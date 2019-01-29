Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı, ordunun en çalışkan elemanları uzman ‘Çavuşlardır’ biliyorsunuz. Askere eğitimi veren. Disiplini sağlamaya çalışanlar hep o çavuşlardır. Ancak onlar belli bir kalıp içine girdikten sonra, kendilerini yeterince yetiştirememeleri nedeniyle o kalıp içerisinde dediğim dedik, çaldığım benim düdük modunda kalırlar. Kendilerini o ego içerisinde yeterince geliştiremedikleri nedeniyle ordunun en çalışkan elemanı olmalarına karşın ‘General’ olamazlar.Sn. Akıncı, Ayşaba çavuşların esip, kesmesine bakmayın. Onlar emir kullu oldukları için emir aldıkları yere şirin gözükmek için eserler, gök gürültüsü gibidirler ama ustaları höt deyince yağamazlar diyor.Bayram değil seyran değil Taner bana bunu neden anlatıyor diye düşünebilirsiniz.Herhangi bir imada bulunma gibi bir lüksüm yok. Birden aklıma geldi. Başkan, Bu ülkede ne pragmatizm, ne hukukizm, ne positivizm, ne saygıvizm var. Bu ülkede bunların yerine Çavuşuzim var. Valla,yufka yüreğimizi herkese açarsak günün sonunda bize kol böreği olarak geri döner. Ne diyeyim

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Sn. Mehmet Ali TalatSon günlerde kolej sınavlarıyla ilgili bir yığın laf, hayıflanma duyuyoruz. Sabırla bekledim... Bir Allahın kulu da çıkıp CTPli eğitim başkanlıklarının 1995 ve 2005 yıllarından başlayarak iki kez kolej sınavlarını kaldırarak yerine işleyen mekanizmalar koyduklarından söz etmedi... Bu sistemleri bozanın da her zaman UBPli hükümetler olduğunu ifade etmedi... Ne bir gazete, ne bir yazar. İlginç diyorsun da halk olarak balık hafızalı olduğumuzu neden bize hatırlatmıyorsun başkan. Biz o kadar balık hafızalıyız ki, 50 sene ülkeyi idare eden partilerin, yolların bu duruma sokmasını, hep avuç açar durumda bırakıldığımızı, Kunta Kinte’ye dönüştürüldüğümüzü unutuyoruz. Temmuz sıcağında, ‘Güneş’ bizi garagavurma yapsa, tenimizi turuncuya boyadıktan sonra tel tel dökülmesine neden olsa bile Güneş’in gara gavurma ettiğini unutur, yine ona tapmaya çalışırız. Eeee ne diyelim Kıbrıslılık.Sn Talat, Mümeccel teyze, seçimlerde gönlümüzdeki partiler ile ilgili olarak buz gibi hayaller kurar, onların yaşam seviyesini yükselteceklerini ileri sürerken, şeker gibi evlerimiz olacak hayalleri kurarız. Ama o partiler iktidarda iktidarsızlık yaşarken, yağdırdıkları yağmur nedeniyle ne buzdan hayallerimiz nede şekeren evlerimiz kalır.

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Sn. Aydın Akkurt, sosyal medayadaki paylaşımınızda, KKTC’nin bütün kaleleri düştü. BRT’de Akel propagandası diyorsun. Açıklamanızda ayrıca, TMT'cilerin kanı ile kurulan "Mücahidin Sesi" BRT'de AKEL adayı Niyazi Kızılyürek çıkıyorsa ve saatlerce AKEL propagandası yapıyorsa ve buna seyirci kalınıyorsa KKTC'nin bütün kaleleri düştü demektir. Annan Planı referandumunda olduğu gibi çok çirkin ve derin oyunlar ile algı operasyonları ile karşı karşıyayız. En güvendiğimiz kurumlar çıkar, menfaat ve koltuk uğruna ulusal davamızı ve halkımızı satmak üzeredir. Oluşan bu durumu değerlendiriyoruz. KKTC ve Türklük sevdalısı dava arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Yok olmamak adına geri çekilip, gücümüzü toparlayıp, "x günü" için hazırlık yapmamızın vakti geldiğine inanıyoruz diyorsun. Eski dostum, yani eski bir arkadaşımızın dediği gibi silahlanıp ‘Dağa’ mı çıkmayı düşünüyorsun. Yoksa, darbe yapıp ‘Cunta’yı kurduktan sonra bir zamanlar ‘Bandabuliya’ denirse iki şilin ceza kesildiği gibi ceza mı kesme mi hesaplanıyor? Sevgili Aydın, farklı fikirlerin tartışılması rahatsızlık değil aksine zenginliktir. Her görüşün ortaya konularak tartışılması ve halkın çoğunluğunun benimseyeceği fikirleri hayata geçirmek, asarım keserimden daha iyidir. Son olarak geldiğimiz noktada,hayatımızı film yapmışlar ve ilginçtir bizler reklam arası olmuşuz. Gardaş, figüranlık yerine sanırım bizlere başrol oyunculuğu daha çok yakışır.

