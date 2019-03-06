Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman , Diyalog TV’de yayınlanan son durum programının anketini yaptık. Ankete katılan vatandaş %78 oranındaki oy ile programın galibi olduğunuz belirtti. Yalnız programı izleyen Ayşaba size son derece kızgın olduğunu dile getirdi. Ayşaba, ters bir yumruk sonrasında köşesine çekilen ve kroke durumunda olan bir boksöre, çekildiği köşesinde bu kadar yumruk atılmazdı diyor. Asiye teyze ise gardı düşen, ayakta sallanan bir boksör, punyo punyoya (Yumruk) bu kadar hırpalanmaz ve nakavt durumuna getirilmezdi. Tufan ovlucuğuma bunu yakıştıramadım dedi. Sn. Başbakan,program esnasında, Ersin beyin, duyumlarında hep “kusur” durumları öne sürülürken, bu kusuru yakalayan sizde ise hep “huzur” durumu gözlemlendi. Ne yalan söyleyeyim ikisi birbirini tamamlamadı.Ve biri tam, birisinde eksik durum yaşanırken, bu program Ersin beyin değil ama UBP’nin oy mezarını kazdı.

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Sn. Zeki Çeler, yaşanan iş kazalarına rağmen, inşaatlarında gerekli tedbirleri almayan ve kazalara neden olan müteahhitlerin inşaatlarını, Teşhir ve Utandırma Uygulamanız son derece yerindeydi. Yaşanan iş kazalarına rağmen, biraz olsun yüzü kızarmayan bazı Müteahhitler Birliği yetkililerinin saldırısına bakmaksızın, Lefkoşa’da yapılan denetimlerde,yürürlükte olan mevzuat kapsamında, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması içinbazılarını uyarırken bazı inşaatları da mühürlediniz. Sn. Çeler, Hatçe Teyze ölümlere rağmen, Müteahhitlerin almadığı tedbirler sonrasında, iş kazaları nedeniyle müteahhitleri suçlamak yerine sizi suçlayan,Cafer Gürcafer’in, sizi yine suçlayıp, suçlamayacağını veya yüzü kızardıktan sonra sesini kesip kesmeyeceğini merak ediyor. Sn. Bakan, vallahi bu hayat, yaydığı ışığın, kendi dibini bile aydınlatmayan insanların, kendilerini güneş sanması kadar komiktir. Ne diyelim?

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Sn. Ersin Tatar, Diyalog TV’de yayınlanan, Son Durum programı sonrasında dün sosyal medya yıkıldı. Tufan Erhürman karşısında biraz durgun olduğunuz öne sürülürken, yalnız bir şey göz ardı edildi. Bugüne kadar hiçbir UBP Genel Başkanı, rakipleri ile canlı yayınlarda karşı karşıya gelmekten kaçındı. Yıllardır Derviş Eroğlu ile sonraki UBP genel başkanları eğilde gülle geçsin modunda hareket ederek susarak seçim kazandılar. Siz cesaret örneği gösterttiniz ve canlı yayına çıkıp, büyük bir vizyon değişikliğine imza attınız. Cevap verdiydi, duyumlar ile konuştuydu iddiaları boş geçilip, millet bu vizyon değişikliğinden de bahsetmelidir kanaatindeyim. Tamam, geçtiğimiz akşamki, program, aylarca hatta yıllarca beklediğimiz film gibiydi. Bu filmin fragmanı güzel, ama senaryosu senin için berbat olmuş olabilir. Ama mühim olan bu filmin başrol oyuncusu olmaktı. Olundu mu? Olundu. O zaman gerisi teferruat.

