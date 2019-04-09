Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Teberrüken Uluçay, Meclis Başkanı olarak, Meclisin çıkarttığı yasalar genel olarak tamam ama özelde belki sizi kişi olarak bağlamaz. Ama bir başkan ve bu ülkede ekonomiyi yöneten hükümetin bir Milletvekili olarak, Adalet terazisinin eşit tutulması konusunda bazı telkinlerde bulunabilrsin kanısındayım. Ekonomiyi düzeltip, faizlere gem vurup, vatandaşı rahatlatacak ekonomik tedbirler alması gereken Meclisin, alakaya maydanoz birçok kararlar aldığına tanık oluyoruz. Batan ekonomi nedeniyle, alacak davasını asgariye indirmek yerine, eskiden elden imza karşılığı tebliğ edilen davaların artık kapı altından atılmak veya kapının önüne bırakılmak suretiyle tebliğ edilmiş sayılacağı bir yasayı hayata geçirdiniz. Bu yasa ile Adaletin köküne kezap suyu dökerken, Adalet ablanın ölmesine de neden oldu. Aldığınız karar ile kapı önüne bırakılan tebliğatlar, rüzgar veya yağmur ile yok olursa ve o insanın aleyhine eline geçmeyen tebliğ nedeniyle hüküm çıkarsa ne olacak dersiniz. Veya o insan adres değiştirmişse bırakılan tebliğler, sonrasında bulunmayan o insan nedeniyle o davanın seyrinin nasıl olacağını da belirtirmisiniz. Artı bir insan yurt dışındaysa, evinin önüne bıraktığınız tebliğden ve sonrasında çıkan hükümden haberi olmayacağı için kendisine haciz gelirse siz buna adalet mi diyeceksiniz? Meclis olarak aldığınız bu kararlar ile KKTC’yi, Amazon ormanlarında yaşayan Pigmeler ile İdi Amin’in ülkesi Uganda’nın da geri götürdünüz. Ve Adalet ablanın da ruhuna ‘Fatiha’ okuttunuz. Sn. Uluçay, siyasilerin verdikleri vaat sonrasında yaptıkları, yüzlerinde görünseydi, inanın aynalar çat diye orta yerinden kırılırdı. Sol gösterip sağ vuranları, hayatımızdan gönderirken, dönüş biletlerini de sonsuza dek iptal edeceğiz.

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Sn. Tufan Erhürman, açıklamanızda, Türkiye’deki sistem değişikliği ve seçimler nedeniyle protokol konusunda arzu edilen hızda ilerlenemediğinizi, ancak iddia edildiği gibi ne TC-KKTC arasında, ne de 4 parti arasında bir sıkıntı olmadığını belirttiniz. Sorun yok. Türkiye tarafı kendileri için çok önemli olan seçimlerden 2 gün önce bize randevu verip, bizimle görüştüklerine göre bizim onları suçlamamız mümkün değil dediniz de görümceniz, pardon iş bacanağınız Sn. Özersay’da, ne protokolu. Çıkmaz ayın, çıkmaz haftasının, son Perşembe gününe denk gelen 31 Şubat daha gelmedi. 31 Şubat gelince protokolü hazır edeceğiz diyor. Ayşaba, bu turşu yaptığımız lahananın sirkesi keskin geldi. Mavro beytambal galsın, turşu zehir gibi acı oldu. Midemizi darmadağın etti diyor. Vallahi etikete bakarak birileri bu etikete fiyatı ben koyarım derken, kimin etiket. Kimin o etikete fiyatı koyan olduğunu, çözemedik. Mübarek sanki çok bilinmeyenli denklem gibi.

