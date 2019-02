Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Kudret Özersay, meclisin yasa yapma tekniğinde ciddi sorunlar yaşandığı, Yasama ve yürütmede keyfi uygulamaların ciddi sıkıntılara neden olduğu, Halkın Partisi’ne ait bakanlıklardan giden önergelerin dikkate alınmadığı algısının ciddi rahatsızlık konusu olduğuna vurgu yapılıyor. Bu nedenle büyük umutlarla kurulan dörtlü koalisyon hükümetinin, icraatları ile değil, görüş ayrılıkları ile gündeme geldiği belirtiliyor. Bakan Özdil Nami ve yönetim kurulu üyeleri ile başlayan tartışmanın, enerji alanında adım atılmasını engellediği, vatandaşın da ağır elektrik faturaları altında hükümeti eleştirdiği ve özellikle partiniz Halkın Partisinin, CTP- DP ve TDP’den rahatsızlık duyduğu ifade edildi.Sn. Özersay, Halis amca, Zamtonlar diyarında yaşamak fedakârlık ister. Dörtlerin biri – ikisi Mersin’e giderken, diğerleri tersine tersine gidiyor. Biri, Anası ile ana-oğul sevgisini arşa yükseltirken, bir diğeri sümük çekerek yeter ama diyor. Hükümet mozaiğinde çattırdılar yükselirken, biz hükümet binasında, kat üstüne kat çıkıyor ve binayı büyütüyoruz açıklamasında bulunuluyor. Ve inananı da öptüm diyor. Ayşaba ise ilk karını sаnаAllah, ikinci karınıinsanlar, üçüncüsünü ise şeytan gönderir. Peki, bizim ne günahımız vardı da dördüncüsünü de göndererek bizi durmadan öptürttü demeden duramıyor.

Sn. İsmail Arter, Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları ile gerçekleştirdiğiniz ve bu yıl 27.’ncisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali toplumda büyük heyecan uyandırdı. Yahu bu toplumda hiçmi güzel şey olmuyor diye eleştiri yapan müzmin eleştirmen Abdulmutallip amca bile ‘Bravo’ İsmail Başkana benim bile sesimi kesti dedi. Hüsniye Teyze, bu festivalde kültür bilgi yarışmasından, ses yarışmalarına, resim yarışmasından uçurtma yarışına kadar ne ararsan var. Kısacası yok isminin geçmediği festivalde ne ararsan var diyor. İsmail Başkan, bu festivalin şerefi yarışanların, onur madalyası da senin olur. Tаrlаdа midye yetişmez. Emek vermeden de böylesi güzelim festivaller düzenlenmez. Pаrаkаzаnmаk iğneyle kuyu kаzmаk,pаrаhаrcаmаkkumа su dökmek gibiyse, böylesi festivaller düzenlemekte

Sn. Mustafa Naimoğulları, düzenlediğiniz basın toplantısında, bakanlığın açıkladığı yeni fiyatlarla “hayvancının ayakta kalamayacağını” üreticinin ölüm paketini önünüze koyduklarını belirttiniz. Dolayısıyla kaybedecek bir şeylerinizin kalmadığını bu nedenle hayvan üreticisinin 27 Şubat Çarşamba günü araçlı eylem yapacağını söylediniz. Sn. Naimoğluları, bugüne kadar gelen hükümetlerin, müzik değiştiğinde nasıl dansta değişiyorsa, verdikleri sözlerde değişti. İşkembe-i kübradan salladıkları yalan vaatler havada uçuştu. Ancak siyasetçinin unuttuğu, yalanın her ne kadar dörtnala, Hakikatin ise adım adım yürümesine karşın yine de vaktinde yetiştiğidir. Tek oku kırmak kolaydır. Âmâ bir desteyi kıramayacaklarını öğrenecekler.

