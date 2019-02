Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Cemal Özyiğit, Kıb-Tek’te yaşananlara ve görevden alınma öncesindeki açıklamalarınıza bakarken, yahu orada koskoca sosyal demokrat bir başkan var. Bakın Cemal Hoca, Bakanlar Kuruluna, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanın, görevden alınma önerisi gelirse imzalamam imasında bulundu. Hükümet krizi çıkar ama hoca bunu imzalamaz dedik. Aliye ablanın ve Tonguz amcanın, ama daha öncede İmamın Ordusu Sözlerini yalamış ve yutmuştu. Hala Sultan İlahiyat Fakültesi diplomasını imzalamam dedikten sonra attığı imza ıslak olduğu için diplomaları mürekkep içinde bırakmıştı. Çanakkale’ye çocukları göndermem demiş, orada göndermekle kalmamış, oradaki bir görevli tarafından yapılan saldırıları da sineye çekmişti sözlerine, merak etmeyin Allah’ın emri üç, dört olmaz dedik. Ancak sizin açıklama öncesinde imzayı bastığınız söylenince ‘Yok artık’ demekten öte birşey diyemedik. Cemal hocam, gülü seven dikenine katlanır derler. Vallahi biz gül yerine kakatüsü sevmeye kalkıştık.

**

Sn. Ersin Tatar, son zamanlarda sıklıkla yaptığınız açıklamada, “Türkiye ve benim halkıma, devletime saldıranlara karşı susmayacak, durmayacağım” Güneş balçıkla sıvanamaz ”dediniz. Ve tabi bu çerçevede KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’e de eleştiri getirdiniz. Türkiye halkı tüm Kıbrıs halkının baş tacıdır. Ancak baş tacı olmayanlar, Kıbrıs Türk halkını hep 2’nci sınıf halk olarak gören Türkiye Hükümetleridir diyor Növber abla. Ersin Başkan, bizim Aliyaba da, keşke Ersin ovlucuğum, Türkiye’ye gösterttiği hassasiyeti bizim halkımıza da göstertse ve burada Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs Türk Halkına yönelik demediğini bırakmayan yöneticileri de eleştirse diyor. Başkan, doğrudur ‘Güneş balçık ile sıvanmaz.’Ama unutma sabah doğan ve balçık ile sıvanmayan güneş, gece olunca batar. Ne ışığı, nede balçığı kalır. Aman dikkat edin.

**

Sn. Fikri Ataoğlu,Turizm Bakanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, KKTC'nin neredeyse tamamının tarihi dokularla donatılmış bir ada olduğuna dikkati çektiniz. Kuzey Kıbrıs'ta nereye dokunacak olursanız, her yerden tarihin fışkırdığını görürsünüz. İskele'de arkeolojik müze açıldı. Mağusa'daki şömineli evin çalışmalarını tamamladık. Girne'de Güzel Sanatlar Müzesi’nin çalışmaları var. Geçmişte mevcut olan tarihi yapıların da tamamlanmasıyla, turistlerin ziyaret edeceği çok daha fazla yer olacak. Bütün bunlar hayata geçtikten sonra elbette tarihi değerleri önemseyen farklı bir turizm potansiyelini oluşturmuş olacağız. Eski eserlere ve tarihi yerlere merakı olan turistleri de ülkemize çekmiş olacağız dediniz. Hacı amca Fikri ovlucuğum çok güzel söyledi. Çokta haklıdır. İnşallah yapar. Ama el birliği ile Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan adayı, 3 ‘K’’dan, yani kadın pazarlama, kara para aklama ve kumar adası olmaktan nasıl çıkartacağız? Bu çok bilinmeyenli denklemi çözüp, çözümü kolay probeleme nasıl ulaşacağız diyor. Sn. Bakan, o tarihi doku yıllanmış şarap, KKTC turizmi de testi olsa, bu ahval ve şerait içerisinde o turist ‘Sorry be annem’ diyerek o testiden o yıllanmış şarabı içmez. Önce 3 ‘K’ Out, sonra testi ve yıllanmış şarap IN

