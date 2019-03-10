Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerle "Halkla Buluşma" etkinliğinde bir araya gelerek, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslenme imkanı buldunuz. Yapmış olduğunuz hitapta ‘Yeni KKTC’ diyerek, "El ele verelim potansiyellerimizi birleştirelim, bireysel başarılarımızı birleştirirsek toplumsal başarı hikayesini de yazarız ifadesinde bulundunuz. Ayrıca,.mesele; bir halkın halk olarak varolma meselesidir. Ben halkıma güveniyorum" dediniz. Buna paralele olarak da, yurtdışındaki Kıbrıslı Türklere, çocuklarını ülkelerine getirmeleri, ülkelerine sahip çıkmalarını, memleketlerini kültürlerini, dillerini bilmelerini tanıtmaları bağlarını güçlendirmeleri çağrısında da bulundunuz. Hurşideteyzde sizin için çok iyi yaptı. Vallahi haklıdır. Eskiden gelenleri yolduk soğana çevirdik. Gidenlere nalet okutarak bir daha mı dedirttik. Şimdilerde, ekonomik nedenlerle mecburi askerlikten,ülkede kalanları kaçırırken yeni gelecek olanları nasıl buralarda tutacağız diyor. Hacı amca ise sahi ama Tufan ovlcuğumun, ‘Yeni KKTC’si nemenem bir şey olacak. emlak satın almada, iş yeri durumlarında soyma ve dolandırma işi bitecek mi? Ufukta yeni Türk Devleti mi gözüktü? Federasyon mu yoksa konfederayon mu kuruluyor dedi? Ayşaba siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi, içmeyenin ağzı sulanır. Tufan ovlucuğumun, herhalde midesi bulandı. O bulantı diline de vurmuş olacak ki, bir öyle bir böyle diyor dedi.

**

Sn. Serdar Denktaş,Demokrat Parti’nin geçtiğimiz akşam parti meclisinde yaptığınız konuşmada, sendikalar,kamu reformu yasasına tepki gösterecekler diye geri adım atmayacağız. Ayrıca, vatandaş ve hatta kamu çalışanları, kamudan daha verimli hizmet bekliyorsa, bu reform hayat bulacak.ilgili yasa tasarısına Meclis komitesinde bir takım rötuşlar yapılacak ancak genelde olduğu şekliyle hayata geçecek dediniz. Da, 12 sendika yöneticileri de bir araya geldikleri toplantıda, Serdar Bey Si Majörden, girdiği şarkıya biz Do Minörden giriyoruz. Bize göre Serdar Bey, şarkıda detone oluyor. Beste nihavent makamından, güfte acem aşiyan makamından olunca ortaya kulak tırmalayan bir ses çıkıyor diyorlar. Ayrıca Kamu – İş başkanı madem öyle işte böyle diyerek Perşembe günü bir günlük genel greve gidiyoruz açıklamasında bulundu. Abdulvehit amca, vallahi bu oluşan kördüğümü, Büyük İskender’in keskin kılıcı bile çözemez. Hükümetin pas tutmuş. Ağzı kütleşen kılıcı nasıl kesecek diye soruyor. Sn. Denktaş, aman siz hükümettesiniz diye sizden zayıf olan sendikaların yapabileceklerini küçük görmeyin. Sakın ola onların yaptıklarını damda gezer takyanoz vur beline kazmayı misali hor görmeye çalışmayın.Unutmayın ki, denizi bile içindeki su tanecikleri oluşturur. O su tanecikleri olmazsa denizi hayal bile etmek düşünülmez bile.

**

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanı olarak yaptığınız açıklamada, belediyelerin şuanki mevcut durumda sürdürülebilir yapıda olmaktan çıktığını belirttiniz. Ve belediyelerle ilgili yeni yasa tasarısının idari ve mali denetim noktasındaki sıkıntıların giderilmesi için düzenleme içerdiğini belirttiniz. Belediyelerimiz artık üç ayda bir finansal mali tablolarını hazırlayacaklar ve iç muhasebe tutulacaklar. Üç ayda bir denetime tabi olacaklar, faaliyet raporlarını sunacaklar, strateji planlarını ortaya koyacaklar derken, belediyelerin artık yirmi beş kuruşa balık ekmek devrinin geçtiğini ima ettiniz. Ayrıca,ülkemizde reform denince akla iki konu geliyor. Bir tanesi kamu reformu ve diğeri de yerel yönetimler reformudur. Maalesef üzerinde uzun yıllardır konuştuğumuz ve aslında sonuçlandıramadığımız iki büyük konu. Belki de reform niteliğini bile geçmiş durumda artık bir gereklilik haline gelmiştir ifadesinde bulundunuz. Sn. Baybars, Habibe Teyze bile Ayşegül gızım bu konuda çok haklıdır. Dingili kopan, lastiği patladığı için yampuriyampuri giden. Makinesi mangos eden belediye tomofilinin artık makinesi rayma edilmeli. Aksona gardası tamir edilip, eskiden Tavuri’yi örnek alıp, belediyelerde yapmadıkları Ali Cengiz oyunu bırakmayan başkanlara da hesap sorulmalı dedi. Hacı amca ise Ayşegül gızım yoluna devam etsin ve hukukun ‘Guguk’ olmadığını sanırım artık bazı belediye başkanlarına hatırlatsın ifadesinde bulundu.

