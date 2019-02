Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

sn. Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yaptığınız açıklamada inşaatlarda yaşanan kazalarda hayatını kaybeden işçilerden dolayı Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'ne verip veriştirdiniz. İşinize geldiğinde nasıl birlik olup hepimiz batıyoruz, sıkıdayız, deyip sokaklara dökülüyorsunuz. Lütfen iş sağlığı ve güvenliği konusunda da birlik olup gencecik insanların sırf sizin umursamaz bazı (birçok) birlik üyeleriniz yüzünden ölmemeleri için de bir zahmet birlik olup kendi içinizi temizleyin dediniz. canlar gidiyor. Hesap vermeye gelince de binbir dereden su getirip, önlem almıyorsunuz. Düşüp ölenler kırlangıç yuvasındaki kuş yavrusu değilkaldı ki ona bile yürek sızlar dediniz.Sn Çeler, bu sözlerin altına imzamı atar mühürümü de basarım. Muhsin dayı, yahu bizim Zeki beni bir türlü anlamıyor. Bu arkadaşları okundurduk yazındırdık ama bale gudelya bale gudelya. Çünkü efendilerde ‘İDRAK’ yoIIarı enfeksiyonu var dedi.

sn. Filiz Besim, geçtiğimiz akşam sosyal medyadaki paylaşımınızda, sağlık bakanlığının, Mağusa Hastanesinde başhekim olmadığı için başhekim yardımcısı Dr. Serhat Tülay’ı görevden almadığını, başhekimlik görevini vekaleten yürüttüğünü Kamu Hizmeti Komisyonunun Başhekimlik vekaletini Başhekimlik sınavı açılana kadar Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Dr Nil Ergün’e verdiğini belirttiniz. Serhat Tulay’ın Başhekim yardımcılık görevini sürdüreceğini ve idari kadronun güçlendiğini ayrıca dile getirdiniz. Sn. Besim, bizim komşu Ayşaba, madem Nilgün hanım da vekaleten o görevi yürütecek, serhat doktorun suyumu çıktı diye soruyor. Şekibe aba ise sayın bakana selam söyleyin, mutfakta pişirmekte olan kazı çevirsin de kaz yanmasın diyor. Muhittin amca ise bakanımız başhekim yardımcılarının el ele Mağusa Hastanesini daha iyi yerlere taşıyacağını söylüyor. Da, parçalanan mozaikin un ufak olan parçalarını nasıl yapıştıracak deniliyor.Münüse Teyze, nasıl ki, bütün kadınIar güzeIdir Iafı sürümden kazanmak isteyen erkekIerin uydurmasıysa, daha önce filanın hakkıydı da bu hakkı başkasına vermiştik açıklaması da sanırım bakanların uydurmasıdır diyor. Sn. Bakan, Hak sözcüğünü duyan Hakkı dayı nalıncı keseri gibi kendine yontonlar ismimi kullanmasın dedikten sonra sinirden kalp krizi geçirdi. .

Sn. Kudret Özersay, Kıbrıs’ta federasyon tezinden başka durumların da yaratıldığını onları görmemiz gerektiğini, BM’nin bile artık başka arayışlar içerisine girdiğini ve federasyon tezini artık bırakmamız gerektiğini belirttiniz. BM Genel sekerereri Güvenlik Konseyine verdiği raporda ''açık, yaratıcı, aktif ve anlamlı'' müzakerelere geri dönülmesi, çağrısında bulunurken, herhangi bir çözüm modeline atıfta bulunulmayarak, yeni fikirlerin geliştirilmesine vurgu yaptığını da söylediniz. Ancak tüm bunlarıaçıklarken, BM Güvenlik Konseyinin,BM Genel Sekreteri’nin görüşlerinin ötesinde bir tutum benimseyerek, almış olduğu kararda, Kıbrıs'ta siyasi eşitliğin olduğu iki toplumlu, iki bölgeli federasyona dayalı kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüm için iki toplum lideri ve ilgili taraflara BM gözetiminde ''açık, yaratıcı, aktif ve anlamlı'' müzakerelere geri dönmesi çağrısında bulunduğunu görmeden geldiniz.BM Güvenlik Konseyi, be efendiler, onu bunu boş verin, Federasyon tezi etrafında konuşup anlaşın. Hatta iki toplumlu etkinlikler ile kapılardan geçişler ile ilgili bana bilgi veren rapor hazırlayın da başka modelleri benimsemeyin dedi. BM Güvenlik Güvenlik Konseyi kararını boş verin diyebilirisiniz. Ancak 541 ve 550 sayılı kararları ile Abant kararları ile başımıza örülen çorapları da unutmayın. Dimyata giderken evdeki bulgurdan da olmayalım diyorum.

