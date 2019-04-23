Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, Sabahattin İsmail’in federasyon görüşmelerine nokta konması ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın istifa etmesi çağrısı yaptıktan sonra Nedim Tamel’in, facebook paylaşımına ölüm tehdidi içeren yorum yazması, vatandaşların, tepkisini çekti. Vatandaş, Sn. Akıncı’ya, federal çözüm yanlılarına yönelik ölüm tehdidi ile ilgili, Polisin herhangi bir soruşturma yapıp yapmadığını soruyor. Benzer olaylarda, Polis Genel Müdürlüğünün, çok sayıda sosyal medya paylaşımı ile ilgili soruşturma başlatarak kullanıcıların bilgisayar ve cep telefonlarına el koyduğu çok bilinmeyenli bir denklem değil diyorlar. Abdülselam amca, bu su böyle akar, polis böyle bakar yerine, be arkadaşlar, Cumhurunuza, ölüm tehditti yağar, sizde bir şemsiye bile tutmadan böyle aval aval bakar diyor. Asiye Teyze ise kral gibi değil ama hoşgörü ile yaşardık bu lokum gibi bu ülkede. Sonra savaşsız bir dünya ve çözüm dedik, yağmur gibi geldi çarkadaş vur patlasın çal söyle

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Sn. Tufan Erhürman, maaşların sürekli ağır borçlanmalarla ödenmesinden rahatsızlık duyduğunuzu, hatta ortaklarınızla yaptığınız toplantıda hükümetin bu şekilde sürdürülemeyeceği siteminde bulunduğunuz belirtiliyor. Hükümet bozuluyor açıklamalarına karşın, Serdar Denktaş hükümet dimdik ayaktadır derken, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, yerden topladığı ve fazla ekşi gelen erikleri yerken, boğazı bir anda yandığından turuncu renge dönüştü. Sn. Erhürman, Ayşaba, ciğercinin kedisi, ciğerciden tekme yemesine karşın, sokak kedisinin ‘Özgürlük Felsefesini ‘ benimsemesi yerine, camdaki ciğere bakarken salyaları akıyorsa, emir demiri kesmeye devam edecek diyor. Nizamettin amca ise Angara hükümeti baktı, yavruya söz geçiremiyor, dikkat deyince dağ başını duman almış marşını söylemeye başlayanlara, göz kırptı dedi. Sn. Başbakan, KKTC bebemi ‘Anam’ kurtardığını söylüyor. Ben kurtardıysam ben elleyip kendim ben öpeceğim diyor. Ne diyelim?

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Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Haftası nedeniyle her yıl geleneksel hale getirilen şölenler ile ilgili olarak Girne Belediye Başkanı ile ters düşmenizin, sizi üzdüğünü gördük. Her yıl sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerimizle beraber çeşitli etkinliklerle kutladığınız Turizm Haftası pastasına ekşi sıkılması, sanırım canınızı da sıktı. Sn. Ataoğlu, bakanlığınızın bu yükün altından tek başına kalkmasının mümkün olmadığının vatandaş da farkındadır. Ama hükümet olarak o limanı ya belediyeye komple devredin ve destek vererek o çirkin görüntüden kurtulmasını sağlayın, yada limanı kimin eli kimin cebinde modundan çıkarttın. Yıllanmış Fransız şarabı gibi tat vermesi gereken liman, ağzı açık kalmış şişedeki sirke gibi tatsız duruyor. Liman yıllanmış şarap ise, Turizm ve çevre Bakanlığı olarak sizde o şarabın şişesiniz. Şişenin ağzındaki mantara dikkat edin, çünkü mantarsız şişe, o şarabın sirkeye dönüşmesine neden olur.

