Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekili olarak katıldığınız bir TV programında, Akıncı ile Anastasiadis’in, Salı günü gerçekleştirdikleri görüşmeyi yorumladınız. Yorumunuzda, Kosova’da tarafların ortak bir federasyona gidemeyeceğinin iki yılda anlaşıldığına ancak bizim 50 yıldır hala federasyon olamayacağını anlamadığımızı dile getirdiniz. Annan referandumu başarısızlığı yaşandığında federasyon sürecinin çöktüğünün ilan edilmesi gerektiğini kaydederek, Rum tarafının referandumdaki “hayır”ının aslında federasyon anlaşmasına hayır demek anlamı taşıdığını söylediniz. Abdulvahap amca, ben buraya kadar Oğuzhan ovlucuğumun ne demek istediğini anladım. Ancak anlamadığım, bir hukukçu olan Oğuzhan evladımın, BM Güvenlik Konseyinin, 541 ve 550 sayılı kararları ile buna bağlı AP kararlarının yanısıra 1990 yılında alınan ve narenciye ile konfeksiyonumuzun köküne kezzap suyu döken Abant kararları sonrasında bize uygulanan çağ dışı ambargonun nedenlerinin anlamamış olmasıdır. Şüküfe abla ise federasyon olmasın tamamda, çözümsüzlük çözümdür modelinin ilelebet devam etmeyeceğine ve ayrı bir devletin de kabul görmeyeceğine göre vekilimiz ne öngörür onu da söylese diyor. Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, bugüne kadar halk olarak, ambargolar nedeniyle, çaresizliğin rotasını çizen bir hayat yaşadık. Artık bunu sürdürecek,mecalimiz kalmadı. Çözümsüzlük çözümdür kitabını artık elimizden bıraksak ve biraz nefes alsak diyoruz.

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Sn. Bertan Zaroğlu, aracınıza yapılan saldırı sonrasında arabanızın lastiklerine bıçak sokulmak suretiyle kesilmesi halk nezdinde büyük tepki topladı. Sn. Zaroğlu, bazı arkadaşlar, demokrasinin bir yelpaz olduğunu ve bu yelpazenin muhtelif yerlerinde çeşitli siyasi görüşlerin yer aldığını anlamıyor. Ayrıca yelpazenin muhtelif yerlerinde yer alan görüşlerin, o görüşlere sahip kişilerce dillendirilmek suretiyle halkın bilgisine getirileceğini ve halkın da bu görüşleri beğenmesi halinde kabul edececeğini, bu arkadaşlar nedense anlamak istiyorlar. Birisinin görüşünü beğenmezseniz, onun sahip olduğu eşyalara veya kendisine zarar vermenin demokrasinin hiçbir yerinde yer almadığını da bu arkadaşlar anlamalıdır. Zorbalık ile karşısındakini öptüğünü sanan bu arkadaşların aslında bir anlamda, kendilerini öptüğünü artık anlamalarının zamanın geldi de geçiyor sanırım. Ayşaba Bertan ovlucuğuma geçmiş olsun derken, Işığı ile kendi dibini bile aydınlatmayan insanların, kendilerini güneş sanması ve bilgi dağarcıkları ile karşısındakini alt etme becerisi yerine, kaba kuvvet ile karşısındakini alt etmeye çalışması kadar komiktir bunların hayatı diyor.

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Sn. Mehmet Eziç, halk sizi sakin ve kolay, kolay sinirlenmeyen mizacınız ile tanıdı. Fırsatçı tüccarlar sizi de zıvanadan çıkarttığına göre varsın 'fırsatçı tedarikçilerin' yaptıkları Ali Cengiz oyunlarını halkta tasavvur etsin. Sn. Eziç bir İşinsanı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı olarak yaptığınız açıklamada, hükümetin tarım ürünlerine koyduğu yüzde 2 fonun, tüccar tarafından ürünlere yüzde 10 olarak yansıtıldığını belirttiniz. Ve bu insafsızlığı eleştirerek isyan ettiniz.Sizin de belirttiğiniz gibi bizler bindiğimiz dalı kesiyoruz. Kısa sürede pahalılık yaratan bu uygulamanın ardından milletin Güney Kıbrıs’ı tercih edeceğine düşünmeyen bu kısa gün zengin hayalcileri, yarın şahurga kabacığının başlarında patladığını görünce Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu görecekler.