sn. Hakkı Serhat Tulay öncelikle görevden alındığınız için geçmiş olsun dileklerimizi lütfen kabul edin. Yalnız anlayamadığım daha önce geçtiğimiz aylarda başhekim atanması konusunda hastane yönetim kurulunun Dr. Nil Ergün’e onay vermeyerek onun yerine sizi getirdikten sonra hangi köprünün altından bolca suyun geçtiği merak konusu oldu. Doktorum, sanırım sizin KKTC’de gribal enfeksiyon hastalığının sadece Gazimağusa Hastanesine günlük yüzün üzerinde müracaat yapılmakta olduğunu ve bunlardan % 80 inin H1N1 (domuz gribi) olduğunu açıklamanız fincancı katırlarını ürküttü. Aman katırlar ürktü, vatandaşlar dikkatli olsun ikazınız, sanırım fincancı katırlarının sahiplerinin canını sıktı. Sn. Tulay, birileri, Where is the hareket, there is the bereket sözünü yanlış tercüme etmiş. Ve nerde doğruları söylemek için hareket, sonrasında bolca kelle kesme bereketi olarak algılamış. Rahme abla, görevden alınmanız sonrasında No rahmet, without zahmet diyor.

Sn. Olgun Selçuk AmcaoğluMecliste vergi düzenlemeleri ile ilgili yaptığınız konuşmada bu bir skandaldır. Asgari ücret brüt 3,150, net 2.740, meşhur 4’lü koalisyon hükümetinin açıkladığı en üst vergi dilimi 30,000 TL. Yani 30,000 TL üzerinden herkes %37 en üst vergi oranından şahsi gelir vergisi ödeyecektir. Yıllık asgari ücret 12X2,740¬=32,880 TL yani bu durumda herkes vergi mükellefi olmuş ve herkes ½37 oranından vergi ödeyecektir. Tabi ki, asgari ücretlide ödeyecek. Maşallah hükümetimize diyorsun. Sevgili Olgun, Zamtonlar diyarında, anamızı sürekli olarak öpen Kanuni’nin Kadısının ruhuna sahip, zamtonizime karşı duruş sergilezsek daha çok öpüleceğiz. Hatır için 2017’de içiIen kahveIerin hatırı doImuştur. Zamtonlara duyuruIur demez ve gıccaccığın sözleşmesinin uzatılması, oğlancığın işe girmesi kıyılarında yüzmeye devam edersek, ne kadayıfın dibi tutarken üstü hamur kalacak. Hatta yarın yandı gülüm keten helva bile diyemeyeceğiz.

Sn. Ersan Saner, Mecliste yaptığınız konuşmada, geçmiş dönemde muhalefette yapılan konuşanların, bugün iktidardakiler tarafından unutulduğunu hükümetiniz döneminde asgari ücret konusunda, muhalefette olan şimdiki bakanların ve parti başkanlarının kendilerini topa tuttuğunu ve sert eleştirilerde bulunduğunu anımsattınız. Bizi “halk düşmanı” olarak niteleyenlerin bugün belirlediği yeni asgari ücret ile halkı ne kadar düşündüğünü gösterdiğini, ayrıca son belirlenen asgari ücretin Ocak değil Şubat ayından itibaren geçerli olacağını dile getirdiniz. 2 kişinin asgari ücret ile bırakın ev almayı, geçinemeyeceğini bile belirttiniz, ve ailelerin “Allah yardımcısı olsun” dediniz. Geçmişte yaşananları bilenlerdeniz. Ercan’daki o çarşaf kadar çeki gösterirken yüzlerdeki gülümsemeyi de hatırlayanlardanız. Hatta asgari ücret ile ilgili söylemleri de unutmayanlardanız. Bakıyorum, hükümet döneminizde, emeklinin maaşına göz dikerek kesinti yapan asgari ücretin ‘Azraili’ olduğunuzu unuttunuz. Kendinizi muhalefette Allah’ın dişi aslanı olarak da nitelendirilen bolluk. Bereket ve cesaretin Meleği Ariel ile kalpleri açan, yumuşatan, zor durumların rahata çıkmasını sağlayan Chosniel isimli Meleğin yerine koydunuz. Aliyeaba pencereden sana bakarken ‘Sen neymişsin be abi’ diyor. Duydun mu?

