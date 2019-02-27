Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile vardığınız mutabakat sonrasında, fincancı katırlarını ürküttünüz. Katırlarda, bir telaş bir tedirginlik yarattı ki, sormayın gitsin. Koro halinde saldırı başladı. Elektrikte daimi enterkonnekte sistemin devamlılık arzedecek olması, Cep telefonları ile tüm Avrupa’da konuşma olanağı varken, Kıbrıs’ta bir avuç bölgede, kapsama alanı dışındadır. Ulaşılamıyor tekrar arayın denmesini önlemeniz ve kapsama alanını tüm ada dahiline yaymanızın yanısıra, Mayın tarlaları ile dolu Kıbrıs’ta mayın tarlalarının temizlenmesi, Kıbrıslı sanatçıların resimlerinin karşılıklı olarak verilecek olması, bin gavur kellesi bir kin ödemez kitabının satıcılarını ürküttü. Sn. Akıncı, meyve veren ağaç taşlanır. Ama dalları kırılmaz. Bakıyoruz, ürken fincancı katırları sizin ne yaprağınızı nede dalınızı bıraktı. Ömer Seyfettin, başkasına ait sırmalı kaftanı giymektense, kendi malım olan eski hırkayı tercih ederim demişti. Hacı amca, Akıncı, kendisini ciğercinin kedisine dönüştürecek olan sırmalı kaftanı giymek yerine, eski hırkasını giyerek, özgürlük felsefesini benimseyen ‘Sokak Kedisi’ olmasını içimize daha çok sindiririz dedi.

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Sn. Serdar Denktaş, Golden Tulip Otel’de düzenlenen basın toplantısında, çok güzel bir araştırma örneğini gözler önüne serdiniz. Ülkedeki, katmerli zengin kesim ile alçak sürünmedeki vatandaşın arasındaki farkı gözler önüne serdiniz. Sorulan sorulara parmak arkasına saklanmadan, bazı siyasilerin Asena gibi kıvırıp, büküldüğü gibi değil, net cevaplar verdiniz. Nüfusumuz bazıları gibi kalabalık diye geçiştirmek yerine bana göre 800 bin insan yaşar, muhtemelen 1 milyonu da bulur. Bu arabalardan ve satılan ekmeklerden anlaşılır diyerek net ve gerçekçi açıklamalarda bulundunuz. Yaptırdığınız araştırmada elde edilen bulguları içeren rapor, gerek nüfus, gerek yaşam kalitesi ve gerekse ülkedeki tüm unsurları gözler önüne serme açısından mükemmellik arzeder nitelikteydi. Sn. Denktaş, bazı siyasiler bugüne kadar bizlere asena gibi kıvırarak yaptıkları pembe açıklamalar ileher gün yüzlerce hayal kurdurdular.Ancak bunların hiç biri gerçek olmadı. Ama dün bizlere ülkedeki gerçekleri yaşattınız. Ama sanırım bunlar daha önce bizlere yaşatılan hiçbir hayale sığmadı. Fark, farkı yaşatanlardır. Usta siyasetiniz ile bu farkı gözler önüne serdiniz

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Sn. Kudret Özersay, son zamanlardaki çıkışlarınız ve söylemleriniz ile Rumları korku sardığı söyleniyor. Asiye abla ma be ama bu korku yalnız Rumları mı sardı? Bizi daha beter saran korkuyu neden söylemiyorlar. Kudret ovlucuğum, çözümsüzlük çözümdür kitabını satacak diye 50 senelik kavga ve savaş düğümünün üstüne, düğüm üstüne düğüm atıyor diyor. Artvinli Abdulmutallip dayı bile, dünya savaşında Fransa ve Almanya bile savaş tamtamlarını dolaba koydu. Kudret beyiciğimin hala daha bu tamtamları dolaptan çıkartmak istemesinin mana ve ehemmiyetini anlamış değiliz. Birde Cumhurhun başına geçerse yandı gülüm keten helva şarkısını dile getiriyor. Birde ma ne hükümetten ayrılması be ama derken, UBP’ye göz kırpmanıza, Hulusi amca, dikkat edin bazıları sol gösterirken sağ direk ile burnunuzu kırabilir diyor. Hasibe abla, Kudret ovlucuğumu tenzih ederek söylüyorum,bakın genelde bütün insanlar, ama özelde bazı siyasetçiler “orijinal” olarak doğarlar. Ancak bir çoğu “kopya” olarak yollarına devam eder ve sonrasında pandoranın seçim kutusunda kalarak ölür ve soluğu Güngör çöplüğünün yanındaki siyasi mezarlıkta alır diyor.

