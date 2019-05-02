Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Gülfidan Erhürman, komşunuz ile kahve içerken yaptığınız muhabette, hükümetin bozulmasının an meselesi olduğunu dile getirdiniz. UBP’li arkadaşlarınızdan elde ettiğiniz bilgilerde, İplerin takılarak, oynak yerlerin düğümlendiğini, onayın da alınarak, anlaşmanın tamamlandığını dile getirdiniz. Çok yakında her zaman oynanan ve artık yürek karıştırıp gına getiren kaşarlanmış oyunla perde açılacakmış. Hakkımıza hayır. Baş rol oyuncuları da UBP ve “kesinlikle onlarla koalisyona girmeyiz” diyen HP varmış dediniz. Gülfidan hanım, evinizin hemen yanında nöbet bekleyen eski bir mücahit olan ailenizi çok iyi tanıyan birisi olarak, sizin hop derkenden ‘Çifte Telli ‘ oynamayacağınızdan ve duyumlara göre de veryansın etmeyeceğinizden eminim. Başbakanın annesi olarak bu yazdıklarınızı da gerçeklerle bağdaştırılması gerektiği inancındayım. Bakın, Neron, Roma’yı yakarken elinde ‘Lir’ çalgı aleti ile yanan Roma!yı seyrediyordu. Sezar ise çok güvendiği ‘Brüstüs’e çok güvendiği için olsa gerek korkmadan arkasını dönebiliyordu. O günlerden bugünlere çok ‘Brütüs’ler yetişti. Tabi, belki Roma’yı değil, ama hükümetleri yakmak için kolları sıvayan Neron’lar da ayni şekilde büyüp, kök saldı. Hacı amca, yetişen ve büyüyen Brütüs ve Neronlardan korumazsan dütü, olursun herkesin ellediği ütü. Bu nedenle Sezar’lar, en kıymetli şeylerinden olmaması için Brütüs ve Neron’lara dikkat etmesi gerekir diyor.

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Sn. Erkut Şahali, insan sağlığı açısından son derece önemli olan ürün ve gıda analizlerini, Devlet Laboratuvarında sık sık yaptığınızı bilenlerdeniz. Ancak, nedense, bir yerlerden kaçak olarak getirilen ve insan sağlığı açısından son derece kimyasal bileşimler tespit edilen Zeytin Yağı ile ilgili analizleri açıklamadığınız söyleniyor.Hasibe Teyze, yahu Erkut ovlucuğum, domatesten tut, patlıcana, rokkaya kadar bilumum sebze ve meyve analizlerini, tespit edilen limit üstü ilaç kalıntılarını basın yolu ile millete açıklarken, Two Brothers’in kaçak olarak getirdiği, kimyasal bileşimler ile zenginleştirilen zeytinyağını da açıklasın diyor. Hacı amca ise be arkadaşlar Erkut evladımın, Meclis-i Mebusan çatısı altında, Nazım Çavuşoğlu’nun zeytinyağı ile ilgili sorusuna neden kızdı ve analiz raporlarını sana vereyim da sen açıkla dediğini merak ettim diyor. Sn. Şahali, Mutallip amca, bakan ovlucuğuma söyleyin, kime yandığı belli olan sokak lambası gibi olmasın. Sokak Lambası yerine, ülkeyi ışıl ışıl aydınlatan cadde projektörü olsun diyor.

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Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanı, olarak, bakanlığınızda yaşanan bazı torpil işleri kulağınıza gelmemiş olabilir. Emirnamedir, Vatandaşlıktır derken, bazı işlere odaklanmanızı fırsat bilen bazı bakanlık yetkilileri, torpil mekanizmasını sonuna kadar hayata geçirdi diyor. Merkezi Cezaevinde, gurgudalar, hamam böcekleri, pire ve haşarat ile nöbet beklemekten usanan bazı gardiyanları görmezden gelen sizin bakanlığın bazı üst düzey yetkilileri, kendine yakın bazı gardiyanları, gurguda ve haşarattan kurtarma operasyonuna giriştiği söyleniyor. Sizler yola çıkarken, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için derken, bu arkadaşlar birimiz, sadece birimiz için. Hepsimiz ise o birimiz içindir diyormuş. Ancak cezaevini, bal kovanı gibi gören o birileri, ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi olduğunu da unutmaması gerekir.

