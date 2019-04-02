Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine mesajlar

Sn. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkan adayı olarak çıktığınız yarışta ipi göğüslemenizi, küçük bir grup dışında, KKTC halkını da çok sevindirdi.. Mart ayı kedilerin çiftleşme dönemi olması nedeniyle, kedilerin çiftleşme nedeniyle trafolardan uzak kalmasından dolayı,herhangi bir arıza olmaması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmadı. Elektrik OUT yerine IN olunca sandık mevkileri de pür nur o mevkii şarkısını söyledi. ‘Pandora’nın seçim kutusundan bu nedenle fırladınız. Şimdilerde, geçersiz oyalar tekrar sayılsın. Seçimde sahtekarlık var diyerek Allah Kerim belki oyları değiştiririz düşüncesinde saf tutanlar var. Ancak kısa bir süre sonra, o Allah Kerim diyenler, Kerim’in kuyusunun derin olduğunu görecekler. Ve indikleri Kerim’in kuyusundan çıkamayacaklar. Sn. İmamoğlu, yalnız ortada hoş olmayan bir durum var. Bizim Minik Kuşlar, Ekrem İmamoğlu’na kızgınlık duyanlar, cami köşelerinde, ellerinde bıçaklar, ‘İmam’ avına çıkmak için pusu kuruyorlar. İmamlar saklanarak ortadan kayboldu. Sıçan deliği eskiden bin altındı, şimdi bir milyon Euro oldu diyor. Ayşaba ise Ekrem ovlucuğuma selam söyleyin ‘Vallahi İmamların’ vebali boynuna kalacak diyor..

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Sn. Binali Yıldırım, balkona çıkıp, sandalyenin üzerinde kazandım dedikten sonra, birisinin sandalyeye vurup sizi al aşağı etmesi ne sandık, ne oturacağınız koltuk nede iskemle bıraktı. Sandığı ve parçalanan iskemleyi toplamaya çalışanlar şaşkın ve ümitsiz bir gayret içerisine, düşerken can havli ile sarıldığınız koltuğun parçalarının da elinizde kaldığını görmenin dayanılmaz hafifliğini yaşadı. Sn. Yıldırım, sanırım atı alan Üsküdar’ı geçti. Beykoz sırtlarında atı ile dört nala giderken sadece atın kaldırdığı tozu görebiliyoruz. Ama üzülmeyin. Bakanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı derken, umutlar tükenmez. Bir umudumuz daha var. İnşallah bu seçimlerde sizi Muhtar azası adayı olarak seçimlerde görürüz. Muhtar azalığını da kazanamamanız halinde yine üzülmeyin . Umut eskiden fakirin ekmeğiydi. Şimdi ensesi kalın, gerdanı sarkık olanların ekmeği oldu. Ye, ye bitmez.

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Sn. Serdar Denktaş, basın mensupları tarafından sorulan sorulara verdiğiniz cevapta, Mart ayı maaşlarını borçlanmayapılmadan,gelecek ayki havaalanı ödemelerinden yaptığınızı dile getirdiniz. Ayrıca mali konularda atılması gereken her adımın cesurca atılacağını belirttiniz. Protokolün imzalanmaması konusundaki sorularada bundan sonra cevap vermeyeceğim. Büyükelçilik protokolün imzalanmamasının gerekçesini açıklasın. Bize yönelik ‘Türkiye’den para alamıyorsunuz, beceriksizsiniz” algısı yaratılmaya çalışılıyor” dediniz. Ayşaba, Serdar ovlucuğum davulun tozu gibi esamesi okunmayanlara aldırmasın. Tekme yedikten sonra ‘Besleme’ diyenlere gıkını çıkartmayan ve KKTC Tiyatrolarında göserime giren ‘Otur Arap, Kalk Arap’ oyununun müdavimi olup, ülkeyi aydınlatan cadde projektörleriolma yerine, sadece kendini aydınlatan sokak lambası olmayı tercih edenlere bakıp, Digomoya kadar yolunuz var desin diyor.