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Sn. Tolga Atakan,Sosyal -medya'da paylaşılan fotoğraflarda, ciklos mevkiindeki yoldaki yağmur suyunu tutması için yapılan dolgunun yağmur suyuna dayanamayark yıkıldığı ve yolda yer yer çökmeler yaşandığı görüldü. Ayrıca bariyerlerin havada durduğu gözlemlenirken, olası bir şiddetli yağışta, sürücülerin hayatını riske atacak bir durum arzettiği görüldü. Acemi bir sürücüye, hataları sonrasında ‘Ehliyeti Geranodan’mı aldın denilme alışkanlığı var. Ayşaba da, bu yolu yapan ustalara, yahu usta geçinenler, ustalık belgesini nereden aldınız diye soruyor. Sn. Bakan, bir insanın ruhuna doğruluk dürtüsünü vermek, kör doğmuş birine görme gücünü vermek kadar olanak dışı bir şeydir. Siz ülkenin bakanı olarak, bizlerde halk olarak, İyi niyetli insanlarız ve bu usta geçinenlerin yalanların çabuk kanarız.Ama boşa giden iyi niyeti de asla ülke insanı olarak unutmaz hesabı günü gelince keseriz.

Sn. Ali Özmen Sefa, yaptığınız açıklamada, suçlunun iş adamının değil sistemin olduğunu belirttiniz. Ayrıca iş kazalarını önlemek için her inşaata bir Sağlık ve Güvence Memuru atanmasını önerdiniz. İş kazalarında ölümlerin ancak bu şekilde durdurulabileceğini söylediniz. Böylece her inşaatına başına da sürekli orada görev yapacak bir kişiyi dikmiş oluruz. Bunun devlete de bir maliyeti olmayacak. Bu kişilerin giderleri inşaatı yapan kişi tarafından üstlenilmelidir dediniz. Aslında bu düşünce ürünü güzel de, bugün insan hayatını hiçe sayan ve en ufak bir önlem almayan inşaat sahibi mi bu ekstra parayı ödeyecek dersiniz. Huriye Teyze, Ali beye söyleyin ilk önce bu uygulamayı kendi inşaatlarında yapsın. Örneğin aldığı üniversite izni sonrasında üniversitesini yaparken bu uygulamayı hayata geçirsin ve örnek teşkil etsin diyor.Sn. Sefa, Ayşaba, kadın kocasını daha az sevmeli, fakat daha çok anlamalı, erkek, karısını daha çok sevmeli, fakat anlamaya çalışmamalıdır. İş adamı ise anlamadan öte insan hayatına önem verip, iş kazalarına nokta koymalı ve çok konuşmamalı diyor.

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Sn. Ahmet Yönlüer, 50 kişi ile YDP’ye geçtikten sonra KKTC sınırlarını bırakarak, Uluslararası çalışmaya başladığını ve üye kadrosuna yabancıları da dahil ettiğini gözlemledik. Ayrıca CTP’ye de atıfta bulunarak 75 Parti Meclisi üyesi arasında bir tek türkiye kökenlinin olmadığını öne sürdün. Ve CTP’ye neden ırkçı parti demiyorlar da YDP’ye diyorlar dedin. Sn. Yönlüer, 4 rekat namaz kılıp, 23 defa kuluvallahi çektikten, 10 defa da besmeleden sonra hızlı bir şekilde YDP’ye giriş yaptın. Şimdilerde de çok hızlı açıklamalar yapıyorsun. Aman Ahmet Hocam, bazı şeyler çabuk biter. Hızlı yaşarsan ömür. Çok seversen aşk. Sigara, çay, uyku, sevdiğin şarkı, siyaset derken bir bakmışsın bunlar çabuk bitmiş. Ayni küçük yaşta başladığın kalecilik hayatında, kaleci kazağını duvardaki mıha asmışolduğun gibi siyaset tomofilini ‘TUMBA’ etmişsin. Asiye teyze, Ahmet ovlucuğuma söyleyin hızını düşürerek tomofili free feele alsın. Yoksa tumba etmesi yakındır nasihatında bulundu.