**

Sn. Hüseyin Özgürgün, Başbakanlık döneminizdeki mal artışınız nedeniyle polisin sizi didik didik ettiğini söylediniz.Mal artışındaki bu durumun incir çekirdeğini dahi doldurmadığını dile getirerek, yıllarca milletvekilliği ile başbakanlık yapmış birisinin polis tarafından böylesine didik didik edilmesinin anlamsız olduğunu ve amacın milletvekilinin susturulması olduğunu belirttiniz.. Ayrıca 50 Milletvekilinin hepsinin mal varlıkları savcılığa gönderilse 40 tanesinin belki de eksiği çıkabilir dediniz. Vallahi Husumet Teyze, Hüseyin ovlucuğum bu konuda çok haklıdır. Bol Kepçe Lokantası KKTC’de bazı olayların yaşanması olağan hale geldi. Alışkanlık yaptı. Şimdi bu alışkanlıkları şap diye kesersen günah olmaz mı diyor. Hurşit amca ise Almanya Cumhurbaşkanının karısına bir iş adamı, uçak bileti kesti diye istifa ettiği bir noktada, Saray Yavrularının, Porche’lerin, rezidansların taştığı dağarcığın içerisine bakılması bence doğru değil. Ne yani KKTC, Almanyalaştırılacakmı diyor. Şukufe abla ise incir çekirdeğini bu işler doğrudur doldurmaz. Çünkü birçoklarının dilleri kekeme yapan sonradan büyüklüğe ulaşan malları, KKTC’nin dağarcığından taşar ve şaibeli barajın setini yıkar sel olur akar. O sel olup taşan malların incir çekirdeciğini nasıl dolduracağı da doğrusu merak konusu olur dedi. Şukufe abla ‘Hak” birilerinin size vereceği bir şey değil, hiç kimsenin sizden alamadığı birşeydirEeee dağarcığı doldurma hakkı birilerine verilmişse şimdi o hakkın onların elinden alınması da doğru değil diyerek bol kepçe lokantasında, çukur tabakları dolduranlara hak veriyor.

**

Sn. Tolga Atakan, İngiltere merkezli Cable firması 230 ülkede yaptığı araştırmada, 1 gigabaytelık internet kullanımının (GB) KKTC’nin internette veri kullanımının, ortalama fiyat listesini çıkarttı. Türkiye sıralamada, 47’nci sırada yer alırken, KKTC Türkiye’den 3 kat pahalı çıktı. Neredeyse dünyanın en pahalı internet kullanımı olan Zimbabve, Ekvator Gine’si ile neredeyse işaişayani ayni çizgide gittiğimizi gözler önüne seriyor.Ayşaba hani Tolga ovlucuğum bu mendebur interneti ucuzlatacağım demişti. Ne oldu birilerine sözmü geçiremedi, yoksa devletin %60’ını götürdüğü bu alandaki pastanın dilimini küçültemedi mi diye soruyor. Sn. Atakan, halk olarak yıllarca Lafonten’den değil ama devlet yetkililerinden masallar dinlemeye alıştık. “Her şey çok güzel olacak” masalı yerine, “Kötü şeyler de olacak, hikayelerinden de derleme dile getirilse ve hükümetler kendine yanan sokak lambası yerine ülkeyi ve halkı aydınlatan projektör olsa sanırım kötü kalpli kurt masalı yerine Heidi hikayeleri dinleyeceğiz.

