Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Barış Burcu, yaptığın açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Lute ile yaptığı toplantının, samimi bir ortamda ve görüş birliği içerisinde geçtiğini ve bir çözüm için olumlu bir sinyal verdiği şeklindeki imanız, fincancı katırlarını ürküttü. Ürken katırlar, 9 dükkanı yerle bir ederken, üzerlerindeki fincanları da tuz buz etti. Sn. Burcu, yalnız sizin bu açıklamanız ‘TÖRE’ye aykırıdır. Koltuk düşmanlığı söylemidir. Bir elleri balda, bir elleri yağda, rahat yaşam süren efendilerin rantlarına konan bir dinamittir. Vatan, Millet, Sakarya, Nurlu ufuklar edebiyatını yerle bir eden düşmanlıktır. Töre’ye göre salla milliyetçilik gabbelasını, kap dönümlerce araziyi felsefesinin ruhuna aykırıdır. Çözüm, federasyon, AB hukuku dediğiniz şeyler bize uymaz. Töremize ve salla gabellariyi ye pilavı ruhuna aykırıdır. Barış gardaş, hayat bir öyküye benzer.Önemli olan yaşananın veya eserinizin uzun olması değil, iyi olmasıdır. İyi olması da o bazılarının ‘Yes Sir’ demesinden, vatan, millet sakarya nurlu ufuklar kitabı yazmasından geçer. Bilmem anlatabildim mi?Bazıları için AB hukuku, guguk. Hak, Hakkı dayının kısaltılmış ismi. Adil düzen, Adil amcaya sesleniştir. Adalet dersen, rahmetli Adalet abladır.

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Sn. Erhan Arıklı’nın YDP Genel Başkanı olarak meclise verdiğiniz önergede Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişikliğe gidilmesini istediniz. Karma oy sisteminin siyasette istikrarsızlığa neden olduğunu öne süreerek, karma oyun kaldırılması gerektiğini belirttiniz. Yasa önerisinde seçim bölgelerini 3’e ayırarak, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke ilçe sınırları, Mağusa ve İskele ilçe sınırları ve Girne ilçesi sınırları olmak üzere seçim bölgelerini de 3’e ayırdınız. Bunun dışında seçim ittifakı yapmak koşuluyla katılan siyasal partilerde, genel yüzde beşlik seçim barajı koşulu aranmamasını da öngördünüz. Sn. Arıklı, bizim Abuzittin Seçimsever, vekilliği bilgi ve becerileri ile yapabilecekler de var. Partiler tarafından sırf sayıyı tamamlamak için konanlarda var. Pirincin içinden taşları ayıklamazsanız, o taşlar dişlerimizi kırmayacak mı diye soruyor. Ayşaba baraj kalksın ve oy alanlar oylarına göre meclise boy göstetsin ama bölgeler yine ayrılırsa bazı bakan ve milletvekilleri yine nalıncı keseri gibi kendine yontmayacakmı diyor. Erhan başkan, Hacı amca seçimlerde oy vermeye giderken, inşallah bu defa seçtiklerimiz sonrasında şans bize güler Ama seçimler bittikten sonra bize gülen şansın, dişlerinin çürük ve dökük. Saçlarının darmadağın. Yüzünün 1930 model Dodge marka araba gibi maziyi hatırlattığını söylüyor. Ne dersin?

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Sn. Suphi Coşkun, Dipkarpaz Belediye başkanı olarak yaptığın basın toplantısındaki serzenişlerin, Anlayana sivri sinek saz. Anlamayana davul zurna az modelindeydi. Hastanesiz, Doktorsuz hatta yetersiz okulları olan bölge için söylediklerin az bile geldi. Vatan üzerinde yaşayan insanlar ile vatan olur. insansız vatan toprakları sadece arazi niteliği taşır. Suphi Başkan, gelmiş geçmiş hükümetlere ve siyasilere karşı o kadar doluydun ki, gönül sazındakiteli kıranlara akortsuz saz ile çalıp oynamayın mesajı verdin. Başkan, farklı olan, farkı yaratandır. Şansızlığımız kolumuza takacak insanın çok, ama yaptıkları ve yapacakları ile ömrümüze ömür katacak insanın olmamasıdır.

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Sn. Günay Kibrit, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, Çalışma Dairesi’nin 2017 verilerine göre, KKTC’de 5 bin 600 civarında engelli olduğunu kaydettiniz. Amcal bugün itibarı ile maalesef ülkede kaç engelli var, net olarak söyleyemiyoruz. 4 bin 500’e yakın engelli nakdi yardım alıyor ama bunlar bilinenler. Hasta Değerlendirme Tüzüğü’nün daha kapsayıcı ve şeffaf şekilde düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaparken, kapsam dışında olanlar çok demeye getiriyorsunuz. Sevgili Günay, sayıyı bilip de ne yapacaksınız? Kalabalığız de olsun bitsin. Nüfusunu bilmeyen. Girenin çıkanın çetelesinden bihaber bir ülkede ‘FAGO’ gözlüklerle bile göremedikleri engellilerin sayısını bilseler ne olur? Bilmeseler ne olur? Sn. Kibrit, seçimlerin üzerinden henüz bir yıl geçti. KuIIanma tarihinin bitmesine daha çok var. Bu nedenle bu hükümet de eskiler gibi yapılması gerekenleri, meyve suyunu yavaş yavaş içtiği gibi, kablumbağa hızında yavaş, yavaş yapmayı tercih ediyor.