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Sn. Hasan Büyükoğlu, sosyal medyada, geçtiğimiz gün yaptığınız paylaşımınızda, bugüne uzun zamandır beklediğimiz iyi haberlerle başladık. Uzun zamandır mahkemelik olan Lefke-Güzelyurt yolunun ara emri kalktı.Güzelyurt-Lefkoşa çift şerit yol boyu bariyer olmayan yerlere bariyerler tamamlanmaya başladı. Yol boyu ağaçlar otlar temizlenip budanıyor.Tamamlanan Güzelyurt İtfaiye Binası açılması için çevre düzenlemesi ve asfalt dökümü gerekmektedir. Ayrıca Lefkenin ilçe olması ardından Lefkede Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü binası 1 senedir tamamlandı.Fakat bu süre zarfında içindeki demirbaşlar tozlandı. 5 kadro münhal açılımı yapılmalıdır.Sayın Başbakandan bu iki konu ile alakalı girişim bekliyoruz dediniz. Sn. Büyükoğlu, kaplumbağa, 200 metrelik yarışta, tavşanı geçtiği zaman, her işimiz dört dörtlük olacak. Ayşaba Seçtiklerimiz,cepleri ve vekillik kariyerleri ile ilgili gıdaları tamam aldılar. Ama keşke birazda tembellik yerine çalışkanlıklarını da besleseydiler. Bakın, egoları ile çalışkanlıklarıobez olmuş dedi.

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Sn. Serhat Akpınar, özelde Girne’nin, Genelde KKTC’nin gözbebeği konumunda olan Girne Amerikan Üniversitesinde meydana gelen yangın olayı, bizlerin yanısıra tüm halkı üzdü. Bir KKTC sevdalısı olan ve ülkenize hizmet etmekten başka bir düşüncesi olmayan sizi de kuşkusuz çok üzmüştür. Sn. Akpınar, bu yangın olayı bana neden ve niçinini anlamadığım bir sebepten dolayı, Kanuni Sultan Süleyman’ın Sadrazamı, Sokollu Mehmet Paşayı hatırlattı. Sokollu, Lala Mustafa Paşanın 1571'de Kıbrıs'ı aldıktan sonra misilleme yaparak İnebahtında Osmanlı donanmasını yenen Haçlı Donanması'nın elçisine "Biz sizden Kıbrıs'ı alarak kolunuzu kestik, siz ise donanmamızı yenmekle yalnızca sakalımızı kestiniz.Unutmayın ki, kol bir daha yerine gelmez, ama sakal eskisinden de gür çıkar demişti. Daha sonra Osmanlı Donanması Tunus'u İspanyollardan almıştı. Bu yangınbelki sakalınızı traş etti ama kolunuzu kesemedi,. Kökü ve temelleri sağlam olan GAÜ’nün sakalları eminim daha gür çıkacak ve sağlam temelleri sayesinde, KKTC’deki önderlik misyonuna devam edecektir. Çok geçmiş olsun.

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Sn. Ödül Muhtaroğlu, Başbakanlık Devlet Planlama ÖrgütüMüsteşarı olarak 2019 yılı Şubat ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon Oranlarını açıklarken, Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 275 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 177 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş meydana geldiğini belirttiniz. Sebze ve baklagillerin rakamlarına bakınca enflasyonun neden eksik çıktığını anladım. Malum cümbür cemaat hepsimiz, osti yüro Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya ve İngiltere’ye giderken, düşen bilet fiyatlarından yararlandık. Siyah havyara talim ederken, baklagil, sebze ve meyve gibi insana zararlı şeylerden de uzak durma alışkanlığını elde ettik. Sevgili Ödül, Mihriban teyze Ödül ovlucuğuma ayda yaşayıp yaşamadığını benim adıma sorun dedi. Elçiye zeval olmasın bizde sorarken, enflasyonu eksiye çeken havyar, ançuez, viski ve benzeri şeyler ile geçinmeye çalışacağız. Sn. Muhtaroğlu, markette, Pazar yerinde, sürekli aramamıza karşın bir türlü kapsama alanımıza girmeyen ve devamlı surette, şuanda kapsama alanı dışındadır. Tekrar arayın denilen sebze, meyve ve yiyeceklerin kapsama alanına ne zaman gireceğini merak ediyoruz.