**

Sn. Fikri Ataoğlu, Almanya çıkartmanız muhteşem oldu. Kanuni’nin Macaristan seferinde Mohaç Meydan Muharebesinde elde ettiği zafer gibi sizde Almanya ITB Berlin 2019 Turizm Fuarı. Meydan muharebesinde elde ettiniz. Ve turizm tarihine isminizi altın harflerle yazdırdınız. Konuşmanızda, Kuzey Kıbrıs’ın, 10 bin yıllık köklü tarihe sahip aşk ve sevgi adası olduğunu dile getirerek herkesi Kuzey Kıbrıs’a davet ettiniz. Da, davet ettiklerinize, keşke Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı fettan adasında, 50 yıldır ateş kesin devam ettiğini, Anayasamızdaki 10’nuncu madde nedeniyle, her ne kadar sivil hayat devam etsede askere ve askeri bölgelere olan bağlılığımızın devam ettiğine vurgu yapmalıydınız. Bu aşk adasında 3 ‘K’nın yani Kara Para, Kumar ve Kadın Pazarlamanın bir ayağı olan Kadın pazarlama işinin sürdüğünü, söylemeliydiniz. Sn. Ataoğlu, bırakmış olduğunuz sakal, beyazlanmış olsa bile Erdoğan’ın sanırım çok hoşuna gidecek. Alacağınız takdir sonrasında sanırım sıra Hacca gitmek olacak. Bizim komşu Növber abla Fikri ovlucuğum hacı da olursa göze daha çok girecek derken Ayşaba, sizi televizyonda izlerken gözünüzün altındaki morluğu merak etti. Hanım mı fena şişirdi derken, ama inanın ben toz kondurmadım. Sn. Bakan sizin pabuçlar Almanya’da eskirken, Turizm Acenteleri ile Otelciler sizden almayı bekledikleri 100 milyon TL’nin hayalini kuruyor. Topu, Almanya’da tacı atarken, sanırım bu teşvikler penaltı getirebilir. Aman bu nedenle penaltıdan golü yemeyin.

**

Sn. Mehmet Sözmener, Kadına Şiddete Müdahale Şubesinin amiri olarak biriminize 266 şikayetin olduğunu,102 ciddi darp olayının yaşandığını belirttiniz.18 personeliniz ile son zamanlarda büyük artış gösteren kadına karşı şiddet olaylarını büyük bir titizlik ile soruştururken, bunda da ciddi anlamda başarılı olduğunuzu gözlemledik. Personel sayınızın az olmasına karşı bu başarının sizin üstün gayretleriniz ve ekibinizin uğraşları sayesinde geldiğini öğrendik. Sn. Sözmener, taşıma nüfus sonrasında, ne kültür, nede kadına saygı kalırken, dayak cennetten çıktı sloganını kendine ilke edinen Kırolar, kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin düşüncesindeki Magandalar ile işinizin çok zor olduğunu bilenlerdeniz. Allah yardımcınız olsun derken, full çeken bataryalarınız ile şiddet gören kadınların, kalplerinin en müstesna yerlerindeki sevgi alanlarında, sürekli kapsama alanında kalıyorsunuz. Aranıldığı zaman sürekli kapsama alanı dışındadır, şuanda ulaşılamıyor yerine sürekli kapsama alanında bulunmak ve insanların ilk akşam ettikleri ve en çok kabul gören dua olarak kabul gören dualarda ekibiz ile yer almak sanırım bir ayrıcalıktır. Kutlarız.

**

Sn. Mehmet Hasgüler, YÖDAK Başkan Yardımcısı olarak yaptığınız açıklamada, 6 üniversitenin askıya alındığını, bu sayıya 3 üniversitenin daha eklenebileceğini belirttiniz. Askıya almanın iptal anlamında olmadığını belirtirken, bu üniversitelerin şimdilik eğitim müfredatına başlayamayacakları nedeniyle izinlerinin askıya alındığını dile getirdiniz. İzin alıp şuanda eğitime başlamak için gerekli finansı sağlayamayan üniveriste yetkililerini tenzih ediyorum.Ancak bu işi ticarete mevzuu yapıp, izni hatırı sayılır bir miktara satanların da unutulmamasını belirtirim. Sizin bu açıklamalarınız sonrasında Girne Kapısında icra-i faaliyetlerde bulunan meşhur Abbas’ın Şerif’in icraatlarına benzetiyorum. Rahmetli de işini bitirip, ununu eledikten ve eleğini duvara astıktan sonra, bir maşrappa su ile temizliğini gerçekleştirdi. Tabi sonrada kapısının mandalını indirir, kapının tam orta yerine de kilidi asardı. Sonrada ben kız oğlan kızım derdi. Sn. Hasgüler, YÖDAK ile ilgili sorular havada uçuşurken, başkanın hala daha saklambaç oynaması ve suskunluğunu sürdürmeside çeşitli yorumlara neden oluyor. İzinler golifa gibi dağıtıldıktan sonra şimdi askıya aldık ama denilmesi, YÖDAK’ın, gocakarının kapıya mandalı indirdikten sonra kilit asması ile sanırım eş anlam taşır.Mehmet hocam, izinler askıya alınıyor. YÖDAK Başkanına sorular soruluyor. Ama cevap yok. Susmak kabullenmek değil, verilen bir cevaptır. Bu cevap ise hatanın kabullenmesi ile eşanlamlıdır sanırım.

