Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

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Tolga Atakan, yağmur ve sel bize Lefkoşa – Mağusa yolunun ne kadar önemli olduğunu bizebirkez daha göstertti. Bu sayfanın sahibi, defalarca bu konuya değinerek, maazallah Hamitköy – Haspolatarasındaki yola bir şey olursa, bırakın köylere, Ercan havaalanına bile gidemeyeceğiz demiş ve Öğretmenler Akademisi yanından, Haspolat’a giden stabil yolun elden geçirilmesinin şart olduğunu, böylesi bir durumda bu yolun kullanılarak kilidin çözülebileceğini söylemiştim. Sonuç itibarı ile yağmur nedeniyle Hamitköy’den bırakın köyleri, Ercan Havaalanını,Haspolat’a bile gidemedik. Öğretmen Akademisiyanındaki yolun elden geçirilerek ki hatırladığım kadarı ile bu konuda asker ile de mutabakat sağlanmıştı,hayata geçirilmesi çok iyi olacak düşüncesindeyim. Sn. Atakan, bugüne kadar geçmiş hükümetlerin yaptığı hataların faturası hep size rücu edildi. Halk olarak bugüne kadar çürümüş tohumları ekenleri değil, bu tohumlardan ortaya çıkanları biçenleri beğenmedik. Bu tohumları ekenleri değil biçenleri eleştirirken, nedense kimin ektiğini gözden geçirmedik. Bugüne kadar birileri bize hep hikaye okudu. Unutmayın, yarım kalmış hikaye yoktur. Yazdıkları o hikaye o kadardır. Siz bu yola çare üreterek o kadar kalmayacak bir yeni bir hikaye yazabilirsiniz.

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Sn. Ayşegül Baybarsi, yaşadığım süre içerisinde yağan aşırı yağmurların bu denli yıkıma sebep olduğunu görmedim. Lapta-,Alsancak sonra Girne,- Ozanköy, bir süre önce Dikmen, Boğaz. Şimdi de Taşkent ile Haspolat . Doğa intikamını bizden fena almaya başladı. Golifa gibi dere yatağına villa izni veren. Köprü altlarındaki alanları bile daraltıp, sırf benzin istasyonu vermek için büz boyutuna düşüren geçmiş UBP’li bakan ve bürokratlar, yaşanan felaketten sonra ortalıkta görünmüyor. Sıçan deliği bin altın diyerek ortadan kaybolmayı tercih ediyorlar. Doğa bunların yüzünden, tokadı bıraktık yumrukları ile bizleri kroke durumuna sokup, nokavt etme pozisyonuna sokarken en azından 2 desimetre ses ile cılız bile olsa ses vermelerini bekledik. Olmadı. Ancak sizin yaşanan felaket sonrasında halkın yanında olmanız. En azından sıkıntılarını ve dertlerini dinlemek için evlerine, bölgelerine gitmeniz büyük sempati topladı. Sn. Bakan, fark, farkı yaratanlardır. Çünkü kan ve kemik her insanda bulunur. Farklı olan yürek ve iyi niyettir. Birileri ‘Andilla’ koyarak bakarken siz iyi niyet sergisinde çok güzel eserler ile örnekler sundunuz.

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Sn. Savaş Bozatsosyal medyadaki paylaşımında doğanın bağımsızlık eylemi halka örnek olsun diyorsun diyorsun. Da, Hasibe Teyze, örnek, o örneği görüp kendine göre bazı anlamlar yükleyen için örnek olur. Dere yataklarına nasıl villa yapar da keyif sürerim. Dere yatağının yolunu değiştirip nasıl birilerine rant sağlarım. Su sel olup ne yol nede ev bırakırken, Allah öyle istedi deyip hataları görme özürlü olanlardan sanırım yaşananlar sonrasında Doğanın verdiği örneği görmeleri imkansızdır. Sevgili Savaş, insanlar çektikleri acı kadar olgunlaşırmış der ünlü düşünürler. Olan biz kafamıza vura vura davul ettiler. Zam kazığını soka soka neredeyse ‘Nonoş’ ettiler. Ama boşver, bana dokunmayan yılan bin yaşasın ile nemelazım yolundan bizi döndüremediler. Çürüdük, Savaş,. Çürüdük de bilmiyoruz.

