü — ölümsüz kazalar olağanüstü çoğaldı. Hollanda firması ile sakat ve sakıncalı bir anlaşma yapılmıştır ve bu konuda etrafa ‘PİS’ kokular yayılmaktadır dediniz. Ergün abi, hiç o birileri para basma makinelerinin ceplere boca ettiği Törkiş Liraların kaynağını ortadan kaldırır mı? En temiz böcek hangisidir diye sorulduğu zaman, hamamdan çıkmadığı ve su ile sürekli yıkandığı sanılan Hamamböceği denildiği bu ülkede,av yada avcı olmak mesele değil. Mesele, asla avı, avcıya götüren bir köpek olmamaktan geçer. Maalesef bazıları avı, mangır olarak avcıya götürme işlemini sürdürüyor.

Abbas Buluş, üzgünüm yaptıkların nedeniyle sayınlığı kaybettin. Maşallah Girne’de bir apartmanda komşunuz, İ.G. isimli genç kıza ait çamaşır ipinden yere düşen iç çamaşırını alıp, gül koklar gibi kokladıktan sonra ona sürekli cinsel içerikli mektuplar yazdığın, İç çamaşırın çok güzel kokuyordu” şeklinde cümleler yazdığın ve bu nedenle mahkeme huzuruna çıkartıldığın söyleniyor. İ.G. ile aynı apartmanda kalmanı ve sürekli onu gözetlediğin de belirtiliyor. Mümine Teyze,beyin özürlü bu tipler ziligurtti çıkartsın. Böylelerinin fazlalıklarını budadıktan sonra sagulliye koyup, üstü hıyar dolu koltuğa oturtacaksın dedi.Abbas efendi, bazı insanlar da fotoğraf gibidir. Ne kadar büyütürsen, o kadar kalitesi düşer. Galiba sende o büyütülen fotoğraflardan birisisin.

Sn. Arif Alasya, Çavuşoğlu ile Kudret Özersay’ın Girne’de bir araya gelerek görüştüklerini belirttin. Ve paylaşımında, Kudret Bey program dışı Girne’de baş başa bayraklı bir masada iki saat görüşmüşler. Sonra Kudret Bey açıklıyor. “Gün içerisinde gerçekleşen görüşmelerin ve dış politika konularının genel bir değerlendirmesini yapma imkânımız oldu. Samimi bir diyalog ve işbirliği temelinde Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. sanki da hükümette Çavuşoğlu'nun temsilcisi ifadesinde bulundun. Sevgili Arif Alasya, temsilcisi de laf mı? Hacı amca bile bu işe ‘Emir eri’ derken, senin temsilci demene bozuldu. Ve sana Bill Gates’in üst üste dertler geliyorsa, ctrl,+shift+delete yap dertler biter sözünü hatırlatmamı söyledi. Ancak sisteme virüs bulaştığı için delete yani silme işlemini sürekli olarak yapmamıza karşın bir türlü silip sistemden atamıyoruz.

Sn. Erdal Süreç, TC’nin en zayıf noktası dış politikadır. Tüm komşuları düşman olmuş. Sınır komşuları ile kavgalı. Bu politika üreticilerinin öncüsü Dışışleri Bakanı bize ayar veriyor. Yanlış. Fazla ciddiye almaya değmez. Kıbrıs Kıbrıslılarındır. Biz ülkemizi de kurtuluşumuzu da Çavuşoğlu’ndan iyi biliriz. Ve gölgeye ihtiyacımız yok diyorsun. Sn. Süreç, Sinop’ta yaşamış, elinde fener neredeyse sefil bir hayat süren zamanın ünlü düşünürü Diyojen’in, Sinop’u zapt edenve ne istersen hemen vereyim diyen ünlü İmparator İskender’e, ‘Gölge etme başka ihsan istemem’ sözünü hatırlamaz hatta aklımızın bir köşesinde yer etmesini sağlamazsak, hep otur arap, kalk arap ötesinde bir yere gidemeyeceğiz. Aslında ben bizi yönettiğini sanan bazı siyasilere inan hiç kızmıyorum. Ben hala daha bunları takip eden gölgelerine kızıyorum.

