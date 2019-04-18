Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Teberrüken Uluçay, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün aleyhine Başsavcılık tarafından meclise gönderilen 2 dosya ile ilgili olarak, Meclis Danışma Kurulu oluşturulduğunu öğrendik. Başkanlığını da sizin yaptığınız ‘Danışma Kurulunda’ Asım Akansoy, Fazilet Özdenefe, Mesut Genç, Hasan Topal, Dursun Oğuz ve Özdemir Berova’nın ollduğu açıklandı. Kurulun yapacağı incelemenin ardından, mecliste grubu olan partilerin milletvekillerinden süreci yönetecek ‘Özel Komite’nin oluşturulacağı öğrenildi. Kaplumbağa hızında birinci vitesten ikiye geçemeyen, hız ile ilerleyen bu süreç ile ilgili olarak, Başsavcılıkta sitemde bulundu.Ve meclise savcılıktan kimsenin çağırılmadığı belirtildi. Halk olarak bu tür soruşturmalarda, geçmiş tercübelerimizden, zaten kaplumbağa’nın, tavşanı geçemeyeceğinin bilinci içerisindeyiz. Hatçe Teyze, bizler zaten bu iki dosya ile ilgili olarak ‘Ölüm Marşı’ olarak da nitelendirilen Mozhart’ın 9’ncu senfonisini hazırladık. Marş ile 2 dosyayı, tozlu raflara gömme hazırlığına başladık. Helvası da hazır dedi. Hacı amca da, Allah taksiratlarını affetsin diyor.

**

Sn.Ersin Tatar, son zamanlarda zehir zemberek açıklamalarda bulunmakta olduğun dikkatlerden kaçmadı. Son demeçlerinden birisinde, ülkede her sektörde ciddi sıkıntılar yaşandığını, hükümetin sadece maaş ödemelerini başarı saydığını belirttin. Maaş ödemeyi başarı sayıyorlar. maaşların borçlanarak ödendiğini” söyleyerek, “Maaşları ödemeyi başarı olarak gösteriyorlar” ifadesinde bulundun. Ayrıca protokolün imzalanması gerektiğine de vurgu yaparak, ihaleler bekliyor, yollar bekliyor. Alt yapıya yönelik projeler bekliyor, kullanılmadığı için para gidiyor dediniz. Sn. Tatar, Türkiye’den gelmeyen paraya rağmen, bu hükümet gelirleri ile maaşların yanısıra, askerin giderlerini, yatırımı, tarıma desteğini de sürdürüyor. En azından maaşları öderken, Maliye Bakanı olduğunuz dönemde kesilen mahkeme emrine rağmen ödenmeyen ‘Emekli Maaşlarını’ da ödeyerek, emekliyi süründürmüyor. Nurşidiye Teyze, Ersin ovlucuğum çok iyi bir hesap uzmanıdır. Ama bazı hesapları yaparken dikkatli olmalıdır. Çünkü,hesap görmek, hesap etmekten zordur. Yeğenim çarpım cetvelini toplam cetveli ile karıştırmasın dedi.

**

Sn. Kudret Özarsay, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U-15 Futbol karması yönetici ve oyuncularını kabul ederken yaptığınız açıklamada, KTHY, gerçekten altı doldurulup yaşatılabilecekse yeniden hayata geçirilmelidir” dediniz. Ancak şu an için ekonomide bir öngörü yapılamadığını ve bu sorunun kesin cevabının belli olmadığını ifade ettiniz. KTHY’nin helvasını yedikten sonra, cibbana çalıp, göbek dansından figürler sunan birçok hava yolu şirketinin, bilet fiyatlarını Atmosferin en üst katmanına taşıdığına tanık olduk. Heatrow Havaalanı Slotlarının 50 milyonlardan, Adios Verçi dediğini gözlemledik. Sizin tekrar hatırlatmanız sonrasında inşallah ölüye, doku nakli yapılarak hayata geçirilir. Ve 1500 feet yükseklikte uçan bilet fiyatları da ‘Ozon Tabakasının’ delinmesi üzerine burun üstü yere çakılır. Hacı amca, elindeki cevheri öldürmeden önce öldürürsem ne olur diye düşünmeyen mi? Yoksa dikkat etmediği ve arkasını kollamadığı için kıynıklı kazık yiyenler mi köşeye sıkışmıştır yeğen? Diyor.