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Sn. İsmail Arter, Mağusa Belediye Başkanı olarak yapmakta olduğunuz başarılı işleri, Cumhurbaşkanı adayı olarak taçlandırma düşüncesinde olduğunuz duyumları var. Sn. Arter, idari yetenekten yoksun. Güzel işlere imza atma becerisi olmayan insanların üstüne kurduğumuz hayaller, bugüne kadar bize pahalıya patladı.Yaşadığımız tecrübeler, saflığımızdan yararlanmış birçok siyasinin, bize bıraktığı ürün oldu. Başkan, yaptığı işler kişinin aynasıdır. Lafa bakılmaz. Bu nedenle, belediye başkanlığı süresince yaptıklarınız, sizin vitrinin güzelliğini ve ‘Al Benisini’ yukarılara taşıyor. Kesin kararınızı verdiğiniz anda, noktayı tereddüt ettiğiniz yerde değil, cümlenin sonunda koyun. Ki, sonrasında gelecek cümle, büyük harflerle başlasın.

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Sn. Hasan Yücelen, Polis Müfettişi Ali Özbayrak’ın avukatı olarak, müvekkilinizin, FETÖ/PYD ile bağlantılı olmakla suçlandığını ve meslekten ihracının gündemde olduğunu belirttiniz. Ayrıca delil yok, ‘deliler’ Türkiye’den istendi. Delil yoksa neden savunma istendi.Neden bu insanlar suçlu ilan edildi? Tam bir rezillik. Hukuk devletinde böyle bir karalama yapılamaz. Suçu varsa önce yargıya gönderin, kendi içinizde bu tiyatroya son verin dediniz. Sn. Yücelen, eskiden birileri çıkar delileri gördüm derdi ve insanları içeri sokarlardı. Şimdi gördüm yok, duydum var. Tamam, bu durum hukukta yapılmaz ama gugukta yapılmadığını kim iddia edebilir ki? .

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Sn. Güven Bengihan, KTAMS Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, ülkemizde artış gösteren kriminal olayların, giriş ve çıkış kapılarımızın sorma gir hanı gibi olmasından kaynaklandığını söylediniz. Muhaceret yasalarının güncellenmesinin şart olduğunu ve ülkeye turist olarak gelenlerin, bir süre sonra işledikleri suçlardan dolayı cezaevine gönderildiğini ifade ettiniz. Başkan, bazı insanlar dua gibidir. Görünmez ama dokunur. Duyulmaz ama seni bırakmaz. Bazı yönetme özürlü insanlar ise yapamadıkları ile birilerinin anamızı ağlatmasını seyrederken, anamızın ağlamasına bakmaz ve geride sadece playback yapar.

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Sn. Alp Aydınova,müdür olarak atanan birisinin "suiistimalden" sabıka suçu oluğunu,bu nedenle atamanın önce reddedildiğini, ancak daha sonra her nasıl olmuşsa, Müdürün "Temiz kâğıdı" aldığını belirttiniz. Ve kanunun "kirli" dediği "kâğıdın" ansızın ak-pak vaziyete getirildiğini ileri sürdünüz. Tabi Müdürün daha sonra müsteşar ve sonra da vekil olduğunu,pek yakında kurulacağı iddia edilen yeni hükümette de Maliye Bakanı olacağına vurgu yaptınız. Sevgili Alp, KKTC imkânsızların, imkân haline dönüştürüldüğü bir ülkedir. İlahlar, isteyince, kuzu kurda bile dönüşür. Ne bileyim, bir kalbur samanı iki eşeğe taksim edemeyenler bile ülke yönetimi çarkında yer alabilir.Bu çok bilinmeyenli bir denklem değil. Sevgili Alp, Adil amca, Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da, yaşananlara göz yummamız sonrasında, yapılanları, gözyaşlarımızın bile temizleyemeyeceğini söyledi. Elimiz ile yaptıklarımızı şimdi boynumuz ile çekmemiz bundandır.