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Sn. Suat Günsel Forbes dergisinin yaptığı araştırmada, Türkiye’de dahil olmak üzere dünya üzerindeki dolar milyarderleri arasında sizi de göstertti. Hafızam beni yanıltmıyorsa dolar milyarderleri arasında 10’nuncu zengin olduğunuz açıklandı. Suat Hocaya yakışır demekten başka ne diyebiliriz ki. Dikmen’in ot bitmeyen, çorak tepelerini, bugün Kalahari’de veya Gobi çölünde yeşeren ‘Vaha’ya dönüştüren Suat Günsel’in, sağladığı istihdam nedeni ile onlarca aileye ekmek vermesi de bu vahanın daha da güzel yansımasına neden oluyor. Sn. Günsel, fark farkı yaratanlardır. Ve unutmayın kalite insana yapılan yatırımdır. Kaliteye yaptığınız yatırımlar nedeniyle bu zenginlik size Allah tarafından verilen bir lütuftur.

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Sn. Ferdi Sabit Soyer, sosyal medyadaki paylaşımlarda millet CTP'nin adayı Soyer mi? diye soruyor. Soru sorulurken, düşünce kısmına da, KKTC’de 2020’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimine “Yarışa kendi adayımızla katılacağız” açıklamasında bulunan CTP Genel Başkanı Erhürman’ınifadesi örnek gösteriliyor. Erhürman’ın ifadesinin ardından, CTP’de adaylık konusunda Mehmet Ali Talat ve Ferdi Sabir Soyer gibi isimler üzerinde durulurken, Soyer’in seçim kaybetmiş Talat karşısında daha avantajlı bir durumda olduğu ifade ediliyor deniliyor. Ancak Üniversite terk durumunda olan ve bir yıl nedeniyle diplomadan çalım yediğiniz unutuluyor. Hatice Teyze, CTP Ferdi ovlucuğumdan daha iyisini mi bulacak derken, bilgi ve deneyimin yanısıra böyle hatip onlara büyük güç katar dedi. Boş ver Sn. Soyer, varsın o diploma sana bu kez yeşil ışık yakmasın. Sen zaten başarıların ile hiç kırmızıda duran tiplerden olmadın ki.

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Sn. Ersun Aytaç, Yeşil Barış Hareketi Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, 2014 yılında başlatılan Teneke Çocuk Projesi’yle alüminyum meşrubat kutularının toplanarak geri dönüşüme gönderilerek elde edilen gelirle, hastanelerin çocuk bölümlerine katkı sağlamaya çalışıldığınızı ifade ettiniz. Amacınızın geri dönüşüm konusundaki farkındalığı yaratmak olduğunu işaret ettiniz. Ayrıca bu projenin, 23 belediye ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yürütüldüğünü belirttiniz. Sn. Aytaç, bizim mahallenin ayaklı gazetesi Şekibe abla, komşuları ile kahve partisinde, bağıra bağıra, be Münevver, hani be bu ülkede güzel şeyler olmaz. Güzelin ‘G’ harfini bile görmeyiz derdiniz. Bak Ersun evladım neler yapıyor da haberiniz bile yok dedi. Sn. Aytaç, bugüne kadar bir yerlere gelmek isteyenler ile türlü vaatler ile Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarına oturan bazı vekiller, vaatleri sonrasında halkın buzdan hayaller sonrasında şekerden ev sahibi olma ümitlerini yeşertmişlerdi. Ancak yağdırdıkları yağmur nedeniyle, ne buz gibi hayaller, nede şekerden ev bıraktılar. Yapmaya çalıştıklarınız, ülkede güzel şeylerin olabileceği umut tohumlarının yeniden yeşermesine neden oldu.

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Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesinin son zamanlarda, aşama kat ederek, ‘Hizmet Çağına’ girdiğini görüyoruz. Bölge insanının el emeği, göz nuru ürünlerinin sergilendiği festivallerden sonra, ‘Kültür Sanat ’ günlerini hayata geçirmeniz, bölge insanını son derece memnun ettiği söyleniyor. Özellikle belediyenin önderliğinde, Kültür evinin açılması, ekmek kadayıfının üzerine konan dondurma, dondurmanın da üzerine serpilen fıstık ezmesi gibi geldi deniyor. Sn. Sadıkoğlu, kıyıdan açılmaya çekinen ve korkanlar, okyanusları fettedemez. Hazır yelkenleri ‘Fora’ etmişken, kıyıdan uzaklaşıp, okyanuslarda gezmeye devam edin.