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Sn. Cafer Gürcafer, Müteahhitler Birliği Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, Çalışma Bakanı Zeki Çeler’i popülizm yapmakla suçladınız. Tedbir ve güvenlik alınmadığı için İnşaatlardan düşerek ölen işçiler ile ilgili bir arpa boyu yol alınmadığını ve suçun siyasilerde olduğunu dile getirdiniz. Hacı amca bizim Cafer ovlucuğum çok haklıdır. Bakan tek tek inşaatlara giderek, bizzat demirleri o koymalıydı. 3 kuruş para sarf ederek işçilerin binalardan düşmemesi için önlem alma yerine müteahhitlerin yapmadıklarını bakan yapacak ve inşaatlarda göğsü ile barikat oluşturacaktı. Haaa Müteahhitler ne yapacak diye sorarsanız,onlarda andilla koyup inşaattan düşüp ölenleri seyredecek diyor. Abdülvahit amca ise canım bu kadar büyütmeyin. İnşaattan düşüp ölen ölür. Kalan sağlar bizimdir. Bizimkiler dizisindeki gibi inşaattan bir işçi düşüp öldükten sonra yırtınan ve ağlaşan aileler için Caferrrr bez getir dersiniz, etrafa edilenleri Cafer, bezi ile temizler dedi. Sn. Gürcafer, bir insan yatmadan önce edilen duada yer alırsa o duaların en hayırlısında yer almış demektir. Hacı Bulgur amca, bir ay içinde ayni inşaattan düşerek ölenler nedeniyle o müteahhit bu duanın neresinde yer alacak diye soruyor.

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Sn. Özlem Gürkut,Kıbrıs Türk Tabipler Birliği başkanı olarak dünyadaolduğu gibi KKTC’de de kanserin önemli bir sorun olduğunu belirttiniz. Ve tedavi etmekten daha güzelinin kanseri önlemek olduğunu dile getirdiniz. Açıklamanızda, sigara ve alkol kullanmayınız. Sağlıklı besleniniz. Radyosyanlardan uzak durunuz. Egzersiz yapın ve ideal kilonuzu koruyun. Aşı yapın diyorsunuz. Da bizim Ayşaba, Özlem gızım çok güzel şeyler söyledi ama bu yiyecekleri ve içecekleri ne yapacağız. Dışarıdan gelen patates bile hastalıklı olursa, sebzelerde limit üstü zehirli ilaçlar, vals ve tango yaparsa bizim kanser ile dans etmemizi kim önleyecek.Böyle bir durumda, bir yerimizi yırtsak, başımıza şapka diye geçirsek bile Kanser’e bay bay diyebilirimiyiz diyor. Doktorum, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Koltuğa oturanlar hayatı dört dörtlük yaşarken, yapmadıkları ile bizim bir yerimize uç buçuk attırıyorlar. Hepsi bu.

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Sn. Selma Eylem, Sendikal Platformun, TC Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’na verilmek için hazırlanan mektup ile ilgili olarak düzenlediği eylemde polis subaylarına sorduğunuz sorular cuk diye yerine otururken, verilmeye çalışılan cevaplar, maalesef stroz olan makine gibi saatte 5 Km. Yol kat edebildi. Kimden emir aldınız, sorunuza karşı verilen el cevabı gören görme engelli Metin Şentürk’ü bile güldürdü. İktidarda iktidarsızlık yaşayan emir erlerinden emir almayan polisin kimden emir aldığı, çözülmesi zor bilinmeyenli bir denklem değil. Emir erlerimiz emir verse bile Meclis ve Afrika olaylarında olduğu gibi Cumhuru bile takmayan polis, Başbakan ve bakanı mı takacak? Selma hocanım, kimisine gömlek bol gelir, giyene milleti güldürür. Kimisine dar gelir giyeni öldürür. Bizimkiler ölme yerine kendilerine güldürmeyi tercih etmişler. Ne yapalım?

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Sn. Emirali Tatlıdil, sosyal medyada yaptığın paylaşımda, 800 TL. Olan seyrüsefer 1250 olrusa, 1 kilo salatalık 11, patlıcan 18 lira olur. Ne sendikalardan nede halktan ses çıkmazsa bize müstehaktır diyorsun. Sevgili Emirali, halkın da sendikalarında günahına girme. Halk, gıccacığın sözleşmesinin uzatılması, oğlancığın işe girme işleri ile uğraşırken, sendikalar sempati duydukları partileri yıpratma operasyonunu askıya almakla meşguldür. Fırlatılan gullelerden sakınmak için ‘Eğilin gulle geliyor’ diye bağırarak bir birlerini de ikaz ediyor. Vallahi yontma taş devri, cilalı taş devri, sonrasında punç devri derken şimdi eğilde gulle geçsin devrini yaşıyoruz.