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Sn. Metin Gültekin, kim ne derse desin. Bu ülkede insan hayatı için Karayollarında yapılan en doğru uygulama New Jersy Bariyerleridir. Zamanındabu barıiyerler yapılırken, o çok bilmiş muhalifler bu uygulamayı bile eleştirdiler. Lefkoşa – Gazimağusa yolunda, bariyer olsaydı, akşamki kazada sonuç bu şekilde ağır olmazdı. Bakalım New Jersy bariyerlerini eleştirenler şimdi rahat mı? Allah bu yollarda hergün Lefkoşa’ya gidip gelenleri korusun diyorsun. Ve çokta doğru söylüyorsun. Metin Hocam, bozuk para insanın cebini deler, bozuk insanda kalbini. Ama bilgi ve öngörüden yoksun. bildiğini sanıp da hiçbirşey bilmeyen insanda hayatları bitirip kandildeki yağlarını bitirir. Bu yüzden üçünü de harcayıver gitsin

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli, yazınızda, Kıb-Tek personel maaşlarını eleştirenler, haftada 2 gün meclise giderek ayda ‘’21 bin TL maaş alıyor." diyor Türk -Sen Başkanı Aslan Bıçaklı diyorsunuz. Ve çok doğru bir tespit diyerek madem bir kurum ya da kuruluşun özelleştirilmesindeki en önemli kriter çalışanlarının maaşı, öyleyse meclisin özelleştirilmesi daha öncelikli olmalı.Çünkü maaşların konuşulmasındaki maksat KIB-TEK'in özele peşkeş çekilmesinin yolunu yapmaktır ifadesinde bulunuyorsunuz. Yazınıza devamla da hala daha duruma uyanmayan varsa bolca uykusunu alsın çünkü son kale de özelleştirildikten sonra uyku tutmayacak. Elektrikte pahalılığın sebebi Kıb-Tek değil. Daha önceden AKSA ile yapılan anlaşma dolayısıyla teknecikteki santrallerin devre dışı bırakılıp AKSA'ya alım garantisi verilmesidir diyorsunuz. Hocanım Kıb-Tek özelleştirilirse alıcısı şuanda çok. Ama Meclisin özelleştirilmesi sonrasında alıcısının çıkacağını sanmam. Haaa kelepir fiyatına satalım derseniz, sanırım alıcı üsten para da isteyecek. Bak Hacımutallip amca siyaset turşu suyu gibidir. Bakanın ağzının suyunu akıtır, içenin ise midesini bulandırır. Vallahi midesi bulananların sürekli olarak midesindekilerini, zam zum diyerek üstümüze boca edenleri Allah’ını seversen kim üste para vererek alır ki diyor.

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Sn. Zeki Elyeli sosyal medyadaki paylaşımınızda, Güneye oy kullanabilmek için kimlik tazelemeye gittim.Orada bizim 3 sınıf kawboylardan birini gordumSozde bizim burada vekil. Hayırdır senin Vip’ten uçuşun varniye pasport yenileyeceksin dedim .Türkiyeicin tamam ama onun dışında pasaport geçmiyor dedi.Pekiburadaki sistemi gördün. Evrakların tamam değilse şunu yap ve gel derler İşlem yapan bayanın önünde sadece işlem yaptıracak olan var. Ve iki kişi ile bir daireyi yürütmeyi beceriyorlar dedim. Güldük. İşlemi yaptırdım ve sıra fotoğraf çektirmeye geldi. Hala gülmeye devam ettim. Memur ağzın açık olmuyor niye gülüyorsun diye sordu. Bende a hanım efendi senin yüzün hep güler ama Denktaş’ın hiçbir memurunun yüzügülmez. ne yapayım deyince bu kez o gülmeye başladı. 19 Nisan’da gelip kimliğini alabilirsin dedi. Temennim, bizimkilerde iki kişi ile bir daireyi yürütmeyi becerirler diyorsun. Sn. Elyeli bizdeki bazı böyük siyasetçiler bizim tarafta, vatan millet Sakarya’cı, orada United Cyprus’cu. Dümen bunlar için icat edildi. Dümeniyuroyuro dönmeleri için kullanıyorlar. Dümeni çevirdikçe,döndürekler gibi durmadan dönüyorlar.,