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Sn. Süleyman Manavoğlu, bildiğimiz kadarı ile bu ülkede vatandaşın güvenliğini sağlamakla yükümlü olan kurum Polistir. Peki bir polis, görev yaptığı karakolda, polise ait aracı alıp, yetkisi dışındaki bir bölge olan Güzelyurt’a gider ve iki sivil arkadaşı ile 17 yaşındaki bir genci, kendi özel nedeni ile eşek sudan gelinceye kadar döverse adalet ve güveni sağlamış mı olur? Peki bunu dışında, bir polis, polise ait araç ve gereçler, istediği gibi alıp, devletin aracını ve benzini canı istediği gibi kullanabilir noktasındamı? Sn. Manavoğlu, sanırım bazı polisler attıkları dayak sonrasında, işledikleri günahlarıyla övünerek, yapamadıkları sevapları ile de alay ederse, Şeytan içlerinde tavaf ediyor demektir. Dayak cennetten çıktı diye düşünerek, askerliğini yapmakta olan 17 yaşındaki bir genç öldüresiye dövülürse, o zaman ne diyelim Allah’a don giydirerek yetki verdi Kul yaptığı Fellaha mı diyelim.Öyle diyenlere O zamanda yandı gülüm keten helva demekten başka çare kalmadı demektir. Ama helvayı yapan ustanın acemi olduğu belli. Şeker, irmik ve un tamam. Ama Helva yapan ustada iş yok. Helvanın altı vıcık, üstü yanık. Lütfen o ustaya helvanın dibinin tuttuğunu hatırlatın.

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Sn. Nur Deveci, taksici olarak yıllardır ekmek paranızı bu meslekten çıkarttığınızı dile getirdiniz. Ancak ülkenin, son yıllarda her milletten, kendi taksicisini oluşturduğunu söylediniz.Ülkeye yükseköğrenim görmek amacıyla gelen yabancı uyruklu öğrencilerin kiraladıkları araçlarla kaçak taksicilik yaptığını, ekmeklerine kan doğranan ve ekmek parasını bu işten çıkaran taksicilerin de bu duruma isyan ettiğini belirttiniz. Her geçen gün işlerin biraz daha düştüğüne işaret ederken, korsan taksiciliğin, mesleğin köküne kezzap suyu dökmekte olduğunu ima ettibniz. Sn. Deveci, ülkeyi idare ettiğini sananlar, damda gezer takyanoz vur beline kazmayı kitabından başını kaldıramıyor. Ancak, devam eden bu durumları ve yaşananları görmezden gelen yetkililer, yaptıkları hatalardan dolayı ortaya çıkanları, günü gelince göz yaşlarının bile temizleyemeyeceğini görecekler. Tabi çıkamadıkları ‘Pandoranın’ kutusu ile birlikte ‘Güngör Çöplüğünün’ yanında inşa edilen siyasi mevtalar mezarlığındaki yerlerini de almış olacaklar.

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Sn. Taner Aksu, ABD’de 45 yıldır profesyonel trafik ve inşaat mühendisi olarak çalıştığınızı öğrendik. Yapmış olduğunuz açıklamada, KKTC’de, trafikte de reform gerektiğini söylediniz. Trafik güvenliği hükümetlerin ve meclislerin birincil önceliği olmalı. Trafikte reform olmadığı sürece ağlayarak ölüleri saymaya devam edeceğiz dediniz. Sn. Aksu, bu kavram soyut olmaktan çıktı ve somut kavrama dönüştü. Siz dün, biz ise yıllardır söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Biten tüyleri, artık berber makinesi ile budamaya başladık. Adaşım, bizim Hamidiye amca, ülkenin bir zamanlar önde gelen fahişesi Abbas’ın Şerif’e, ma sen her gün birçok kişi ile yatıp, kalkıyorsun. Ama birisinden çocuk peydahladığını daha göremedik demişler. O da ne yapayım. Birisi yapar, diğeri gelir bozar. Bu çocuk nasıl olacak demiş. Şimdi bizim buralarda da, bizler düzgün bir trafik için uğraş verip, sağlam bi çocuk yapmak için uğraş verirken, sorma gir hanından elini kolunu sallayarak ülkeye girenler, özellikle kiralık araç ve kamyonlar ile doğması muhtemel çocuğa ‘Fatiha’ okutuyorlar. Bu çocuğun nasıl olacağını söylermisiniz dedi.

