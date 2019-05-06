Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Serdar Denktaş, Maliye Bakanı olarak, oğlunuz Rauf Denktaş’a, üniversite kurması için arazi verdiğiniz yönündeki habere Kudret Özersay ile HP’nin çok kızdığı açıklandı.Ve konunun parti MYK’sına taşındığı söyleniyor. Bu nedenle hükümeti bozmak isteyebileceği öne sürülüyor. Ayrıca İhale Komisyonunda yapmak istediğiniz değişiklik ile ilgili de hariçten gazel okunmaya çalışıldı. Sn. Denktaş, Ayşaba, hükümetin kurulmasının üzerinden bir küsur yıl geçti. Gocagarı yapacağını yaptı ve suyunu içtikten sonra kapıya mandal ile kilidini de astı. Geçen yıl birinin bir yerleri yandı, kokusu şimdi mi çıktı diyor. Növber abla ise yahu bakanı olduğum bir yerde ben verimli olmayan memurumu değiştireceğimde neden birileri bir yerlerini yırtıp, başına takke diye geçirir anlamadım diyor. Sn. Bakan, deniz aşırı bir yerden dürtüklerler olayı, büyük şef – reis,Serdar kulumun saçında beyaz var sevmedim, halledin deyince saldırır alayı.

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Sn. Kudret Özersay, sizin oneupon a time yani bir zamanlar, dinazorlar döneminde değil, 4’lü koalisyon hükümeti döneminden önce özene, bezene hazırladığınız,bakan olan babadan oğluna devlet arazisi pilavı, buzdolabından çıkartılarak ısıtıldıktan sonra yeniden servis edilmeye başlandı. Bu pilavın tadına bakılmazsa, hükümetin masası darmadağın olur deniyor. Tabi bu iddialar da size mal ediliyor. Sn. Özersay, bence o pilav buzdolabından çıkartıldıktan sonra ekşidi. Tadı ekşimtırak çalıyor. Haaa, bu noktada, mikro dalganın düğmesine birileri basıp bu pilavı ısıtmaya çalışıyorsave bu pilav tabaklara servis edilecek diyorsa No coment. Hacı amca, Ciğercinin kedisi olmanın bedeli ensemizetokat patlatılmak suretiyle ödeniyor. Ama nedense tokadı yedikçe, ‘Sokak kedisinin’ ‘Özgürlük Felsefesi’ hatırlanmıyor dedi. Ben, Hacı amcanın ne demek istediğini anlamadım.Türkçeden, Türkçeye tercüme edip bana da anlatırmısınız?

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Sn. Cem Kapısız, Hava trafiğinin ve yolcuların güvenliğini sağlamak için yatırım şart. Kullandığımız teçhizat yani radar, bilgisayar ekranları ile uçaklar ile iletişim kurulan frekanslar, aksona gardası kırık, lastiği patlak. Makinesi bittim bitiyorum diyen 1956 model Dodge marka arabalara benzedi. Ercan’ın yeni terminal binası ile Geçitkale açılınca bu tekerlek rulemaları yenen ve yampuriyampuri gitmeye çalışan tomofil bizi 2 mil bile götüremeyecek. Durumu anlatmak için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’na telefon ile ulaşmaya çalıştık olmadı. Randevu istedik, o hiç olmadı.Bir hissa yapalım dedik ve dürttük ama kımıldatamadık dediniz. Sn. Kapısız, Sn. Atakan’ı tenzih ederek söylüyorum. Sanırım onun geri dönüş yapmaması yoğunluktandır. Bakın,çalışmak insanı, Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksullukdenilen üç beladan kurtarır:Bizim buralarda bu beladan kurtulmak istemeyenlerin bir yerlerine,avroşillo ve şap sürseniz bile nafile kımıldatamazsınız.

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Sn. İbrahim Benter, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü olarak yaptığınız açıklamada, Vakıflar İdaresi olarak ilkenin, bencil olmamak, paylaşmak, çevreyi korumak ve israf etmemek olduğunu vurguladınız. Buna paralele olarak da, toplam 2 bin, 2 yüz Vakıfın, yarısını kadınlar kurdu derken, Kıbrıslılardan malını ilk vakfedeninde Belkız Hatun isimli bir kadın olduğunu belirttiniz. Sn. Benter, sizin de belirttiğiniz gibi Vakıf işi hayır işidir. Malını vâkıfa devredenlerin sayesinde vâkıfın yaşatıldığı hep söylenir. Ama vakıfın da kişilerin isimlerini ölümsüzleştirdiği hep görmezden gelinir. Kısacası gülün dikenin himayesinde yaşadığı öne sürülürken, nedense, dikenin itibarının Gül himayesinde olduğu unutulur.

