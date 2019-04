Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, başkanı olduğunuz CTP’ye bağlı bir bakanlığa bağlı bir daire olmamasına karşın, bu ülkenin Başbakanı olarak, Şehir Planlama Dairesinin, kanserojen madde ihtiva eden aspest bir başka deyişle amyant çatısının değiştirilmesi ile ilgili olarak defalarca haber yapmamıza, hatta iki sendikanın eylem ve grev yapmasına karşın çatının hala daha yerinde olduğunu gözlemledik. Çatıyı geçtik. Ancak orada çalışan insanların sağlığını hükümetlerin düşünmesi gerekir. Halide Teyzenin, okundurduk, yazındırdık ama bale gudelya, bale gudalye dediği cinsten, yazdık çizdik ama birilerinin kılının bile kımıldamadığını görüyoruz. Cumhurun Başbakanı olarak, bu olaya el atmanız gerektiğini düşünüyoruz. Sn. Erhürman, hükümetiniz almış olduğu bazı kararlarda hata ve kusur yapmış olabilir. Bu doğaldır. Ancak unutmayın kusurlu elmaslar bile kusursuz çakıl taşından çok daha iyidir. Geriye dönüp, bakarsanız, ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.

**

Sn. Cemal Özyiğit, parti binasının çatısında sallantı pek yok. Çatıdan biraz aşağılara indikten sonra 4 şiddetinde bir depremin yarattığı sallantıyı hissediyoruz. Ancak tabana indiğimizde, bu sallantının şiddetinin 7 şiddetinde olduğunu görüyoruz. Bu sarsıntının, partiyi yıllarca sırtlayan, her şartta göğüsleyen kişileri bir tarafa fırlattığını görüyoruz. Partinin yetkili organları bu sarsıntıdan nasibini alırken, neferlere de indiğini gözlemliyoruz. KKTC parti rashatanesinin verilerine göre, Köşlü Çiftlik Bölgesinde, Osman Paşa caddesinde, 8 şiddetindeki bir depremin yakınlarda meydana gelebileceğini söylüyor. Aman tavana direk, tabana çimento dökerek, binanın sarsıntıdan yerle bir olmasını önlemeye çalışın. Yok ben karışmam, derseniz, faliyete geçmeye hazır yeni hava yolumuz ‘Angolem Hava Yolları’ yolcu taşıma seferlerine yakında başlayabilir. Bazı parti üyeleri, bizim yaktığımız gemilerde Sn. Özyiğit kaptandı eyvallah. Ama yanlış dümen çevirdi ve gemi alabora oluyor dedi. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. İbrahim Benter, Vakıflar Genel Müdürü olarak, düzenlemiş olduğunuz basın toplantısında, son yılda toplumsal, fayda amaçlı 8 Milyon TL yardım yaptığınızı dile getirdiniz. Bunun yanısıra, 80 Milyon 946 bin TL’lik bankada mevduatınız olduğununu belirttiniz. Vakıfların ihtiyaçlı insanlara, sağlığa, eğitime, karşılık beklemeden yardım amaçlı yardımlar yaptığı her platformda övgü ile dile getiriliyor. Ancak bizim Hacı amca, be arkadaşlar bu 80 milyon 946 bin TL’nın bankada mevduat olarak tutulmasını ben Vakıfların iyi yönetildiğini ve kaynaklarının attığını anlarım. Bu paranın faizi ile her yıl bir ilkokul veya ortaokul yapılıp, eğitime kazandırılsa daha iyi olmaz mı? Her yıl her kazada bir okul yapılsa, öpüp anlımıza koyarız ve Vakıfların da bu yönde şanı yürür diyor. İbrahim bey, bizim Ayşaba, ise tamam, İbrahim ovlucuğum bugüne kadar yaptığı yardımlar ile birçok hayır dua aldı. Ama okul yaparak, duaların en hayırlısı olan herkesin yatmadan önce ettiği duada yer alacak. Bunu bir düşünsün diyor.

**

Sn. Zorlu Töre, siyasetteki heyecan. Onunla birlikte gelen strese 3 damar dayanamadı. Sonuçta açılması için gönderilen stenlere de eyvallah denilmeyince kalp ameliyatı kaçınılmaz oldu. Zorlu badirelerden geçen. Töre’sinden zerre taviz vermeyen Zorlu Töre’nin bu 3 damara da zerre kadar taviz vermeyeceğinden eminiz. Doktorlara elinizi çabuk tutun. Meclisteki görevler beni bekliyor diyeceğinden de kuşkumuz yok. Hatta ana makineyi rayma yaptıktan sonra ‘Cumhurbaşkanlığı’ seçimi için kolları sıvayacağını ve bodoslama çalışmalara dalacağından da eminiz. Sn. Töre, önce ailenizin. Sonrasında da sizi sevenlerin kalplerindeki sevgi tomurcukları, yeniden aramıza dönmenizi kolaylaştıracak. Birkez daha geçmiş olsun.