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Sn. Kudret Özersay, Halkın Partisi olarak icraat yapabildikleri sürece hükümette kalacağınızı, icraat yapamağınız takdirde "Koltuklarda kalmanın anlamı yok" diyerek hükümette kalmanın anlamı olmayacağına dikkat çektiniz.Bunun tıkandığını gördüğümüz takdirde, ortaklarımızın karşısına geçip, “arkadaşlar olmuyor” diyecek bir parti anlayışımız var. İçinde bulunduğumuz finans ortamında icraat yapmak çok zor. Mali açıdan ülkede sıkıntı var. Çözemezsek koltuklarda kalmanın anlamı yok. Emrullah Turanlı’yı işaret ederek, devlet ile uyumsuzluğu olan bir işadamından avans alınması konusunda önceden bilgimiz olmadı ve onayımız alınmadı. Bakanlar Kurulunda da karar alınmadı. Bu durumu devletin itibarı açısından sorunlu görüyorum dediniz.Sn. Özersay, bizim Ayşaba, napayım, Kudret ovlucuğum Ömer Seyfettin’in, başkasına ait sırmalı kaftanı giymektense, kendi malım olan eski hırkayı tercih ederim sözüne itibar etmedi. Kim ne derse desin, illa o sırmalı kaftanı giyeceğim derken kendisine ait ‘Toparlanıyoruz’ pazarından aldığı o eski hırkayı fırlatıp attı diyor.

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Sn. Serdar Denktaş, oturduğunuz koltuğun sanırım iki tarafı da b...’lu. maaşları ödemek için iş adamından erken istemiş olduğunuz devlet alacağını alsanız, vay almasanız var. Alsanız vay efendim devlet itibarı yerle bir oldu diyen ortakların bir taraftan attığı fırçayı yemek var. Almasanız diğer taraftan maaşlarını alamayacak olan memurların, ayaklanmasından ve grev ile açıklamalardan doğan patırdı ve gürültü var. Kısacası ne İsa’ya nede Musa’ya yaranmamak durumu mevcut. Sn. Denktaş, bu ekonomik fırtınanın yarattığı dev dalgalarla senin nasıl boğuştuğuna kimse bakmaz. Millet bu dev dalgalar arasında, gemi alabora olmadan gemiyi limana getirip getirmediğine bakar.Tabi Mercan kayalıklarının yanından geçerken, ma ama biraz daha öteden bu gemiyi geçiremezmiydin diyenler de çıkar.

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Sn. Ersin Tatar, açıklamanızda, Hükümetin görevi sadece maaş ödemek değildir, bir bütün olarak ekonomiyi yönetmelisiniz. Protokol işinde,anlaşıldığı kadarıyla metin üzerinde tartışmalar devam ediyor. Hazır bir metin olmadığına göre ne gün imzalanacağı belirsizdir. Halkın içinde bulunduğu sıkıntıları da görmelisiniz ve ihalelerin açılamaz noktaya geldiğini, ülke ekonomisinin öngörülebilir durumdan çıktığını ve ekonominin daralmasıyla kriz ortamının büyüdüğünü ifade ettiniz. Sn. Tatar, hükümet çalışır ve protokl krizini aşar. Raydan çıkan ekonomiyi çalışır, çaktığı zam kazıkları ile tekrar raylara yerleştirir. Onlar için ne gam nede keder. Çalışır ve yaparlar. Bakın, zam kazıkları büyüdükçe ne sendikaların nede halkın ‘Gık’ı bile çıkmıyor. Malum acıda her zaman tadılmayan muhteşem bir zevk vardır. O muhteşem zevki aldıkça, ne sesimiz nede gıkımız çıkıyor.