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Sn. Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa ettiğinizi öğrendik. Ali dayı vallahi çokta iyi yaptı. Bugün başarı üstüne başarı kazanan Beşiktaş’ı başkan olduğu dönemde sahalarda süründürdü. Beşiktaş başkanlığından kazma kürek ile onu kazıyana kadar taraftarın anasından emdiği süt burnundan geldi. Sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı oldu da Beşiktaş taraftarı da tedavi görerek hastalığı iyileştirdi diyor. Abdulmutallip amca ise Beşiktaş kurtuldu ama bu defa Türk Futbolu, zarıncamaya başladı. Maşallah gelinen noktada, futbolseverler sinirden demir çiğneyip örerken, hakemlerin ve futbolun ne durumda olduğunu görme engelli Metin Şentürk bile görürken, Yıldırım hızıyla gelen ancak Mehteran takımı gibi gitmeyi ancak becerebilen Yıldırım Demirören, kaktıra, ittire ancak İstifa etti dedi. Hatçe Teyzer ise futbol camiası bu günü Milli Bayram olarak ilan etti. İzmir marşı iletorpil ve siyasi destek ile gelen Demirören, zor topuz ‘Mehter Marşı’ ile ittire, kaktıra ancak gitti. Gelişi pek hayırlara vesile olmadı ama gidişi muhteşem bir şekilde hayırlara vesile oldu,inşallah birdaha dönmez diyor.

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Sn. Ahmet Serdaroğlu, Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) olarak, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikasının da (KAMU-SEN) desteği ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki odacı eksikliği nedeniyle dün bir uyarı grevi yaptınız. Yaptığınız açıklamada, Girne Kaza Mahkemesi’ndeki ayni sorunun, ardından aynı sorunun, Lefkoşa Kaza Mahkemesinde yaşandığını, Maliye’nin bugüne dek gerekli girişimleri yapmadığını ve yetki yazılarını göndermediğini belirttiniz. Ülkedeki suç ve suçlu oranındaki artışa da dikkat çekerken, bunun mahkemeler üzerindeki yükü artırdığına işaret ettiniz. Sn. Serdaroğlu, bizim hükümet yetkilileri, ‘Damda gezer takyanoz vur beline kazmayı’ kitabından başını kaldıramadığı için sizin oraları göremiyor. Allah iki kulak verdiği ve söylenenler birinden girip ötekisinden çıktığı için hiç tınlamıyorlar. Ancak grev balyozu kafalarda patlayınca, haaa yahu ne oluyor? Gene ne yaptık diye uyanmaya çalışıyorlar. Hurşide teyze, hükümete gelenleri nedense kibir yeyip bitiriyor. Ama denizi bile içindeki su damlacıklarının oluşturduğunu unutuyorlar. Ah bunu bir hatırlasalar herşey daha güzel olacak diyor.

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Sn. Mehmet Harmancı, sosyal medyadaki habere baktığımız zaman, turistin ve halkın, Başkent Lefkoşada surlariçindeki tarihi mekanlara, müzelere ve meydanlara ulaşmasının artık çok daha kolay olacağını gördük. VikiLefkoşa veya resmi adıyla “Vikipedi-LTB Karekod Projesi” ile ilgili pilot bölge seçilen Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bulunan tarihi mekanlar, müzeler ve meydanların bilgi ve görsellerine karekod yani QR kod uygulamasıyla anında ulaşılabileceğini gözlemledik. Proje ile ilgili verdiğiniz bilgide, “VikiLefkoşa” kapsamında Lefkoşa’nın tarihî Surlariçi bölgesindeki çok sayıda noktaya Vikipedi’ye bağlantı veren karekodlar yerleştirileceğini söylesiniz. Ayrıca, Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nin katkılarıyla hayata geçirilmek üzere olan ödüllü iş birliği projesinin 3 Mart’ta sona ereceğini de belirttiniz. Sn. Harmancı, Mutallip amca, Lefkoşa, yontma taş devrinden, cilalı taş devrine geçmeden, önce bilgisayar ve iletişim çağına, şimdilerde de hizmet çağına geçti diyor. Başkan eskiden, başlanan cimle sonlandırılmaz ve virgül ile uğraşılırdı. Tabi birileri virgül ile uğraşırken, noktayı koyan başkası olurdu. Şimdilerde sizin ve ekibinizin maşallahlığı var. Virgülü sollayıp son sürat geçerken, noktayı koyan hep sizler oluyorsunuz.