**

Sn. Derviş Dağman, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı olarak yaptığın açıklamada “kamu reformu” olarak anılan Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikleri eleştirerek, yasanın geçeceği günden itibaren süresiz grev de dahil her türlü mücadeleye gireceğinizi açıkladınız. Kamu Görevlileri Yasası’nın “Göç Yasası’ndan daha ileri ‘kölelik yasası’ olduğunu” iddia ederek, yasayı kabul etmeyeceğinizi ve yasanın geçtiği günden itibaren süresiz greve gideceğinizi belirttiniz. Derviş Başkan, Işığın olduğu her yerde, gölgeler de vardır. Gölgelerin büyüdüğü yerlerde insanlar küçülür. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Hüseyin Çelik, günün en güzel ve sevindirici haber sizden geldi. Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz aylarda kayıt yaptırdıktan sonra, ilik nakli bekleyen bir kız çocuğuna kök hücre bağışında bulunarak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut oldunuz. Hiç tanımadığınız birisine verdiğiniz örneğin uyum göstermesi aileye yeniden yaşama sevinci kattı. Sn. Çelik, bir insanın yatsı namazında edilen duada yer alması duaların en hayırlısında yer alması demektir. Siz duaların en hayırlısında yer alırken, Allah katında da büyük sevap işlediniz.

**

Sn. Ali Yeltekin,Hür-İş Genel Sekreteri olarak yaptığınız açıklamada, bir insanlık ayıbını dile getirerek, Çalışma izinsiz olarak tespit edilen Vietnam uyruklu kadının, “KKTC’de İkamet İzinsiz” suçundan 10 gün hapis, iş yerine ise para cezası kesildiğini belirttiniz. Açıklamanızda “Bu kadına yapılan bence doğru değildir, ben kesinlikle bunu onaylamıyorum. KKTC vatandaşı olarak, ülkemin bu kadına bu şekilde davrandığı için hem üzüntü hem de utanç duyuyorum. Kaçak çalışan birini hapse soktuk” demeniz buralardaki farklı uygulamaları da gözümüzün içine değil ninnisine soktu. Sn. Yeltekin, en iyi yol dosdoğru gidendir. Ama bizim hükümetlerin maşallahlığı var. Bizi monobadilerden (Ova yolu) götürüp, ohtoların üzerinden atlata atlata, ne dosdoğrumuz nede doğrumuz kaldı. Yaşanan dram sonrasında millet suskun, kadın örgütleri hepten suskun. Bazıları, bilgileri ve görüşleri ile ülkeyi aydınlatacak cadde projektörleri yerine, kime yandığı belli olmayan sokak lambası gibidir. Golorambicik gibi kendi etraflarını aydınlatmaktan öte ellerinden birşey gelmez.

**

Sn. Hasan Sözmener, bir hukukçu olarak, ülkede çeşitli kurum, kuruluş ve devlet dairelerinde, çalışanlar tarafından yapılan yolsuzlukla ilgili onlarca dosyanın hâlâ polis ve Hukuk Dairesi’nde durduğunu ve bu durumun, ülkede ciddi bir huzursuzluğa neden olduğunu belirttiniz. Yolsuzluk dosyaları ile ilgili süreci hızlandırmanın yolunun, personel ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesinden geçtiğini dile getirdiniz. Polis ve Hukuk Dairesine ivedi personel alınması gerektiğine vurgu yaptınız. Sn. Sözmener, eksiklikleri giderirsek. Yolsuzluklar zamanında tespit edilip, hızla mahkemeye intikal ettirilir ve suçlu cezasını çekerse, bu korku yaratmayacak mı? Peki o zaman deveyi havurdu ile kuyruğuna varıncaya kadar mideye indirenler nasıl rahatlıkla ham hum şorolop yapacaklar? Şimdi, keçinin tepeciği atlarken kuyruğu kalktığı için kıçını gören keçinin hah kıçını gördüm demesi sonrasında, koyunun senin hep açık dediği gibi yolsuzluk yapanlar da senin kıçın kirli, eh seninki daha kirli o nedenle dosyayı modern fayıl sistemine göre arşive koy ve üstünü ört diyebilecek mi? Hasan bey gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğer düğmelerde yanlış gider. Üst düzey bir yönetici, bürokrat, vekil, bakan olarak kariyer yapmak harika. Ama soğuk gecelerde kariyerinize sarılıp yatamazsınız. Paranın sıcaklığını hisetmezseniz zatüriye olursunuz.