**

Sn.ŞenerElcil,Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) genel Sekreteri olarak, hükümetin öğretmen sendikalarını dışlayarak, bazı sendikalarla yeni kamu görevlileri yasasını oluşturmak için bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiğini ileri sürdünüz. Hükümetin sendikaları bölerek önce “Kamu Reformu Yasası’nı” daha sonra da “Öğretmenler Yasası ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nı değiştirmek isteyeceğini, ardından da TC ile ekonomik paketi imzalayarak çalışanların çalışma koşulları, mali ve özlük haklarını gerileteceğini savundunuz.Türkiye’den dayatılan” ekonomik paketler her gündeme geldiği zaman ‘Kamu Yönetimi Reformu Yasası’ ve KIB-TEK’in Türkiyeli şirketlere “peşkeş çekilmesinin” de konuşulmaya başlandığını belirttiniz. Teşvik ve ranttan beslenen ganimet zenginlerinin Türkiye’den bir yıldan fazla bir süre para alınmaması nedeniyle rantları kesildiği içinseslerini yükseltmeye başladığını da iddia ettiniz.Ayrıca, hükümetin rant kesimini memnun edebilmek için kendine yakın sendikalarla görüşerek çalışanların haklarını budayacağını, Göç Yasası’nı kalıcı hale getirecek olan “Kamu Reformu Yasası’nı” alelacele meclise gönderdiğini öne sürdünüz. Şener hocam, emir erine dönüşen bir siyasetçinin ruhundan, ciğercinin kedisinin, ciğerciden sürekli tekmeyi yemesine karşın, sokak kedisinin özgürlük felsefesinin tohumlarını ekmesi beklenmemelidir. Bunu beklemek, kör doğmuş birine görme gücünü vermek kadar olanak dışı bir şeydir. Ve hocam, sanırım birilerine, artık eğitimin köklerinin acı, ancak meyvelerinin tatlı olduğunu anlamanın zamanının geldiğini hatırlatmalıyız.

**

Sn. Asil Nadir'in değerli eşiniz Nur Nadir’in hamileliğinin son günlerini yaşadığını ve önümüzdeki aylarda bebeğinizi doğuracağını öğrendik. Sanırım doğacak olan bebeğin heyecanı kalbinizin daha bir mutlu ve güzel atmasına neden oluyor. Tamam, daha önceki iki evliliğinizden 4 çocuğunuz olmuş olabilir. Ama her yeni gelen çocuk, kalbinizin, ruhunuzun yeniden rayma ve ebiskevi olmasına neden olur. Doğacak olan kızınıza 'Asil'in tersi olan 'Lisa' ve annesinin ismi olan Nur ismini vereceğiniz söyleniyor. Yani kızımızın adı Lisa Nur Nadir olacak. Asil’in tersi Lisa isminin, kızınızın hayatını tersine, tersine götürme yerine hayatını babası gibi Asil, annesinin ismi gibi Nur, yani ışıklar içerisinde geçireceğine inanıyoruz. Sn. Nadir, Bazı bebekler dua gibidir. Görünmez ama kalbe ve gönülle fena dokunur. Duyulmaz ama gönlünüzün en müstesna yerindeki kapsama alanından çıkmaz. Bakın cehennem, insan yüreğinde sevginin bittiği yerdir. Ancak sizler yeni doğan bebeğinizin sonsuz sevgisi ile cenneti yaşayacaksınız. Bebeğiniz hayırlı olsun.