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Sn. Mesut Genç HP Milletvekili olarak birinci boyut programında yaptığınız açıklamada, hükümet ortaklarından yeterince destek bulamadığınızı, Meclis İç tüzük değişikliğini HP olarak 21 Kasım 2018 tarihinde Meclis Başkanlığına sunmuş ancak, O günden bugüne kadar kurulan AD-HOC Komitesi bugüne kadar sadece 2 toplantı yaptı. İki toplantı ve de koalisyon ortaklarımızla yapmış olduğumuz bir toplantıyı da değerlendirdiğimiz zaman pek de iç açıcı noktada değiliz dediniz. Ben özellikle 4 konu üzerinde duruyorum. Birincisi Nisap; ikincisi Komiteler ve yasa tasarılarının birinci görüşmelerindeki konuşma süreleri, üçüncüsü devamsızlık halinde milletvekillerine yapılacak yaptırım ve dördüncüsü de 62. Maddedir. Bu 4 ana madde üzerinde şuana kadar ne muhalefetten ne de ortaklarımızdan olumlu görüş alamıyoruz ifadesinde bulundunuz. Sn. Genç, Meclisi Mebusan’ın umursamaz ve nemelazımcı haleti ruhuyesi ülkenin geneline de yayılmış durumda. Salon, cinlerin futbol, perilerin voleybol, hurilerin dans, ruhların da boks maçına sahne oluyor. Çeşitli vaatler ile Ismarlama gelen vekillere artık tahammülümüz kalmadı. Kalacaksalarsa, halkın dimdik duracaklar yanında.Yok arkalarına bakmadan ve halkı görmeden, umursamadan, böyle gideceklerse, en uzağımızda olmalı. Kime yandığı belli olamayan sokak lambası yerine, ülkeyi aydınlatan cadde projektörleri olma zamanı geldi de geçiyor.

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Sn. Görkem Çelik, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, Kıb-Tek’in kapasitesinin ivedilikle artırılması gerektiğini aksi takdirde 2019 yaz döneminde elektrikte sorun yaşayacağımızı dile getirdiniz. Ayrıca kapasitenin artırılması sonrasında, yüzde 100 yenilenebilir enerji yolunun açılmasının da sağlanacağına vurgu yaptınız. Şukufe abla, Görkem evladım çok doğru söyledi ama elektrik dairesine salyaları aka aka bakarken, gidip Tekneciği ziyaret ettikten sonra, prizi İskenderun’da sokup hemen elektriği KKTC’ye getireceğim diyen böyük böyük efendiler de eski model top ve daramalı tüfek ile yaylım ateşine başladı. Bunların kibir ve gururları Stratosferde gezinirken, nedense, boylarının gölgeye benzediğini ve büyüklüklerinin güneş batana kadar olduğunu, güneş batınca o büyüklükten eser kalmadığını nedense göremiyorlar.

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Sn. Biray Deliceırmak, görevden alınan Çolak'ın yerine şans oyunları konusunda verdiği vaazlarla tanınan Vaiz Timurtaş Uçar'ın oğlu Bekir Yunus Uçar’ın atanması, sosyal medayada günün konusu oldu. Yayınlanan bir videoda, Milli Piyango resmi sitesinde paylaşılan 'kazanan biletler' üzerinde çeşitli incelemeler yapılarak, Milli Piyango'da hile yapıldığı iddia edildi. Hacı amca, videoyu 4 Kuluvallahi, 8 de Besmele çekerek dinlerken, bu iddiaya Biray ovlcuğumun sessiz kalması atılan çamurun, piyango biletlerini fena beleyeceğini ve o çamurlar nedeniyle ellenmez bir durum yaratacağını söyledi. Sevgili Biray, insanoğlunun vücudu %70 sudan oluşur. Toprak ile karıştığı zaman çamurlaşır. Sanırım atılan toprağın, su ile temas etmemesi için harekete geçmelisin. Yoksa o çamurların temizlenmesi zor olacağı için hem daireye hemde ülkeye zarar verecek.