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Sn. Abdülvehip Çokbilir, hükümete yönelik eleştirinizde tribünlere oynuyorlar. Ekonomik kriz altında ayakta kalma mücadelesi veren vatandaş, kamuda maaşların bir gün önce veya bir gün sonra ödenmesinden öte, ülkenin içinde bulunduğu kötü durumdan bir an önce çıkılmasını talep ediyor. Bizler Çarşamba gününün 1 Mayıs İşçi Bayramına denk gelmesi nedeniyle hükümetin maaşları birgün önce ödemesini siyasi şov olarak nitelendiriyoruz. Maliye Bakanı Denktaş’ın maaşları bir gün önce ödeyerek, Türkiye ile bir türlü imzalanmayan mali protokole gönderme yaptığını ve Denktaş, Ankara’ya bakın siz parayı hala göndermediniz ancak biz dimdik ayaktayız mesajı iletmeye çalıştığını söylediniz. Sn. Çokbilir, bu halk, bizim evdeki süs köpeciğine ‘Kalk iki ayak üstünde dur’ Patini ver dedikten sonra ona mükafat olarak verdiğimiz mama örneğinde olduğu gibi yaşamak istemiyor. 36 yaşındaki sportif yapılı genç delikanlıya, prematüre bebek muamelesi yapılmasından vazgeçilmesini veyavruluk boyutuntan, kardeşlik boyutuna geçirilmesini istiyor. Köle Isaura gibi ‘Kalk arap’ Otur Arap’ hükümet olarak da seni beğenmedim. Sen gel,modunda yaşamaktan da usandı diyor. Hasibe Teyze, bizler, bir zamanlar, bir birimiz için ölen. Diğerimiz için avuç dolusu gözyaşı döken aşıklardık. Ancak emir veren ve emir alan pozisyonu bizleri bu kadar uzak ve mesafeli yaptı diyor.

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Sn. Ahmet A.: Hükümet yeteri kadar olmasa da hizmet veriyor. Bana göre, 1 Mayıs öncesinde vatandaşların maaşlarını alması, güzel bir uygulamadır. En azından bir çok vatandaş maddi anlamda sıkıntı yaşamayacak, çalıştığının bedelini bir gün öncesinden alarak tatilini yapacak dediniz. Ahmet bey ammannn sakın bu söylediklerinizi, hükümet duasına çıkıp, bakanlık rüyası gören bazı UBP’li vekiller duymasın. Vallahi taaaa Urfa’dan, zehir, zemberek acı veren, ISOD getirerek ağzınıza sürerler. Necibe Teyze, güneş her sabah doğar. Ama gece olunca da batar. Yani sürekli değil. Vallahi, geçmiş hükümet dönemlerinde, güneşin birçok sabah doğduğunugördük. Ama toz bulutu ve bulutlu hava nedeniyle, pekte ışıl ışıl olarak günümüzü aydınlattığına tanık olamadık. Hatta çok defa gündüzümüzü, geceye çeviremediğine bile tanık olduk. Bulunmaz hint kumaşı olduğunu sanan, bazı ‘Süper Bakanlar’ koltuklarında dört dörtlük yaşarken, emeklilik maaşları tırpanan emekliler ile vatandaşın bir yerlerine ekonomik sıkıntı nedeniyle dört buçuk atırdıklarını da gördük. Kör öldü.Lütfen badem gözlü olduğu iddiasında bulunulmasın dedi.

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Sn. Yusuf NidaiKıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı olarak deneyimli Turizimci Orhan Tolun ile birlikte yaptığınız açıklamada bilet fiyatlarını görenlerin ülkeye gelmediğinden bahsettiniz. Bu nedenle de ülkemizde turizmin bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadığını ve gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde, daha da kötüye gideceğini ifade ettiniz. Ayrıca ülkede büyük otellerin egemenliğinin, küçük otelleri personel yatakhanesine çevirdiğini kaydettiniz. Sn. Nidai, küçük balığın, örneğin hamsinin, beyaz köpek balığını yutamayacağı örneğinde olduğu gibi, kumar ve diğer teşvikler ile büyütülen, alt yapıları casino ölçekli büyük otellerin de küçük otellerce yutulamayacağı gerçeği, soyut kavramdan çıkıp, somut kavrama dönüştü. Büyükler yerine küçüklere de el uzatılması gerekirken, bu konuda herkesin Mersine, bizim de tersine tersine gittiğimiz çok bilinmeyenli denklem olmaktan da çıktı. Uçak biletlerinin önce elimizi yaktığı, şimdilerde de ceplerimizi deldiği noktada, hep Allah Kerim diyerek günü geçiştirdik. Dün, Allah Kerim dediğimiz ve geçiştirdiğimiz günlerden, bugün, Kerim’in kuyusunun derin olduğu gerçeğine geldik. Ve indiğimiz o Kerim’in kuyusundan çıkamamanın telaş ve şaşkınlığını yaşıyoruz.