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Sn. Süleyman Manavoğlu, trafikte aşırı yük ve yasa tanımazlıkları ile terör estiren bazı kamyon sürücülerine, gerekli cezai müeyideleri uygulamak için Lefkoşa genelinde genel bir kontrol yaptırdığınızı öğrendik. Bu bağlamda da 17 kamyon sürücüsüne de ceza kesildiğini belirledik. Sn. Manavoğlu, bence bu denetim, kamyonlarını ralli arabası, taşıdıkları yükü denetimsiz, sürati analarının ak sütü olarak görenler için çok iyi oldu. Yetersiz sayıdaki polisinize rağmen yapmış olduğunuz denetim, siyasilere biz sayımıza bakmaz ülke insanın yaşam selameti için gerekeni yaparız mesajı verdi. Sn. Genel Müdür, polise haklarını vermeyen. 25 sene yerine 37.5 yıl çalıştırılıp da emeklilik maaşını bile çok gören bu siyasiler, polisin haklarını budama suçu işliyorlar. Hacı amca, şayet işlenen bu suçlar bu siyasiler ile bunlara çanak tutan insanların yüzünde görünseydi, aynalar yok satardı. Ve herhalde bunların insan içine çıkacak yüzü de kalmazdı dedi.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli,sosyal medyadaki paylaşımınızda, "Haydutluk" nedir bilir misin Birikim Özgür?Haydutluk, "maaş alamazsınız" korkusu ile halka istediğini dayatmaktır?Dayatılan yasaklara karşı çıkan sendikacılara "Haydut" diyorsun ama , karşı çıkmak sendikacının görevidir.Düzeltmek ve anlatmak yerine sendikacıları "haydut" ilan ederek zorla dediğini yaptırmaktır haydutluk.Özelde sendikalaşmaya karşı çıkmaktır haydutluk.Özelde sendikalaşmak isteyen akademisyenleri işten atmaktır haydutluk.Hesapların içinde kaybolup terimleri unutmuşsun.Ama en azından bu ülkenin atalarının uğruna mücadele ettiği ülke ve bu halkın da atalarının halkı olduğunu hatırla.Ya da sus diyorsun. Ayşegül hocanım, geçtiğim gün anne ve babamın mezarını ziyarete gitmiştim. Mezarlığın içerisinde, derinden gelen boğuk bir ses duydum. Biraz yaklaşınca sesin ‘Özker Özgür’ hocamın mezarından geldiğini gördüm. Ses ‘Ahh kemiklerim. Ahhh kemiklerim’ diyordu. Ben hocanın ne demek istediğini anlamadım. Siz anladınız mı?

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Sn. Taçam Gökbörü, Inşaattan düşüp ölen bir işçi. Arabasında ölü bulunan bir adam.Bacaklarından kurşunlanan bir başka adam.Evet evet çok az kaldı. Ha gayret oluyor. Teksas’ı geçtik. Sahi hangi ülke kaldı diyorsun. Sevgili Taçam, yapılan anket çalışmalarında, insanların güven içerisinde yaşadığını gördüğü ülkelerin ilk sıralamasında KKTC’nin olduğu belirtildi. Tabi bu çalışma yapılırken, uyuşturucu, hırsızlık, mafya, dolandırıcılık, soygun, cinayet, tecavüz ve taciz olayları bu çalışmanın dışında bırakılmış. Bence kel gelini kel kaynananın övdüğü gibi, bizde de ‘Güven’ duygusunu öve öve bir haller oldu kanaatindeyim. Tetikçi gelir, kurşunu savurur ülke güvenlidir denir. Mafya gelir haraç ister, alamazsa raconu hayatınızı tehdit ederek keser, ülkede güven arşa yükseldi masalı hayata geçirilir. Soyguncu, uyuşturucu taciri, tacizcisi yapacağını yapar güven ön plana çıkartılırken, birde özür sallanır. Ah be Taçam, kalp kırıldıktan sonra gelen özrün, doyduktan sonra sofraya gelen tuz, yemek yendikten sonra ortaya konan salata gibi olduğunu ve ihtiyaç kalmadığını bizi yönettiğini sananlar nedense bir türlü anlayamadı.

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Sn. Ediz Tuncelpaylaşımında, Polisin motosiklet plakaları ile ilgili açıklamasında, Memleketin tam bir açık hava tımarhanesi olduğunu ve hükümetin değil bir devleti, bir bakkalı bile yönetemeyeceğini apaçık ortaya koyduğunu dile getirdiniz. Arabalara tek tip plaka uygulaması var ama motosikletlere yokmuş, sanki onlar motorlu taşıt değil diyorsun. Eee vallahi çokta doğru söylüyorsun. Ediz hoca, RHA ve sivil plakalı motosikletler aslında yollarda değil, yeni geliştirilmiş bir sistem ile havada yol alıyorlar. Herhalde sen bu ince detayı kaçırmış olacaksın. Hoca ünlü düşünür, Denis Diderot, yapılan yasalar bütün herkesi bağlamıyorsa, toplumda onları bile isteye, çiğneyebilen tek bir insan bile varsa, o yasalar hiçbir işe yaramıyor demektir dedi. Bizde Anayasa bir defa delinmekle birşey olunmaz diyenler, Anayasa’nın ırzına geçe geçe onu kevgiri geçtik, taş ocaklarında taşları ayıklayan eleğe döndürdü. Ali dayı ne diyelim Allah’a don giydirdi fellaha diyor ama ben bu haddini aşan söze katılmadığımı da söylemek istiyorum.