**

Sn. Ahmet Varol, Başsavcı Yardımcısı Muavini olarak, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün gerçeğe aykırı mal beyanı meselesinde 2 dosyanın tamamlandığını ve meclise gönderildiğini belirttiniz. Ancak şuana kadar hiçbir savcının meclise konu ile ilgili bilgi alış verişinde bulunulması için çağrılmadığını dile getirdiniz. Bu konu bir iki günde incelenecek dosya değil derken, yapılması gerektiği imasında da bulundunuz. Sn. Varol, bir gerçeği ortaya çıkartmak için verilen mücadelede, var olup, yaşamanız için oksijen değil, bir amacınızın olması gerekir. Oksijen hayatta kalmanız içindir. Amaç da hedefe ulaşmanın yoludur. Ekonomik sıkıntılar içerisinde gününü geçirmeye çalışanların anaları ağlarken, birilerinin geride vokal yapıp, parsayı toplaması da sanırım kabul edilir bir durum değil.

**

Sn. Alpay Durduran, açıklamanızda, bölücü oyunlara dikkat. Bazı siyasetçilerin, Türkiyeli-Kıbrıslı tartışması üzerinden gerginlik yaratıp olay çıkararak halkı bölme hedefi içinde olduklarını söylediniz. Bu politikalar üzerinden prim elde etmeye çalışan kişilerin, şahsi menfaatleri doğrultusunda davranarak toplumu bölmeye çalıştıklarını vurguladınız. Meclis çatısı altında görev yapan milletvekillerinin dahi bulundukları mevkiyi bu şekilde suistimal etmesinin tamamen çıkara dayalı şahsi menfaatlerin sonucu olduğunu ifade ederek, “Siyasi partileri kullananlar var. Zaten bunların amacı budur. Bunun bu şekilde sürmesi halinde işimiz zordur” dediniz. Mevhibe Teyze, duayen bir siyasetçi olan Alpay Beyin söylediklerine kulak verin. Vermezseniz, sonrasında çekilecek kulaklarımız, birilerinin elinde kalacağı için kulaksız kalacağız dedi. Sn. Durduran, siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesini bulandırır. İçmeyenin ise ağzını sulandırır. Midesi bulananlar, ne yazık ki, midesindekilerini üzerimize boca ediyor. Etrafa saçtıkları kokudan ne yazık ki durulmuyor.

**

Sn. Alkan Değirmencioğlu, Spor Dairesi Müdürü olarak bu yıl sahalar erken bakıma alınacak. Ve takımların zamanı geldiğinde kaliteli sahalarda mücadele etmesi sağlanacak dediniz. Bir dönem geç bakıma alnınan sahalar nedeniyle, takımların neler çektiğini, bubi tuzakları ile dolu sahalarda,kaç sakat verildiğini, sağır sultan bile duymuş, görme yeteneğini kaybeden Menin Şentürk bile görmüştü. Sn. Değirmencioğlu, senin değirmen boşuna dönmez. İçinde akıl ve bilgi ile yoğrulmuş kalite var. Başaramayacağın bir şey olduğunu düşünmemelisin. Unutma ki Atletizm Federasyonu Başkanı olduğunuz devrede, hayallerinizin her şeyden büyük olduğunu ispatlamıştın.Ve bu ülkede o hayallerin meyvesi olan tartan pist bile gerçek olmuştu. Hacı amca kişinin aynası yaptığı iştir lafa bakılmaz. Gerisi hava cuvadır diyor.

**

Sn. Ayşe Güler, Yenidüzen gazetesinde öyle özel haberlere imza atıyorsun ki, birçok gazeteci dostum ve arkadaşım gibi beni de kıskandırıyorsun. Dokandığın her haber ses getirirken, Hüsniye Teyze bile vay anam. Şu Ayşe kıza bak demeden edemiyor. Halı altına süpürülenleri, hoover kullanmadan çıkartıp, neşter ile dokunduktan sonra içindekilerini dökerken, kalın perde arkasındakileri de perdeyi aralayarak, karanlıklardan aydınlıklara çıkartıyorsun. Ayşaba yola devam Ayşe, iyi gidiyorsun derken, Hacı amca, hah kafasında 50 tilki dolaşanların tilkileri şimdi kuyruklarından yakalanacak diyor. Sevgili Ayşe, araştırma ve haber geliştirmede kullandığın bataryalar ile milletin kapsama alanında dolaşıyorsun. Bazı gazetecilerin yansıttıkları, şuanda kapsama alanı dışındadır mesajının aksine, kapsama alanında sürekli dolaşıyorsun. Ve alkış toplayarak, aferini de alıyorsun. Yola devam.