Sn. Ahmet Noyanlar, İskele Bölgesinde maşallahlığınız var. Gözümüz yok ama bina dikmediğiniz alan kalmadı. Daha önce İskele Belediyesine ait bir alanı, başkanı olduğunuz Bisiklet Kulübüne almak istemiştiniz. Belediye Başkanı tam olur derken, birileri, yüzme ile bisiklet arasındaki farkı anlayamadık deyince galiba o iş baddoz oldu. Ancak bukez o alanın yanında olan Onur Kamping Restoranı aldığınız söyleniyor. Ancak bukez Onur kamping yanındaki orman arazisine de talip olduğunuz söyleniyor. Sn. Noyanlar, başkanı olduğunuz bisiklet kulübü için almak istediğiniz arazi öncesinde müthiş bir sis araziyi kaplıyordu. Ancak sis yelpaze ile dağıtılamadı ve o araziyi alamadınız. Yerine şimdilerde sizin başkanı olduğunuz bisiklet kulübüne daha gerilerde başka bir yer veriliyor. Ancak yetmedi, Onur Kamping alanının yanındaki orman arazisine de talip olduğunuz iddiası var. Orada karavancılar var. Belediye Başkanı size göz kırpabilir. Ancak oradaki insanları kırarak bu iş yapılmamalı. Bilmeniz gerekir, kırılan sigara bile duman vermiyorsa, kırılan kalptende size yönelik bir tutam sevgi olmaz.

Sn. Şener Elcil, KTÖS’ün, eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst’e açıtığı hakaret davasını kazandığını ve ödenen 6 bin TL’lik tazminatın, Gelibolu İlkokulu park alanına harcandığını açıkladınız. Bu yöndeki açıklamanızda da, “Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz”dediniz. Şener Hocam, sanırım hukuk, siyasilerin ve bazı kesimlerin tüm çabalarına rağmenhenüz ‘Guguk’ yapılmadı. Sizlere yönelik hakarete varan sert eleştiriler ve söylemler yok deseniz bile sizi üzdüğünü bilenlerdeniz. Ama boş ver hocam. Rüzgar esiyorsa, hatta bu rüzgar zaman, zaman fırtınaya dönüşüyorsa,bırak onu söğüt düşünsün.Çünkü böylesi rüzgarlar ne kadar sert eserse essin ‘Çınar’a zaten bir şey olmaz.

Sn. Ahmet Serdaroğlu,Kamu-İş Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, hükümetin bugüne kadar yaptığı zamlar gibi akaryakıta yaptığı son zammın da yersiz olduğunu belirttiniz. Akaryakıta yapılan artışı tamamen kötü ve art niyetli, olarak değerlendirirken, emekçiye kıydıklarını dile getirdiniz. Toplumun bu noktada uyanması ve ciddi anlamda tepki koyması gerektiğini ayrıca ifade ettiniz. Başkan, şu sıralar vatandaş derin seçim uykusundadır. Rüyasında, gıccacığın işe girmesini, oğlancığın da sözleşmesinin uzatılmasını görür. Ne kadar dürtsen o güzelim uykusundan uyanmaz. Hüsniye teyze, bugüne kadar kazık yemelerine rağmen, pişmanlık duymayanları bаğışlаmаk, suya resim yapmakla birdir diyor.

Sn. Fatma Kara, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki paylaşımınızda, eskiden de siyasi partililere saldırılar yapılırdı. Özellikle CTP'ye. Sözlü veya fiili ama İdeolojikti saldırılar. Aradan uzun zaman geçti, gene bir siyasi partiye saldırı yapıldı. Ama bu kez ''Pezevenklojik'' Az gittik, uz gittik, dere-tepe düz gittik. Geldiğimiz nokta bu diyorsunuz. Fikirleri kendi fikri ile çürütemeyen, tartışmayı kavga etmek sanan, eleştiriyi hazmetmeyenlerin tek argümanları sanırım saldırıdır. Sn. Kara, Mümine teyze, Pirincin içindeki siyah tаşlаrdаn korkma, beyaz olаnlаrdаn kork. Çünkü siyah taşlar fark edilir. Ancak beyazlar kamufle edildikleri için yaptıkları saldırı büyük zarar verir diyor.

Sn. Nesil Bayraktar,Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak, KKTC’de cinsel yolla bulaşan hastalıkların son derece yaygın olduğunu dile getirdiniz. cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda devlet hastanelerinde tanı ve tedavinin mümkün olmasına karşın, bu konuda yaşanan en temel sıkıntının kişilerin bu tarz durumlarda saklanmayı seçmeleri olduğunu kaydettiniz. Da, Necibe Teyze, bizim Türk Erkekleri, kim korkar hain kurttan kitabının müdavimidir. Atın ölümü arpadan, Türk Erkeğinin ölümü de erkeklik taslaması felsefesinden gelir. Gece kulüpleri kapatılırken, durak müdavimi kızların artması ve bir maşrappa suyu 200-300 TL’ye satmaları hastalıkların azalacağına artmasına neden olur diyor.