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Sn. Hasan Ulas Altıok sosyal medyadaki paylaşımınızda kendi ülkemizde yabancı gibiyiz. Her gün biraz daha asimile, biraz daha entegre oluyoruz. Ve planın bu olduğunu da artık yüksek sesle yüzümüze vuruyorlar. Hem de hiç çekinmeden, bize meydan okurcasına. Kendi ülkemizde belirsizlik içerisinde yaşayan yabancılar gibiyiz. Evet, kim ne isterse desin Umarım son günlerde yaşanan gelişmelerden olumlu bir sonuç çıkar ve son anda da olsa yok olmaktan kurtuluruz. Artık ülkemizi tanıyabilmek çok zorlaştı diyorsun. Sn. Altıok, özür dileyerek söylüyorum, eşek olan insanın üzerine semer vurup binen çok olur. Emir erlerini değiştirme gibi akla sahip değilseniz semeri de besleme olmayı da kabul ettiniz demektir. Çünkü akıl bir başka deyişle zihin paraşüt gibidir. O paraşüt açık değilse işe yaramaz. Aynen bugünkü gibi 1500 feet yükseklikten burun üstü yere çakılırsınız.

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Sn.Mustafa Billur, sosyal medyadaki paylaşımında, 26 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu Üyeleri Seçimi için oy kullanmak isteyen Kıbrıslı Türklerin, nüfus kayıt dairesinde kayıtlı adresleriyle ilgili problem, meclisten yeni geçen bir yasa ile ortadan kalktı. Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip tüm Kıbrıslı Türkler, içeride kayıtlı adreslerinin ne olduğuna bakılmaksızın oy verebilecek. Sadece yeni verilen Kıbrıs Cumhuriyeti kimliklerinde, BİTİŞ TARİHİ mevcut. Mutlaka şimdiden, kimliğinizin en az 26 Mayıs 2019'a kadar geçerli olduğundan emin olun. Eğer bu tarihten önce geçerlilik süresi dolmuşsa, oy kullanabilmek istiyorsanız, kimliğinizi mutlaka yeniletmeniz gerek diyorsun. Sevgili Mustafa, Avrupa parlamentosunda temsilcilerimizin olması ülke için büyük kazanç. Özellikle Türkçenin Avrupa dilleri arasında yer alması ondan daha büyük kazanç. Laga luga edenlere aldırmayıp gidip oylarımızı kullanmamız gerekiyor. Bazı kanatlar vardır Kuzgunu leşe, bazı kanatlar ise mutluluğa götürür. O kanatları seçme becerisi de bizlerin yeteneğine bağlıdır.

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Sn. Öcal Dallı bakıyorum da iki gündür herkes Aydın hanıma başsağlığı diliyor. Bazıları da hikayelerini anlatıyor. Rahmetli neredeyse üç aydır hastaydı ve uzunca bir süredir Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünde yatıyordu. Acaba kaçınız hasta yatağında ziyaret edip elini öpmüştür. Hey sizi gidi Facebook kahramanları hey diyorsun. Sn. Dallı, dünyayı değiştirmemize gerek yok. Böylesi günlerde kendimizi değiştirerek ön planda gösterirsek mesele kalmaz. İnanın böylesi sahte kahramanları (Gerçekleri tenzih ediyorum) gördükçe ağzım ile sövmüyorum. Ama okkalı cinsinden küfür edercesine katıla katıla gülüyorum.

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Fıkra

Ne söyledi?

Mafya babası haraçlarını toplaması için yeni bir tetikçi buldu. Seçtiği adam sağır ve dilsizdi. Çünkü baba, bu tetikçi yakalanırsa polise fazla bir şey anlatması mümkün olamaz diye düşünüyordu. Baba, bir gün ödemelerin geciktiğini fark etti ve tetikçiyi odasına aldırttı, bir de işaret dilini bilen tercüman buldular. Tercüman işaretle sordu:

"Para nerede?"

Sağır dilsiz işaretle yanıt verdi:

"Ne parası? Benim paradan maradan haberim yok. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum."

Tercüman tercüme etti:

"Neden bahsettiğinizi anlamıyormuş."

Baba 38'liği koltuk altından çekip sağır dilsizin beynine dayadı:

"Şimdi sor bakalım, para nerede."

Tercüman işaretle sordu:

"Para nerede?"

Sağır-dilsiz kan ter içinde, işaretle yanıt verdi:

"Şehir merkezindeki parkta, büyük heykelin olduğu kapıdan girince soldan 3. ağacın kovuğunda iki yüz bin dolar var."

"Ne söyledi?" dedi baba.

Tercüman yanıtladı:

"Dedi ki, hala neden bahsettiğinizi anlamıyormuş, ayrıca o tetiği çekmek de biraz g.t istermiş."

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