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Sn. Barış Burcu, yaptığınız açıklamada, biz mevcut durumdan gerilemek değil, bundan öteye gitmek istiyoruz. Yeni bir şeyler sunuluyormuş gibi bırakın mevcut durumdan ileriye gitmeyi, mevcut durumu sarsıcı durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Eğer ilerlemek istiyorsak 3 şey şarttır: Bunlar, geçmiş mutabakatlara bağlılık, 11 Şubat 2014 ortak açıklama belgesindeki ilkelere bağlılık, Crans Montana’da BM Genel Sekreteri Guterres’in sunduğu 30 Haziran Çerçevesi’ni sulandırmadan aynen kabul etmektir dediniz. Da, bizim Hatçe Teyze, Anastasiadis usta benim. Ben ne dersem o olur. Ben sizin ustanız sizde benim köle Isaura’msınız. Ben Kıbrıslı Türklere, Başkanlık koltuğunu değil, Muhtar azalığı koltuğunu öneriyorum diyor. Sn. Burcu, Asiye Teyze, domuzun kuyruğunu 40 yıl mengeneye koysan 40 yıl sonra o gıvrımballi şeklini tekrar alır. Anastasiadis,40 yılı geçtik, 50 yıl geçse bile o kuyruk gibi gıvrımballi kalır diyor. Aslında biz, bugün yaşadıklarımız ile geleceği hiç merak etmiyoruz. Çünkü, Perşembe’nin nasıl olacağı Çarşamba’dan belli olmaya başladığı için nasıl olsa gelecek. Ama bugün geçecek olanı iyi düşünelim, çünkü Griye Anastasiadis’in yapmaya çalıştıkları aklımızdan hiç silinmeyecek.

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Sn. Serpil Güneş, Boğazköy’de görev yapan polis eşinizin, rapor ettiği biri tarafından ailesi için tehdit edilmesi sonrasında eşi olarak bu durumun sizi de tedirgin ettiğini gözlemledik. Polisin bir başka polisi koruyamadığı bir ülkede, eşinizin göreve gitmesi sonrasında evi terk etmeniz tek kelime ile bu ülkenin polis teşkilatının bir ayıbıdır. Burasını dağ başı sananlara verilmesi gereken en büyük ceza yerine, onlara sunulan dondurmalı ekmek kadayıfıdır. Eşim her nöbete gittiğinde biz evden kaçıyoruz sözleriniz, aslında Polis Teşkilatını yönettiğini sananların boyunlarına asılacak başarısızlık madalyasıdır. Serpil hanım, topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Mühim olan, çamurlaşmamaktır. Ama bazıları suyu gördükçe çamurlaşıyor ve vıcık vıcık bir hal alıyorlar.

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Sn. Atınç Yağızsoy, bir polisin, kendisini rapor etti diye rapor edilen tarafından, ailesiyle tehdit edilmesi kabul edilir bir durum değil dediniz. Ayrıca, tehdit edilen polisin şikayetçi olmasından sonra tehdit edilen kişiye hiçbir kovuşturma bile açılmaması, üstüne üstlük, zorda kalan polisin, eşi ile iki çocuğunun her nöbet gününde başka yere taşınması da hiçte kabul edilir bir durum değil dediniz. Emekli bir polis olarak, Polis Genel Müdürü varmı yoksa o makam boş mu? Diye soruyorsun. Ve muhtemelen rapor edilen kişi nüfuzlu biri olduğu için soruşturma açılmadı diye bir de kanaat oluşturdun. Eğer bronzo varsa, soruşturma açılır ifadesinde bulundun. Sevgili Atınç, inan biz vatandaşları korkutan, kötülerin baskısı değil. O kötülere gerekli dersi vermesi gereken iyilerin kayıtsızlığıdır.

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Sn. İlknur Işıl Türkmen,KKTC olarak isimlendirilen coğrafyada yapılan birçok yanlış işler bizlerde şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. Tiyatrolar Müdürü olarak, ikamet ettiğiniz Çayırova köyünde, Değer Alibey’e ait arazide bulunan ve 45 yıldır geçenlerin hayranlıkla izlediği sarmaşık tipi, Menekşe Salkım ağacını dozer ile sökerek kendi bahçesine ektiğiniz ve arazi sahibi Değer Alibey tarafından da İskele Polisine şikayet edildiğiniz öne sürülüyor. Asiye Teyze, sanat ve kültür işlerinden sorumlu, üstelik bir öğretmenin bir başkasına ait araziden, Menekşe Salkım ağacını dozer ile sökmesi hiç yakışık almadı diyor. Sn. Türkmen, bizim komşu Ayşaba, mesele menekşe salkım ağacını sökmek değil müdür, mesele asıl sökmediklerin ve yaptığın kalıcı eserler ile iz bırakabilmektir diyor.