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Sn. Şener Levent, Mayıs ayında gerçekleşecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılıyormuşsun. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Bağımsız olarak katılacağın, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Do Minör’den başlayıp, Küfürlü Hicaz faslı ile biten nağmeler dinlemeye hazır ol. Tırnak içinde yazıyorum ‘Gavur’ ile gardaşlığından başlayan, hainlik kitabından özenle seçilen salvo atışlar için kalkanını da hazır et. Kıbrıs’ta seçme seçilme hakkını kullanma özgürlüğü’Yasah hemşehrim’ kitabının 22 sayfasıdaki ‘B’ bendi nedeni ile bazı kesimler tarafından silindiğini de hatırlatmak isterim. Sevgili Şener, senin aday olma durumunuanlayana; sivri sinek saz.Anlamayana davul zurna az. Yada ne bileyim belkide romantik bir jazz.Anlamayana, istersen şiir-roman yaz.Nurlu Ufuklar kitabı yazarı ile bazı din ulemaları hoş laftan ve bu durumdan anlamaz

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Sn. Gürkan Kara, son zamanlarda formdan düştüğün ve tavlada önünden gelenden dayak yediğini öğrendim. Son karşılaşmada Alihan’dan 6-3’lük sonuçla hezimete uğradığın söyleniyor. Tabi buna da hocamız Ahmet Cennetoğlu’nun şahit olduğu belirtiliyor. Alihan’a tavla kitabımı verdim. Tamam belki bunun biraz faydası oldu ama Yalçın Koçyiğit’ten sonra Alihan önünde Napalyon’un, Waterloo savaşında, İngiliz Welington önünde bozguna uğraması gibi bozguna uğramanı da beklemiyordum. Sn. Kara, Insani iki şey yıkar. Su ve sabun diyorlar. Ama, tavladaki mağlubiyetin yarattığı mahcubiyet sonrasında basan ter, su ve sabundan daha etkilidir diye düşünenlerdenim.

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Sn. İzzet Türkmen, yarın sabah itibariyle kıyı emniyeti dosyasını açıyoruz. Çalışanların neden işten durduruldugu ve neden işe geri dönemedikleri, kalan çalışanların ayda kaç saat çalıştırıldığı, yolsuzluk olup olmadığı, herşey adım adım gün yüzüne çıkacak. Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan yardımcısını da temiz bir toplum söylemlerini araştırma adına derhal göreve davet ediyoruz diyorsun. Da, Abdulmutallip amca, yahu bizim İzzet ovlucuğuma selam söyleyin. Adalet ablanın rahmete kavuştuğu, Adil amcanın yoğun bakıma kaldırıldığı, Hakkı dayının hocanın rahmetliyi nasıl bilirdiniz sorusuna hazırlık yaptığı ve özellikle Vicdan ablanın sinir ve öfkeden kalp krizi geçirdiği bir memlekette beş tambura 4 okka yaşam sürenlere neyi nasıl anlatacak diyor. Sevgili İzzet, bazı insanlar fotoğraf gibidir. Büyültükçe kalitesi düşer. Görüntüsü bozulur. Ne diyelim?

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Sn. Ahmet Said Sayın, paylaşımınızda, bir süredir delirsem de bu dünyanın derdinden kurtulsam diyordum, bugün basit bir işlem için 2 Bakanlık 4 devlet dairesine gittim, odadan odaya gönderilirken böyle bir anda içimden soyunup sokaklarda koşturmak geldi, galiba yavaş yavaş o iş oluyor. Yakın bir zamanda kurtulacagım dedin. Da, sanırım Ayşaba’nın söylediklerini duymadın. Ayşaba aaa Ahmet ovlucuğum, çocuk bile 9 ay 9 günde doğar. Sen goskoca KKTC devletinden, bir işin 1-2 haftada olmasını nasıl beklersin diyor. Ahmet gardaş, ben pencereye baktığım zaman penceredeki kiri. Pencereden baktığım zaman ise dışardaki yabani otlar ile dağınıklığı görürüm. Kısacası ne camımızda, nede bahçemizde hayır kaldığını görüyorum.