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, Mecliste yaptığınız konuşmada, Serdar Denktaş’ın, Türkiye ile protokolün imzalanmamasındaki soruların Türkiye Hükümetinin buradaki temsilcisi TC Büyükelçiliğine sorulması gerektiği noktasındaki sözlerini eleştirerek, sorumuza milletvekilleri cevap veremiyorsa, bizi elçiliğe yönlendiremez. Bizi başka yere yönlendireceksen orada oturma” dediniz. Sn. Vekil, Abdulkerim amca, Serdar Denktaş, soru içerisinde bu yöndeki cevabı da verdi. Tabi o cevabı anlama yeteneğinde olanlar, şipşak cevabı hemen algıladı. Algılamayanlar için Meclisi Mebusan’ın önderliğinde ‘Yetenek geliştirme’ kursları başlıyor. Bir zahmet, kaydını yaptırsın dedi. Dervişiye teyze ise KKTC For Ever devletini kurduk. Ama nedense ciğercinin kedisi gibi camdaki ciğere bakıp salyalarımızın akmasını önleyemedik. Besleme denilerek basılan tekmenin acısını iliklerimize kadar hissederken, nedense sokak kedisinin o özgürlük felsefesini bir türlü öğrenemedik ifadesinde bulundu. Ayşaba siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesini bulandırır, içmeyenin ağzının suyunu akıtır. Sanırım bazı siyasilerimizin hazımsızlık nedeniyle midesi bulanıyor. Ve midede ne varsa dışarı çıkartıyor dedi. Anlayana sivri sinek saz. Anlamayana davul zurna az diyor Ebuzittin dayı.

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Sn. FOX TV yöneticileri, Türkiye’nin ve dolaylı olarak da KKTC halkının kilitlendiği Türkiye’deki seçimleri millet FOX TV’den izledi diyorlar. Her iki kişiden birisi FOX TV’yi izledi derken, Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya’nın sunumu ile o gece reyting rekorlarının kırıldığı öne sürülüyor. Sn. Yöneticiler, bizim Hacı amca, millet ağzı açık, çıkan neticeler sonrasında aklı kaçık bir vaziyette FOX TV’yi izlerken, portokal soyarken bıçak ile ellerini kestti. Millet ‘Pandoranın kutusundan küçük kaya yuvarlanacak diye beklerken, sizin çıkan neticeleri söylerken küçük yerine ‘Büyük kayalar’ yuvarladığınızı öne sürdü. Bu nedenlede verdiği fetva sonrasında, FOX TV’nin kapatılması vaciptir dediği öğrenildi. Ayrıca, İmamoğlu nedeniyle, birileri elde bıçak ‘İmam avına’ başlıyor dedi. Sn. Fox yöneticileri, Mart ayı nedeniyle, kediler santrallere girmeyince, elektrikler kesilmedi. Bu nedenle sanırım sizin bu büyük başarınızda, kesintiye uğramayan elektriklerin de bunda büyük payı oldu. Haaa bu arada bizim komşu Asiye Teyze, Fox TV’nin bu başarısına inanın sevinemedim. Çünkü ellerinde kara mantin (Kurdele) ile dolaşanlar, televizyonun kapısına mantini, stüdyolarına da koca bir kilit asmak için pusuda bekliyor. Eşeğini dövemeyen, semerini dövmek için perende alıyor dedi.

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Sn. Filiz Besim,Bedesten’de 5 Nisan Cuma günü saat 09.00’da basın toplantısı düzenleyeceğinizi ve 5 yıllık kanser verilerini açıklayacağınızı belirttiniz. Sizin de dile getirdiğiniz gibi bu KKTC’de ilk kez olacak bir olaydır. O gün ülkedeki kanser verilerini detaylı bir şekilde açıklarken, lütfen bölgeler bazında kanser sayısını ve kanserin en yoğun olduğu bölgeyi de açıklayın.Tabi bu durumları açıkladıktan sonra kanser verilerini bölge bölge haritalandırın.Sanırım KKTC’nin önünü görmesi hem de kanserde bir politika belirlemei adına bu veriler çok iyi olacak.

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Sn. Ogün Genç Kaçmaz sosyal medyadaki paylaşımında, yağmurla gelse de Nisan ayı Baharın müjdecisidir. 30 yıl önce yolu Girne'den geçen Ekrem İmamoğlu bu toprakları ve dostlarını hiç unutmadı. Kalesini koruduğu Türk Ocağı'nın Kıbrıs Kupası'nı kazandığı şampiyonluk gecesinde birlikte idik. Masterler maçında da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.Vefa sadece semt değilmiş. İstanbul artık emin ellerde diyorsun. Sevgili Ogün, İstanbul’un bir semti olan Vefa’da pişirilen ‘Boza’nın ünü sanırım ülke dışına taştı. Vefa’nın bozasına rağbet artarken, şıracının şırasının, eski değerinin erozyona uğradığını gözlemledik.