Sn. Kemal Bağzıbağlı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı olarak, ülke genelinde karayollarının mevcut fiziki durumu, drenaj sistemi ve sanat yapılarının, artan yağış miktarlarına uygunluğunun bilimsel olarak incelenip raporlanacağını açıkladınız. Bu çerçevede, bazı üniversitelerin, uzman akademisyen ekibi ile Karayolları Dairesi bünyesinde bulunan uzman ekiplerinden destek alacağınızı dile getirdiniz. Şekibe aba Kemal ovlucuğum can almaya başlayan yolların hatalarını tespit etmek için kolları sıvadı. Belki geç oldu ama güç olmasın diyor. Abdülselam dayı, size selam gönderirken, belki goca garı yapacağını yapıp, bir maşrappa su ile yıkayacağı yeri yıkadıktan sonra kapıya mandalını da kilidini de astı. Ama kilit sökülüp, mandal kaldırılabilir. Zararın neresinden dönülse kardır dedi. Bilmem anlatabildim mi?

Sn. Güven Arca, Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirketin kasasından buhar olduğu öne sürülen 4 milyon ile ilgili raporu para kambiyo ile bağlı olduğunuz koop. Merkez bankasına sunduğunuzu öğrendik. Ayrıca konunun polise de intikal edildiği açıklandı. Bayram değil, seyran değil, durup dururken eniştenin baldızı öptüğü gibi birilerini şap diye öpüverdiniz. Sevgili Güven, KKTC For Ever, Bol Kepçe Lokantasında pişen aşa su kattınız. Devlet malı deniz yemeyen keriz, pardon kereviz sistemine androş yani takoz koydunuz. Teker ne güzel dönerken, kalkıp, o tekere androş koyarak aksona gardayı kırarken, makineyi de sıkıştırarak mangos etmesine neden oldunuz. Ye yememin partisinin sularında, full çeken bataryaları ile sürekli kapsama alanında gezinenlerin bataryalarını oksitlendirdiniz ve kapsama alanından çıkmalarına neden oldunuz Güven gardaş. Şimdi bu oldu mu?

Günün Fıkrası

Ne dimemi beklerdiniz?

Bir kamyonun çarpmasıyla yaralanmış olan çiftçi Mehmet amca, kazadan sorumlu tuttuğu taşıma şirketine dava açıyor.Mahkeme salonunda şirketin avukatı ile Mehmet Amca karşı karşıyalar ve Avukat soruyor:

– “Ama siz kazadan sonra gelen polis memuruna “ben çok iyiyim” demediniz mi?”Çiftçi Mehmet amca cevap verir:– “Anlatayım ağam; ben bizim eşeği gasaba da satışa götürmek üzere gamyonetime bindirmiştim ki…” derken Avukat Mehmet amcanın sözünü kesip:– “Bırakın ayrıntıları Mehmet Bey, siz sadece soruma yanıt verin!

Siz, kazadan hemen sonra gelen Polis memuruna “ben çok iyiyim” dediniz mi, demediniz mi?Mehmet amca:– “İşte anlatıyom ya Avukat Bey; eşeği gamyonete yüklemiş, yola çıkmıştım ki…”

Avukat tekrar adamın sözünü keser ve Hâkime dönerek:– “Sayın hâkim, size olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini davacının kendi ifadesi ile almaya çalışıyorum.Ama, soruma yanıt vermiyor.Bu bey, kazadan hemen sonra olay yerine ulaşan polis memuruna ifadesinde “çok iyi” olduğunu söylemiş.Kayıtlara geçmiş.Şimdi ise, aradan kaç hafta sonra müvekkilime dava açıyor.Ben bu davada, bu şahsın mahkemeyi yanıltmaya çalıştığına inanıyorum.

Lütfen, sadece soruya yanıt vermesini söyler misiniz?Çiftçinin hikayesiyle ilgilenen Yargıç:– “Eşek hakkında söyleyeceklerini merak ettim aslında; Bırakalım da anlatsın…”Mehmet amca, Yargıca teşekkür ederek devam etti:– “İşte dediğim gibi, sayın Hakimim, tam eşeğimi gamyonetime bindirmiş şehre doğru gidiyodum ki, bu şirkete ait gucumanbi kamyon, “DUR” tabelasına aldırmadan üzerime sürdü ve bize çarptı.Ben yolun bi yanına fırladım, Garagaçanbi yana…Nasıl kötüyüm, nasıl kötü, anlatamam…Gıpırdanamıyom sancıdan… öte yanda Garagaçan bir anırıyo, bir anırıyokine, ortalık inliyo…

Derkenebipulis memuru geliveedi.Garagaçanın sesini duymasile önce ona doorugetti, eğildi.Bahtı, tabancasına davrandı, alnının göbeendenGaragaçanımı vurmasın mı?Soonacııma, yolun garşı tarafına geçti, bana dooru geldi, dedikine:– “Eşeğin hali berbattı, vurmak zorunda galdım,

Bana “sen nassın?” diye sordu. Ne dimemi beklerdiniz?