**

Sn. Lale Bicim, Kamu IşSendikasi Eğitim Sekreteri olarak yaptığınız açıklamada bizler kamu işçisiyiz.Hem beden hem fikir işçisi olarak kamuda işleyişi onurla ve gururla yıllardır sürdürüyoruz.Sırf birileri işçi kelimesinden rahatsız oluyor diye asla pes etmeyeceğiz. Ne kazanılmış haklarımızdan nede işçi tanımından vazgeçmiyoruz.Biz Kamu İşçisiyiz sonsuza dek de öyle kalacağız. Hak verilmez alınır. Eylemse eylem. Grevse grev diyerek, Kamu reform Yasasına atıfta bulunarak, Serdar Denktaş’ın açıklamalarına atıfta bulundunuz. Ve bir anlamda hükümete aba altından grev sopasını da göstertmiş oldunuz. Sevgili Lale, Kamu Reform Yasasının kabul etmeliyiz ki, günümüzde artık tadil edilmesi gerekir. Ancak bu tadil işlemi yapılırken, ben yaparım olur mantığı ile değil, akıl akıldan üstündür düşüncesi ile fikir birliği içerisinde yapılmalıdır. Şebibe abla, yapılan yasalar, fikir birliği içerisinde yapılmaz ve bütün herkesi bağlamıyorsa, ayrıca toplumda onları bile isteye çiğneyebilen, tek bir insan bile varsa,, o yasalar hiçbir işe yaramıyor demektir dedi. Ne demek istedi anlamadım. Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az diyelim. Ne dersin?

**

Sn. Yasemin Taşkıran, icra ettiğiniz sahte emlakçılık nedeniyle, önünüze geleni tokatladığınızı gazetelerden okuyoruz. Tokatlamadığınız ne ünlü sanatçı Selçuk Yöntem' nede Almanya’da yaşayan Mehmet Ali Beldiran’ıkaldı. Selçuk Yöntem 350 bin Törkiş Lira ile Mehmet Beyi de 40.995 Euro ile sıraya soktuğunuz söyleniyor. Asiye aba ben, Yasemin hanımın bu defa kimi sıraya sokacağını ve piyangodan kimin çıkacağını merak ediyorum diyor. İcra ettiğiniz sahte emlakçılık nedeniyle güvenirliğini erozyona uğrattığınız ‘Emlakçılık sektörünün’ içine ettiniz. Özellikle ünlü insanlara yaptığınız ‘Ali Cengiz’ oyunları ile ülkenin itibarını sürünme moduna soktunuz. Huriye Teyze bu kadar tekere çomak sokmak sanırım ülkenin simgesi haline gelen Yaseminlere de yapılan en büyük kötülüktür. Sahte yaseminler, gerçek yaseminlerin köküne kezap döktüğü müddet biz iflah olmayız dedi.

**

Sn. Enes Görkem Açıkel, turist vizesiyle girdiğin KKTC’de kız arkadaşını ve çevresindeki iki kişiyi öldürmekle tehdit ettin. Çıkarıldığın Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran Polis memuru Cemile Özfadıl, senin Lefkoşa'da şiddet tehdidinde bulunduğunu, eski kız arkadaşı olan E. B.’ye, başka bir erkek şahısla görüştüğü gerekçesi ile Watsappüzeriden telefonunla “Ayni şeyi tekrarlarsan en az 3 ceset olur ,orada seni görmeyeceğim” mesajı gönderdiğini Enes gardaş, turist olarak geldiğin bir ülkede insanları ölüm ile tehdit etmek neyin nesi oluyor? Hadde kanına boğuldun diyelim ve bu tehditti salladığın farzedelim. Ancak bir insanın seni istememesine karşın, zorla beni isteyeceksin demenin hangi kitabın sayfalarında yazdığını ben bulamadım. Be gardaş turist olarak gittiğiniz her ülkede bu absürt işleri yanınızda getirmenizi de anlayamadık. Enes efendi, İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız, hep şiddet ve ölüm buğdayını öğütür. Ve o öğüttüğü undan da sürekli şiddet ve ölüm ekmeğinin hamuru yoğrulur. Yeni şey katsan diyorum.

**

Fıkra

Fırsat bulamadı!..

Sultan en güvendiği adamını Arabistan''a hünkar göndermiş.

Hünkar, Arabistan''da gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar ama alta donları yok. Bir rüzgar esti mi, manzara felaket! Haber salmış, altına don giymeyenler kadı huzuruna çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler geçmiş Arabın bir tanesi don giymemiş ve ilk rüzgarda olay fark edilmiş. Kadı huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş:

- Adın?

- Aptülmecit

- Baba adın?

- Aptülleziz

- Evli misin?

- 5 tane karım var!

- Kaç çocuğun var?

- İlkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16, dördüncüsünden13, beşincisinden 18 tane.

Kadı kararını vermiş ve söylemiş: - Aptülleziz oğlu,Abdülmecit’in,don giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir!

**

Günün sözü

**

Günün fotosu