**

Sn. Erbay Teoğman,23 yaşındaki genç bir kadına tecavüze teşebbüs ettiğiniz söyleniyor. Gönyeli'de kiracınız olan 23 yaşındaki birisine, 41 yaşında olmanıza karşın evlenme teklif etmeniz pek yadırganmaz. Kız veya kadın teklifinizi kabul eder veya etmez. O başka birşey. Ama kabul etmeyince iterek yatağa düşürmeniz ve hayvansal bir işgüdü ile kıza cinsel saldırıda bulunmanız kabul edilir bir davranış şekli değil. Bakın, yalnızca bir deli, suyun derinliğini iki ayağıyla anlamaya kalkar. Maşallah siz bırakın ayakları, yüzme bilmemenize rağmen tüm vücüdunuz ile derinliği ölçmeye kalktınız. Erbay bey, kız dediğin İstanbul gibi olmalı, Fethi zor, fatihi tek. Sen kendini Sultan Mehmet sanıp, tek başına İstanbul’u zor kullanarak fet etmeye kalkıştın. Ve tabiki surların altında kaldın.

**

Sn. Tacan Reynar,Türkiye ile KKTC arasında bir anlaşma yada bir protokol imzalanacağında yetkililerin ayrıntılarının ne olacağını, toplum ile paylaşması gerektiğini belirttiniz. Bu nedenlede imzalanacak olan protokole yönelik bir takım endişeleriniz olduğunu vurguladınız. Ayrıca terörle amansız mücadelenin ortaklaşa şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, Kıbrıs’ın Kuzeyinde en büyük hassasiyetin düşünce özgürlüğüne karşı son zamanlarda yapılmak istenilenler olduğunu,bu durumun yargılama safhalarında da görüldüğünü dile getirdiniz. Sn. Reynar, besleme olarak görülen, ve camdaki ciğere bakarken, ciğerci tarafından her miyav dediğinde tekmeyi yiyen ciğercinin kedisi, sokak kedisinin ‘Özgürlük felsefesini’ kendine şiar edinmezse daha çok tekme yiyecek. Tacan yargıcım, bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Halk olarak bülbül yerine kargayı tercih etmişsek bu onların değil halk olarak bizim suçumuzdur.

**

Sn. Bulut Akacan, Erhan Başay ile giriştiğin kavgada Zeki Asımoğlu’nun ciddi bir şekilde yaralanması seni Ağır Cezalık yaptı. Bir anlık öfke, sinir ve kontrolsüzlük başına büyük işler açtı. KKTC’de tanınan, Milletvekilliği adaylığının yanısıra iş adamlığı ile halkın gözü önünde olan birisi olarak yaptığın yanlışlığın bedelini maddi açıdan değil ama manevi ve kariyer açısından büyük olarak ödemeye başladın. Sevgili Bulut, aslında seni bilen birisi olarak, pırlanta gibi bir kalbin olduğunu söyleyebilirim. Ama daha önceki tartışmalarında olduğu gibi bir anda, siyaha bürünen bir bulut oluyorsun ve dolu olup yağıyorsun.Yağdırdığın İri, dolu tanelerin, etrafa da sana da zarar veriyor be abim. Yaşananlardan pişmanlık duyduğundan eminim. Ama unutmaöfke ve sinirin gelişi, aklın gidişidir.Sevgili Bulut, küsmek darılmak ve kavga için bahaneler üretmek yerine, eskiden olduğu gibi sevmek ve sevilmek için bundan sonra, bundan ders çıkartarak çareler üretmeye bak.

