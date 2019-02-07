Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Ayşegül Baybars, 6 Gece Kulübünün daha lisansını iptal etmişsiniz. Üstüne üstlük 25 konsomatrisi de bugün liman kapısını önüne koyacakmışsınız. Vallahi ette, bıçakta sizin elinizde. İster şiş, ister pirzola isterseniz biftek olarak kesersiniz. Yalnız bakanlıkta bir muhasebecinin olmadığını ve vatandaşın bu nedenle kırsal kesim arazileri için para yatıramadığı söyleniyor. Gece Kulübü Meydan Muharebesini sürdürürken, içte yapılan Malazgirit Muhasebe Meydan Muharebesine de bir göz atsanız diyorum. Sn. Bakan, sanırım zaman zaman bu mavro yerimo siyasete nerden girdim. Oturmadım oturduğum yerime de kalktım siyasete atıldım dersiniz. Eeee siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır, içmeyenin ağzı sulanır. Eleştiriler, parti içerisindeki hizipler sanırım midenizi fena bulandırdı. Ne dersiniz?

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Sn. Mevlut Çavuşoğlu, bak sen şu Tuncay Özkan’ın yaptığına. Sosyal medyadaki paylaşımında, torpilin ahlaksızlığın böylesine pes diyerek başladığı yazısında, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ALES’te sonuncu olan ve yabancı dil sınavından da 100 üzerinden 22.5 alabilen akrabası Şeyda Çavuşoğlu yüksek lisansı kazandı. Puanların gösterildiği listeye mahkeme rektörlüğün talebiyle erişim yasağı koydu diyor. Sizin eliniz kolunuz uzundur, getirin Urfa’dan İSOD’u sürün ağzına bakalım bir daha böyle şey söylermi bakalım? Şukufe abla, koskoca Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yeğeni, bir sınavda sonuncu gelecek? Üstelik dil sınavından 100 üzerinden 22.5 alacak? Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Yeğen elini kolunu sallayarak, girer soruların hazırlandığı odasına, alır soru kağıtçıklarını, sonra hazırlar cevapları 100 üzerinden 100 alır olur biter diyor. Sn. Çavuşoğlu, Tuncay Özkan, bu dünyanın iyi olanların değil, rolünü iyi oynayanların dünyası olduğunu sanırım bilmiyor. Yaşananlar sonrasında siga siga manamu öğrenirsin denilirken Öğrenecek.

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Sn. Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri olarak yaptığınız açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın Gelir Vergisi Yasasında yaptığı değişikliklerin “kandırmaca” olduğunu söylediniz. Ve özel indirim miktarlarının yüzde 17 oranından yüzde 10 oranına çekildiğini kaydettiniz. Maliye Bakanlığının, Gelir Vergisi Yasası’nın14’ncü maddesinde yapılan düzenlemeyle özel indirim miktarını değiştirdiğini ve bunun amacının; özellikle Müdür, Müsteşar ve Bakan maaşlarından daha yüksek oranda vergi alınmasının sağlanması olduğunu dile getirirken Asgari Ücretliden bile vergi alınmaya çalışılırken, maaşları Stratosferde gezen üst düzey bürokratın bundan nasibini almayacağını mı sandınız. Sn. Taçoy, maaş artışlarında kadayıfın üzerine dondurma, onun üzerine fıstık ezmesi de serpilenlerden bırak biraz daha fazla vergi alınsın. Anamız düşük maaşlar nedeniyle ağlarken, bırak yüksek maaşları nedeniyle geride play back yapanların da anaları biraz ağlasın.