**

Sn. Orhan Orsen, sosyal medyadaki paylaşımınızda, kamuoyunun bilgisine diyerek, 2006 yılında üye olduğum TDP partisinden istifa ediyorum dediniz. Açıklamanızda da bu hükümette TDP iki bakanlık alıp meclis başkanlığında kazık yiyip bu hükümeti devam ettirdiği ve hakkını aramadığı için TDP üyeliğinden istifa ediyorum. Üyelerinin hakkını hiç aramayan bir parti olduğunu belli etti ifadesinde bulundunuz. Sn. Orsen, at sahibine göre yol alır ve kişner. Atın sahibi benden sonra tufan. Bana ne deyip yılgın ve yorgun bir şekilde eğerde oturursa, at da ona göre yol alır. Sahibi canlıysa canlı, yılgın ise yılgın bir şekilde yürür. Angolemli’ye atılan kazığa sessiz kalan, yarın kendisine atılan kazığa ‘Hık’ bile diyemez. Orhan gardaş, bir gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemediğiniz sürece, diğer düğmeleri hep yanlış iliklersin. Yukarıdan aşağıya düğmelerin iliklenme sırasına bakarsan ne demek istediğimi anlarsın.

**

Sn. Hasan Sarpten, sosyal medyadaki paylaşımınızda, her gün yeni bir talan, her gün yeni bir doğa katliamı çıkıyor karşımıza. Tüm gündür engellemeye, durdurmaya ve yetkilileri uyarmaya çalıştığımız Ískele Boğaz'ında kaplumbağa yumurtlama alanında, denize 5 m mesafedeki kumul alan içinde yakında gündeme gelecek yeni bir otel inşaatı için yapılmaya başlayan etüt calışmaları bunun en son örneğidir. Bu yıl yaşadığımız felaketlerden hiç mi ders almadık? Yeter artık, bu ülkenin doğası daha fazlasını kaldırmıyor dediniz. Vallahi çok doğru söylediniz. Çıkarttığı yasayı, bir değil, 100 defa delmekle birşey olmaz diye düşünen siyasilerimiz, halka ait deniz sahillerini siyasi rant uğruna parsellediği noktada deniz bitmiştir NET. Sayın Sarpten, bu siyasileri ayakta tutanın halk olarak hep bizler olduğunu düşünüyorum. Fakat nedense ayakta tutuklarımızın yaptıkları ile her defasında yıkılanların da bizler olduğunu görüyorum. Adamlar ülkeyi aydınlatan projektör olma yerine kime yandığı belli olan sokak lambası olmayı tercih ediyorlar.

**

Sn. İzzet İzcan, yaptığınız açıklamada, Ankara’daki hükümetlerin parlamentoda bulunan bu partileri her dönem bir tanesini değiştirmek suretiyle iktidarı ilan etmekte olduğunu söylediniz. Toplumun sorunun özünü görmesi gerektiğine vurgu yaparak, parlamentoda bulunan partiler arasında ne ideolojik ne de politik duruş olarak bir fark olmadığını kaydettiniz. AKP politikalarının burada uygulanmasını reddederek, Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetebileceği bir programla hareket etmek gerektiğini vurgu yaptınız. Sn. İzcan, Hasibe Teyze, bizi yönettiğini sanan emir erlerinin ‘Yes Sir’ lafından başka bir söz öğrenemediği için, atı alan Üsküdar’ı geçti. Beykoz sırtalarında gidiyor. Bakarsanız atın kaldırdığı toz bulutunu görebilirsiniz dedi.

**

Sn. Ömer Köse, sosyal medyadaki paylaşımınızda, 1976 tarihinden beri, sempati duyduğum, faal olduğum, örgüt başkanlığı yaptığım CTP partisinden 1991 yılında istifa etmiştim. Demek ki bu sol geçinen partilerde bir problem var diyorsun. Ömer gardaş, Köroğlu, tüfek icat oldu, mertlik bozuldu demişti. Bizde de kırmızıya, yeşil renk karıştırılınca, renk, ‘Ganimet ve ihale’ hortlayınca da dürüstlük bozuldu. Mesele dürüstlük ve renk bozulma meselesi değil gardaş. Mesele deveyi kimin havurdu ile mideye indireceği, KKTC Bol Kepçe Lokantasından, çukur tabaklara pişenleri kimin daha çok boca edeceği meselesidir. Mesele eskiden parmak ile yediğimiz balı, şimdi hangi kevgir ve kepçe ile mideye indireceğimiz meselesidir.