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Sn. Erkan Eğmez, “Kıbrıs’ta Federal Çözüm Fetö Projesidir” başlıklı köşe yazın, FETÖ’cüleri bile kızdırdı. Onlar bile yahu Erkan, Kıbrıs meselesi 50 yıldır sürüyor. 50 yıl önce bizim Fetullah Gülen bile yeni yeni ayaklanmaya başlamıştı diyor. Basın – Sen, mesleğimizi kirleten ve çamur ile yoğuran, sayısız yolsuzluk ve kaçakçılığa karışmış olan Erkan Eğmez’i dava edeceğiz diyor. Sevgili Erkan, Ayşaba, yahu bu çocuk bayrak elinde, Vatan, Millet, Sakarya, Nurlu Ufuklar kitabını satarak, bunun ördüğü zırh ile sigara, hayvan ve sınır ticareti ile ilgilenirken, neden pişmiş aşına su katıyorlar diyor. Hacıbulgur amca ise eceli gelen hav hav gider cami duvarına işer. Atılan taşlar sonrasında da beyin kanamaasından bay bay diyerek gider diyor. Ben Türkçe’den, Türkçe’ye tercüme yeteneğimi kaybettiğim nedeni ile ne demek istediler anlamadım.Sevgili Erkan, 1958’lerde içiIen bin gavur kellesi bir kin ödemez kahveIerinin hatırı doImuştur. Mürürü zamana uğradığı için tedavülden kaldırılmıştır.Yerini savaşsız kavgasız, bir dünya aldı. DuyuruIur.

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Sn. Güven Bengihan,KTAMS adına yapmış olduğunuz basın açıklamasında,Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi binasının kullanılamaz hale geldiğini ve çatısının da asbest olması nedeniyle insan sağlığına çok zararlı olduğunu belirttiniz. Bu nedenle, Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi önünde saat 10.00’da eylem yapacağınızı belirttiniz. Güven Başkan, kusura bakma ama insan sağlığıymış, insanın güvenliğiymiş gibi basit şeyler ile siyasilerimiz 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen resepsiyona hazırlandığı için ilgilenemezler. 5 yıldızlı resepsiyondan sonra, Ankara ziyareti, Lizbon’da düzenlenecek Fuarda KKTC’yi tanıtma operasyonu, İngiltere’de hısım akrabayı ziyaret pardon, tetkik ve inceleme gezileri nedeniyle günleri dolu. Bu durum ile ilgilenmek için hem seçimlerde yaklaşmış olması nedeniyle en yakın tarih 3 yıl 10 ay sonra ön görülüyor. Sanırım bu erken tarih sizleri de memnun etmiştir. Sevgili Güven, benim bildiğim düğünlerde, geIinIe damadın ayağına basılır. Bakıyorum bunlar gelin ile damadın ayağı yerine bizim, gırtIaklarımıza basıyor.

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Sn. Ekrem Gazi Özuysal, öncelikle Lefke DP İlçe Başkanlığın hayırlı ve uğurlu olsun. Gerçekleşen olağan İlçe Kongresine, DP’nin Serdar Denktaş, Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Çelebi Ilık gibi partinin ağır toplarının yanısıra, bazı İlçe Başkanlarının katılması, hem kongreye hemde sana verilen ilginin büyüklüğünü gösteriyor. Sevgili Ekrem, sanırım Serdar beyin sağ kolu olmak kolay değil. Sol kolun yumruğu süründürür, Sağ kolun ki, öldürür. Lefke Atatürk Kültür Merkezindeki kongreye ağır topların katılması sonrasında sana verilen önem nedeniyle herkesin hayretten ağzının açık kaldı. Kullandığın sağ kolun sonrasında milleti hayretten öldürdün. Muhittin amca, Ekrem bu güne kadar yaptığı çalışmalar nedeniyle bir gönülde bir çiçek olma yerine, birçok gönülde buket oldu. Bu destek ondandır dedi.

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Sn. Hasan Yücebulut, Yok atmosfer delinmiş da küresel ısınma olacakmış yok.Sıcaklar artacak da buzullar eriyecekmiş , yaz ayları çoğalacakmış , dünyamız da ısınacakmış. Yok böyle bişey hem klima açık hem soba yanar yetmedi tüpgaz getirecem gene da buz kestim arkadaşkar buz diyorsun. Da, Mutallip amca bizde yapılan açıklamaları gördükçe sanki Antartika’daymış gibi iliklerimize kadar donduk. Titriyoruz diyor. Sn. Yücebulut, ceryan faturası bizi tepe tepe deliye döndürdü. Pazardaki etiket fiyatlarına baktıkça şaşı olduk. Aracı, benim fiyat koyduğum yerde sizler etiket olacaksınız diyor. Siyasilerde bana ne bana ne oyununu ve körebe oyununu oynamaya devam ediyor. Ne diyelim Allah’a, sahi ama ne giydirmişti Araba unuttum. Hatırlarsan özelden bana yazıver