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Sn. Kamil Kayral, altı yıl başarı ile yürütmiş olduğunuz Kamu Hizmetleri Komisyon Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından da takdir edilerek, o göreve yeniden atandınız. Göreviniz esnasında ne Veli’ye nede Ali’ye eyvallah dediniz. Kasap Ali dayının kasap bıçağının, eti işine geldiği gibi değil, Yasanın kılıcı, Adalet ablanın terazine uygun olarak hak ve adalet nasıl işlerse,kestiniz. Devlet hizmetlerini, etkin ve verimli bir şekilde yürüttüğünüz gerçeğinden hareketle, kamu görevlilerinin atanma, onaylanma, terfi, nakil, emeklilik ve disiplin gibi pek çok işlemini, tarafsız ve bağımsız olarak yürüttünüz. Sn. Kayral, Hüsamettin amca,Kamil ovlucuğum, kendi ışığına güvendiği için başkasının ışığından rahatsızlık duymadı. Bu nedenle, kime yandığı belli olan sokak lambası yerine, ülkeyi aydınlatan cadde projektörü oldu. Hayırlısı dedi.

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Sn. Ömer Meraklı, Muhtarım sosyal medyada yaptığın paylaşımda, KKTC hükümetinin denetlemek ile yükümlü olduğu bir şirketten para alarak, hükümetin devamını sağlaması ne kadar doğrudur diyorsun. Da, Asiye teyze, Ömer muhtarımbankalara tavla teslim olan. Faiz konusunda onlara tekbirsöz bile söyleyemeyen. Zam yapmak dışında, günü kurtarmak için topal Garga gibi sekerek yürümeye çalışan bir hükümet, Abbas’ın Şerifi gibi önüne gelene göz kırpmak dışında birşey yapamaz diyor. Muhtarım, Bazı insanlar dua gibidir. Görünmez ama dokunur. Duyulmaz ama insanı bırakmaz. Bazıları ise cin gibidir.Görünmez ama fena çarpar. Duyulmaz ama insanın anasından emdiği sütü, burnundan fitil, fitil getirir.

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Sn. Alev Sensoy sosyal medyadaki paylaşımınızda, günaaaaydın. Sabah trafikte makyaj yapanımızı çok görmüştüm ama bu gün ilk defa bıyıklarını alanımızı da gördüm. Yani goca haftasonu geçti, goca akşam evde naptı da bıyık alma sabah trafiğine kaldı bilemedim. Yapmayalım hanımlar. Her parmağımızda 10 marifet olduğunu biliyorum ama trafikte bütün marifetlerimizi sürüşe odaklamamız lazım diyorsun. Çok da doğru söylüyorsunuz. Bütün hanımlar birer nadide çiçektir. Erkekler nezdinde hepsi birer güldür. Gülü seven dikenine katlanır. Tamam ama, gül bahçesi ‘Kaktüs’ ile doldu. Biz gülü sevelim dedik. Kaktüsü değil.

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Fıkra

Peki şimdi ne yapacağım

Ormanda dolaşan 2 avcıdan biri birden bire yere düşer. Arkadaşı, düşen adamın nefes almadığını ve gözlerinin ferinin söndüğünü görür. Bunun üzerine telefonla acil yardımı arar.

''Arkadaşım öldü, ne yapabilirim'' diye sorar.

Telefondaki ses yanıtlar:

''Sakin olun. Size yardım edebilirim. Ama önce arkadaşınızın ölüp ölmediğinden emin olalım.''

Telefonda bir süre sessizlik olur ve bir silah sesi işitilir. Avcı telefonu tekrar eline alır ve şöyle der:

''Evet, tamam. Şimdi ne yapacağım?''

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