Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Tufan Erhürman, yapmış olduğunuz açıklamada, Kıb-Tek’te imzalanan toplu iş sözleşmesinin elektrik zammının etkisine yüzde 0.01 olduğunu da söylediniz. 13 kuruşluk zam içindeki 4 kuruşluk miktarın elektrik fiyatları üzerindeki etkisinin zannedildiği gibi olmadığını anlattınız. Ayrıca, Sosyal yardım alanların, daha önce 250 kilowat/saatin üzerinde katkı almadığını da vurgulayarak, sosyal devlet anlayışı gereği bunun da değiştiğini belirtiniz. Bunları anlatırken, çizdiğiniz tabloya, çeşitli çiçek figürlerinin yanısıra kelebek ve kuşlarıda dahil etmeyi unutmadınız. Ayşaba, Tufan ovlucuğum hayat güzeldir şarkısını söylerken, hükümetin diğer iki ortağı neden Mozart’ın 9’ncu senfonisini yani ‘Ölüm Marşını’ sürekli çalıyor diyor. Hacı amca, ise neden, Başbakanımız, of course tabiki hayatı tatlı tatlı yaşamak güzeldir derken, ortakları, of-road, makine stop, no pata pat sör cümlesini sarf etmekte ısrar ediyor. Merak ettim diyor.

**

Sn. Hasan Topal, birlikte yola çıktığınız ve Mahşerin 4 atlısı olarak kurduğunuz ‘Zamtonlar’ hükümetinin ortaklarına yönelik sarf ettiğiniz sözler ne yenir, ne yutulur nede hazmedilir. Bazı hükümet ortakları popülizm yaparken bir birlerine kazık atma uğraşından da vazgeçmiyorlar. Tartışmalar var ve bazı ortaklar popülizm yaparak kendilerini parlatmak uğraşı veriyor. Buda dışarıya yansıyor dediniz. Nerden Buldun Yasasının çıkmaması, belli olmayan zenginlikler, bazı geçmesi gereken yasaların ertelenmesi, ortakların birbirlerine kazık atmaya çalışması, bir birimize oyun çekmeye çaışmamız beni rahatsız ediyor dediniz. Sn. Topal, çimento fiyatlarının fırlamasının sebebi ortaklarından kazık yememek için birilerinin arkadaki delikleri çimento ile sıvamasındanmış. Nerden buldun yasası bırakın olduğu yerde kalsın. O yasa hayata geçerse, devletin bürokrat takımının yarısından, siyasilerin yarıdan fazlasından olacağız. Çünkü çoğu dökülecek. Sn. Vekil, yasa çıkartma konusunda, Meclisi Mebusan olarak nekadar berbatsanız, zam kazığını halk ile ortaklara hart diye geçirme noktasında da o kadar muhteşemsiniz.

**

Sn. Erhan Arıklı, Meclis kürsüsünden yaptığınız konuşmada, yargıyı yıpratmamak gerektiğine işaret ederek, yargının kendi içinde nasıl işlediğinin de sorgulanması gerektiğini belirttiniz. Ve buna paralel olarak da 12 tane savcı yardımcısının atandığını, ancak bunun sınavla yapılmadığını söyleyerek, alınan kişilerin akrabalık ve komşuluk gibi ilişkiler içinde yapıldığını iddia ettiniz. Ayrıca Meclisin, sınavla atamanın sağlanmasına yönelik adım atılmasını istediniz. Ve bu konu ile ilgili olarak da, hukukçular arasında ciddi kaygılar yaşandığını söylediniz. Sn. Arıklı, insanlar alışkanlıklarının esiridir. Özelde bazı siyasiler ve üstdüzey bürokratlar malı götürme, deveyi havurdu ile mideye indirme, genelde de halk olarak bizler, gıccaccığın işe gimesi, oğlancığın da sözleşmesinin uzatılması konusunda, siyasilerin kapılarını aşındırma alışkanlıklarımızı olluştururuz. Sonrada gün geçtikçe, alışkanlıklarımız bizleri oluşturur. En sonda bal tutan parmaklarını yalamak yerine, balı kepçe ile mideye indirme alışkanlıklarının müdavimi oluruz. Haa bu arada Hacı amca, yahu biz overlokcudan bahsetmiyoruz. Mehteran Takımı gibi iki öne bir geri adım atarak ağır aksak yol kat ederken, gidecek olanlara, bay bay hoşcakalın şarkısından ve ufukta eşgeren ve geliyorum diyerek muhalefet yapan, Arıklı’nın şarkısından bahsediyoruz diyor.