sn. Bertan Zaroğlu, mecliste yolsuzluklar ile ilgili yaptığın konuşmada, haklı olarak hükümeti neden gerekli soruşturmaları başlatmadı diye suçlarken, basın da bu konuda hiç yazı yazmadı dediniz. sevgili Bertan, ben şahsım olarak yazdığım yazılar ile akıllı saat ihalesinin ilkini iptal ettirdim. 2 trafo alımını da mahkeme kararı ile iptalini sağladım. Led ışıkları, bir otele bağışlanan 9 milyon TL’lik miktarı da defalarca kaleme alarak sürekli gündemde tuttum. Ancak siyasiler bu yazıları dikkate alıp soruşturma başlatmadı. Hurda konusuna da değindim ve hurda ihalesini kazanan şirketin elle tutulanları aldığını lastikleri de buyurun bir yerinizde kullanırsın diyerek bıraktığını da dile getirdim. Baktım bizi de bazıları ile ayni kefeye koydun biraz içlendim. Sn. Zaroğlu, günümüzde bal tutan artık parmağını yalamıyor. Çünkü balı kepçe ile mideye indiriyor.

Sn. Emel Bilenoğlu, son günlerde 7 şiddetinde deprem yaşayan CHP’nin gülen yüzü oldunuz. Kuşkusuz CHP’nin, Eyyüp sultan Belediye Başkan adayı olmanızda, bir gönülde bir çiçek olma yerine, birçok gönülde buket olmanız yatıyor. CHP’de son zamanlarda başlayan koltuk kavgası nedeniyle, büyük bir bataklık oluştu denilirken, bataklıkta gülistan olmaz diyenlere, bataklıkta çok güzel bir gülistanlık olabileceğini göstertmiş oldunuz. Altın, bakıra dönüşmez sözünden hareketle, tarihe müthiş Türk olarak geçen Mimar Sinan’ın ismini taşıyan Mimar Sinan üniversitesinden mezun olmanız, sanırım altının değerinden birşey kaybetmeyeceğini aksine seçim borsasında değerini katlayacağını gösteriyor. Sn. Bilenoğlu, bizim KKTC’de yaşayan vatandaşlar, Kıbrıs ağzı ile CHP ne iyi etti de bir kadını belediye başkan adayı seçti. CHP’nin aydınlık yüzü olan Bilenoğlu’nun adaylığı, Allah’ın bir lütfu olsa gerek diyor. Buralardan izlediğimiz kadarı ile full çeken bataryanız ile bölge insanının, kalplerinin en müstesna sevgi bölgesindeki kapsama alanından çıkmıyoruşsunuz. Bugüne kadar halkın buz gibi hayalleri ile kurmayı düşündükleri şekerden evlerine hep seçilenler yağmur yağdırdı. Ne halkın buzdan hayalleri, nede şekerden evleri kaldı. Bukez Emel Bilenoğlu vasıtası ile tam tersi yaşanacak ve buz gibi hayaller gerçek olurken, şekerden evler halkın yaşamındaki yerlerini alacak deniyor. Hayırlı olsun diyelim.