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Sn. Ferda Ekinci, Milli içkimiz ikiye ayrılır; ikisi de beyazdır. Biri tostla iyi gider, diğeri dostla dedin. Senin bu sözün üstüne de Naci Kaya isimli arkadaşımız, Türk’ün milli içeceği Su. Yoğurda koyarsan Ayran olur, Rakı’ya koyarsan Bayram olur dedi. Bu iki cümlenin hoşuna gittiğini söyleyen Abdül Vehit amca, sudan ve ayrandan vazgeçtik. Su ile Milli içkimiz rakının kucaklamasını sağlayarak, fon deep ile masayı seyran eyledik. Biz su ve rakı ile masada uyumluyuz. Tavla tahtasında bulunan iki önemli puluz. Ölçüyü kaçırırsak, içtikten sonra birbirimizi kırmadan, uslu durmalıyız.Ve oyunu tatlı tatlı, keyifli bitirmeliyiz dedi.

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Sn. Hasan Hulusioğlu, sosyal medyadaki paylaşımınızda, bu yaşıma kadar böyle bir rezillik görmedim.Hükümet düşünmeden saçma sapan bir karar alırsa rezillikten de kaçınılmaz.Ne marketlere girilir,ne de benzincilere,sanki de yarın savaş var diyorsun. Hasan gardaş insan alışkanlıklarının esiridir. Kandil deriz. Milli günler diye ilave ederiz. Ve bir gün tatil ilan edildikten sonraMavro yerimo galsın, sanki bir ay sokağa çıkma yasağıolmuş gibi alış-veriş hastalığına tutuluruz. Ne bulursak, poşete ve çantaya doldururuz. Ayşaba,sana çok karışanla sana çok konuşanı iyi ayırt et. Biri seni kısıtlıyor biri beynini kemiriyor. Elindeki nimetlerin kıymetini bil ve iyi ayırt et. Çünkü birisi önce cebini kısıtlıyor. Sonrasında da cep delik cepken boş kalınca, parasızlık beynini kemirecek. Ama en önemlisi bu çar çurdan sonra, gün gelecek bir kuru ekmeğe muhtaç olup, bulunca şükredeceğiz diyor.

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Sn. Kaan Polat sosyal medyadaki paylaşımınızda torpilsiz cezaevi olmaz. Orada sadece gardiyanlarin işi zor. Cezaevinde her türlü pisligi onlar çekerler. İşlerini düzgün yapmaya çalışırlar. Hatta, Muzaffer Kasaboğlu cezaevindeki mahkumlarin babasıdır. Kimseye kotülüğü yoktur. Yüzü hep güler diyerek gardiyanların, mahkumlar ile arasındaki güzel iş birliğini iee bağı da gözler önüne serdiniz. Sn. Polat, bir yerlere kapağı attıktan sonra Atmosferin üst katmanında seyretmeye başlayanların, yalan söyleme rekortmeni Ebuzittin efendiyi, yalan söylediği zaman dinlemeyi çok sevdiğim gibi onların işkembei kübradan Crius füzesi gibi sallamalarını dinlemeyi de çok seviyorum. Aslında bu efendiler hiç olmayan kişiyi anlatırken, hep onun yerinde olmayı dilerler. Ancak paçalarından yalan, yüzlerinde sadece ben gölgesi olduğu için hiç inandırıcı olmazlar.

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Fıkra

Titanik batmışmıydı? Yoksa yanmışmıydı?

Amerika'da Afrika’lı biri pasaportunu kaybetmiş. Aksilik bu ya tam da Türkiye'ye tatile gideceği güne rast gelmiş.

Uçağı kaçıracak.Kara kara düşünürken, yolda bir pasaport bulmasın mı ?!..

hemen almış yerden, bir bakmis ki Leanardo di Caprio'nun pasaportu. Ne olursa olsun, demiş ve şansını denemeye karar vermiş.

Çıkarmış Leonardo'nun fotoğrafını, kendi fotoğrafini yapıştırmış. UçmuşTürkiye'ye.

Atatürk hava limaninda görevli gümrük memurunun karşısına geçmiş.. Kim olabilir memur derseniz tabi ki temel... :-)

Temel almış pasaportu eline adamın ismine bakmış.:

''Leonardo di caprio" fotografa bakmış, bir zenci.

adama bakmış ayni zenci. Bir kaç şaskın bakıştan sonra

Temel obur masaya seslenmiş

ula Cemal, bu Titanik batmışmıydı yoksa yanmış mıydı?

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