**

Sn. Bora Şöföroğlu, İngiltere’de kanserle mücadele eden bir hastaya yardım elinizi uzatarak, ona umut olmanız, bu ülkede hep kötü haberler duymaya alışan halkı memnun etti. 2 Nisan 2019, Salı günü yaptığınız kök hücre bağışıyla örnek bir davranışta bulunarak, muhtemelen bir hayatın yeniden filiz atmasını da sağlamış oldunuz. Bu ülkenin yaptıkları ile büyük takdir toplayan bir kuruluşu olan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine yaklaşık on beş yıl önce bir tüp kan örneği vermeniz, kanserle mücadele eden ve İngiltere’de tedavi gören bir kadına, hayata yeniden başlama adına umut oldu. Sn. Şöföroğlu, bizler bizi yönetenler sayesinde ülkede hep ‘’kusur” bulduk. Ancak kusurların arasında huzur verenlerin olduğunu göremedik. Biz hep kusur bulurken, verdiğiniz kan örneği sayesinde İngiltere’deki kadın ise yaptığınız ile sizde yaşama sevinici ile “huzur” buldu.

**

Sn. Serdinç Maypa, sosyal medyadaki paylaşımında, Metin Akpınar’ın bir sözüne atıfta bulunarak,rakıya bu kadar zam yapmayacaktınız. Millet içemeyince ayıldı diyerek sanırım Türkiye’deki seçimlere atıfta bulundun. Ve özellikle Amiral gemisi konumundaki İstanbul ile Amiral uçak gemisinin koruyucu kravözörleri, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana’nın Ak olan renklerinin, seçim sonrasında kırmızı renge dönümesi sonrasında ‘MOSMOR’ olanlardan dem vurmak istedin. Sevgili Serdinç, Türkiye’de rakıya yapılan zam nedeniyle Ak’lar Mosmora dönüşürken, buralarda da zeytin ağacından mamül, zeytin yağına bulandırılmış ‘Zam Kazıcıkları’ milleti mor renge dönüştürdü. Huriye teyze aman ha, sakın sırtınızı ne tek adama nede kargayı klavuz belleyenlere dönmeyin. Yoksa önce ellerler sonra öpüp bellerler dedi. Dinlemedik. Şimdi hep beraber ağlıyoruz. Ama kendi düşen ağlamaz be Serdinç.

**

Sn. Kubilay Özkıraç,geçirmiş olduğunuz hastalık nedeniyle hastanede yattığınızı öğrendik. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi lütfen kabul edin.Serdar Denktaş’ın Kıb-Tek çalışanlarının maaşları gözden geçirilecek. Bu konuda bizde ‘Buronzo’ var açıklaması sonrasında yaptığınız açıklamada, madem buronzo var, ‘Hodri Meydan’ elmi yaman yoksa beymi yaman ortaya çıksın dediniz. Bu çerçevede Serdar Denktaş Haddini bilecek derken ona ‘Hadde Bakalım Hodri Meydan’ diyoruz. O zaman yine hukuk çerçevesinde yapacaklarımızı görmüş olur ifadesinde bulundunuz. Hasibe Teyze, bu ülkede, bazı adamları yağlayıp kutsayanlar, gün gelir onları başımıza padişah etmenin ceremesini kendileri değil ama millete çektirirler. Günün sonunda da biz ne yaptık diyerek oturup ağlaşırlar. Aman ağlaşmasınlar çünkü kendi düşen ağlamaz dedi. Sn. Özkıraç, kafasını,sırf şov ve gösteri için aslanın ağzına sokan birisi, gün gelir, aslan onu ısırırsa şikayet etmeyecek. Hele hele ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da aklından hiç çıkartmayacak. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Zorlu Töredün sabah saat 9.00’da göğüs ağrısı teşhisiyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne başvurduğunuzu ve yapılan tetkiklerden sonra kalp krizi teşhisiyle anjiyoya alındığınızı, yapılan anjiyoda, 3 damarınızın tıkalı olduğunun tespit edildiğini ve 1 damarınıza stent takıldığını öğrendik. Doktorlar Bypass olmanız gerektiğine kararverdi diyorlar. Koroner yoğun bakımda müşahade altında tutulduğunuz ve Sağlık kurulunun yapacağı toplantı sonrasında bypass zamanına karar vereceği söyleniyor. Çok geçmiş olsun derken, görüşler farklı olsada demokrasi yelpazesi içerisinde ayrı bir güzellik oluşturduğunuz dile getiriliyor.Sn. Töre, Meclisi Mebusan’ın başkan yardımcısı olsanız. Bilge olup etrafınıza ışık saçsanız sağlık olmadıktan sonra insana ne faydası var. Hacı amca, aman Zorlu ovlucuğum tez vakitte sağlığına kavuşsun ve aramıza dönsün. Siyaset onunla daha da güzel diyor.