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Sn. Günay Çerkez, Sayıştay 800 dönümlük Girne Golf Arazisinin kirasını 15 yıldır ödemediğinizi ileri sürüyor. Sayıştay raporunda sahibi olduğunuz, WintersunDevelopmentsLtd.’in Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne toplam1,658,912.50 Stg. tutarında kira bedeli borcu olduğu, 2007 yılından 2018 yılına kadar kira bedellerinin belirlenmemesinden dolayı VakıflarÖrgütü ve Din İşleri Dairesi’nin oluşan toplam 1,658,912.50 Stg. tutarındaki gelir. kaybınınWintersunDevelopments Ltd. ile görüşülerek ortadan kaldırılmasını aksitaktirde Mahkemeye başvurulması gerektiği,sonucuna varıldığını belirtti. Ayrıca bu borcu ödememek için siyasiler üzerindeki nüfusunuzu kullandığınız ileri sürülüyor. Sn. Çerkez, Hacı amca, Taş devri, tunç devri derken galiba torpil devri geldi dayandı. Balı tutan şimdilerde parmağını yalamayı bıraktı. Balı kepçe ile mideye indiriyor. Devir ensesi kalın, gerdanı sarkık. Cebi dolgunların devri diyor. Sn. Çerkez, ünlü düşünür, Thomas More eğer onur kazançlı olsaydı herkes onurlu olabilirdi derken, bizim hacı amca, gariban Veli efendi üç kuruşluk kazancının vergisini devletine veriyorsa, isimleri büyük harflerle yazılan böyük efendilerde, Veli Efendi gibi soyadlarınıOnur koyma yerine o bildik onur ile tanışmalıdır dedi.

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Sn. LicaŞemmedi Trafik kazaları önleyecek beklenen varsa daha çok bekleyecek.Moku yedik tamamıyla.İmzalanan protokol diyor ki:"Polis,KKTC’de motorlu araç kullanacak olanlar, herhangi bir sürüş ehliyeti sınavına girmeksizin TC Sürüş Ehliyeti, iki adet vesikalık fotoğraf ve ödenecek harç ile Motorlu Araçlar Mukayyitliği Sürüş Ehliyetleri Birimine başvurulması halinde, aynı sınıfa haiz KKTC Sürüş Ehliyetine sahip olabileceklerini belirtti. Rasgele yaşarız. Bundan sonra daha çok kaza olacak. Hİç Türkiye trafiğiyle Kıbrıs trafik akışı aynı mı? Yazık diyorsun. Lica hanım, Ananın emiri demiri bile keser. Eskiden yontma taş devri vardı. Sonra cilalı taş devri. Tunç devri, iletişim devri derken, şimdi Punç devrini yaşıyoruz. Dikkat dikili taş altında tırnak kontrolü yapılacak. Tek sıra halinde hizaya geç denince, tek sıra halinde sıraya geçmenin ötesinde neredeyse kolan çözmeye bile geçecek duruma geliriz. Hacı amca, camdaki ciğere bakarken, ciğerciden tekme yemesine rağmen, bir türlü sokak kedisinin ‘Özgürlük’ felsefesini öğrenemeyenler, gün gelir öpüle öpüle ‘Abbas’ın Şerifine dönerler diyor. HaaaŞEkibe aba da Uçurtmalar rüzgâr gücü ile değil o güce karşı koydukları için yükselirken, uçurtma olamayanlar ise olgunlaşan başak gibi başlarını öne eğip eğilirler dedi.

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Sn. Alp Aydınovapaylaşımında, İmam okuluna ayrılan miktar 460 milyon TLFen lisesine ise 30 milyonBilimle böyle mi kucaklaşılacak diyorsun. Sevgili Alp, imam hatipleri geçtim. Buralarını yol geçen hanına çeviren şıhlar, dergah müdavimlerinin okuyup, üflemeleri ile bilimide feni de yerinan yeksan ederiz. İki kulluvallahi, bir üfürme ve Cin çıkartma büyüsü ile Ne Trumph, ne Yetanyahu, ne Anastasiadis nede Mısır’ın ihlalci başkanı Sisi karşımızda durur. Hatırlarsan,Hilary Clinton, ABD – Türkiye iş adamları yemeğinde, ılımlı islamı Türkiye’ye getiriyoruz. Buna bağlı olarak KKTC’ye de bu yönden her türlü desteği veriyoruz demişti. Verdiği destek sonrasında,şıhlarınduası ve dergahların sayesinde uçacağız.Sevgili Alp, İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine bilim ile ilgili yeni bir şeyler atmazsanız, kendi kendini öğütür durur. Öğüttüğü şeylerden de şıh ile Cübbeli Ahmet Hocalar çıkar.