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Sn. Semavi Aşık, paylaşımınızda, Sevgül Uludağ’ın11 Nisan 2005 tarihli yazısından alıntı yaparak, 22 Ocak 1967... Demokrasi ve Hukuk’un Lefkoşa’da katledildiği gün... Polis nezarethanesinde, bir hücre içerisinde Alpay Mustafa’nın Kenan Coygun tarafından tek kurşunla başından vurularak öldürüldüğü gün. Savunması alınmadan, mahkemeye götürülmeden sarhoş bir komutan tarafından öldürülmesinin yıldönümü bugün.Lanet olsun bu cinayeti işleyene. Lanet olsun bu katili yargı huzuruna çıkarmayanlara. Lanet olsun bu katili baş tacı edenlere. Lanet olsun bu konuda bilgisi olup da susanlara.Lanet olsun 7 aylık Bora’yı babasız bırakanlara diyorsun. Semavi gardaş, ülkene AŞIK olduğunu görme engelli, Metin Şentürk bile görüp ne kadar duyarlı olduğunu Sağır Sultan bile duydu. Ancak bu ülkede yaşananları görme, işitme ve konuşma özürlü bizler ise ne gördük, ne duyduk nede telafuz etme cesareti gösterttik. Bu hukuksuz düzen için Kıbrıs’ta bir çözüm diyenlere ‘Vatan Haini’ yaftasını asanlara kulak tıkadık. Sn. Aşık,Edison eIektriği buIdu, faturasını biz ödüyoruz. Görme, duyma ve konuşma engellileri biz seçtik, elimiz ile yaptıklarımızın ceremesini gözyaşlarımız ile temizleyemiyoruz.

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Sn. Ahmet Tolgay sosyal medyada yapmış olduğun paylaşımda Ayşegül Baybars hanım o kadar mı hastaydı ki partisinin Birinci Olağan Kongresi'ne katılamadı. Yalnız sosyal medya hesabından destek vermekle yetindi? Oysa Cumartesi gecesi Yılın Girişimcisi Ödül Töreni galasında, onu son derece sağlıklı ve zinde görmüştük... Sahnede çok da güzel bir konuşma yapmıştı.Geçmiş olsun efendim diyorsun. Ayşegül hanım ile ilgili tespitin güzel ancak, sayın bakan, HP’nin çatlayan duvarlarının üzerine düşmesinden, patlayan pencere camlarından, partinin tabanında oluşan çatlaklara düşmekten korktuğu için kongreye katılmadı. Sn. Tolgay, insanın full çeken bataryası ile birilerinin kapsama alanında gezinirken, birden bataryasının bozulması sonrasında kapsama alanının dışında kalması ve arandığı zaman şuanda ulaşılamıyor. Yeniden arayın sözcüklerine muhatap olması inan çok acı.

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Fıkra

5 Kuruş

Nasrettin Hoca yolda yürürken, biri ensesine öyle bir vurmuş ki, nerdeyse yere düşecekmiş, hiddetle dönüp bakmış; karşısında tanımadığı genç bir adam. Nasretti Hoca sormuş:

- "Ne cüretle vuruyorsun!.."

- "Özür dilerim hocam, sizi birine benzettim, küçük bir hata yaptım, ama siz pireyi deve yaptınız.

- "Yürü o zaman, kadıya gidiyoruz!"

Gitmişler kadıya, ikisini de dinleyen kadı efendi, Nasrettin Hoca'ya vuran gencin akrabasıymış. Kadı efendi, Nasrettin Hoca'yı yumuşatıp, akrabasını kurtarmaya çalışmış:

- "Hoca, hislerini anlıyorum. Bu durumda herkes aynı şeyi hissederdi. Şimdi bu genç adam kendine bir tokat atsa, kabul eder misin?"

Nasrettin Hoca ısrar etmiş:

- "Olmaz, mahkeme yapılsın."

Kadı efendi, bunun üzerine akrabası olan genç adama dönüp kararını vermiş:

- "Ceza olarak Nasrettin Hoca'ya 5 kuruş ödeyeceksin, hemen gidip getir!.."

Nasrettin Hoca, para almaya giden genc adamın dönmesini beklemiş. Bir saat geçmiş, iki saat geçmiş, ama genç adam ortalıkta gözükmüyormuş.

Mahkeme kapısının kapanma saatine kadar bekleyen Nasretti Hoca, kadı efendinin ensesine okkalı bir tokat indirdikten sonra demiş ki:

- "Kusura bakma kadı efendi, daha fazla bekleyememem, gelirse söyle ona; 5 kuruşu sana versin!.."

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Günün sözü

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