**

Sn. Hüseyin Sönmezoğlu, El- Sen Mali Sekreteri olarak yaptığınız açıklamada, KIB-TEK üzerinden algı operasyonu yaratılmaya çalışıldığını dile getirdiniz. Ve yaratılan algı operasyonlarının kurumun özelleştirilmesine yönelik olduğunu ifade ettiniz. Battı, iflas etti ve dibe vurdu denilen kurumun 37 milyon dolar borcu varken, devletten 180 milyon lira da alacağı var. Mali açıdan KIB-TEK ayakları yere basan bir durumdadır. Elektrikte, Özelleştirmeye kılıf arıyorlar ifadesinde bulundunuz. Sn. Sönmezoğlu, bizde özelleştirme yoktur. Peşkeş vardır. Elektrik Kurumunu da 3 bölerek, etli butlu kısmını yani tahsilatı birine, bonfile kısmı olan üretimi de birilerine verecekler. Birileri deveyi havurdu ile götürürken, etrafa atacakları kemikleri de size gelin toplayın diyecekler. Telefon Dairesinin elinden alınan hakların GSM operatörlerine verenler, Cep telefonlarında yaşanan artışları görmezden gelmenin, Ercan hava alanın özelleştirilmesinden sonra biletlerdeki fahiş fiyatların da dayanılmaz hafifliğini yaşıyorlar. Sevgili Hüseyin, ışığı ile kendi dibini bile aydınlatmayan insanların, kendilerini güneş sanmasıkadar yapmaya çalıştıkları siyaset komiktir. Abdulvehit amca, gün batarken, gölgeleri büyüyen insanların, gölgelerine bakarak ahkam kesmelerini inanın anlamış değilim. O güneşin batacağını ve gölgelerinden eser kalmayacağını herhalde bu arkadaşlar bilmiyorlar. Biliyorlarsa da sanırım anlama yetenekleri henüz gelişmemişir. Sokak lambası olup, kime yandığı belli olan bazı efendilerin, bir zahmet cadde projektörleri olup, ülkeyi aydınlatmalarını bekliyoruz dedi.

**

Sn. Ahmet Benli, uzayıp giden tren yolları gibi uzadıkça uzayan. Uzadıkça millete ma yeter be dedirten üst geçit sorunu nihayet sona erdi. Sizin elinizde olmayan nedenlerden dolayı yapımı duran üst geçidin, sona eren mahkeme maratonundan sonra yapımına yeniden başlayacağınızı öğrendik.Lefkoşa Kaza Mahkemesi yarım kalan üstgeçitin yıkım taleplerini reddederken,yıllardır kapaılı olan ve sürücüler için eziyete dönüşen yolun açılması hükmünü verdi. İskender’in kılıcı ile çözülmez denilen ‘Kördüğüme’ vurduğu darbe gibi sizde üst geçit kördüğümüne mahkeme kılıcı ile darbe vurarak çözmeniz millete rahat bir nefes aldırttı. Başkan, Haşmet dayı, sayın benli dünyası olarak nitelendirdiği Gönyeli’nin, en nadide yerini üst geçit ile taçlandırmayı düşündü. Anayol üzerindeki güzelim bahçeye, birileri yabani otları dikmeye çalıştı. Başkanın, sabırla yabani otları temizleyerek bahçesini yeniden güller ile dolduracağına olan inancımız tamdır diyor. Hayırlısı diyelim.

**

Sn. Erol Baycan, sosyal medyadaki paylaşımınızda bu memlekette iyi şeyler da oluyor. Pendayadaki Cengiz Topel Devlet Hastanesi acil bölümündeki ve çocuk revirinde görevli tüm doktor ve hemşirelere sonsuz teşekkürler diyorsunuz. Sn. Baycan, insan hayatını kendi hayatlarından önde tutan beyaz melekler, ve doktorlarımız, KKTC bahçesinin en nadide çiçekleridirler. Onlara ne kadar kızsak, ne kadar darılsak, günün sonunda onlarsız olamayacağımızı anlarız. Ben pencereye baktığım zaman camdaki varsa kiri, pencereden baktığım zaman dışarda varsa yabani otları veya gülleri görürüm. Şu sıralar pencereden baktığım zaman, imkansızlıklar içerisinde insan hayatı için uğraş veren Pendayada bahçesindeki güzellikleri görürüm.

Günün Kahramanı

Günün Sözü

Günün Fotosu