**

Sn. Cenk Seren, İskele Gençler Birliğinde merdivenleri ağır ağır başarılı bir şekilde çıktığını görüyoruz. Bazı köy takımlarındaki başarılarından sonra bu yıl geldiğin İskele Gençler Birliğinde de başarılarına bir yenisini ekledin. U 21 takımındaki başarı, seni A takımının başına geçmene neden oldu. Mehmet Bolkan’ın istifa etmesinden sonra yardımcılıktan yani vekaletten asalete dönüşen görevinde de başarılı olacağına, yıllarını sporun içerisinde geçiren bende inanıyorum. Kulüp Başkanı Rifat Berkel ile yönetimin sana güvenip inanmasının yanısıra işin güzel tarafı, camianın da sana güvenerek inanmasıdır. Sevgili Cenk, yapacağın görev esnasında hatalı kararların olabilir.yanlış futbolcu tercihleri de hanene yazılabilir. Ama bunlar seni moralmen çökertmesin. Başarıları tescil edilmiş biri olarak yoluna ayni inançla devam etmelisin. Unutma, kararlarda kusur olabilir. Ama kusurlu elmaslar, kusursuz çakıl taşlarından her zaman çok daha iyidir.

**

Sn. Musa Zeki, Lefkoşa’da Tarım Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Fidanlığı’nda, çalıştığınız 7 yıl öncesinde, toplam 53 bin TL’yi zimmetine geçirmekle suçlu bulundunuz. Bu suistimaliniz nedeniyle de mahkeme size 1 yıl hapis cezası verdi. Eminim yaptığınız bu hatadan dolayı çok pişmansınız. Muhtemelen ekonomik zorluk içerisine girmeniz nedeniyle, şimdi alayım daha sonra yerine korum mantığı ile başladığınız bu iş, denetimsiz nedeniyle madem birşey olmadı devam edeyim düşüncesini getirerek alışkanlık yaptı. Sn. Zeki, mesele sizin ara sıra sövüşlediğiniz ve yakalanmadığınız için toplamda 53 bin TL’ye ulaşan para değil. Mesele, devlet kurumlarında kimin eli kimin cebindedir meselesidir. Ayşaba, yaparken, yaptıkları ile keyif alan ve bu nedenle hayatı komedi sanan kişilerin, yakalandıktan sonra hapishanede yapılan son espriyi iyi düşünmelidir dedi.

**

Sn. Lica Şemmedi sosyal medyadaki paylaşımınızda bir kaç ay önce hukukcu yeğenim bana, Avukatları hukuk insanı saymaktan artık vazgeçin. Çünkü öyle değil. O zaman bana söyledikleri pek doğru gelmemişti. Ama söylediklerine bugün hak veriyorum. Sn. Şemmedi, her doğan insanın, insan olamayacağına ve bazılarının insan elbisesi giymiş, yaratıklar olduğuna göre, her üniversiteden mezun olanın da malesef hukukçu olamayacağı da bir gerçektir. Ayni şeyi Milletvekilleri içinde söyleyebiliriz. Kimisi Milletin vekilidir, kimisi de egosunun esiridir. Ve kimisi ağzı ile kimisi başka yeri ile konuşur ve etrafı kokutur.

**

Dr. Hasan Birtan, Dr. Ozan Emiroğlu, Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez bir kalp naklini gerçekleştiren doktorlar olarak tarihe geçtiniz. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’, Kardiyovasküler Cerrahi Ameliyathanesi’nde, beyin ölümü gerçekleşmiş bir gençten alınan kalp ile kalp yetmezliği yaşayan45 yaşındaki Veli Çelik isimli hastaya,yapmış olduğunuz kalp nakli büyük sempati toplamanıza neden oldu. KVC ameliyathane ekibi ve Türkiye’den gelen, Kardiyovasküler Cerrahi bölümü ekibi ile gerçekleştirdiniz kalp nakli operasyonu, ülkede büyük yankı uyandırdı. Sn. Birtan, Sn. Emiroğlu, sizler bilgiye efendi olmak için öğrenmenin hizmetkarı olmak zorunda olduğunuzu öğrendiniz. Ve bilginin gücünü elinize almak isteyen kişilerin her kişi gibi bu yoldan geçtiniz. Keşke beyin erozyonuna uğrayan, bazı siyasetçilerimiz de sizi örnek alsa.Tam da bu noktada, Ayşaba, doktorlarıma sor bakalım kalp naklinden sonra beyin naklide yaparlar mı? Beyin göçüne uğrayan bazı siyasetçilerimizi nakil ile bu dertten kurtarmış olurlar dedi.

**

Günün sözü

Günün fotosu

Günün fıkrası