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Sn. İzzet İzcan, BKP Genel Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, ülkeye kimlikle girişin kaldırılması gerektiğini ifade ettiniz ve böyle bir çabayı da görmediğinizi belirttiniz. KKTC’nin sorma gir hanına döndüğünü söylerken, sürekli vatandaşlık dağıtıldığını, gelenin içeri girdiğini, tetikçi ve hırsızın sürekli ülkeye geldiğini dile getirdiniz. Turist adı altında gelip gidiyorlar. Hiçbir denetim, kontrol olmuyor. Nüfusumuzdan iki kat daha fazla insan bu ülkede yaşıyor. Böyle bir yönetimi dünyada hiçbir devlet kabul etmiyor ifadesinde bulundunuz. Da, gıccaccık ile oğlancığın derdinden başka bir gaylesi olmayan insanımızın neden dut yemiş bülbüle dönüştüğünü izah etmediniz. Sn. İzcan, koyunun çok olduğu ülkelerin komşuları kasaplar olur. 33 yaşındaki prematüre bebek hala daha sokak kedisinin özgürlük felsefesini öğrenemeyip, ciğercinin kedisi gibi tekmeyi yiyince sadece miyav diyorsa, çekeceksin fişi bitireceksin işi.

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Sn. Ödül Muhtaroğlu, DPÖ başkanı olarak yaptığın açıklamada, KKTC’de ocak ayı enflasyonun 0.53 olduğunu belirttin. Siddika aba Türkiye hapşursa biz nezle, nezle olsa zattürüe oluruz. Bu nasıl hesaptır ki, Türkiye’de ocak ayı enflasyonu 1.06 Olurken, bizim buralarda 0.53 nasıl olur diye merak etti. Süheyla teyze ise Ödül ovlucuğuma selam söyleyin, patlıcan, bamya, domates, gibi yiyeceklerin fiyatları atmosferi geçerek Stratosferde geziyor. Fiyatları görek için ona dürbün göndereyim de ayacıkları yere bassın diyor. Sevgili Ödül, bugüne kadar bizler köprüyü geçene kadar olsa bile ayıya dayı denilemeyeceğini, denilirse köprünün tam ortasında köprü yıkılırsa diğer tarafa ayının yeğeni olarak gideceğimizi hiç düşünemedik. Bizi idare ettiğini sananların salladığı köprü galiba yıkılıyor. Galiba yeğen olarak selamı çakacağız.

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Sn. Yavuz Ekmeçi, YDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak yaptığınız açıklamada Atatürk olsaydı Rum sevicilerini Girne Kapısında sallandırırdı cümleniz hiç hoş karşılanmadı. Atatürk yaşamış olsaydı, Önce Sivas’ta Madımak olaylarında ön plana çıkan yobazları sonrasında da ırkçıları sallandırırdı. Atatük Kurtuluş Savaşından sonra Türkiye’yi ziyaret eden, Yunanistan Başbakanı Venizelos’u köşkünde ağırladıktan sonra ertesi gün Gazi Orman Çiftliği'nde venizelos onuruna otuz kişilik bir yemek verdi. Böylece savaş sonrasında Türk –Yunan dostluğunun temeli atıldı. Atatürk, Venizelos’un ziyareti sonrasında da İnönü’yü Atina’ya göndererek, Venizelos’un ziyaretine karşılık vermişti. Anlayacağınız Atatürk asmak – kesmek yerine ülkelerin dostluklarına önem verirdi. Sn. Ekmekçi, Hacı amca, narksizm ve ırkçılık tedavi edilmesi gereken kötü bir hastalıktır. Mesele ayni fikirlerde olup, anlaşmak değil. Mesele farklı fikirlerde olup, birbirine saygı duyabilmektir. İşte böyle davranabilene insan denir diyor.

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Sn. Emre Yalçın, turist olarak geldiğin ülkemizde maşallah kurşun olup yağdın. Gifa Airways’nde kurşun dolması yaparken, kurşun dolmalarından birisinide zorla Serkan Kısa’ya yedirdin. Tabi kurşunlama olayı ile ilgili olarak hangi dayından veya abinden emir aldığın henüz belli olmadı. Turistler gittiği ülkelere bereket getirir. Sende 3-4 gün evvel turist olarak geldiğin ülkemde, Taammüden Adam Öldürmeye Tesebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” gibi bereketli gün yaşattın. Tabi buralarda adettir. Yapılanlar karşılıksız bırakılmaz. Sanırım Başkentin 5 yıldızlı oteli Mapushane Resort’ta seni 5-6 yıl misafir edeceğiz. Emre gardaş merak etme misafir olduğun süre içerisinde ekmek elden su golimbadan sana beleş olarak sunulacak.