**

Sn. Yusuf Yüksel Şentuğ, satın alınan her ürün beraberinde ortaya plastik bir atık çıkartıyor. Örneğin Avrupa Birliği’nde her yıl kişi başına 155 kilogram ambalaj tüketimi yapılıyor. İşte bunun önüne geçmek için ilk olarak 2014 yılında Berlin’de “Original Unverpackt” adlı ambalajsız market açılmıştı.Bu kez ise Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da ambalajsız ürün satan “LØS Market” açıldı. LØS Market, 400 çeşit organik ürünü doğrudan çiftliklerden ya da üreticilerden alıyorlar. Alışverişçiler ürünlere göre değişen, geri dönüşüme uygun kavanoz, cam şişe, kağıt çantalar yardımıyla alışverişini yapabiliyor diyorsunuz. Ve plastik ambalajların çevreye büyük zarar verdiği imasında bulunuyorsunuz. Da, Asiye teyze, aaa Yusuf ovlucuğum, piknik alanına giden bazı insanlarımız, çocuğunun büyüğünü yemek masasının 20 metre ötesine yaptırdıktan sonra gelip yemeğini ayni iştah ile yiyebiliyorsa. Sahili plastik atık alanı sanıp, eline geçtiğini oraya fırlatıyorsa. Orman alanlarını babasının çiftliğine benzetiyorsa, sen böyle insanlara neyi nasıl anlatacaksın diyor. Yapılan ders niteliğindeki açıklamalar sonrasında insanlarımızın çevreye daha duyarlı olacaklarını sanmıştık. Ancak açıklamalar sonrasında içimizde yaşanılan umutlar bir kelebeğin ömründen bile daha kısa oldu. Umut ablaya Tanrıdan rahmet dilerim.

**

Sn. Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) örgütlü olduğu kurumlardaki çalışanlar bugün iş bırakarak elektrik ve akaryakıt zammını protesto edeceklerini açıkladınız.Bu çerçevede Sendika üyeleri kendi Sendika merkezlerinde toplanıp; saat 10:00’da kortej şeklinde hareket ederek Başbakanlık önüne yürüyeceklerini ve burada üyelere sesleniş ve basın açıklaması yapılacağını söylediniz. Sn. Bengihan, yani okundurduk yazındırdık ama nafile derken, nasihat ile uslanmayanın hakkı kötektir mi demek istiyorsunuz? Nurşen abla madem öyle istiyorlar, 3 sendika kırk katırmı yoksa kırk satırmı? Diye hükümete bir soruversin diyor. Ayşaba ise birlikten kuvvet doğar. Birçok sendika bu eylemde birlik olmadığı için sanırım o birlik prematüre bebek olarak doğdu dedi.

**

Sn. Deniz Züğürt, Denizciler Birliği yetkilisi olarak bir çivi bile çakılmayan, Mağusa Balıkçı Barınağı’nda sıkıntının büyük olduğunu ve Mağusa Limanı’nın özelleşeceğinden dolayı yetkililerin yıkılan İskele barınağına yatırım yapmak istemediklerini söylediniz. 2017 yılı Nisan ayında yarısı ahşap yarısı ise beton olan 100 metrelik iskelenin çökmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Ancak yıkılan iskele henüz tamir edilmedi. Yetkililerin geçici çözüm olarak gördüğü yüzer sal ise kalıcı oldu.Palm Beach bölgesi için hazırlanan projenin ilgisizlikten dolayı 2 yıl boyunca aksadığı ve 2019 yılı başında tamamlanarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına sunulduğunun öğrenildiğini ancak, Projenin hayata geçirilmesi ve tamamlanabilmesi için yaklaşık 2 milyon TL’lik TC’den aktarılan kaynağın proje sunulmadığı için geri alındığını belirttiniz. Sn. Züğürt, yetenek ve iş yapma kabiliyetleri Züğürt olanların baş tacı yapıldığı ülkede, daha çok böyle vitrini zengin, al benisi büyük yapılara iç geçirerek bakarken alt yapı yönünden züğürt kalacağız.

**

GÜNÜN FIKRASI

Meslek Sırrı

Yargıç, hırsıza şöyle sorar:

"Şöyle bakalım, soyduğun dükkana nasıl girdin?"

Hırsız, biraz düşündükten sonra soruyu şöyle yanıtlar:

"Efendim, biz buraya yargılanmaya mı, yoksa meslek sırrı vermeye mi geldik ."

***

Günün Sözü

Günün Fotosu (Angolem Havayolları)

Günün Nostaljisi