Sn. İpek Kızılduman, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü olarak mevzuata aykırı şekilde 2016 yılında yapılan 18 milyon TL’lik borçlanma ile ilgili Başbakanlık Denetleme Kurulu incelemesi sonrasında olayın yargıya taşınacağını belirttiniz. Bu borçlanmaya parmak kaldıran ve emme basma tulumba gibi kafa sallayan 4 Yönetim Kurulu üyesi ile ilgili hukuki sürecin başlayacağını dile getirdiniz. Sn. Kızılduman, ben yaparım olur mantığını sürekli uygulayanların sanırım artık hukukun, guguk olmadığını öğrenmeleri gerek. Hatice teyze, boş konuşan ve boş işler yaparak sadece dağarcıklarını doldurmayı düşünenleri dinlemeyi hiç sevmem. Ve bunların mutlaka layık olduğu cezayı almaları gerek. Bir kadına tekme atmak nasıl ki karnındaki bebeğin hakkı ise, ham hum şorolop durumlarında da İpek hanım gibi duyarlı müdürlerin tokat yerine, burun üstüne yumruk atması gerekir dedi.

Dr. Cemaller; “Hayat ertelenir ama hastalarım ertelenmez”Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Göğüs Cerrahı 33 yaşındaki Doktor Çağrı Cemaller, 365 gün 7/24 hastanede. Ameliyat olan bir hastası varsa o gün 24 saat hastanede, hastası ile ilgilenmek zorunda olan genç ve fedakâr bir doktor…Kaynak: Dr. Cemaller; “Hayat ertelenir ama hastalarım ertelenmez”Günümüzde insanların hayatını kurtarabilmek için gece gündüz çalışıp canlarını dişlerine takan emekçi doktorlar var.Bunlardan biri Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahı Doktor Çağrı Cemaller.365 gün her günü hastanede geçen fedakâr bir doktor.Kaynak: Dr. Cemaller; “Hayat ertelenir ama hastalarım ertelenmez”“Bir gün hastanede olmazsam, beni görenler bugün evinde yoktun diye espri yapıyor” diyen Cemaller, zaman bulunca yemek yediğini, onun için öncelikli hastalarının olduğunu söyledi.“BELKİ GÜN İÇİNDE OTURURUM, BELKİ OTURMAM”Kaynak: Dr. Cemaller; “Hayat ertelenir ama hastalarım ertelenmez”“KIZIMA ZAMAN AYIRAMIYORUM”

Sn. Hasan Cezaroğlu sosyal medyadaki paylaşımınızda, Küba’nın Suriye’ye, 2000 doktor, 1650 hemşire, 35 bin doz aşı ve 2 ton ilaç gönderdi. Emperyalistler ve uşakları ise silah gönderirken, sosyalist bir ülke doktor ve ilaç gönderiyor diyorsunuz. Sn. Cezaroğlu, dünyada bazı ülkeler 15 ailenin, dünyada en zengin olması ve aksırıncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar dünya nimetlerini dağarcıklarına doldurmak için ‘Ceberrut devleti’ Küba gibi ülkelerde insanların sağlıklı ve kaliteli eşit bir yaşam sürmeleri için ‘Garson devlet’ modelini uygulamaya sokmaya çalışıyor. Bu Ceberrut devletler, bir ülkenin zenginliklerini höpürdetmek için o ülkeye girerken yaldızlı sözler ile o ülkenin halkına umut pompalıyor. Ancak günün sonunda verdikleri umudu geri almanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorlar. Eeee verdikleri umudu geri alan bu ceberrutlar insanlardan aldıkları ahı da güle güle kullansın derim.