Sn. Sezgi Yalın’ın “Sarman Kedi Jack’in Hayali” ismini taşıyan ve Türkçe, İngilizce ve Yunanca dillerine çevrilen ayrıca “Stelios Vakfı” ödülüne de layık görülen çocuk kitabınızın, Rum Eğitim Bakanlığı’nın açtığı yarışmaya kabul edilmediğini öğrendik. Fileleftheros gazetesi, söz konusu kitabın çizimlerini yapan Kıbrıslı Rum sanatçı Luiza Kaymaki’nin, kitabın Rum Eğitim Bakanlığı’nca yarışmaya kabul edilmemesi konusunda tepki gösterttiğini ve sizin Kıbrıs Vatandaşı bir Kıbrıslı Türk olduğunu ve Kıbrıs yasalarına göre her vatandaşın, yunanca veya Türkçe dilinde yarışmalara katılma hakkının olduğunu belirtti. Sezgi hanım, Güney’in bu bağnaz tutumu devam ettiği sürece, bir çözüm sürecinde bir anlaşma isteyen Kıbrıslı Türklerin bir elin parmakları kadar kalacağını da görecekler. Kendilerini en üstün ırk görme gamaşalığına tutulan bazı Rum siyasiler, ırkçılığın kötü bir hastalık, egonun da tedavisi zor bir hastalık olduğunu anlayacaklar. Sn. Yalın, bazı ırkçı kafaları Allah,sağlık ve mutIuIuk yağmurIarı aItında şemsiyesiz bıraksın diyelim.

Sn. Deniz Erkal,Uzman Klinik Psikolog ve Kognitif Davranış Terapisti olarak çocukların karne alımları ile yaptığınız açıklama tam yerine ‘CUK’ diye oturdu. Bir çocuğun ‘iyi’ olup olmadığını belirleyen şeyin karne olmadığının altını çizerken, Karnenin sadece akademik performansla ilgili bilgi verdiğini, Aslolanın çocuğun değerleri olduğunu belirttiniz. Ayrıca, düşük notların olduğu bir karnenin bir ceza ya da tatil boyu ders çalışma sonucu yaratmaması gerektiğine de vurgu yaptınız. Sn. Erkal, ülkemizde as olanınyarış atına döndürdüğümüz. Dersanelerin kapılarında nöbet tutturduğumuz çocuklarımız değil. Çocuklarımız yerine, nedense dersanelerimizin daha çok nasıl para kazanabilir düşüncesinin esiri olmaya yoğunlaştık. Muhittin amca, bizi idare ettiğini sananlar, yaptıkları ile bahtımızı o kadar kapattı ki, inanın otomatik kapı biIe bizi görünce kapanıyor.

Sn. Mehmet Hasgüler, Kıbrıs TV’de Ali Baturay’ın programına, Netkent Üniversitesi’nin uzaktan eğitim adı altında 501 öğrenci aldığını ancak Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’tan hiçbir izninin olmadığını, bu nedenle mahkemede, duruşma kapısının önünde tehdit edildim. Beni ayağımdan vuracaklarmış ifadesinde bulundunuz. Ayrıca Eğitim Bakanlığının eksik belgeleri bulunan üniversitenin iznini iptal etmediğini, son zamanlarda ismi çeşitli darp olaylarına karışan Bulut Akacan’a da üniversite açma izninin bakanlık tarafından verildiğini belirttiniz. Sn. Hasgüler, Muhittin dayının bir önerisi var. Muhittin amca, Tek maddeIik anayasa önerim kabul edilsin: “Herkes kafasına göre takıIsın. Korsanların bile bir sistemi varken, kimin eli kimin cebinde sistemi içerisinde bize bundan daha güzel bir sistem yakışmaz diyor. Ne dersin?

Tekrar İnip Binsek mi?

Bir makine, bir elektrik, bir de bilgisayar mühendisi arabayla yola koyulmuşlar. Bir süre sonra araba arıza yapmış, kenara çekmişler. Makina mühendisi:

- "Dur ben bi' bakayım..." deyip kaputu açmış.motor blokuna, şafta, diğer aksamlara bakıp bir şeyler yapmış, arabaya binmiş. Marşa basmış, araba çalışmamış.

Elektrik mühendisi:

- "Dur bi' de ben bakayım..."deyip kaputu açmış. Aküye bakmış, kabloları kontrol edip arabaya binmiş. Marşa basmış, araba çalışmamış.

İkisininde kafası bilgisayar mühendisine doğru dönmüş.

Bilgisayar mühendisi:

- "Eee...inip tekrar binsek mi?"