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Sn. EmiraliTatlıdil, sosyal medyadaki paylaşımınızda, en pahalı elektrik. En pahalı GSM. En pahalı seyrüsefer. En pahalı benzin hangi krallıktadır diye soruyorsun. Abdülvahap amca, be Emiraliovlucuğum bunu bilmeyecek ne var? Sen Ay’damı yaşıyorsun. Ve tabiki, tüm bu pahalı alet ve adavat, Amazon Ormanlarında yaşayan Pigme’lerin ülkesindedir. Cüce oldukları için, Amazon Ormanlarında Ferari, Lamburcini, gibi arabaları altlarından eksik etmiyorlar. Haaa en ucuz nerededir diye sorarsan o da tabiki ‘Fayton’ kullanılan. Cep, mep ve sabit telefonları kullanmayı pek sevmeyen halkın yaşadığı KKTC’dedir diyor.

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Sn. Ersel Tüccaroğlu, sosyal medyadaki paylaşımınızda, vermiş olduğunuz eş değer puanın satışı ile ilgili örnek, yüreklerimizi dağladı. Baf’ın en değerli yerinde, geniş bahçeler ve evleri olan. Bahçelerindeki bol suyla ekip biçtikleri arazileri ile bahçelerinde tüm çocukların koşup oynadığı, bahçe içerisindeki meyvelerden yediği cömertliği ile bilinen X dayı ile Y teyzenin, KKTC’de karşılığında bir şey verilmeyen eş değer puanlarını satarak geçimlerini sağladığını dile getirdin. Sn. Tüccaroğlu, KKTC Bol Kepçe lokantasında, iş bilen ile dayısı olanın. Kılıç ise sırf, parti yetkili organlarında bulunanların kayınço, baldız ve ensesi kalın gerdanı sarkıkların çukur tabaklarına doldurulacakları doğramak için kuşananlarındır. Ersel gardaş, nasıl ki, aşk birkaç lafla başlarsa ve dudaktan dudağa beslendikten sonra, dokuz ay on gün sonra da baba diye seslenirse, bizde de siyaset, yandaş, partidaş, kayınço ve baldıza bol kepçe lokantasından ikramlar ile başlar. Çukur tabaklara doldurulanlar ile beslenir. 4 yıldan sonra oy olarak seslenir.

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Sn. Abdulkadir Kösedağ, paylaşımınızda, ülkeye gelen TC Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’na, halkın su konusunu sorduğunu söylediniz. Ancak Çavuşoğlu’nun, suyu DSİ’ye bıraksaydınız sorun olmayacaktı dediğini belirttiniz. Ve Çavuşoğlu’na yönelik yazınızda, suyu, elektriği, camiyi, sen yönetirsen ben ne yapacağım dedin. Ve bunun ne ahlaken, nede hukuken uygun olmadığını, Çavuşoğlu’nun, ya hukuktan anlamadığını yada işine geldiği gibi yaptığını ifade ettiniz. Abulkadirgardaş, bilmeyen ve bilmediğini bilen çocuktur, ona bilmediğini öğretmemiz gerek. Çavuşoğlu çocuk olmadığına göre bir şeyleri biliyor veya bildiğini sanıyor demektir. O zaman,bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır ve onu uyandırmamız gerekir. Çavuşoğlu, Kıbrıslı Türklere, nasıl Şükran çekilmesini öğretecekmiş. Kafa kaldıranın kafasına, para musluğunu vurdukça anasını belleyecekmiş. İşte bu nedenle, her önüne gelene sabunsuz fırça atıyor. Bakan ve vekillerden sonra Cumhurbaşkanı bile fırçadan nasibini alıyor.

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Sn. Havva Elkovan, Halkın Partisi olarak, etik olarak dağıtılmayan. Yasa ve hukuk bohçasının bir kenarına sığıştırılsa bile içinize sinmeyen arazi dağıtımlarına, adı ne isterse olsun karşı olduğunuzu dile getirdiniz. Sevgili Havva, bugüne kadar, etik olmamasına karşın, yasa bumbarına zor ile ittire kaktıra, bumbarın patlamasına karşı sığdırılanları, hep Allah Kerim diyerek geçiştirdik. Geldiğimiz noktada, Kerim’in kuyusunun derin olmasına karşın, çıkmakta zorlandığımız o kuyudan zorla çıkmaya çalıştık. Ayşaba, Hava gızıma, sorun bakalım, Allah Kerim’den sonra parti olarak hükümetin helvasını mı yapacaklar, yoksa dibi tutan ve hamurlaşan helvaya şerbet ve su ilave ederek yeniden halka ikramda mı bulunacaklar diyor? Ne dersin?