Sn. Doğuş Derya, YDP Genel sekreteri Büyükyılmaz ve YDP Başkanı Erhan Arıklı’nın şahsıma gösterdikleri "daimi ihtimamı" bir kez daha gülümseyerek okudum. Hükümetin kurulduğu günden beri, çakma ürünleri tezgaha dizen işportacılar gibi her hafta "hükümet krizi var" diyen ve suni gündemler yaratarak kamuoyunu meşgul eden muhtelif arkadaşlar var. Bu arkadaşlara her gün cevap yetiştiremeyecek kadar yoğun çalışıyoruz diyorsun. Sevgili Doğuş, aslına krizi yaratanlar bahsettiklerin değil, hükümette kol kola giren hükümet bireyleridir. Örnek mi? Kıb-Tek. Meclis Başkanlığı ile ilgili atılan Messivari çalımlar. KKTC’de çözüm ile ilgili parti başkanlarının örtüşmeyen açıklamaları. Hükümet içindeki uyumsuzluğu dile getiren, hükümet ortağı bazı vekillerin açıklamaları. Bunlara bakınca hükümet mozaiğinin çatlamaktan öte patladığını görmek için sanırım ‘FAGO’ gözlüğe ihtiyaç yoktur. Sevgili Doğuş, Hasibe Teyze, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Ya üç buçuk atarsın, yada dört dörtlük yaşarsın diyor. Mümeccel Teyze da, eeee vallahi doğru söylen be Hasibe, bizim bir yerimiz, bize yaşatılalar ile üçbuçuk atarken, birileri dört dörtlük yaşamın kıyılarında değil, merkezinde yaşıyor diyor.

Sn. Emete İmge, Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, sağlığın önünün açılması için ülkede defalarca çalıştaylar yapıldığını, sorunların tespit edildiğini, çözüm önerilerinin ortaya konduğunu belirterek, “Artık icraat istiyoruz” dediniz. Ayrıca, hükümet programındaki sağlıkla ilgili vaatlerin hayata geçmesini talep ederken, Hasta Hakları Yasa Tasarısının hala Cumhuriyet Meclisi’nde beklediğini bu yasanın konusunun bile edilmediğini belirttiniz. Sn. İmge, şu sıralar arkadaşların önünde, Cumhurbaşkanı adaylarını belirleme gibi çok önemli konu var. İnsan sağlığı ve insanların sağlıklı, kaliteli yaşam sürmesi gibi ikinci derecede önemli konular ile ilgilenmelerinin mümkün olmadığı görüşündeyiz. Şukufe abla, ülkesi için bir için birşeyler yapma uğraşı içerisinde, kime yandığı belli olmayan sokak lambası olma yerine ülkeyi aydınlatan projektör olan siyasiler, alkışlar içerisinde veda ederek giderler. Basit ve küçük işler ile uğraşanlar ise ‘Gadara’ (Beddua) ve lanet yiyerek giderler dedi. Bilmem anlatabildim mi?

Sn. Kemal Özdevim yaptığınız açıklamada, siyasiler yargıya da el attı. Bu memlekette yargıdan başka güvenebileceğimiz bir kurum yok, fakat siyasiler yargıya bile hile karıştırdığı için bu güven gün geçtikçe azalmaktadır. Bugün mahkemelerdeki suçlulara bile gereken cezanın verilmemesi yapılan baskılardan dolayıdır dediniz. Sn. Özdevrim, herşeyi kendi menfaatleri doğrultusunda yapma alışkanlığı olan beyni şetanlaşmış insanlara, doğru yolu göstertmek ve anlatmak suyun üzerine resim yapmak ve o suyun üzerinde yürümek gibi birşeydir.

Fıkra

Siyaset nedir?

Ali 3. sınıfa giden zeki bir çocuktur.

Bir gün öğretmeni Ali'ye 'Siyaset' nedir diye sorar.

Ali düşünür ama o çocuk aklıyla cevap veremez.

Eve gider kitaplara bakar ama hiçbir şey anlayamaz.

O da babasına sormaya karar verir.

—Baba, Siyaset nedir?

—Baba düşünür. Ali'ye uygun bir yolla anlatmak ister.

—Bu evde parayı getiren kim oğlum?

—Sen...

—Ben kapitalist rejimim.

—Peki, parayı alıp bizim yiyecek içecek ve giyecek gibi ihtiyaçlarımızı karşılayan kim?

-Annem...

—O da hükümet.

—Peki, küçük kardeşinle kim ilgileniyor?

—Dadım...

—Dadın işçi, kardeşin gelecek, sen de halksın o zaman.

Ali her şeyi not alır ve uyur.

Gece garip seslerle uyanır.

Bir de bakar ki kardeşi ağlıyor.

Yanına gidince altına pislediğini anlar.

Hemen annesini kaldırmaya gider.

Ama ne yaparsa yapsın anne kalkmaz.

Bu arada salondan gelen sesleri merak eder ve salona gider.

Babasıyla dadısını uygunsuz yakalayan Alinin ağzından aynen şu kelimeler dökülür:

—Kapitalist rejim işçiyi sömürüyor, hükümet uyuyor, gelecek mok içinde, halk ne yapsın…???