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Sn. Hüseyin Öztörel, CTP İskele İlçe kongresi yaklaşırken, başkanlığa aday olduğunuzu açıkladınız. Cumhuriyetçi Türk Partisinin içerisinde yıllardır farklı kademelerde görev yapmanız, sanırım bu konuda sizi bir adım öne taşıyacak. Özellikle uzun yıllar İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanlığı ile İskele İlçesi Kurumsallaşma platformu başkanlığını yürütmeniz Hatice Teyze’nin bile ilgisini çekerek, kişinin yaptığı iş aynasıdır lafa bakılmaz demesine neden oldu. Sn. Öztörel, seçime katılmak bence özgüven ve yürek ister. Yürekli insanların çıkarsız yaşantıları, menfaat peşinde olan zavallıların terazisine ağır gelir.Bu nedenle bize ‘Yürü de gorkma Hüseyin gardaş’ demek düşer.

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Sn. Erhan Tekeli,‘Kent Güvenlik Sistemi Kurulu’ Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, mobeseler konusunda olmayan yasal zemini, Meclis komitesinde oluşturmaya başladık ve çalışmalarımız başladı. Burada önemli olan MOBESE kameralarının getireceği avantajların yani güvenliğin, elektronik unsurlarla birtakım önlemlerin hayata geçirilmesidir dediniz. Sistemin ilk önce Lefkoşa ve Girne’de kurulacağını vurgulayarak “Amaç MOBESE’lerle kent güvenliğinin sağlanmasıdır ifadesinde bulundunuz. Sn. Tekeli, ağanın eli tutulmaz. Marabalarına yapılacak dediği iş anında yapılır. Maliyeti Türkiye’nin karşılayacağı ve hibe olacak olan mobeselerin takılması için sanırım laf yetiştirmek yerine iş yapma zamanı kapıya dayandı. Polisin iş gücünü hafifletecek olan, Kırmızı ışık ihlalleri dahil, birçok konuya açıklık getirecek sistem için halk olarak ‘Ağa’nın tutamadığımız elinin harekete geçmesini bekliyoruz. Şerife abla, yahu yıllardır kablumbağa hızı ile giden, bu mobese işi artık tavşanın hızını yakalasın. Bu konuda, mehter takımı ile iki öne bir geri gitmek ve zaman zaman geri vites takma yerine artık 6’ncı vitesi de kullanarak hep ileri gitmek gerekir. Çünkü yaşananlar sonrasında artık bıçak kemiğe dayandı. Hatta bıçak kemiği delip de geçti diyor.

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Sn. Ömer Meraklı,muhtarım sosyal medyadaki paylaşımınızda, bugünlerde inşallah KKTC’ye, Türkiye’den büyük bir devlet adamı gelir. Veyollarımız otlardan, saplardan temizlenir diyorsun. Muhtarım, Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu cennet adanın nasıl cehenneme çevrilebileceğinin örneklerini dünyaya göserttik. Yapılan yanlış ve hatalı işler, İmbikten geçirildikten sonra bizlere sunulurken, öyle acılar tattırdı ki, eyvallah bile diyemedik. Ciğercinin kedisi, camdaki ciğere bakarken öyle acımasızca tekmeler yedi ki, sokak kedisinin, özgürlük felsefesini bile hatırlayamadı. Ne yapalım deyip hep işi geçiştirdik. Ancak, hayatın siyasilerimizin yalan vaatleri ile çok acımasız olduğunu ve gerçeklerin ayakkabısını giymeden, yalanların dünyayı turladığını da öğrenmiş olduk.

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GÜNÜN FIKRASI

Cenaze arabası Şoförü

Taksicilikte ilk günü olan şoförün taksisine binen müşteri şoföre bir şey sormak için hafifçe omzuna dokunur.

Omzuna dokunulmasıyla Şoför bir çığlık atıp, direksiyonun kontrolünü kaybeder ve kaldırıma çıkıp, bir vitrinin önünde arabayı durdurur ve arkaya dönüp müşteriye:

"Bir daha bunu yaparsan gözünü patlatırım!" diye bağırır.

Müşteri;

"Ufacık dokunmanın sizi bu kadar korkutup sıçratacağını düşünemedim, özür dilerim" der.

Kendini toparlamış olan şoför, müşteriye dönüp:

"Haklısınız, sizin kabahatiniz yok, bugün benim taksicilikte ilk günüm, 25 senedir cenaze arabasında şoförlük yapıyordum da!"

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Günün sözü

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