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Sn. İrem Uygun, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle gerçekleştirdiğin paylaşımında, Bugün Ahmet’in bayramı. Gerekli önlem ve tedbir alınmaksızın tehlike arz eden ortamlarda çalıştırılıp, göz göre göre adına iş kazası denilen, sözde kaza, özde cinayet denilebilecek olay sonrası hayatını kaybetmiş olan Ahmet’in bayramı. Hatırlayamadınız değil mi? Olayın hemen akabinde bir süre konuşulup tartışılan, üzerinden zaman geçince esamesi okunmayan binlerce kurbandan sadece biri Ahmet. Ardında iki çocuk ve çalışmayan bir eş bırakıp giden işçi Ahmet diyorsun. Ve bazılarının, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir düşüncesini ortaya koymaya çalıştın. Sevgili İrem, maalesef son yıllarda ülke, insan elbisesi giyen yaratıkların yanısıra her insanın yaşam hakkı olduğunu unutan siyasetçi, iş adamı ve yetkili – yetkisiz kişiler ile doldu. Hacı amca,hayatın bazı ‘püf’ noktaları vardır. Eğer kişi veya kişiler, bunlara dikkat etmezse, ömrünün geri kalanını, ‘tüh’ noktalarında geçirir. Galiba birçok siyasilerimiz, püf noktasını geçti ve tüh noktalarında seyrediyor dedi.

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Sn. Emine Ablak, CAS çalışanıyken, biranda işsiz kalan kızınızın borçlarını ödemede zorlandığını ve dün kızınızı ve eşinizi bankanın arayarak geri kalan taksitlerin 45 dk. içinde ödenmemesi halinde arabayı alacaklarını söylediklerini belirttiniz. Kızınızın CAS’ın durumunu açıklayarak 45 dk. İçinde geri taksitleri ödeyemeyeceğini söylemesine karşın arabanın alınacağının söylendiğini dile getirdiniz. Bu yüzden bugün CAS çalışanlarının, meclis önünde eylem için toplanacaklarını kızınızın da Meclis önünde arabasını yakacağını söylediniz. Sn. Ablak, bizim buralarda, düşene bir tekme vurmak moda oldu. Buralarda artık hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Birileri 20 bin TL aldıkları maaşlar ile dört dörtlük yaşarken, düzenleyemedikleri veya bilerek düzeltmedikleri faizler ile biz halkın bir yerlerine uç buçuk attırıyorlar.

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Sn. Leyla Bulutbeyaz paylaşımınızda ilginç bir konuya değindiniz. Bana nerelisin diyorlar Adanalıyım diyorum.Aaa hiç benzemiyorsun diyorlar.Napayım gadasını aldıklarım elimde adana kebabı şalgamla mı gezeyim diyorsun. Leyla Hanım, Adana insanını ayıran özellikler ve nitelikler var. Bir tanesi Adana’dan,adam gibi adam bolca çıkar. İkincisi kimseye eyvallahı yoktur. Potinin arkasına basması da bundandır. Bence elde kebap ve şalgam ile gezmek yerine yürüyüşünüzü değiştirin. Başınızı her Adanalı gibi dik. Omuzlarınızı daha gergin tutun veetrafınıza kimseye eyvallahınızın olmadığını gösterin. Leyla Hanım, fark, farkı yaratandır. Eskiden, türlü türlü, ruh halimiz vardı. Bu meraklılar yüzünden,bu aralar ne ruhumuz kaldı nede hali.

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Fıkra

Bir daha dene evladım

Kızının hamile olduğunu öğrenen anne can havliyle haykırır; -

Kimden peydahladın be o.... bu çocuğu söylee!

Kız birisine bir telefon açar, bir süre sonra evin kapısına bir Ferrari yanaşır,

İçinden yakışıklı uzun boylu bir delikanlı iner ve durumu

hem anneye hemde babaya anlatır -Efendim, ben konumum gereği

kızınızla evlenemem ama çocuk kız doğarsa, 1milyon dolarlık hesap ve

triblex villa, erkek doğarsa 10 milyon dolarlık hesap,

1 fabrika 1'de villa. Ama düşük yaparsa kusura bakmayın der.

Tam o sırada kızın babası lafa girer ve ‘Düşük yaparsa bi daha dene evladım..."

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Günün Sözü

Şeytanın en büyük dostu

Ağzı gevşek, yüreği yavşak

Olan insanlardır.

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Günün icadı

Günün Fotosu

Günün Dolma Kalemi