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Sn. Mustafa Serçelik sosyal medyada yaptığın paylaşımda, Kleptokrasi bir ülkede iktidarı ele geçiren bir ailenin ya da siyasal veya dini grubun, o ülkenin kaynaklarını sistemli olarak soyması demektir ve kısaca Hırsızlar rejimi anlamına gelir. Demokrasinin bütün kurumlarıyla yerleşmediği ülkelerde görülen bu durum, o ülkelerin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biri olmaktadır dedin. Da, Hatçe Teyze de halkı koyun olan ülkelerin komşuları kasap olur diyor. Tabi anlayana sivrisinek saz, Anlamayana davul zurna az diyerek.

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Sn. Ahmet Yönlüer, sosyal medyadaki paylaşımınızda yazıklar olsun diyorsun. Ve hep söylüyorum. Allah bizi KKTC’deki sistemi kötülyerek bu çarpık düzenin aslında parçası haline gelmiş ve bu çarpık sistemden nemalanan insanlardan korusun. İnsanlar elektrik faturası ödeyemez haldeyken Kıb-Tek kiralık bazı kalemlere ‘Norveç Kronu’ ödüyor. Maşallah bu hükümetin zamdan başka hiçbir yol haritası yok. Elektrik faturasını ve bu savruk harcamaları gören Halk Folklor mu oynasın yoksa göbek mi atsın diyorsun. Hasibe Teyze, Kıb-Tek elektrikte tek tabancadır. Bu alanda rekabet edecek bir rakibi yok. Kısacası reklam etmesine de gerek yok. Ama imaj herşeyden önemlidir. Cila yapmazsanız paslanır çürür ve erir diyor. Sn. Yönlüer, seçim öncesinde bir milyon iki yüz bin vaat ile neredeyse Girne’den denizi Lefkoşa’ya getirecek sözü veren siyasilerin koltuğa oturduktan sonra bırak denizi, Türkiye’den gelen suyu 10 mil öteye götürememesini seyreden, gıccaccığın işe girmesinden, oğlancığın sözleşmesinin uzatılmasından başka düşüncesi olmayan halkın sanırım suçu çok daha büyüktür. Sevgili Ahmet Yönlüer, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Ya üç buçuk atarsın. Yada dört dörtlük yaşarsın. Birileri zam kazıkları ile bizlerin bir yerlerine uç buçuk attırırken, kendileri dört dörtlük yaşamanın keyfini sürüyor.

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Sn. Çetin Sadeli, bakıyoruz bolibif alımlarından, Pamuk Prensesin güzellik anonsörlüğünden vaz geçip, nüfusa el attın. Siyasilerin 300 ile 800 bin açıklamalarının tam aksine sen KKTC nüfusunun 1 milyon 869 bin 331 olduğunu söyledin. Ayşaba senin nüfus açıklaman sonrasında o Çetin ovlucuğumnüfusu açıklarken Dejur olarak mı? Yoksa De Facto olarak mı bunu dillendirdi diye soruyor. .Hacı amca hazır Çetin ovlucuğumun eli aynaya değmişken, hep Pamuk Prensesin güzelliğini sormasın, Talat’ın 500 bin. Tatar’ın 600 bin. Baybars’ın 374 bin. ÖZersay’ın 350 bin. Serdar Denktaş’ın 800 bin dediği nüfusu da ayna, ayna KKTC’nin gerçek nüfusu kaç diye sorsun. Belki o gerçek nüfusu bilir dedi. Sevgili Çetin, bizim etiket olduğumuz yerde, birileri o etikete fiyatı ben koyarım diyor. O noktada ne desek HavassuGarayanni. Bir başka deyişle damda gezer takyanoz vur beline kazmayı gardaş.

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