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Sn. Asu Atun, Psikolog, İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Uzmanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, bazı kişilerin, Kanser hastalarına kafana takma, iyi olmak zorundasın, yemeğini ye, kalkıp yürü gibi ifadeleri, çok yaygın kullandığını ve hastaların buna çok gıcık olduğunu belirttiniz. Yemek yiyecek olanın, yiyebilmesi halinde, zaten yiyeceğini, yürüyebilecek olanın zaten yürüyeceğini buna karışılmaması gerektiğini söylediniz. Sn. Atun, bazı insanlar, herşeye maydanoz olma gibi alışkanlıkların esiri oldu. Vur deyince öldürme huyları sanırım hortladı. ‘Herşeyi Bilir’ şov resitalinin, baş artisti, Ordinaryüs Profesörüdürler. Biz herşeyin uzmanıyız diye haykırırken, Alp dağlarını geçtim, Trodos dağından bile çığ düşürme uzmanıdırlar. Haaa bu arada, sen bu işten anlaman, ne karışırsın, karışma diyenleri de ‘Target’yapma gibi huyları vardır. Asu hanım, gökten Adriana Lima veya Hülya Avşar yağsa, inanın sizin de bizim de başımıza bu tipler düşer.

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Sn. Merter Refikoğlu, Şehir Plancıları Odası Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, şov değil iş yapın diyerek, Girne Belediyesi ile Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında yaşanan gerginliği değerlendirdiniz. Karşılıklı suçlamalarla bir yere varmanın mümkün olmadığına vurgu yaparak, belediye, Eski Eserler Dairesi ve Turizm bakanlığının, Turizm Başkenti Girne için, üzerlerine düşen görevi yapmalarını talep ettiniz. Ayrıca, limandaki çöplerin, yaya yürüyüş yolunun ortasındaki varil tankının turistik limana yakışmadığını dile getirerek el birliği ile yanlışların düzeltilebileceğine vurgu yaptınız. Sn. Refikoğlu, el birliği yerine, yapılan tartışma ve kavga sonrasında kalpler kırılır. O kalplerin kırılmasından sonra özür de gelebilir. Ama unutmayalım. Kalbi kırdıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz, yemek bittikten sonra getirilen salata gibidir. İhtiyaç kalmaz.

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Sn. Arif Alasya, adamın birinin adına siteler olduğunu ve adamın hatırı sayılır şirketi olduğunu yazdınız. Ayrıca, bahse konu adamın, tüm şirketlerinin, neredeyse kuruldukları tarihten itibaren vergi vermediğini ve vergi alacak hükümetin henüz gelmediğini belirttiniz. Arif gardaş, buralarda, iş bilenin kılıç kuşananındır. Hükümetler ensesi kalın, gerdanı sarkık, cüzdanı kabarık, cebi bozuk paralardan tıngır mıngır eden böyük böyük adamların, dinmeyen iştahlarını gidermek için kurulur. Haaa bu arada, Güzelyurt’ta ‘Bizden olanlar yaşasın’ sinemasına, ‘Gör beni, göreyim seni’ isimli film vizyona girmiş. Neriman Teyze, Adaleti güzel yapan edeptir, edep ise Adaleti sevmeye sebeptir.Gerçi, bizler Adalet ablanın öfke ve sinirden ölmesine, Vicdan ablanın da son yolculuğunda, hocanın ‘Vicdanı’ nasıl bilirdiniz sorusu ile karşı karşıya kalmasına neden olduk. Gardaş, kimsenin önünde eğilip bükülmeyin. Buğday başağı ile Çaydanlığıdüşünün.Başak, taneleri büyüdükçe, çaydanlık ise bir bardağın önünde ikide bir eğilmek zorunda kalıyor dedik.Ama bazı Nato kafa, Nato mermer beyinlilere galiba dinletemedik.