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Sn. Fatma Kişmir, Rum tarafında komik gündem alay konusu oldu.435 bağ Ayrelli Yeşil Hat Tüzüğü'ne aykırı bulundu. Ayrellici ceza ödedi Ayrelliler de gümrüğe kaldı diyorsun. Yorumlarda ise "kaç tane turp yaprağı tüzüğe uygun " ovadan çıkanlar da mi tüzük ister.Neyse liderler görüşecek diye soruluyor. Hacı Muhittin amca ise yeşil hat tüzüğü diye bir tüzük var. Yasal yollardan müracaat edilse, vergisi şusu busu ödenerek yapılmış olsaydı Kanuni Sultan Süleyman’ın Kadısı Ebu Suud efendi bile buna kalem kırabilirmiydi diyor. Ayşaba ise yahu amerikan asfaltı yollar dururken, bazı insanların monobadileri tercih etmesini (Ova yolu) ohtoları aşarak tangur tungur gitmelerini anlayamıyorum dedi. Sn. Kişmir,Winston ChurchillUçurtmalar rüzgar gücü ile değil o güce karşı koydukları için yükselirler demişti. Ama Türklerin de yasaların gücüne karşı durdukları için bu tür olayları yükselttikleri için sıkıntı yaşadıklarından dem vurup nedense bahsetmemişti.

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Sn. Tuğçe Kortan sosyal medyadaki paylaşımınızda, nedir bu Ayrelli tepkiniz anlamış değilim. 435 bağ kaçak ayrelliynan 435 karton kaçak sigaranın, kaçakçılık bağlamında bir farki yok. Kaldı ki Ayrelli gıda ürünü, ayrıca kontrole tabiidir. Yeşil Hat Tüzüğü'nden geçebilen bir ürün, usulüne uygun geçirip vergisi ödenerek satılacak yerde kaçak geçirilmeye çalışılmış ve yakalanmış. Yanlış olan nedir ?Alpha megada 16 eurodur, bizde 20 TL. Sigaradan daha çok kârı var diyorsun. Sn. Kortan, işte çok bilinmeyenli denklemin çözülmesi işlemini yapacak anahtar buradadır. 16 Euro çarp 5.8 TL etti mi 92 TL. Peki nerede 20 TL. Nerede 92 TL. Kuzey ile Güney Kutbu arasındaki bu mesafeyi yorulmadan geçmek varken ne diye yorularak ve uğraş vererek geçelim? Sadece fazla ileri gitme riskini yasalar çerçevesinde göze alanlar ne kadar ileri gidebileceğini öğrenirken, paldür küldür ileri gitme uğraşı içerisinde olanlar ne kadar ileri gidebileceklerini öğrenemez. Ve böyle barikata ve duvara çarparak tumba olurlar.

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Fıkra

Kıvırmanın Böylesi

Amerika’da bir süpermarkette, bir müşteri yarım kivi satın almak ister.

Tezgahtar ise bunun mümkün olmadığını söyler. Müşteri ısrar edince de tartışma büyür.

İşin içinden çıkamayacağını anlayan tezgahtar koşa koşa müdürün odasına gider, kapıyı açar açmaz;

─ Efendim, hayvanın biri yarım kivi almak istiyor, der. Şöyle bir arkasına dönünce bir de ne görsün!? Müşteri de arkasından gelmiş, ensesinde duruyor!..

Uyanık tezgahtar hemen müşteriyi işaret ederek;

─ Bu beyefendi de diğer yarısını almak istiyor efendim, der.

Müdür durumu anlar, bozuntuya vermez. Müşteriye mecburen yarım kiviyi verip gönderirler.

Yaklaşık bir saat sonra müdür tezgahtarı tekrar odasına çağırır;

─ Tebrik ederim, çok zeki davrandın, iyi idare ettin. Nerelisin sen?

─ Brezilyalıyım efendim, der tezgahtar.

─ Amerikaya neden geldin?

─ Brezilya cazip bir yer değil efendim, çok fazla seçenek yok maalesef. Orada insanlar ya fahişe oluyor, yada futbolcu…

Müdür;

─ Biliyor musun, benim karım da Brezilyalı, der demez tezgahtarın kafasından kaynar sular dökülür.

Son bir çırpınışla sorar;

─ Yaaaaaaaa öyle mi! Yenge hangi takımda oynuyor?

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