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Sn. Cem Vurgun,sahibi olduğunuz Medya Life reklam ajasının, maddi açıdan çok zor bir dönem geçirdiği öne sürülüyor. Bizim Minik Kuşlar, Medya Life reklam ajansının, bu nedenle 7 metrelik dalgalara tutulan gemi gibi yalpa attığını, gemide ne varsa denize döküldüğü söyleniyor. Geminin Lastromosu, Ebuziddin Efendi, be arkadaşlar şiddetli fırtına gemiyi çok fena salladı. Geminin dümeni bile koptu. Gemide ne varsa denize uçtu. Kuruşa kurşun atar durumuna geldik diyor. İş sahiplerinden, Belediyelerden aldığımız reklam paralarını bile yerlerine ulaştırmadan buhar oldu. Neredeyse don gömlek kaldık diyor. Sn. Vurgun, geminin dümeninin kopmasına üzüldük. Ama dümeni çok kıvırmasaydınız sanırım kopmazdı. Dümen çok kıvırmak için yapılmadı. Yuro yuro dümeni çevirirseniz, işte böyle elinizde kalır.

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Sn. Muharrem Saygılı, Ahmet Hüdaoğlu’nun ayağına atılan muz kabuğu nedeniyle yere kapaklanması sonrasında, ittire kaktıra oturduğunuz koltukta Hacı amcanın söyleşi ile maşallah çok önemli işler yapıyormuşsunuz. Kıb-Tek’in yönetim kurulu başkanı olarak, münhal ilan edilmeden, sınavsız olarak, oğlunuz Orçun Saygılı’yı işçi kadrosundan alarak muhasebe memuru kadrosune geçirmeniz, Hasibe Teyzeye bile uuuuvvv gavollem. Ma be ama bunlar deli mi oldu? Ceryan faturalarının teptiği ahali, aslanın saldırmaya hazırlandığı ve yardım çağıran Ceylan yavrusunun sesi gibi tavan yaparken, bunlar ne halt yiyor diyor. Sn. Saygılı, insanlar alışkanlıklarının esiridir. Önce biz alışkanlıklarımızı olluştururuz. Sonrada alışkanlıklarımız bizi oluşturur. En sonda ülkeyi ayınlatan projektör yerine, sadece kendisine yanan sokak lambası oluruz.

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Sn. Alihan Pehlivansosyal medyadaki paylaşımında, Erdoğan'ın da işi zor. Sarayı'na gitse, Ankara CHP'de. Yazlık Sarayı'na gitse, Muğla CHP'de. Rixos'a tatile gitse, Antalya CHP'de. Canı kebap çekse, Adana CHP'de; tantuni çekse, Mersin CHP'de. "Çok sıkıldım ya, biraz Boğaz havası alayım" derse, İstanbul da CHP'de diyorsun. Alihan, mis gibi yasemin kokusunu ciğerine çekmek isterse atılsın, bir zahmet KKTC’ye geliversin. Hem bu arada çok yoğun bir şekilde yağan yağmurların oluşturduğu yol kenarındaki otlarımız da onun gelecek olması nedeniyle temizlenmiş olur. Haaaa, bu arada yok ben ‘Yasemin’ koklayarak, besleme diye sürekli tekme attığım ciğercinin kedisi yerine,özgür sokak kedisinin özgürlük felsefesini aşılanacaksam, bırak kalsın. Oraya da gitmem diyebilir. Ah be Alihan,bir kere sırtın yenilginin sevdasına tutulmaya görsün. İşte o zaman ateşlerde yandığının resmidir.

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Sn. Ali Kaşan,sosyal medyadaki paylaşımınızda, Ekrem İmamoğlu, Kıbrıs’ta makarına – bulli yemiş. Tabiki kazanacak diyorsunuz. Da, öğrenim gördüğü Kıbrıs’ta köklü kulüplerimizden Türk Ocağında kalecilikte yaptı. Yani birilerinin kendisine gol atmamasını ve karambolden kolay gol yememeyi de öğrendi. Ayrıca biz magarına deriz. Makarnanın da üstüne mis gibi Kıbrıs hellimini rendeleyip, rendelenmiş hellimin içerisine kuru naneyi de kattımı, değme benim gamlı yaslı gönlüme durumuna geldi. Haaa birde Kıbrıs’a özgü, insanlara eşit bakmayı öğreten ‘Yasemin’ var. Yasemini de kokladı mı işte esas güç ortaya çıkar. Sn. Kaşan, buralarda, Kalite insana yapılan yatırım olarak görülür. Kaliteye yapılan yatırım da İngiliz Kazmiri ile basma kumaşta görülür. İngiliz Kazmiri ile basma kumaşın farkı işte o zaman ortaya çıkar

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