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Sn. Yusuf Avcıoğlu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Kıb-Tek'te tartışma konusu olan ihale kararı ve çoklu tarife sistemiyle ilgili olarak sosyal medya üzerinden yapmış olduğunuz açıklamada, "Çoklu Tarife" sisteminde sona gelmiş bulunmaktayız. Çalışmalarımızı tamamlamamızla birlikte 20 Mart 2019 tarihinde çoklu tarife sistemine geçmeyi planlamaktayız" dediniz. Tabi çoklu tarife sistemi, bir anlamda, akmasa bile damlama mahiyetinde ceplerimizi biraz rahatlatacak. Dokunduğumuz zaman, elimizi tepen, ceryan faturaları, tepme şiddetini biraz azaltacak. Ancak bizim Huriye Teyze, siz yönetim olarak bunları yaparken, herşeye maydanoz olanların, maydanozları kesmelerine nasıl engel olacaksınız diye merak ediyor. Sevgili Yusuf, Öyle dost görünümlü maydanozlar var ki, yağmur yağarken ters dönen şemsiye gibi, en işe yarayacakları zamanda, güvencinizi boşa çıkararak sizi yalnız bırakırlar. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Yusuf Şentuğ sosyal medyadaki paylaşımınızda, okumak güzeldir. Hele de yazar kızı olursa insanın,çok daha güzeldir diyorsunuz. Ve kızınız Salamis Ayşegül Şentuğ’un kitabından alıntıları paylaşıyorsunuz. Sn. Şentuğ, unutmayın armut dibine düşer. Gül bahçesine gül ekerseniz, babutsa çıkmayacağına göre gül biter. Baba bir çevre aşığı ve endemit bitkilerin koruyucu meleği. Böylesi kalitede bir insandan İskoçya’da Dundee Üniversitesinde, felsefe, İngiltere’de York Üniversitesinde sanat ve edebiyat felsefesi lisanslarını tamamlayan tabi ki kalite değeri yüksek kız çıkacak. Tabiki böyle bir değerden, yüksek kalitede yazılan şiir ve güzelim kısa hikaye yazıları çıkacak. Yusuf gardaş, sen zaten hem Sayısalı tutturmuş, hemde Milli Piyangonun birinci ikramiyesini kazanmışsın. Unutmayın, sizin gibi kalpleri sevgi ile dolu insanların çıkarsız yaşantıları, menfaat peşinde olan zavallıların terazisine ağır gelirken, kalitenin de ortaya çıkmasına neden olur.

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GÜNÜN FIKRASI

Yanlış Mail

Adamın biri yeni ulaştığı otele kaydını yaptırır. Odasına girdiğinde masada bir bilgisayar görür ve karısına e-mail atmaya karar verir.

Fakat yazdığı mesajı farkında olmadan yanlış bir adrese gönderir.... Tam bu sırada farklı bir yerde kadın, kocasının cenaze töreninden evine yeni dönmüştür ve bilgisayarındaki maili görür,arkadaşlarından geldiğini düşündüğü maili okuyunca olduğu yere yığılıp kalır. Odaya giren annesi yerde yatan kızını ve ekrandaki mesajı görür.

- "Kime : Sevgili karıma

Konu : Yeni ulaştım.

Tarih : 16 Mayıs 2004

Benden haber aldığına şaşıracağından eminim. Burada bilgisayar var ve sevdiklerimize e-mail gönderebiliyoruz. Buraya yeni ulaştım ve kaydımı yaptırdım. Her şey yarın senin buraya geleceğini düşünülerek hazırlanmış. Seninle buluşmayı dört gözle bekliyorum. Umarım benim gibi sorunsuz bir yolculuk geçirirsin. Not: Burası çok sıcak."

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Günün sözü

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Günün fotosu