**

Sn. Hasan Ulaş Altıok, sosyal medyada yaptığın paylaşımda, Kıbrıs “ulusal davasına” Nami, kabloyu da “milli proje” olarak ekledi. Yakıştı dediniz. Ulusal davayı ağıza sakız etmek koltuğu, koltuk ‘Milli projeleri’ o da bazı kesimlere ‘Lilli projeleri ‘ getirir. Özerk bir yapıda ‘Sorry be Annem’ özel bir yapıya geçerken ‘Yes be Annem’ baklavası her zaman makbüldür. Yapılmayan yatırımlar ve alt yapı nedeniyle ‘Ceryan faturası’ bizi teperken, vatan, millet, sakarya, nurlu ufuklar kitabının satışından elde edilenlerde birilerini ferahlatıyor. Sn. Altıok, yaptıkları ile damda gezer takyanoz, vur beline kazmayı türküsünü söyleyenleri,aklımıza getirmek kolay. Ama Marifet, aklımıza gelmeleri değil, marifet gönlümüze gelerek, gönlümüzdeki tahtta oturtmalarıdır.

**

Sn. Ferda Ekinci, sosyal medyadaki paylaşımınızda Turizm Bakanı Ataoğlu, turist sayısında geçen yıllara oranla ciddi bir 'patlama' olduğunu söyledi. Başbakan Erhürman da, ülkede Pakistanlı, Endonezyalı, Tayvanlı birçok kişinin bulunduğunu belirtti. Umarım Sn. Bakan bunları kasdetmiyordur. Ha bir de otobüs durakları Afrika kökenlilerden geçilmiyor dediniz. Sn. Ekinci, Kamerunlu, Nijeryalı, Kongo, Banladeşlileri yazmayı unuttunuz. Öğrenci olarak gelip, inşaatlarda çalışanları geçtik. Maşallah, Turist olarak gelip, 5 yıldızlı parklarda yatanlar da turizmi patlatıp çatlattı. Valla el üstünde tutulmak için illada tabuta girmek gerekmez. Böyle turizmi çatlatıp patlatarak da el üstünde tutulursunuz.

**

GÜNÜN FIKRASI

Örnek Evlilik

Arkadaşları, yeni evli gence, bir çay sohbetinde:

- "Sen evleneli neredeyse bir sene oldu, ama maşallah sizin evden çıt çıkmıyor, siz hiç tartışmaz mısınız?" diye sorarlar.

"Hayır" diye cevaplar yeni evli genç ve ilave eder:

- "Akşam işten geldiğimde, kapı açılınca hanıma şöyle bir bakarım. Eğer hanım, eteğinin ucunu belinde topladıysa bilirim ki hanımın günü iyi geçmemiş ve havası yerinde değil. Hiç ekmek, yemek sormadan usulca mutfağa süzülür, aceleyle birkaç lokma atıştırır ve ortalıktan toz olurum. Olur ya bazen de benim asabım bozuk olur. O zaman fesin püskülünü her zamankinin aksine soldan sarkıtırım. O da bunu görür, asabi olduğumu anlar ve hiç sesini çıkarmaz, hemen yemeğimi, çayımı hazır eder. Etrafımda pervane gibi döner. Bu nedenle biz hiç kavga etmeyiz."

Dinleyenlerden biri:

- "Peki birader, kapı açıldı, yenge eteğin ucunu belinde toplamış, sen de fesin püskülünü soldan sarkıtmışsın. İki taraf da asabi, o zaman ne olacak?" diye sormuş.

Ötekiler de "Hah! Şimdi ne olacak?" demiş.

Genç gülümsemiş;

- "Bundan kolay ne var, fesin püskülünü hafif bir fiskeyle soldan sağa atarım, demiş."

**

Günün sözü

**

Günün fotosu