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Sn. Mehmet Salih, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kılıçdaroğlu’na saldıran güruha, ‘Mesajınızı verdiniz artık dağılın” dediğini dile getirdiniz. Ve Afrika gazetesine yapılanları hatırlattınız. Artık kanıksadığınız, buyapılanmanın birgün sizin de kapınızı çalacağını belirttiniz. Mehmet Salih gardaş, vurma ve kırmayı, hatta adam öldürme ile linç etmeyi hak sayan, insan elbisesi giymiş, beyin özürlü insanlara, sen ne kadar doğru yolu gösterirsen göstert, bardak, içindeki su kadar doludur. Bardak içindeki su sürekli eksiliyorsa siz o bardak içindeki suyun eksilme nedenlerine bakmalı ve araştırmalısınız.Bir diğer taraftan, Çaydanlığın, bardağınönünde eğildiği, buğday başakları olgunlaşınca, başlarını eğdiği gibi, birilerinin önünde eğilip, kendi malı olan eski hırka yerine, o birilerinin verdiği sırmalı kaftanı giyenlerden sanırım, daha değişik bir cümle beklenmezdi.

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Sn. Mahmut Doğan,KKTC Seracılar Birliği Başkanı olarak üretim yaparken büyük zorluklarla karşılaştığınızı belirttiniz. Rüzgâr esse, sinek uçsa, nem olsa bizim aleyhimizedir. Biz kolay bir şekilde üretim yapamıyoruz. Eskilerin bir tabiri vardır, toprak bir devdir. Devle karıncanın güreşmesi de kolay olmaz. Girdi maliyetlerinin yüksek olması gelir sağlamamızda sıkıntı yaratıyor dediniz. Vallahi doğru sözün, çelik gibi eğilmemesi çok bilinmeyenli bir denklem değil. Sn. Doğan, Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, birbirimizi yediğimiz bu ülkede,üreticinin istikbali de göklerdeydi. Ancak bu güne kadar bizi idare ettiğini sananlar, ozon tabakasını da deldi. Ozon tabakası delinince üretici dâhil hapsimiz, burun üstü yere çakıldık.

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Sn. Seyhan Plaka, hırsızlık maksadıyla bahçene giren, Türkmenistan uyruklu olduğu sanılan kişiye’ dayağın Cennetten Çıktığını’ ispat etmeye çalışmışsın. Bu cennet faslından sonra adam utancından ve pişmanlığından dolayı yemiş olduğu ‘Pişmaniyeyi’ bile midesinden dışarıya boca etmiş. Seyhan gardaş yalnız dayağın cennetten çıktığını ispat noktasında, 1955 eski plaka yöntemini uygulamışsın. Hâlbuki Hacı amca, hırsızlık ve tecavüz gibi adli olaylar için çıkartılan, 2019 yeni plaka genelgesinde, 4 kaburga, 2 kol, 2 köprücük ve birde bacak kemiği kırman gerektiği yazılıymış. Sn. Plaka, fark, farkı yaratandır. Bu fark ise ülkeyi adli suç merkezine döndürenlere, nasihatler ile değil, ellerini konuşturarak anlatabilmektir. Bu yüzden onları doğru yola getirmek için konuşmak yetmez. Eşek sudan gelinceye dek, ‘Okşamak’ gerek...

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Fıkra

Pinokyo !..

İsa Mesih, bir gün çölde gezinirken, ağlayan bir ihtiyar görmüş ve yanına yaklaşıp, derdini sormuş. İhtiyar:- kaybolan oğlumu arıyorum ama artık umudu kesmek üzereyimdeyinceİsaMesih yaşlı adama acımış ve:

- oğlunu beraber arayalım demiş ve sonra sormuş:

- peki, oğlunu tanıyacağımız bir işaret, bir iz var mı? Mesela doğum lekesi filan...

ihtiyar:evet, oğlumun ellerinde ve ayaklarında çiviler vardı...

İsaMesih’in gözleri dolmuş ve haykırmış:

-baba!!!

ihtiyar da haykırmış:

-pinokyo!!!

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