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Sn. Ahmet Hüdaoğlu, son günlerde target yapılarak göz, gez, arpacık denilerek kurşun dolmasına döndürülmeye çalışılıyorsunuz. Son yapılan eleştiride, halk ekonomik sorunlar ve yüksek elektrik faturaları altında ezilirken, Kıb-Tek’in yeni menfaatler dağıtması büyük bir sorumsuzluk örneğidir denildi. Ayrıca alınacak santrallerde eleştirilerin hedefi oldu.Yüksek faturalar doğrudur halkı buldozer misali fena eziyor. Nefes aldırmıyor. Ancak kapasite arttığı için 2019’da karanlıkta kalacağımız da bir gerçek. Böylesi günlerde bayram değil seyran değil baldızın bizi capur cupur öpmesi gibi sizin de maaşlara hatırı sayılır miktarda artış yapmanız, tepki topladı. Sn. Hüdaoğlu, dikkat edin. Bölge bölge kesilen elektrikler nedeniyle bataryanız sarj edilemiyor. Bu nedenle boşalan piliniz nedeniyle milletin kapsama alanı dışında kalıyorsunuz. Arandığınız zaman şuanda kapsama alanı dışındadır. Ulaşılamıyor. Tekrar arayın deniliyor. Ya bataryanızı sarj edip kapsama alanına girin yada göz, gez arpacık durumu sonrasında mahalleye gitmeye hazır olun.

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Sn. Talip Atalay, geçen güne kadar, salimen ve gayet relanti bir şekilde seyahat ederken, bayraklar bölgesinde bir trafik kazası yapmışsınız. Kaldırdığınızı söyledikleri bayraklar, rüzgardan ön camınızı kapatmış ve kaza yapmanıza neden olmuş diyorlar. Hocam, yapmış olduğunuz kaza sonrasında kaportada hasar meydana geldi. Ama ‘Bayrak üstünde’ lahmacun ve lavaş ziyafeti verenlerin, habire kaportaya vurarak daha çok hasar meydana getirmeye çalışmalarını da anlamak mümkün değil. Hatçe teyze, metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler. Bayrak üzerinde lahmacun yiyen metotsuzların hızlı koşmalarına bakma. Çünkü biraz sonra yorulacaklar.

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Sn. Levent Mihmet, Muhtarı olduğunuz, Esenköy’de bir takım sorunlar olduğunu söylediniz. Köyün bu zamana kadar ihmal edildiğini ve değer görmediklerini ifade ettiniz. Köyde cami ve mezarlık olmadığını dile getirirken Kırsal kesim arsası olarak verilecek yerlerin işgal altında olduğunu belirttiniz ve bu nedenle bölgede göç yaşandığını dile getirdiniz. Köyde cami, mezarlık ve muhtarlık binasının bile olmadığını söylediniz. Muhtarım, hükümet bireylerimiz bir başka deyişle ‘Zamtonlarımız’ şu sıralar, hangi mala ve nereye zam yapacaklar konusunda önemli bir işle uğraşıyorlar. Zam olaylarını bitirecekleri 3 yıl sonrasına kadar fırtına olup Esse bile 100 vatandaşın yaşadığı ve toplasan 15 oyun çıkacağı köyü göremeyecekler. Levent Muhtarım, siyasetçinin en büyük hilesi, yapacağız, edeceğiz deyip verdiği vaatlerdir. Bubi tuzağına dönüşen hileye dikkat edin.

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Sn. Levent Yüksel, sosyal medyadaki paylaşımınızda Mare Monte Hotel vardı bir zamanlar. 2007’de Vakıflar idaresi ihaleye çıktı. 49 yıllığına kiralandı. NE oldu açılışı ne zaman diye soruyorsun. Sn. Yüksel, Mare Monte Otel’e şuanda Dome Otel ile ilgilendiğimiz için ona ayıracak zamanımız yok. Ama bizim minik kuşlar Mare Monte’nin de pek yakında açılacağını söylüyor. Tarihi de merak edenler için verdiler. Mare Monte 31 Şubat tarihinde kesin açılıyor. Sn. Tüm bu yaşananlara baktıkça inan ağzım ile okkalı küfür etmiyorum. Ama küfür edercesine katıla katıla gülüyorum

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